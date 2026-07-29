Thống kê trận đấu Dukagjini 1-5 FC Lugano: FC Lugano thắng đậm thuyết phục

FC Lugano giành chiến thắng đậm 5-1 trước Dukagjini. Kevin Behrens là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.