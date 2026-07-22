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    Thống kê trận đấu Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze: Talisca tỏa sáng, Fenerbahçe giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân22/07/2026 02:53

    Fenerbahçe vượt qua Gornik Zabrze với tỷ số 1-0. Rafał Janicki là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    37'
    Talisca
    Fenerbahçe
    Đồ thị diễn biến
    FenerbahçeHT 45'Gornik Zabrze

    Thống kê trận đấu

    FenerbahçeThống kêGornik Zabrze
    80%
    Kiểm soát bóng
    20%
    15
    Dứt điểm
    2
    6
    Trúng đích
    1
    9
    Phạt góc
    2
    14
    Phạm lỗi
    11
    1
    Thủ môn cứu thua
    5
    Fenerbahçe kiểm soát thế trận với 80% thời lượng cầm bóng; Fenerbahçe vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Talisca
    Talisca
    Fenerbahçe
    1 bàn
    Rafał Janicki
    Rafał Janicki
    Gornik Zabrze
    Điểm 7.9
    Mattéo Guendouzi
    Mattéo Guendouzi
    Fenerbahçe
    Điểm 7.6
    Nélson Semedo
    Nélson Semedo
    Fenerbahçe
    Điểm 7.3
    Nathan Aké
    Nathan Aké
    Fenerbahçe
    Điểm 7.3
    İrfan Can Kahveci
    İrfan Can Kahveci
    Fenerbahçe
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Fenerbahçe
    7.6
    Mattéo Guendouzi
    7.3
    Nélson Semedo
    7.3
    Nathan Aké
    7.3
    İrfan Can Kahveci
    7.3
    Fred
    7.3
    Talisca1 bàn
    7.2
    Bartuğ Elmaz
    6.9
    Jayden Oosterwolde
    6.6
    Mert Günok
    6.6
    Milan Škriniar
    6.6
    Kerem Aktürkoğlu
    6.6
    Levent Mercan
    6.6
    Marco Asensio
    6.6
    Oğuz Aydın
    6.3
    Mason Greenwood
    Gornik Zabrze
    7.9
    Rafał JanickiMOTM
    7.2
    Philipp Schulze
    7.2
    Erik Prekop
    6.9
    Michal Sáček
    6.9
    Kacper Urbański
    6.6
    Josema
    6.6
    Maksym Khlan
    6.6
    Bastien Donio
    6.5
    Yvan Ikia Dimi
    6.3
    Erik Janža
    6.3
    Lukáš Sadílek
    6.3
    Ondřej Zmrzlý
    6.3
    Sondre Liseth
    6.2
    Maximilian Dietz

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Fenerbahçe
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ismail Kartal
    Gornik Zabrze
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michal Gasparik
    34
    Mert Günok
    27
    Nélson Semedo
    37
    Milan Škriniar
    15
    Nathan Aké
    24
    Jayden Oosterwolde
    6
    Mattéo Guendouzi
    28
    Bartuğ Elmaz
    17
    İrfan Can Kahveci
    7
    Fred
    9
    Kerem Aktürkoğlu
    94
    Talisca
    1
    Philipp Schulze
    61
    Michal Sáček
    26
    Rafał Janicki
    20
    Josema
    64
    Erik Janža
    18
    Lukáš Sadílek
    66
    Maximilian Dietz
    82
    Kacper Urbański
    7
    Yvan Ikia Dimi
    11
    Erik Prekop
    33
    Maksym Khlan
    Dự bị
    Fenerbahçe
    22 Levent Mercan10 Marco Asensio70 Oğuz Aydın13 Tarık Çetin31 Ederson3 Archie Brown4 Çağlar Söyüncü18 Mert Müldür5 İsmail Yüksek
    Gornik Zabrze
    21 Ondřej Zmrzlý23 Sondre Liseth29 Wiktor Kania2 Patryk Warczak4 Paweł Bochniewicz19 Peter González28 Bastien Donio34 Bruno Durdov

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 37: Talisca lập công cho Fenerbahçe

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Fenerbahçe
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Gornik Zabrze
    5 trận gần nhất
    BBTHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1ReinaldoReinaldoLevski Sofia2 bàn
    2V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    3D. WattsD. WattsShamrock Rovers1 bàn
    4D. HafsteinssonHafsteinssonVikingur Reykjavik1 bàn
    5J. ByrneJ. ByrneShamrock Rovers1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze: Talisca tỏa sáng, Fenerbahçe giành trọn 3 điểm
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