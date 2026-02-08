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    Thống kê trận đấu Cincinnati 4-2 SJ Earthquakes: Cincinnati ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn02/08/2026 10:43

    Cincinnati đã ngược dòng đánh bại SJ Earthquakes 4-2. Evander là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.48. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    26'
    Daniel Munie — kiến tạo Timo Werner
    SJ Earthquakes
    33'
    Bryan Ramírez — kiến tạo Evander
    Cincinnati
    56'
    Timo Werner — kiến tạo Preston Judd
    SJ Earthquakes
    80'
    Tom Barlow — kiến tạo Evander
    Cincinnati
    82'
    Evander — kiến tạo Obinna Nwobodo
    Cincinnati
    90+5'
    Ayoub Jabbari — kiến tạo Tom Barlow
    Cincinnati
    Thẻ phạt
    20'
    Kyle Smith
    Cincinnati
    87'
    Pavel Bucha
    Cincinnati
    89'
    Miles Robinson
    Cincinnati
    Đồ thị diễn biến
    CincinnatiHT 45'SJ Earthquakes

    Thống kê trận đấu

    CincinnatiThống kêSJ Earthquakes
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    21
    Dứt điểm
    12
    11
    Trúng đích
    2
    9
    Phạt góc
    6
    12
    Phạm lỗi
    6
    2
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    7
    Cincinnati kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Cincinnati vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Evander
    Evander
    Cincinnati
    1 bàn · 2 kiến tạo
    Timo Werner
    Timo Werner
    SJ Earthquakes
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Tom Barlow
    Tom Barlow
    Cincinnati
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Bryan Ramírez
    Bryan Ramírez
    Cincinnati
    1 bàn
    Ayoub Jabbari
    Ayoub Jabbari
    Cincinnati
    1 bàn
    Daniel Munie
    Daniel Munie
    SJ Earthquakes
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Cincinnati
    9.48
    EvanderMOTM1 bàn · 2 KT
    8
    Tom Barlow1 bàn · 1 KT
    7.75
    Bryan Ramírez1 bàn
    7.31
    Obinna Nwobodo1 KT
    7.19
    Ayoub Jabbari1 bàn
    6.92
    Samuel Gidi
    6.88
    Kenji Mboma Dem
    6.78
    Ender Echenique
    6.76
    Kévin Denkey
    6.67
    Tah Anunga
    6.64
    Pavel Bucha
    6.62
    Miles Robinson
    6.56
    Teenage Hadebe
    6.53
    Alvas Powell
    6.14
    Kyle Smith
    6.1
    Roman Celentano
    SJ Earthquakes
    8.34
    Timo Werner1 bàn · 1 KT
    7.48
    Angus Gunn
    6.84
    Daniel Munie1 bàn
    6.82
    Ronaldo Vieira
    6.68
    Preston Judd1 KT
    6.66
    Ousseni Bouda
    6.56
    Benji Kikanović
    6.53
    Ian Harkes
    6.47
    Vítor Costa
    6.45
    Nick Fernandez
    6.35
    Jack Skahan
    6.2
    Jack Jasinski
    6.2
    Beau Leroux
    6.17
    Reid Roberts
    6.1
    Jamar Ricketts
    5.94
    Dave Romney

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Cincinnati
    Sơ đồ 3-4-1-2
    SJ Earthquakes
    Sơ đồ 4-3-3
    18
    Roman Celentano
    24
    Kyle Smith
    12
    Miles Robinson
    11
    Samuel Gidi
    66
    Ender Echenique
    20
    Pavel Bucha
    5
    Obinna Nwobodo
    29
    Bryan Ramírez
    10
    Evander
    17
    Kenji Mboma Dem
    9
    Kévin Denkey
    1
    Angus Gunn
    28
    Benji Kikanović
    5
    Daniel Munie
    18
    Reid Roberts
    87
    Vítor Costa
    20
    Nick Fernandez
    14
    Ronaldo Vieira
    34
    Beau Leroux
    7
    Ousseni Bouda
    19
    Preston Judd
    11
    Timo Werner
    Dự bị
    Cincinnati
    2 Alvas Powell4 Nick Hagglund13 Evan Louro14 Kristian Fletcher15 Teenage Hadebe16 Tom Barlow27 Tah Anunga88 A. Chirilă99 Ayoub Jabbari
    SJ Earthquakes
    2 Jamar Ricketts3 Paul Marie4 Dave Romney6 Ian Harkes9 Luka Jovanovic16 Jack Skahan17 Jack Jasinski31 Francesco Montali79 Darius Johnson

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 26: Daniel Munie lập công cho SJ Earthquakes (kiến tạo: Timo Werner)
    Phút 33: Bryan Ramírez lập công cho Cincinnati (kiến tạo: Evander)
    Phút 56: Timo Werner lập công cho SJ Earthquakes (kiến tạo: Preston Judd)
    Phút 80: Tom Barlow lập công cho Cincinnati (kiến tạo: Evander)
    Phút 82: Evander lập công cho Cincinnati (kiến tạo: Obinna Nwobodo)
    Phút 95: Ayoub Jabbari lập công cho Cincinnati (kiến tạo: Tom Barlow)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Cincinnati · 1 thắng0 hòaSJ Earthquakes · 0 thắng
    16/06/2024
    SJ Earthquakes
    2 - 4
    Cincinnati
    CIN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Cincinnati
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    18
    Trận
    7-5-6
    T-H-B
    45
    Ghi (TB 2.5)
    44
    Thủng lưới
    SJ Earthquakes
    5 trận gần nhất
    BHBBT
    18
    Trận
    10-3-5
    T-H-B
    37
    Ghi (TB 2.1)
    24
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC181242+2140TTTBH
    2Inter Miami181152+1338TTTTH
    3New England17935+730TBHTH
    5New York City18756+726HBTTH
    6Cincinnati18756+126HTTBT
    7Charlotte18747+225TTHTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5EvanderEvanderCincinnati12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderCincinnati12 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire8 kiến tạo
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Cincinnati 4-2 SJ Earthquakes: Cincinnati ngược dòng ngoạn mục
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