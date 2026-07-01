Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
59'
F. Cibla — kiến tạo S. Baldoni
Debreceni VSC
Thẻ phạt
33'
James Santos
Pyunik Yerevan
88'
M. Kovalenko
Pyunik Yerevan
Đồ thị diễn biến
Debreceni VSCHT 45'Pyunik Yerevan
Thống kê trận đấu
Debreceni VSCThống kêPyunik Yerevan
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Flórián Cibla
Debreceni VSC
1 bàn
Sohan Baldoni
Debreceni VSC
1 kiến tạo · điểm 6.3
Balázs Dzsudzsák
Debreceni VSC
Điểm 7.5
Maximilian Hofmann
Debreceni VSC
Điểm 7.2
Sergiy Vakulenko
Pyunik Yerevan
Điểm 7.2
Mikhail Kovalenko
Pyunik Yerevan
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Debreceni VSC
7.9
Flórián CiblaMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Debreceni VSC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel
Pyunik Yerevan
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Eghishe Melikyan
Dự bị
Debreceni VSC
11 Ákos Szendrei12 Benedek Erdélyi4 Josua Mejías72 Rotem Keller77 Márk Szécsi5 Bence Batik20 Máté Macsó75 Dávid Patai78 Balázs Sain
Pyunik Yerevan
3 Nikolaos Kenourgios88 Robert Darbinyan23 Witi29 Iasonas Pikis10 Iman Griffith71 Stanislav Buchnev4 Erik Simonyan49 Aram Aharonyan7 Edgar Malakyan
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 59: F. Cibla lập công cho Debreceni VSC (kiến tạo: S. Baldoni)
Phong độ & thống kê mùa giải
Debreceni VSC
5 trận gần nhất
TTBHT
Pyunik Yerevan
5 trận gần nhất
BTTBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)