TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Tokyo vs Borussia Dortmund: Borussia Dortmund mở tỷ số FC Tokyo đối đầu Borussia Dortmund lúc 17:00 ngày 01/08/2026 tại Grenada National Stadium trong trận giao hữu CLB chưa có thông tin đội hình.

FC Tokyo 0 - 1 Borussia Dortmund Hiệp 2 — phút 92' 92' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Tokyo 0 - 1 Borussia Dortmund.

82' Dortmund kiểm soát, FC Tokyo rình rập Bước sang phút 82, Borussia Dortmund kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 26 - 74, buộc FC Tokyo phần lớn thời gian phải lùi sâu chịu trận. Dù vậy, FC Tokyo vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha rình rập khi đang dẫn 4 - 1 về số lần dứt điểm.

80' Soma Anzai vào sân thay Takahiro Ko Phút 80, Soma Anzai vào sân thay Takahiro Ko khi FC Tokyo đang bị Borussia Dortmund dẫn 0-1.

78' Yan Couto nhận thẻ vàng ở phút 78 Phút 78, Yan Couto nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài thổi phạt. Hậu vệ này sẽ phải thận trọng hơn trong những phút còn lại.

69' Ayman Azhil vào sân thay Yamamoto Phút 69', Ayman Azhil vào sân, Takato Yamamoto rời trận. FC Tokyo đang bị Borussia Dortmund dẫn 0-1, và sự thay đổi này có thể tiếp thêm sức cho nỗ lực tìm bàn gỡ.

65' Shuto Nagano vào sân ở phút 65 Phút 65', Shuto Nagano được tung vào sân thay Kento Hashimoto. FC Tokyo đang bị dẫn trước, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ động hơn trong phần còn lại của trận đấu.

59' Miguel Adje vào sân thay Beier Phút 59', Miguel Adje được tung vào sân, thay Maximilian Beier. Borussia Dortmund đang dẫn 0-1, và sự điều chỉnh này bổ sung thêm nhân sự cho thế trận phía trước.

59' Mathis Albert vào sân ở phút 59 Phút 59, Mathis Albert vào sân thay Samuele Inácio. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý sau khi Borussia Dortmund vừa ghi bàn.

59' Yan Couto vào sân thay Daniel Svensson Phút 59', Yan Couto vào sân thay Daniel Svensson khi Borussia Dortmund đang dẫn 0-1.

59' Joane Gadou vào sân ở phút 59 Phút 59, Joane Gadou vào sân thay Fábio Silva. Borussia Dortmund đang dẫn 0-1, và sự điều chỉnh này mang đến thêm năng lượng cho đội hình.

59' Serhou Guirassy vào sân thay Waldemar Anton Phút 59, Serhou Guirassy vào sân thay Waldemar Anton. Borussia Dortmund đang dẫn 0-1, và sự xuất hiện của Guirassy có thể giúp đội khách duy trì sức ép.

54' Fábio Silva mở tỷ số cho Borussia Dortmund Phút 54, Fábio Silva dứt điểm bằng chân phải, đưa Borussia Dortmund vượt lên dẫn trước 0-1 trước FC Tokyo. Đây là bàn thắng mở tỷ số của trận đấu.

53' Hayate Tanaka vào sân phút 53 Phút 53 , Hayate Tanaka được tung vào sân thay Seung-gyu Kim. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

46' Kashif Bangnagande vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Kashif Bangnagande vào sân thay Kento Hashimoto. FC Tokyo và Borussia Dortmund vẫn đang hòa 0-0, khi trận đấu bước vào hiệp hai.

46' Enzo dos Santos vào sân phút 46 Phút 46', Enzo dos Santos vào sân, thay Felix Nmecha. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

46' Hirokazu Ishihara vào sân phút 46 Phút 46, Hirokazu Ishihara vào sân thay Kein Sato. Sự điều chỉnh của FC Tokyo diễn ra trong bối cảnh Borussia Dortmund đang kiểm soát thế trận tốt hơn.

46' Masato Morishige vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Masato Morishige vào sân thay Hayato Inamura. FC Tokyo có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

46' Teruhito Nakagawa vào sân phút 46 Phút 46, Teruhito Nakagawa vào sân thay S. Homma. FC Tokyo và Borussia Dortmund vẫn đang hòa 0-0, khi hiệp hai bắt đầu với sự điều chỉnh nhân sự này.

46' Rio Omori vào sân thay Alexander Scholz Phút 46', Rio Omori được tung vào sân thay Alexander Scholz.

46' Jan-Luca RIedl vào sân Phút 46', Jan-Luca RIedl được tung vào sân khi FC Tokyo và Borussia Dortmund vẫn đang hòa 0-0. Sự điều chỉnh này mở đầu cho hiệp hai đầy chờ đợi.

46' Kota Tawaratsumida vào sân Phút 46', Kota Tawaratsumida vào sân thay Marcelo Ryan. FC Tokyo có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong thế trận Borussia Dortmund đang kiểm soát bóng nhiều hơn.

46' Nicolai Vallys vào sân ở phút 46 Phút 46, Nicolai Vallys vào sân thay Sei Muroya. Borussia Dortmund đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nên sự điều chỉnh này có thể giúp FC Tokyo tạo thêm sức sống trong hiệp hai.

46' Fuki Yamada vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Fuki Yamada vào sân thay M. Nagakura. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh Borussia Dortmund đang kiểm soát thế trận tốt hơn.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Dortmund kiểm soát bóng, Tokyo vẫn nguy hiểm Bước sang phút 37', Borussia Dortmund đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 26-74, nhưng FC Tokyo vẫn cho thấy sự nguy hiểm qua số lần dứt điểm 3-1. Thế trận vì vậy chưa hoàn toàn một chiều khi tỷ số vẫn là 0-0.

31' Roméo Ritter nhận thẻ vàng phút 31 Phút 31, Roméo Ritter nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund vẫn chưa có bàn thắng.

24' Dortmund kiểm soát thế trận Phút 24, Borussia Dortmund kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 25 - 75, buộc FC Tokyo chủ yếu lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra khác biệt lớn khi số lần dứt điểm chỉ là 2 - 1 và tỷ số vẫn là 0 - 0.

23' Takato Yamamoto vào sân phút 23 Phút 23, Takato Yamamoto vào sân thay Carney Chukwuemeka. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, và sự thay đổi này mang đến một nhân tố mới cho FC Tokyo.

12' Dortmund kiểm soát thế trận Phút 12, Borussia Dortmund đang làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 29-71, buộc FC Tokyo chủ yếu lùi về phòng ngự. Dù vậy, sức ép vẫn chưa chuyển hóa thành cơ hội rõ rệt khi Dortmund chưa có pha dứt điểm nào, còn FC Tokyo đang có thống kê 1-0.

0' Trận đấu bắt đầu FC Tokyo tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 19:15 01/08/2026

Đội hình chính thức FC Tokyo Sơ đồ Borussia Dortmund Sơ đồ 2 Sei Muroya 8 Takahiro Ko 9 Marcelo Ryan 16 Kein Sato 17 Hayato Inamura 18 Hashimoto K. 19 S. Homma 24 Alexander Scholz 26 M. Nagakura 42 Kento Hashimoto 81 Seung-gyu Kim 3 Waldemar Anton 7 Jobe Bellingham 8 Felix Nmecha 14 Maximilian Beier 17 Carney Chukwuemeka 18 Roméo Ritter 21 Fábio Silva 24 Daniel Svensson 30 Patrick Drewes 40 Samuele Inácio 49 Luca Reggiani Dự bị FC Tokyo 1 Hayate Tanaka 3 Masato Morishige 4 Hirokazu Ishihara 6 Kashif Bangnagande 7 Nicolai Vallys 15 Rio Omori 20 Nagano S. 21 Yuta Sugawara 33 Kota Tawaratsumida Borussia Dortmund 2 Yan Couto 9 Serhou Guirassy 22 Gadou J. 31 Ostrzinski S. 33 Alexander Meyer 41 Mathis Albert 42 Kabar A. 43 Takato Yamamoto 44 Enzo dos Santos Cập nhật đội hình lúc 16:33 01/08/2026

FC Tokyo Thống kê Borussia Dortmund 41% Kiểm soát bóng 59% 11 Dứt điểm 7 5 Trúng đích 5 4 Phạt góc 3 13 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 4

Thông tin trận đấu

FC Tokyo sẽ đối đầu Borussia Dortmund trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 01/08/2026 tại Grenada National Stadium.

Đây là cuộc chạm trán giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund, nhưng các thông tin hiện có chưa nêu vị trí của hai đội, phong độ gần đây, lịch sử đối đầu hoặc mục tiêu cụ thể ngoài tính chất giao hữu. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá bên nào đang chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn.

Khía cạnh chiến thuật chưa thể xác định

Thông tin về sơ đồ thi đấu, đội hình dự kiến, tình trạng lực lượng và những cầu thủ vắng mặt chưa được cung cấp. Do đó, các yếu tố quan trọng như cách FC Tokyo tổ chức phòng ngự, khả năng kiểm soát bóng của Borussia Dortmund hay những điểm nóng chiến thuật trong trận chưa thể nhận định cụ thể.

Trong một trận giao hữu, cách sử dụng nhân sự và thử nghiệm chiến thuật có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến trên sân. Tuy nhiên, khi chưa có danh sách cầu thủ thi đấu hoặc định hướng chiến thuật của hai đội, mọi dự đoán chi tiết đều có thể dẫn đến suy diễn vượt quá thông tin được xác nhận.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Điểm chắc chắn duy nhất ở thời điểm này là FC Tokyo và Borussia Dortmund sẽ gặp nhau tại Grenada National Stadium lúc 17:00 ngày 01/08/2026. Trận đấu hứa hẹn thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của hai đội, nhưng chưa thể đưa ra kết luận về kết quả, tỷ số hoặc ưu thế chiến thuật của mỗi bên.

Nhìn chung, người hâm mộ cần chờ thêm thông tin chính thức về đội hình và cách tiếp cận trận đấu để có cơ sở đánh giá đầy đủ hơn cuộc đối đầu giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund.

FC Tokyo 5 trận gần nhất T Borussia Dortmund 5 trận gần nhất B B T T T

Tình hình lực lượng FC Tokyo ✚ Kashif Bangnagande (Torn Thigh Muscle) Borussia Dortmund ✚ Nico Schlotterbeck (Inner Ligament Tear In Ankle Joint) ✚ Emre Can (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mussa Kaba (Knock)