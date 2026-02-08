Thống kê trận đấu Cincinnati 4-2 SJ Earthquakes: Cincinnati ngược dòng ngoạn mục

Cincinnati đã ngược dòng đánh bại SJ Earthquakes 4-2. Evander là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.48. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.