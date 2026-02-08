Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
26'
Daniel Munie — kiến tạo Timo Werner
SJ Earthquakes
33'
Bryan Ramírez — kiến tạo Evander
Cincinnati
56'
Timo Werner — kiến tạo Preston Judd
SJ Earthquakes
80'
Tom Barlow — kiến tạo Evander
Cincinnati
82'
Evander — kiến tạo Obinna Nwobodo
Cincinnati
90+5'
Ayoub Jabbari — kiến tạo Tom Barlow
Cincinnati
Đồ thị diễn biến
CincinnatiHT 45'SJ Earthquakes
Thống kê trận đấu
CincinnatiThống kêSJ Earthquakes
Cincinnati kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Cincinnati vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Evander
Cincinnati
1 bàn · 2 kiến tạo
Timo Werner
SJ Earthquakes
1 bàn · 1 kiến tạo
Tom Barlow
Cincinnati
1 bàn · 1 kiến tạo
Bryan Ramírez
Cincinnati
1 bàn
Ayoub Jabbari
Cincinnati
1 bàn
Daniel Munie
SJ Earthquakes
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Cincinnati
9.48
EvanderMOTM1 bàn · 2 KT
SJ Earthquakes
8.34
Timo Werner1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
SJ Earthquakes
Sơ đồ 4-3-3
Dự bị
Cincinnati
2 Alvas Powell4 Nick Hagglund13 Evan Louro14 Kristian Fletcher15 Teenage Hadebe16 Tom Barlow27 Tah Anunga88 A. Chirilă99 Ayoub Jabbari
SJ Earthquakes
2 Jamar Ricketts3 Paul Marie4 Dave Romney6 Ian Harkes9 Luka Jovanovic16 Jack Skahan17 Jack Jasinski31 Francesco Montali79 Darius Johnson
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 26: Daniel Munie lập công cho SJ Earthquakes (kiến tạo: Timo Werner)
Phút 33: Bryan Ramírez lập công cho Cincinnati (kiến tạo: Evander)
Phút 56: Timo Werner lập công cho SJ Earthquakes (kiến tạo: Preston Judd)
Phút 80: Tom Barlow lập công cho Cincinnati (kiến tạo: Evander)
Phút 82: Evander lập công cho Cincinnati (kiến tạo: Obinna Nwobodo)
Phút 95: Ayoub Jabbari lập công cho Cincinnati (kiến tạo: Tom Barlow)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Cincinnati · 1 thắng0 hòaSJ Earthquakes · 0 thắng
16/06/2024
SJ Earthquakes
2 - 4
Cincinnati
CIN
Phong độ & thống kê mùa giải
Cincinnati
5 trận gần nhất
TBTTT
SJ Earthquakes
5 trận gần nhất
BHBBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|18
|12
|4
|2
|+21
|40
|TTTBH
|2
|Inter Miami
|18
|11
|5
|2
|+13
|38
|TTTTH
|3
|New England
|17
|9
|3
|5
|+7
|30
|TBHTH
|…
|5
|New York City
|18
|7
|5
|6
|+7
|26
|HBTTH
|6
|Cincinnati
|18
|7
|5
|6
|+1
|26
|HTTBT
|7
|Charlotte
|18
|7
|4
|7
|+2
|25
|TTHTB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)