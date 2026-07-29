TRỰC TIẾP Trực tiếp Dukagjini vs FC Lugano: FC Lugano nới rộng cách biệt 1-5 Trận đấu lúc 21:30 ngày 29/07/2026 đặt Dukagjini trước FC Lugano, đội có kết quả gần nhất tốt hơn và từng giành chiến thắng trong lần đối đầu được ghi nhận.

Dukagjini 1 - 5 FC Lugano Hiệp 2 — phút 78' 78' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Dukagjini 1 - 5 FC Lugano.

74' FC Lugano thay người ở phút 74 Phút 74, FC Lugano đưa B. D. Castro Espinosa vào sân thay D. Dos Santos. Sự điều chỉnh này giúp FC Lugano làm mới đội hình trong những phút cuối.

73' Lugano kiểm soát thế trận Phút 73, FC Lugano đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 37% - 63%. Dukagjini vẫn tạo ra số lần dứt điểm ngang đối thủ, 8 - 8, nhưng Lugano nhỉnh hơn ở khả năng đưa bóng trúng đích, 3 - 5.

71' FC Lugano thay người ở phút 71 Phút 71, FC Lugano thay người: G. Ajdin vào sân thay U. Bislimi. FC Lugano có sự điều chỉnh trong thế dẫn Dukagjini 1-5.

65' Dukagjini thay người giữa lúc khó khăn Phút 65', Dukagjini điều chỉnh nhân sự khi K. Thaci vào sân thay D. Isufi. Sự thay đổi đến trong lúc đội chủ nhà đang bị dẫn 1-5 và cần tìm cách xoay chuyển thế trận.

65' Dukagjini thay người ở phút 65 Phút 65, Dukagjini đưa Luan vào sân thay E. Sinani. Đội bóng này có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị dẫn 1-5.

63' D. Moncada vào sân, FC Lugano thay đổi nhân sự Phút 63', D. Moncada vào sân thay R. Steffen bên phía FC Lugano. Đội khách thực hiện điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang nghiêng hẳn về phía họ.

62' FC Lugano làm mới hàng công Phút 62, D. Kelvin vào sân thay L. Mai bên phía FC Lugano. Đội khách tiếp tục làm mới đội hình trong hiệp hai bằng sự điều chỉnh nhân sự này.

62' FC Lugano thay người ở phút 62 Phút 62, FC Lugano điều chỉnh nhân sự khi E. Pihlstrom vào sân thay K. Behrens. Động thái này giúp đội bóng làm mới lực lượng trong thời gian còn lại của trận đấu.

60' Lugano kiểm soát bóng, Dukagjini vẫn phản đòn Đến phút 60, FC Lugano kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 38% - 62% , nhưng Dukagjini vẫn tìm cách phản đòn khi tung ra 7 - 6 cú dứt điểm. Lugano nhỉnh hơn về độ chính xác, với số lần sút trúng đích 3 - 4 , cho thấy đội khách vẫn giữ được sức ép đáng kể.

58' K. Behrens nâng tỷ số lên 1-5 Phút 58', K. Behrens dứt điểm ghi bàn cho FC Lugano sau đường kiến tạo của U. Bislimi, nới rộng tỷ số lên 1-5. FC Lugano tiếp tục duy trì thế áp đảo trong một trận đấu có nhiều bàn thắng.

56' Dukagjini điều chỉnh nhân sự Phút 56', I. Zulfiu vào sân thay J. Stevenson bên phía Dukagjini. Khi FC Lugano đang dẫn 1-4, sự thay đổi này có thể giúp Dukagjini làm mới thế trận trong phần còn lại.

51' FC Lugano nới rộng cách biệt sau bàn phản lưới Phút 51', E. Sinani của Dukagjini đá phản lưới nhà, giúp FC Lugano nới rộng tỷ số lên 1-4. Đội khách tiếp tục tạo cách biệt đáng kể trong thế trận đang nghiêng về FC Lugano.

48' FC Lugano kiểm soát thế trận Bước sang phút 48', FC Lugano đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 35% - 65%, buộc Dukagjini phải lùi sâu chịu sức ép. Dù vậy, Dukagjini vẫn tìm được khoảng trống để dứt điểm 6 - 5, trong khi số lần trúng đích cân bằng 3 - 3.

46' Dukagjini thay người ở phút 46 Phút 46, G. Elezaj vào sân thay A. Merlaku trong đội hình Dukagjini. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự khi đang bị FC Lugano dẫn trước.

46' Dukagjini thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', A. Bytyqi vào sân thay T. Bardhoku bên phía Dukagjini. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Dukagjini đang bị FC Lugano dẫn 1-3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

36' FC Lugano kiểm soát thế trận Đến phút 36, FC Lugano nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 38% - 62%, buộc Dukagjini phải lùi sâu chịu sức ép. Tuy nhiên, thế trận chưa hoàn toàn áp đảo khi hai đội cùng có 4 - 4 pha dứt điểm, trong đó số lần trúng đích cũng là 2 - 2.

36' K. Behrens giúp FC Lugano nới rộng cách biệt Phút 36, K. Behrens dứt điểm lập công cho FC Lugano sau đường kiến tạo của A. Papadopoulos, nâng tỷ số lên 1-3. FC Lugano tiếp tục duy trì thế dẫn trước rõ rệt trong trận đấu.

24' Lugano kiểm soát bóng, Dukagjini vẫn dứt điểm Sau 24 phút, FC Lugano đang dẫn và kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 41% - 59%. Dù vậy, Dukagjini vẫn dứt điểm nhiều hơn, 4 - 2, trong khi số lần trúng đích cân bằng 2 - 2.

12' FC Lugano kiểm soát thế trận Sau 12 phút, FC Lugano đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 35%-65% và lợi thế 1-2. Tuy nhiên, Dukagjini vẫn cho thấy khả năng đáp trả khi hai đội cùng có 2-2 pha dứt điểm.

10' M. Maliqi thắp lại hy vọng cho Dukagjini Phút 10', M. Maliqi lập công, giúp Dukagjini rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trước FC Lugano. Bàn thắng đến ngay sau khi đội chủ nhà nhận hai bàn thua liên tiếp.

9' D. Dos Santos giúp FC Lugano nhân đôi cách biệt Phút 9', D. Dos Santos ghi bàn cho FC Lugano sau đường kiến tạo của M. Zanotti, nâng tỷ số lên 0-2. FC Lugano đang khởi đầu đầy hứng khởi khi nhanh chóng nhân đôi cách biệt.

6' K. Behrens đưa FC Lugano vượt lên Phút 6', K. Behrens lập công, giúp FC Lugano mở tỷ số trước Dukagjini. Đội khách có khởi đầu đầy thuận lợi trên sân Kampi Nacional Hajvalia.

0' Trận đấu bắt đầu Dukagjini tiếp đón FC Lugano.

Cập nhật lúc 23:06 29/07/2026

Đội hình chính thức Dukagjini Sơ đồ 4-3-3 · HLV Armend Dallku FC Lugano Sơ đồ 3-5-2 · HLV Mattia Croci-Torti 1 Egzon Lekaj 77 Vitor Hugo 14 Egzon Sinani 5 Elton Basriu 44 Tun Bardhoku 17 Mergim Pefqeli 8 Kushtrim Gashi 10 Altin Merlaku 98 Meris Maliqi 99 Jeudi Stevenson 47 Dienit Isufi 16 David von Ballmoos 6 Antonios Papadopoulos 17 Lars Lukas Mai 18 Joel Bichsel 21 Yanis Cimignani 27 Daniel Dos Santos 8 Anto Grgić 25 Uran Bislimi 46 Mattia Zanotti 11 Renato Steffen 91 Kevin Behrens Dự bị Dukagjini 16 Kenan Haxhihamza 2 Denis Hyseni 3 Melos Zenunaj 22 Arbër Bytyqi 33 Luan 7 Granit Elezaj 23 Iljasa Zulfiu 27 Valentin Hoti 66 Engjell Sylejmani FC Lugano 39 Ahmadou Ndiaye 28 Felix Gebhardt 3 Hannes Delcroix 4 Damian Kelvin 7 Ezgjan Alioski 14 Ahmed Kendouci 22 Beckham Castro 23 Gjan Ajdin 24 Elias Pihlström Cập nhật đội hình lúc 21:05 29/07/2026

Dukagjini Thống kê FC Lugano 36% Kiểm soát bóng 64% 8 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 5 1 Phạt góc 1 13 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Dukagjini sẽ chạm trán FC Lugano tại UEFA Europa Conference League lúc 21:30 ngày 29/07/2026. Những dữ liệu hiện có cho thấy cán cân trước trận đang nghiêng về đội khách, khi FC Lugano vừa giành chiến thắng trong trận gần nhất còn Dukagjini phải nhận thất bại.

Phong độ tạo khác biệt ban đầu

Dukagjini bước vào trận đấu sau một kết quả không thuận lợi. Dù dữ liệu phong độ chỉ ghi nhận trận gần nhất, thất bại này vẫn khiến đội bóng cần thận trọng hơn trong cách nhập cuộc, đặc biệt ở khả năng duy trì sự ổn định trong những thời điểm chịu sức ép.

Trong khi đó, FC Lugano có điểm tựa từ chiến thắng gần nhất. Kết quả này có thể giúp đội khách tự tin hơn khi triển khai kế hoạch thi đấu, nhưng lợi thế trên giấy tờ chỉ phát huy giá trị nếu được chuyển hóa thành thế trận chủ động trên sân.

Lugano chiếm ưu thế ở đối đầu

Lịch sử đối đầu được ghi nhận một lần và FC Lugano là đội giành chiến thắng, trong khi Dukagjini chưa có trận thắng hoặc trận hòa nào trước đối thủ này. Xu hướng đó tạo thêm sức nặng cho đội khách, đồng thời đặt Dukagjini vào thế phải phá vỡ bất lợi tâm lý ngay từ những phút đầu.

Điểm then chốt trước giờ bóng lăn

Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định sơ đồ hoặc những điều chỉnh nhân sự cụ thể của hai đội. Tuy nhiên, cách Dukagjini phản ứng sau thất bại gần nhất sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý, trong khi FC Lugano cần tận dụng sự tự tin từ kết quả mới đây và thành tích đối đầu.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ và mức độ chính xác trong các thời điểm quan trọng. Dukagjini cần một màn trình diễn chắc chắn hơn để cân bằng tương quan, còn FC Lugano đứng trước cơ hội tiếp tục duy trì ưu thế đang có trong các dữ liệu trước trận.

Nhận định

FC Lugano có lợi thế nhất định nhờ chiến thắng gần nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu được thống kê. Dukagjini vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu cải thiện sự chắc chắn, đặc biệt trong giai đoạn nhập cuộc. Đây là cuộc đấu mà sự ổn định và khả năng tận dụng thời cơ nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quyết định.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Dukagjini · 0 thắng 0 hòa FC Lugano · 1 thắng FC Lugano 1 - 0 Dukagjini FL

Dukagjini 5 trận gần nhất B B H T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới FC Lugano 5 trận gần nhất T T B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới