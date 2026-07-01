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    Thống kê trận đấu Debreceni VSC 1-0 Pyunik Yerevan: F. Cibla tỏa sáng, Debreceni VSC giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 00:54

    Debreceni VSC vượt qua Pyunik Yerevan với tỷ số 1-0. Flórián Cibla là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    59'
    F. Cibla — kiến tạo S. Baldoni
    Debreceni VSC
    Thẻ phạt
    33'
    James Santos
    Pyunik Yerevan
    82'
    Witi
    Pyunik Yerevan
    88'
    M. Kovalenko
    Pyunik Yerevan
    90+4'
    B. Boskovic
    Debreceni VSC
    Đồ thị diễn biến
    Debreceni VSCHT 45'Pyunik Yerevan

    Thống kê trận đấu

    Debreceni VSCThống kêPyunik Yerevan
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    20
    Dứt điểm
    18
    1
    Trúng đích
    3
    4
    Phạt góc
    4
    13
    Phạm lỗi
    7
    0
    Việt vị
    6
    3
    Thủ môn cứu thua
    0

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Flórián Cibla
    Flórián Cibla
    Debreceni VSC
    1 bàn
    Sohan Baldoni
    Sohan Baldoni
    Debreceni VSC
    1 kiến tạo · điểm 6.3
    Balázs Dzsudzsák
    Balázs Dzsudzsák
    Debreceni VSC
    Điểm 7.5
    Maximilian Hofmann
    Maximilian Hofmann
    Debreceni VSC
    Điểm 7.2
    Sergiy Vakulenko
    Sergiy Vakulenko
    Pyunik Yerevan
    Điểm 7.2
    Mikhail Kovalenko
    Mikhail Kovalenko
    Pyunik Yerevan
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Debreceni VSC
    7.9
    Flórián CiblaMOTM1 bàn
    7.5
    Balázs Dzsudzsák
    7.2
    Maximilian Hofmann
    7
    Gergő Tercza
    6.9
    Plamen Andreev
    6.9
    Ádám Lang
    6.9
    Adrián Guerrero
    6.7
    Máté Macsó
    6.6
    Blaž Bošković
    6.6
    Ákos Szendrei
    6.3
    Sergi Samper
    6.3
    Dominik Kocsis
    6.3
    Sohan Baldoni1 KT
    6.3
    Rotem Keller
    6.3
    Márk Szécsi
    6.2
    Balázs Sain
    Pyunik Yerevan
    7.2
    Sergiy Vakulenko
    7.2
    Mikhail Kovalenko
    7
    Karlen Hovhannisyan
    6.9
    Sead Islamović
    6.7
    Iman Griffith
    6.6
    Filipe Almeida
    6.6
    Momo Yansane
    6.5
    Hovhannes Harutyunyan
    6.3
    Artak Dashyan
    6.3
    James
    6.3
    Robert Darbinyan
    6.2
    Henri Avagyan
    6.2
    Daniil Kulikov
    6.2
    Nikolaos Kenourgios
    6.2
    Witi
    6.2
    Iasonas Pikis

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Debreceni VSC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel
    Pyunik Yerevan
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Eghishe Melikyan
    1
    Plamen Andreev
    23
    Gergő Tercza
    28
    Maximilian Hofmann
    26
    Ádám Lang
    3
    Adrián Guerrero
    10
    Balázs Dzsudzsák
    16
    Sergi Samper
    6
    Blaž Bošković
    19
    Dominik Kocsis
    25
    Sohan Baldoni
    99
    Flórián Cibla
    16
    Henri Avagyan
    9
    Artak Dashyan
    76
    Filipe Almeida
    79
    Sergiy Vakulenko
    15
    Mikhail Kovalenko
    5
    James
    11
    Hovhannes Harutyunyan
    22
    Sead Islamović
    18
    Karlen Hovhannisyan
    25
    Daniil Kulikov
    95
    Momo Yansane
    Dự bị
    Debreceni VSC
    11 Ákos Szendrei12 Benedek Erdélyi4 Josua Mejías72 Rotem Keller77 Márk Szécsi5 Bence Batik20 Máté Macsó75 Dávid Patai78 Balázs Sain
    Pyunik Yerevan
    3 Nikolaos Kenourgios88 Robert Darbinyan23 Witi29 Iasonas Pikis10 Iman Griffith71 Stanislav Buchnev4 Erik Simonyan49 Aram Aharonyan7 Edgar Malakyan

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 59: F. Cibla lập công cho Debreceni VSC (kiến tạo: S. Baldoni)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Debreceni VSC
    5 trận gần nhất
    TTBHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Pyunik Yerevan
    5 trận gần nhất
    BTTBH
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Debreceni VSC 1-0 Pyunik Yerevan: F. Cibla tỏa sáng, Debreceni VSC giành trọn 3 điểm
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