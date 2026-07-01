Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
31'
R. Valdmets — kiến tạo S. Zenjov
Flora Tallinn
Thẻ phạt
90+1'
D. Williams
The New Saints
Đồ thị diễn biến
Flora TallinnHT 45'The New Saints
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Flora Tallinn
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Konstantin Vasiliev
The New Saints
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Craig Harrison
Dự bị
Flora Tallinn
17 Taaniel Usta9 Rauno Alliku67 Ilja Antonov22 Andero Tatrik99 Kaur Kivila6 Robert Veering24 Oscar Pihela53 Ronald Sammul8 Tristan Toomas Teeväli
The New Saints
15 Eoin Farrell18 Rory Holden19 Ben Clark30 Jack Edwards2 Jacob Owen12 Harvey Godsmark-Ford23 Zach Nolan31 Ben Woollam34 Joshua Lock
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: R. Valdmets lập công cho Flora Tallinn (kiến tạo: S. Zenjov)
Phong độ & thống kê mùa giải
Flora Tallinn
5 trận gần nhất
TBHBT
The New Saints
5 trận gần nhất
BBBTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)