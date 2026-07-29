Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
9'
D. Dos Santos — kiến tạo M. Zanotti
FC Lugano
36'
K. Behrens — kiến tạo A. Papadopoulos
FC Lugano
51'
E. Sinani(phản lưới)
FC Lugano
58'
K. Behrens — kiến tạo U. Bislimi
FC Lugano
Đồ thị diễn biến
DukagjiniHT 45'FC Lugano
Thống kê trận đấu
DukagjiniThống kêFC Lugano
FC Lugano kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng; FC Lugano vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Kevin Behrens
FC Lugano
3 bàn
Daniel Dos Santos
FC Lugano
1 bàn
Meris Maliqi
Dukagjini
1 bàn
Uran Bislimi
FC Lugano
1 kiến tạo · điểm 7.9
Antonios Papadopoulos
FC Lugano
1 kiến tạo · điểm 6.9
Mattia Zanotti
FC Lugano
1 kiến tạo · điểm 6.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Lugano
9.3
Kevin BehrensMOTM3 bàn
7.2
Daniel Dos Santos1 bàn
6.9
Antonios Papadopoulos1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dukagjini
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Armend Dallku
FC Lugano
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Mattia Croci-Torti
Dự bị
Dukagjini
16 Kenan Haxhihamza2 Denis Hyseni3 Melos Zenunaj22 Arbër Bytyqi33 Luan7 Granit Elezaj23 Iljasa Zulfiu27 Valentin Hoti66 Engjell Sylejmani
FC Lugano
39 Ahmadou Ndiaye28 Felix Gebhardt3 Hannes Delcroix4 Damian Kelvin7 Ezgjan Alioski14 Ahmed Kendouci22 Beckham Castro23 Gjan Ajdin24 Elias Pihlström
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: K. Behrens lập công cho FC Lugano
Phút 9: D. Dos Santos lập công cho FC Lugano (kiến tạo: M. Zanotti)
Phút 10: M. Maliqi lập công cho Dukagjini
Phút 36: K. Behrens lập công cho FC Lugano (kiến tạo: A. Papadopoulos)
Phút 51: E. Sinani phản lưới nhà, FC Lugano được hưởng bàn thắng
Phút 58: K. Behrens lập công cho FC Lugano (kiến tạo: U. Bislimi)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Dukagjini · 0 thắng0 hòaFC Lugano · 1 thắng
24/07/2026
FC Lugano
1 - 0
Dukagjini
FL
Phong độ & thống kê mùa giải
Dukagjini
5 trận gần nhất
BBBHT
FC Lugano
5 trận gần nhất
TTTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)