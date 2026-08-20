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    Thống kê trận đấu Colorado Rapids 1-0 Los Angeles FC: Colorado Rapids giành chiến thắng chung cuộc

    Đại Ngàn20/08/2026 10:41

    Colorado Rapids vượt qua Los Angeles FC với tỷ số 1-0. Cabral Carter là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    22'
    J. Ebobisse(phản lưới)
    Colorado Rapids
    Thẻ phạt
    20'
    Y. Cheberko
    Los Angeles FC
    32'
    Y. Maziz
    Colorado Rapids
    39'
    E. Segura
    Los Angeles FC
    41'
    Nkosi Tafari
    Los Angeles FC
    56'
    D. Yapi
    Colorado Rapids
    88'
    K. Thompson
    Colorado Rapids
    Đồ thị diễn biến
    Colorado RapidsHT 45'Los Angeles FC

    Thống kê trận đấu

    Colorado RapidsThống kêLos Angeles FC
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    13
    Dứt điểm
    9
    4
    Trúng đích
    1
    4
    Phạt góc
    4
    13
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    5
    Colorado Rapids vượt trội về số cú sút trúng đích (4).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Cabral Carter
    Cabral Carter
    Los Angeles FC
    Điểm 7.9
    Hamzat Ojediran
    Hamzat Ojediran
    Colorado Rapids
    Điểm 7.5
    Aaron Long
    Aaron Long
    Los Angeles FC
    Điểm 7.5
    Rob Holding
    Rob Holding
    Colorado Rapids
    Điểm 7.3
    Loïc Williams
    Loïc Williams
    Colorado Rapids
    Điểm 7.3
    Paxten Aaronson
    Paxten Aaronson
    Colorado Rapids
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Colorado Rapids
    7.5
    Hamzat Ojediran
    7.3
    Rob Holding
    7.3
    Loïc Williams
    7.2
    Paxten Aaronson
    7
    Nicholas Defreitas-Hansen
    6.7
    Wayne Frederick
    6.7
    Georgi Minoungou
    6.6
    Miguel Navarro
    6.6
    Darren Yapi
    6.6
    Dante Sealy
    6.5
    Rafael Navarro
    6.3
    Reggie Cannon
    6.3
    Youssef Maziz
    6.3
    Kosi Thompson
    6.3
    Noah Cobb
    Los Angeles FC
    7.9
    Cabral CarterMOTM
    7.5
    Aaron Long
    6.9
    Ryan Porteous
    6.9
    Tommy Mihalic
    6.7
    Timothy Tillman
    6.7
    Ryan Raposo
    6.6
    Mathieu Choinière
    6.6
    Mark Delgado
    6.5
    Son Heung-min
    6.3
    Yevhen Cheberko
    6.3
    Eddie Segura
    6.3
    Jacob Shaffelburg
    6.2
    Ryan Hollingshead
    6.2
    Tyler Boyd
    6.2
    Denis Bouanga
    5.9
    Nkosi Tafari
    5.9
    Jeremy Ebobisse

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Colorado Rapids
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matt Wells
    Los Angeles FC
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Marc Dos Santos
    41
    Nicholas Defreitas-Hansen
    4
    Reggie Cannon
    6
    Rob Holding
    5
    Loïc Williams
    29
    Miguel Navarro
    13
    Wayne Frederick
    8
    Hamzat Ojediran
    10
    Paxten Aaronson
    88
    Youssef Maziz
    77
    Darren Yapi
    9
    Rafael Navarro
    31
    Cabral Carter
    24
    Ryan Hollingshead
    5
    Ryan Porteous
    91
    Nkosi Tafari
    23
    Yevhen Cheberko
    4
    Eddie Segura
    19
    Tyler Boyd
    66
    Mathieu Choinière
    11
    Timothy Tillman
    18
    Jacob Shaffelburg
    17
    Jeremy Ebobisse
    Dự bị
    Colorado Rapids
    31 Adam Beaudry33 Kosi Thompson2 Keegan Rosenberry24 Noah Cobb49 Nathan Tchoumba7 Dante Sealy93 Georgi Minoungou32 Donavan Phillip16 Alex Harris
    Los Angeles FC
    1 Hugo Lloris45 Kenny Nielsen33 Aaron Long22 Jude Terry21 Ryan Raposo8 Mark Delgado99 Denis Bouanga90 Tommy Mihalic7 Son Heung-min

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 22: J. Ebobisse phản lưới nhà, Colorado Rapids được hưởng bàn thắng
    Phút 42: Rafael Navarro (Colorado Rapids) sút hỏng phạt đền

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Colorado Rapids · 1 thắng2 hòaLos Angeles FC · 2 thắng
    23/04/2026
    Los Angeles FC
    0 - 0
    Colorado Rapids
    Hòa
    19/10/2025
    Colorado Rapids
    2 - 2
    Los Angeles FC
    Hòa
    10/07/2025
    Los Angeles FC
    3 - 0
    Colorado Rapids
    LAF
    26/02/2025
    Los Angeles FC
    1 - 0
    Colorado Rapids
    LAF
    19/02/2025
    Colorado Rapids
    2 - 1
    Los Angeles FC
    CR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Colorado Rapids
    5 trận gần nhất
    TTTBT
    19
    Trận
    8-1-10
    T-H-B
    29
    Ghi (TB 1.5)
    25
    Thủng lưới
    Los Angeles FC
    5 trận gần nhất
    BBHTH
    20
    Trận
    10-4-6
    T-H-B
    35
    Ghi (TB 1.8)
    20
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    4San Jose Earthquakes191036+1133BBHBT
    7Real Salt Lake18846+428HHBBH
    8Colorado Rapids198110+425TTBTB
    9Minnesota United FC20677-625BHHHB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1L. MessiL. MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    3Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Colorado Rapids 1-0 Los Angeles FC: Colorado Rapids giành chiến thắng chung cuộc
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