Thống kê trận đấu Colorado Rapids 1-0 Los Angeles FC: Colorado Rapids giành chiến thắng chung cuộc

Colorado Rapids vượt qua Los Angeles FC với tỷ số 1-0. Cabral Carter là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.