Thống kê trận đấu Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze: Talisca tỏa sáng, Fenerbahçe giành trọn 3 điểm

Fenerbahçe vượt qua Gornik Zabrze với tỷ số 1-0. Rafał Janicki là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.