Kết quả & diễn biến bàn thắng
Đồ thị diễn biến
FenerbahçeHT 45'Gornik Zabrze
Thống kê trận đấu
FenerbahçeThống kêGornik Zabrze
Fenerbahçe kiểm soát thế trận với 80% thời lượng cầm bóng; Fenerbahçe vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Talisca
Fenerbahçe
1 bàn
Rafał Janicki
Gornik Zabrze
Điểm 7.9
Mattéo Guendouzi
Fenerbahçe
Điểm 7.6
Nélson Semedo
Fenerbahçe
Điểm 7.3
Nathan Aké
Fenerbahçe
Điểm 7.3
İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Fenerbahçe
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ismail Kartal
Gornik Zabrze
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michal Gasparik
Dự bị
Fenerbahçe
22 Levent Mercan10 Marco Asensio70 Oğuz Aydın13 Tarık Çetin31 Ederson3 Archie Brown4 Çağlar Söyüncü18 Mert Müldür5 İsmail Yüksek
Gornik Zabrze
21 Ondřej Zmrzlý23 Sondre Liseth29 Wiktor Kania2 Patryk Warczak4 Paweł Bochniewicz19 Peter González28 Bastien Donio34 Bruno Durdov
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 37: Talisca lập công cho Fenerbahçe
Phong độ & thống kê mùa giải
Gornik Zabrze
5 trận gần nhất
BBTHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)