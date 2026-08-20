TRỰC TIẾP Trực tiếp Colorado Rapids vs Los Angeles FC: Hiệp 2 bắt đầu, Colorado Rapids dẫn 1-0 Los Angeles FC tự tin làm khách trên sân của Colorado Rapids tại giải MLS, với mục tiêu củng cố vị trí trong top đầu bảng xếp hạng nhờ phong độ ấn tượng.

Colorado Rapids 1 - 0 Los Angeles FC Hiệp 2 — phút 70' 70' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Colorado Rapids 1 - 0 Los Angeles FC.

65' Colorado Rapids chủ động thế trận, duy trì lợi thế Bước sang phút 65, Colorado Rapids tiếp tục nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 55% - 45% trước Los Angeles FC. Đội đang dẫn 1 - 0 tạo ra sự hiệu quả nhỉnh hơn thông qua chỉ số dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 1), buộc đối thủ vất vả chống đỡ với số lần cứu thua 1 - 4.

64' Los Angeles FC tung Son Heung-Min vào sân tìm bàn gỡ Phút 64, Los Angeles FC quyết định đưa Son Heung-Min vào sân thay thế cho T. Tillman . Trong thế bị Colorado Rapids dẫn trước 1-0, đại diện thành Los Angeles rất cần sự đột biến trên hàng công để tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số.

64' D. Bouanga vào sân, LAFC gia tăng hỏa lực tìm bàn gỡ Phút 64, Los Angeles FC quyết định thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi tung D. Bouanga vào sân thế chỗ J. Shaffelburg . Đang bị dẫn 1-0 và mới chỉ có 1 lần dứt điểm trúng đích, đại diện thành Los Angeles rất cần làn gió mới để tạo ra đột biến trong hơn 25 phút còn lại.

62' Colorado Rapids đưa D. Sealy vào sân ở phút 62 Phút 62, Colorado Rapids thực hiện sự thay đổi người khi D. Sealy được tung vào sân để thay thế D. Yapi . Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra không lâu sau khi D. Yapi phải nhận thẻ vàng ở phút 56, giúp đội chủ nhà giữ sự an toàn và làm mới đội hình khi đang nắm lợi thế dẫn 1-0.

56' D. Yapi nhận thẻ vàng ở phút 56 Phút 56, D. Yapi bên phía Colorado Rapids bị trọng tài rút thẻ vàng phạt. Trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co khi đội chủ nhà nỗ lực bảo vệ khoảng cách mong manh 1-0 trước Los Angeles FC.

55' Colorado Rapids tung G. Minoungou vào sân Ở phút 55, ban huấn luyện Colorado Rapids quyết định rút Y. Maziz – cầu thủ đã dính thẻ vàng trong hiệp một – ra nghỉ để nhường chỗ cho G. Minoungou . Đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi nhân sự này sẽ giúp tiếp thêm năng lượng để giữ vững thế dẫn trước 1-0.

53' Colorado Rapids kiểm soát thế trận đầu hiệp hai Bước sang phút 53, Colorado Rapids vẫn duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 và làm chủ cuộc chơi với 55% - 45% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà nhỉnh hơn ở khâu hãm thành khi sở hữu dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 1) cùng phạt góc 4 - 2, gây áp lực liên tục lên hàng thủ Los Angeles FC.

46' Los Angeles FC củng cố hàng thủ ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Los Angeles FC đưa ra sự thay đổi nhân sự khi A. Long được tung vào sân thế chỗ Nkosi Tafari . Việc Tafari đã dính thẻ vàng ở phút 41 buộc đội khách phải sớm có phương án điều chỉnh hàng phòng ngự nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị Colorado Rapids dẫn 1-0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

42' Rafael Navarro sút hỏng phạt đền đáng tiếc Phút 42, Rafael Navarro thực hiện không thành công quả phạt đền, qua đó bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Colorado Rapids. Tỷ số trận đấu tạm thời vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

41' Thế trận giằng co, Colorado Rapids giữ vững lợi thế Tiến gần tới giờ nghỉ ở phút 41, Colorado Rapids vẫn bảo vệ được lợi thế dẫn 1-0 trong một thế trận khá cân bằng. Cả hai đội chơi thận trọng khi chỉ tung ra dứt điểm 2-2 (trúng đích 1-1) và thời lượng kiểm soát bóng là 52% - 48%. Để ngắt nhịp tấn công của Los Angeles FC, đội chủ nhà chấp nhận va chạm nhiều hơn với số lần phạm lỗi 6-2.

41' Nkosi Tafari nhận thẻ vàng, Los Angeles FC liên tục chịu tổn thất Phút 41, Nkosi Tafari trở thành cầu thủ tiếp theo của Los Angeles FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang trải qua những phút thi đấu căng thẳng và liên tục phạm lỗi trong bối cảnh vẫn đang bị Colorado Rapids dẫn trước 1-0.

39' Thẻ vàng cho E. Segura trong thế bị dẫn bàn của Los Angeles FC Phút 39, cầu thủ E. Segura bên phía Los Angeles FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc tiếp tục bị phạt thẻ khiến đội khách gặp thêm nhiều áp lực khi vẫn đang chịu hoàn cảnh bị Colorado Rapids dẫn trước 1-0.

32' Thẻ vàng cho Y. Maziz bên phía Colorado Rapids Phút 32, Y. Maziz bên phía Colorado Rapids phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Dù vẫn đang nắm lợi thế dẫn 1-0 trước Los Angeles FC, đội chủ nhà bắt đầu phải thi đấu cẩn trọng hơn để tránh tổn thất lực lượng.

27' Colorado Rapids dẫn bàn trong thế trận giằng co Dù Colorado Rapids vươn lên dẫn trước 1 - 0, thế trận sau 27 phút thi đấu vẫn diễn ra hết sức giằng co. Los Angeles FC nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng 49% - 51%, tuy nhiên cả hai đội đều thi đấu thận trọng khi mới chỉ có 1 - 1 lần dứt điểm và chưa bên nào trúng đích (0 - 0).

22' Phản lưới nhà tai hại, Colorado Rapids vượt lên dẫn 1-0 Phút 22, sai lầm tai hại của J. Ebobisse bên phía Los Angeles FC với tình huống đá phản lưới nhà đã mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Colorado Rapids. Pha bóng bất ngờ giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước tại Dick's Sporting Goods Park trong thế trận giằng co khi hai bên mới chỉ sở hữu 1-1 cú dứt điểm.

20' Thẻ vàng sớm cho Y. Cheberko của Los Angeles FC Phút 20, Y. Cheberko bên phía Los Angeles FC đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt từ sớm này buộc anh phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu trên sân Dick's Sporting Goods Park.

14' Los Angeles FC nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Trải qua 14 phút đầu tiên, Colorado Rapids và Los Angeles FC vẫn đang hòa nhau 0 - 0 trong thế trận tương đối giằng co. Đội khách nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 58% (so với 42% của chủ nhà), tuy nhiên số cơ hội dứt điểm vẫn chia đều cho cả hai bên là 1 - 1 và chưa có cú sút nào trúng đích ( 0 - 0 ).

0' Trận đấu bắt đầu Colorado Rapids tiếp đón Los Angeles FC.

Cập nhật lúc 10:11 20/08/2026

Đội hình chính thức Colorado Rapids Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matt Wells Los Angeles FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marc Dos Santos 41 Nicholas Defreitas-Hansen 4 Reggie Cannon 6 Rob Holding 5 Loïc Williams 29 Miguel Navarro 8 Hamzat Ojediran 13 Wayne Frederick 77 Darren Yapi 10 Paxten Aaronson 88 Youssef Maziz 9 Rafael Navarro 31 Cabral Carter 24 Ryan Hollingshead 5 Ryan Porteous 91 Nkosi Tafari 23 Yevhen Cheberko 66 Mathieu Choinière 4 Eddie Segura 11 Timothy Tillman 18 Jacob Shaffelburg 17 Jeremy Ebobisse 19 Tyler Boyd Dự bị Colorado Rapids 31 Adam Beaudry 33 Kosi Thompson 2 Keegan Rosenberry 24 Noah Cobb 49 Nathan Tchoumba 7 Dante Sealy 93 Georgi Minoungou 32 Donavan Phillip 16 Alex Harris Los Angeles FC 1 Hugo Lloris 45 Kenny Nielsen 33 Aaron Long 22 Jude Terry 21 Ryan Raposo 8 Mark Delgado 99 Denis Bouanga 90 Tommy Mihalic 7 Son Heung-min Cập nhật đội hình lúc 08:16 20/08/2026

Colorado Rapids Thống kê Los Angeles FC 55% Kiểm soát bóng 45% 7 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 1 4 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 4

Trận đối đầu giữa Colorado Rapids và Los Angeles FC trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS) diễn ra vào lúc 08h30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Dick's Sporting Goods Park. Cuộc so tài này hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội bóng đang sở hữu vị trí cũng như phong độ thi đấu tương đối khác biệt trên bảng xếp hạng.

Cục diện bảng xếp hạng và tham vọng hai đội

Trải qua các vòng đấu đã qua, Los Angeles FC đang thể hiện vị thế của một đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu giải đấu. Đội khách hiện giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng MLS với 34 điểm tích lũy được. Thành tích này phản ánh sự hiệu quả trong duy trì lối chơi và tích lũy điểm số của đại diện đến từ Los Angeles.

Ở chiều ngược lại, Colorado Rapids đang xếp ở vị trí thứ 8 với 25 điểm. Khoảng cách 9 điểm so với đối thủ đòi hỏi đội chủ nhà phải tận dụng tối đa lợi thế sân nhà Dick's Sporting Goods Park để thu hẹp khoảng cách và cải thiện điểm số trong giai đoạn này.

Phong độ thi đấu và thành tích đối đầu

Về mặt phong độ, Los Angeles FC bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi thành tích tích cực. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội khách đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, trận đấu gần đây nhất của Los Angeles FC kết thúc với một chiến thắng trọn vẹn, giúp họ duy trì tâm lý thi đấu hưng phấn.

Bên phía đội chủ nhà, phong độ của Colorado Rapids có phần thiếu ổn định hơn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này giành được 3 chiến thắng nhưng cũng để thua 2 trận. Ở trận đấu mới đây nhất, Colorado Rapids đã phải nhận một thất bại, điều này tạo ra áp lực nhất định cho họ trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh.

Thống kê lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Los Angeles FC. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Los Angeles FC đã giành chiến thắng 2 trận, hai đội hòa nhau 2 trận và Colorado Rapids chỉ giành được 1 chiến thắng. Sự nhỉnh hơn về thành tích đối đầu sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đại diện khách.

Nhận định trận đấu

Bên cạnh lợi thế về lịch sử đối đầu, Los Angeles FC sở hữu phong độ ổn định hơn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân khách Dick's Sporting Goods Park chắc chắn sẽ mang đến những thử thách không nhỏ. Đối với Colorado Rapids, điểm tựa sân nhà là yếu tố then chốt để họ nỗ lực giành lấy một kết quả khả quan trước đối thủ đứng trên mình 5 bậc tại bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Colorado Rapids · 1 thắng 2 hòa Los Angeles FC · 2 thắng Los Angeles FC 0 - 0 Colorado Rapids Hòa Colorado Rapids 2 - 2 Los Angeles FC Hòa Los Angeles FC 3 - 0 Colorado Rapids LAF Los Angeles FC 1 - 0 Colorado Rapids LAF Colorado Rapids 2 - 1 Los Angeles FC CR

Colorado Rapids 5 trận gần nhất T T B T H 19 Trận 8-1-10 T-H-B 29 Ghi (TB 1.5) 25 Thủng lưới Los Angeles FC 5 trận gần nhất B H T H H 20 Trận 10-4-6 T-H-B 35 Ghi (TB 1.8) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 18 11 4 3 +23 37 T H H B T 2 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T 4 San Jose Earthquakes 19 10 3 6 +11 33 B B H B T … 7 Real Salt Lake 18 8 4 6 +4 28 H H B B H 8 Colorado Rapids 19 8 1 10 +4 25 T T B T B 9 Minnesota United FC 19 6 7 6 -5 25 H H H B H …

Tình hình lực lượng Colorado Rapids ✚ J. Atencio (Yellow Cards) ✚ M. Diop (Knee Injury) ✚ T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ Z. Steffen (Shoulder Injury) ✚ K. Stewart-Baynes (Leg Injury) ✚ J. Travis (Ankle Injury) ✚ J. Atencio (Yellow Cards) ✚ M. Diop (Knee Injury) Los Angeles FC ✚ Igor Jesus (Knee Injury) ✚ D. Martinez (Leg Injury) ✚ S. Palencia (Groin Injury) ✚ T. Hasal (Arm Injury) ✚ Igor Jesus (Knee Injury) ✚ D. Martinez (Leg Injury) ✚ S. Palencia (Groin Injury) ✚ T. Hasal (Arm Injury)