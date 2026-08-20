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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Colorado Rapids vs Los Angeles FC: Hiệp 2 bắt đầu, Colorado Rapids dẫn 1-0

    Đại Ngàn20/08/2026 03:50

    Los Angeles FC tự tin làm khách trên sân của Colorado Rapids tại giải MLS, với mục tiêu củng cố vị trí trong top đầu bảng xếp hạng nhờ phong độ ấn tượng.

    Colorado Rapids1 - 0Los Angeles FCHiệp 2 — phút 70'
    • 70'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Colorado Rapids 1 - 0 Los Angeles FC.

    • 65'Colorado Rapids chủ động thế trận, duy trì lợi thế

      Bước sang phút 65, Colorado Rapids tiếp tục nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 55% - 45% trước Los Angeles FC. Đội đang dẫn 1 - 0 tạo ra sự hiệu quả nhỉnh hơn thông qua chỉ số dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 1), buộc đối thủ vất vả chống đỡ với số lần cứu thua 1 - 4.

    • 64'Los Angeles FC tung Son Heung-Min vào sân tìm bàn gỡ

      Phút 64, Los Angeles FC quyết định đưa Son Heung-Min vào sân thay thế cho T. Tillman. Trong thế bị Colorado Rapids dẫn trước 1-0, đại diện thành Los Angeles rất cần sự đột biến trên hàng công để tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số.

    • 64'D. Bouanga vào sân, LAFC gia tăng hỏa lực tìm bàn gỡ

      Phút 64, Los Angeles FC quyết định thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi tung D. Bouanga vào sân thế chỗ J. Shaffelburg. Đang bị dẫn 1-0 và mới chỉ có 1 lần dứt điểm trúng đích, đại diện thành Los Angeles rất cần làn gió mới để tạo ra đột biến trong hơn 25 phút còn lại.

    • 62'Colorado Rapids đưa D. Sealy vào sân ở phút 62

      Phút 62, Colorado Rapids thực hiện sự thay đổi người khi D. Sealy được tung vào sân để thay thế D. Yapi. Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra không lâu sau khi D. Yapi phải nhận thẻ vàng ở phút 56, giúp đội chủ nhà giữ sự an toàn và làm mới đội hình khi đang nắm lợi thế dẫn 1-0.

    • 56'D. Yapi nhận thẻ vàng ở phút 56

      Phút 56, D. Yapi bên phía Colorado Rapids bị trọng tài rút thẻ vàng phạt. Trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co khi đội chủ nhà nỗ lực bảo vệ khoảng cách mong manh 1-0 trước Los Angeles FC.

    • 55'Colorado Rapids tung G. Minoungou vào sân

      Ở phút 55, ban huấn luyện Colorado Rapids quyết định rút Y. Maziz – cầu thủ đã dính thẻ vàng trong hiệp một – ra nghỉ để nhường chỗ cho G. Minoungou. Đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi nhân sự này sẽ giúp tiếp thêm năng lượng để giữ vững thế dẫn trước 1-0.

    • 53'Colorado Rapids kiểm soát thế trận đầu hiệp hai

      Bước sang phút 53, Colorado Rapids vẫn duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 và làm chủ cuộc chơi với 55% - 45% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà nhỉnh hơn ở khâu hãm thành khi sở hữu dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 1) cùng phạt góc 4 - 2, gây áp lực liên tục lên hàng thủ Los Angeles FC.

    • 46'Los Angeles FC củng cố hàng thủ ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Los Angeles FC đưa ra sự thay đổi nhân sự khi A. Long được tung vào sân thế chỗ Nkosi Tafari. Việc Tafari đã dính thẻ vàng ở phút 41 buộc đội khách phải sớm có phương án điều chỉnh hàng phòng ngự nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị Colorado Rapids dẫn 1-0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 42'Rafael Navarro sút hỏng phạt đền đáng tiếc

      Phút 42, Rafael Navarro thực hiện không thành công quả phạt đền, qua đó bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Colorado Rapids. Tỷ số trận đấu tạm thời vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

    • 41'Thế trận giằng co, Colorado Rapids giữ vững lợi thế

      Tiến gần tới giờ nghỉ ở phút 41, Colorado Rapids vẫn bảo vệ được lợi thế dẫn 1-0 trong một thế trận khá cân bằng. Cả hai đội chơi thận trọng khi chỉ tung ra dứt điểm 2-2 (trúng đích 1-1) và thời lượng kiểm soát bóng là 52% - 48%. Để ngắt nhịp tấn công của Los Angeles FC, đội chủ nhà chấp nhận va chạm nhiều hơn với số lần phạm lỗi 6-2.

    • 41'Nkosi Tafari nhận thẻ vàng, Los Angeles FC liên tục chịu tổn thất

      Phút 41, Nkosi Tafari trở thành cầu thủ tiếp theo của Los Angeles FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang trải qua những phút thi đấu căng thẳng và liên tục phạm lỗi trong bối cảnh vẫn đang bị Colorado Rapids dẫn trước 1-0.

    • 39'Thẻ vàng cho E. Segura trong thế bị dẫn bàn của Los Angeles FC

      Phút 39, cầu thủ E. Segura bên phía Los Angeles FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc tiếp tục bị phạt thẻ khiến đội khách gặp thêm nhiều áp lực khi vẫn đang chịu hoàn cảnh bị Colorado Rapids dẫn trước 1-0.

    • 32'Thẻ vàng cho Y. Maziz bên phía Colorado Rapids

      Phút 32, Y. Maziz bên phía Colorado Rapids phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Dù vẫn đang nắm lợi thế dẫn 1-0 trước Los Angeles FC, đội chủ nhà bắt đầu phải thi đấu cẩn trọng hơn để tránh tổn thất lực lượng.

    • 27'Colorado Rapids dẫn bàn trong thế trận giằng co

      Dù Colorado Rapids vươn lên dẫn trước 1 - 0, thế trận sau 27 phút thi đấu vẫn diễn ra hết sức giằng co. Los Angeles FC nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng 49% - 51%, tuy nhiên cả hai đội đều thi đấu thận trọng khi mới chỉ có 1 - 1 lần dứt điểm và chưa bên nào trúng đích (0 - 0).

    • 22'Phản lưới nhà tai hại, Colorado Rapids vượt lên dẫn 1-0

      Phút 22, sai lầm tai hại của J. Ebobisse bên phía Los Angeles FC với tình huống đá phản lưới nhà đã mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Colorado Rapids. Pha bóng bất ngờ giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước tại Dick's Sporting Goods Park trong thế trận giằng co khi hai bên mới chỉ sở hữu 1-1 cú dứt điểm.

    • 20'Thẻ vàng sớm cho Y. Cheberko của Los Angeles FC

      Phút 20, Y. Cheberko bên phía Los Angeles FC đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt từ sớm này buộc anh phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu trên sân Dick's Sporting Goods Park.

    • 14'Los Angeles FC nhỉnh hơn về kiểm soát bóng

      Trải qua 14 phút đầu tiên, Colorado Rapids và Los Angeles FC vẫn đang hòa nhau 0 - 0 trong thế trận tương đối giằng co. Đội khách nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 58% (so với 42% của chủ nhà), tuy nhiên số cơ hội dứt điểm vẫn chia đều cho cả hai bên là 1 - 1 và chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 0).

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Colorado Rapids tiếp đón Los Angeles FC.

    Cập nhật lúc 10:11 20/08/2026

    Đội hình chính thức
    Colorado Rapids
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matt Wells
    Los Angeles FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marc Dos Santos
    41
    Nicholas Defreitas-Hansen
    4
    Reggie Cannon
    6
    Rob Holding
    5
    Loïc Williams
    29
    Miguel Navarro
    8
    Hamzat Ojediran
    13
    Wayne Frederick
    77
    Darren Yapi
    10
    Paxten Aaronson
    88
    Youssef Maziz
    9
    Rafael Navarro
    31
    Cabral Carter
    24
    Ryan Hollingshead
    5
    Ryan Porteous
    91
    Nkosi Tafari
    23
    Yevhen Cheberko
    66
    Mathieu Choinière
    4
    Eddie Segura
    11
    Timothy Tillman
    18
    Jacob Shaffelburg
    17
    Jeremy Ebobisse
    19
    Tyler Boyd
    Dự bị
    Colorado Rapids
    31 Adam Beaudry33 Kosi Thompson2 Keegan Rosenberry24 Noah Cobb49 Nathan Tchoumba7 Dante Sealy93 Georgi Minoungou32 Donavan Phillip16 Alex Harris
    Los Angeles FC
    1 Hugo Lloris45 Kenny Nielsen33 Aaron Long22 Jude Terry21 Ryan Raposo8 Mark Delgado99 Denis Bouanga90 Tommy Mihalic7 Son Heung-min
    Cập nhật đội hình lúc 08:16 20/08/2026
    Colorado RapidsThống kêLos Angeles FC
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    7
    Dứt điểm
    5
    3
    Trúng đích
    1
    4
    Phạt góc
    3
    9
    Phạm lỗi
    7
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    4

    Trận đối đầu giữa Colorado Rapids và Los Angeles FC trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS) diễn ra vào lúc 08h30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Dick's Sporting Goods Park. Cuộc so tài này hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội bóng đang sở hữu vị trí cũng như phong độ thi đấu tương đối khác biệt trên bảng xếp hạng.

    Cục diện bảng xếp hạng và tham vọng hai đội

    Trải qua các vòng đấu đã qua, Los Angeles FC đang thể hiện vị thế của một đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu giải đấu. Đội khách hiện giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng MLS với 34 điểm tích lũy được. Thành tích này phản ánh sự hiệu quả trong duy trì lối chơi và tích lũy điểm số của đại diện đến từ Los Angeles.

    Ở chiều ngược lại, Colorado Rapids đang xếp ở vị trí thứ 8 với 25 điểm. Khoảng cách 9 điểm so với đối thủ đòi hỏi đội chủ nhà phải tận dụng tối đa lợi thế sân nhà Dick's Sporting Goods Park để thu hẹp khoảng cách và cải thiện điểm số trong giai đoạn này.

    Phong độ thi đấu và thành tích đối đầu

    Về mặt phong độ, Los Angeles FC bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi thành tích tích cực. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội khách đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, trận đấu gần đây nhất của Los Angeles FC kết thúc với một chiến thắng trọn vẹn, giúp họ duy trì tâm lý thi đấu hưng phấn.

    Bên phía đội chủ nhà, phong độ của Colorado Rapids có phần thiếu ổn định hơn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này giành được 3 chiến thắng nhưng cũng để thua 2 trận. Ở trận đấu mới đây nhất, Colorado Rapids đã phải nhận một thất bại, điều này tạo ra áp lực nhất định cho họ trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh.

    Thống kê lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Los Angeles FC. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Los Angeles FC đã giành chiến thắng 2 trận, hai đội hòa nhau 2 trận và Colorado Rapids chỉ giành được 1 chiến thắng. Sự nhỉnh hơn về thành tích đối đầu sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đại diện khách.

    Nhận định trận đấu

    Bên cạnh lợi thế về lịch sử đối đầu, Los Angeles FC sở hữu phong độ ổn định hơn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân khách Dick's Sporting Goods Park chắc chắn sẽ mang đến những thử thách không nhỏ. Đối với Colorado Rapids, điểm tựa sân nhà là yếu tố then chốt để họ nỗ lực giành lấy một kết quả khả quan trước đối thủ đứng trên mình 5 bậc tại bảng xếp hạng.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Colorado Rapids · 1 thắng2 hòaLos Angeles FC · 2 thắng
    23/04/2026
    Los Angeles FC
    0 - 0
    Colorado Rapids
    Hòa
    19/10/2025
    Colorado Rapids
    2 - 2
    Los Angeles FC
    Hòa
    10/07/2025
    Los Angeles FC
    3 - 0
    Colorado Rapids
    LAF
    26/02/2025
    Los Angeles FC
    1 - 0
    Colorado Rapids
    LAF
    19/02/2025
    Colorado Rapids
    2 - 1
    Los Angeles FC
    CR
    Colorado Rapids
    5 trận gần nhất
    TTBTH
    19
    Trận
    8-1-10
    T-H-B
    29
    Ghi (TB 1.5)
    25
    Thủng lưới
    Los Angeles FC
    5 trận gần nhất
    BHTHH
    20
    Trận
    10-4-6
    T-H-B
    35
    Ghi (TB 1.8)
    20
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    4San Jose Earthquakes191036+1133BBHBT
    7Real Salt Lake18846+428HHBBH
    8Colorado Rapids198110+425TTBTB
    9Minnesota United FC19676-525HHHBH
    Tình hình lực lượng
    Colorado Rapids
    J. Atencio (Yellow Cards)
    M. Diop (Knee Injury)
    T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury)
    Z. Steffen (Shoulder Injury)
    K. Stewart-Baynes (Leg Injury)
    J. Travis (Ankle Injury)
    J. Atencio (Yellow Cards)
    M. Diop (Knee Injury)
    Los Angeles FC
    Igor Jesus (Knee Injury)
    D. Martinez (Leg Injury)
    S. Palencia (Groin Injury)
    T. Hasal (Arm Injury)
    Igor Jesus (Knee Injury)
    D. Martinez (Leg Injury)
    S. Palencia (Groin Injury)
    T. Hasal (Arm Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Colorado Rapids vs Los Angeles FC: Hiệp 2 bắt đầu, Colorado Rapids dẫn 1-0
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