Thống kê trận đấu Debreceni VSC 1-0 Pyunik Yerevan: F. Cibla tỏa sáng, Debreceni VSC giành trọn 3 điểm

Debreceni VSC vượt qua Pyunik Yerevan với tỷ số 1-0. Flórián Cibla là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.