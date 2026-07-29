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    Thống kê trận đấu Dukagjini 1-5 FC Lugano: FC Lugano thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn29/07/2026 23:24

    FC Lugano giành chiến thắng đậm 5-1 trước Dukagjini. Kevin Behrens là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    6'
    K. Behrens
    FC Lugano
    9'
    D. Dos Santos — kiến tạo M. Zanotti
    FC Lugano
    10'
    M. Maliqi
    Dukagjini
    36'
    K. Behrens — kiến tạo A. Papadopoulos
    FC Lugano
    51'
    E. Sinani(phản lưới)
    FC Lugano
    58'
    K. Behrens — kiến tạo U. Bislimi
    FC Lugano
    Đồ thị diễn biến
    DukagjiniHT 45'FC Lugano

    Thống kê trận đấu

    DukagjiniThống kêFC Lugano
    37%
    Kiểm soát bóng
    63%
    9
    Dứt điểm
    12
    4
    Trúng đích
    7
    1
    Phạt góc
    5
    16
    Phạm lỗi
    15
    0
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    FC Lugano kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng; FC Lugano vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kevin Behrens
    Kevin Behrens
    FC Lugano
    3 bàn
    Daniel Dos Santos
    Daniel Dos Santos
    FC Lugano
    1 bàn
    Meris Maliqi
    Meris Maliqi
    Dukagjini
    1 bàn
    Uran Bislimi
    Uran Bislimi
    FC Lugano
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Antonios Papadopoulos
    Antonios Papadopoulos
    FC Lugano
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Mattia Zanotti
    Mattia Zanotti
    FC Lugano
    1 kiến tạo · điểm 6.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Dukagjini
    7.3
    Dienit Isufi
    7
    Luan
    6.9
    Meris Maliqi1 bàn
    6.5
    Tun Bardhoku
    6.3
    Kushtrim Gashi
    6.3
    Jeudi Stevenson
    6.3
    Iljasa Zulfiu
    6.2
    Mergim Pefqeli
    6.2
    Altin Merlaku
    6.2
    Granit Elezaj
    6.2
    Kron Thaci
    5.9
    Vitor Hugo
    5.9
    Arbër Bytyqi
    5.3
    Elton Basriu
    5
    Egzon Lekaj
    4.9
    Egzon Sinani
    FC Lugano
    9.3
    Kevin BehrensMOTM3 bàn
    7.9
    Uran Bislimi1 KT
    7.2
    Daniel Dos Santos1 bàn
    7
    Anto Grgić
    6.9
    Antonios Papadopoulos1 KT
    6.9
    Joel Bichsel
    6.9
    Damian Kelvin
    6.7
    David von Ballmoos
    6.7
    Mattia Zanotti1 KT
    6.6
    Elias Pihlström
    6.6
    Dereck Moncada
    6.6
    Gjan Ajdin
    6.5
    Beckham Castro
    6.3
    Lars Lukas Mai
    6.3
    Yanis Cimignani
    6.3
    Renato Steffen

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Dukagjini
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Armend Dallku
    FC Lugano
    Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Mattia Croci-Torti
    1
    Egzon Lekaj
    77
    Vitor Hugo
    5
    Elton Basriu
    14
    Egzon Sinani
    44
    Tun Bardhoku
    8
    Kushtrim Gashi
    17
    Mergim Pefqeli
    10
    Altin Merlaku
    98
    Meris Maliqi
    99
    Jeudi Stevenson
    47
    Dienit Isufi
    16
    David von Ballmoos
    6
    Antonios Papadopoulos
    17
    Lars Lukas Mai
    18
    Joel Bichsel
    8
    Anto Grgić
    46
    Mattia Zanotti
    25
    Uran Bislimi
    27
    Daniel Dos Santos
    21
    Yanis Cimignani
    91
    Kevin Behrens
    11
    Renato Steffen
    Dự bị
    Dukagjini
    16 Kenan Haxhihamza2 Denis Hyseni3 Melos Zenunaj22 Arbër Bytyqi33 Luan7 Granit Elezaj23 Iljasa Zulfiu27 Valentin Hoti66 Engjell Sylejmani
    FC Lugano
    39 Ahmadou Ndiaye28 Felix Gebhardt3 Hannes Delcroix4 Damian Kelvin7 Ezgjan Alioski14 Ahmed Kendouci22 Beckham Castro23 Gjan Ajdin24 Elias Pihlström

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: K. Behrens lập công cho FC Lugano
    Phút 9: D. Dos Santos lập công cho FC Lugano (kiến tạo: M. Zanotti)
    Phút 10: M. Maliqi lập công cho Dukagjini
    Phút 36: K. Behrens lập công cho FC Lugano (kiến tạo: A. Papadopoulos)
    Phút 51: E. Sinani phản lưới nhà, FC Lugano được hưởng bàn thắng
    Phút 58: K. Behrens lập công cho FC Lugano (kiến tạo: U. Bislimi)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Dukagjini · 0 thắng0 hòaFC Lugano · 1 thắng
    24/07/2026
    FC Lugano
    1 - 0
    Dukagjini
    FL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Dukagjini
    5 trận gần nhất
    BBBHT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
    FC Lugano
    5 trận gần nhất
    TTTBT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2RobertRobertFC Copenhagen2 bàn
    3Y. DemirY. DemirRapid Vienna1 bàn
    4M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    5V. VaraksaV. VaraksaBate Borisov1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2Y. DemirY. DemirRapid Vienna1 kiến tạo
    3M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 kiến tạo
    4E. RusakovE. RusakovBate Borisov1 kiến tạo
    5J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Dukagjini 1-5 FC Lugano: FC Lugano thắng đậm thuyết phục
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