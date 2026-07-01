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    Thống kê trận đấu Flora Tallinn 1-0 The New Saints: R. Valdmets tỏa sáng, Flora Tallinn giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 00:50

    Flora Tallinn vượt qua The New Saints với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    31'
    R. Valdmets — kiến tạo S. Zenjov
    Flora Tallinn
    Thẻ phạt
    90+1'
    D. Williams
    The New Saints
    Đồ thị diễn biến
    Flora TallinnHT 45'The New Saints

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Flora Tallinn
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Konstantin Vasiliev
    The New Saints
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Craig Harrison
    33
    Evert Grünvald
    7
    Danil Kuraksin
    23
    Mihhail Kolobov
    3
    Airon Kollo
    26
    Sander Tovstik
    18
    Remo Valdmets
    32
    Vladislav Kreida
    14
    Tony Varjund
    20
    Sergei Zenjov
    11
    Rauno Sappinen
    29
    Sander Alamaa
    1
    Nathan Shepperd
    22
    Danny Davies
    16
    Dynel Simeu
    6
    Jack Bodenham
    10
    Daniel Redmond
    21
    Leo Smith
    14
    Daniel Williams
    4
    Dominic Corness
    8
    Ryan Brobbel
    17
    Jordan Williams
    20
    Rhys Hughes
    Dự bị
    Flora Tallinn
    17 Taaniel Usta9 Rauno Alliku67 Ilja Antonov22 Andero Tatrik99 Kaur Kivila6 Robert Veering24 Oscar Pihela53 Ronald Sammul8 Tristan Toomas Teeväli
    The New Saints
    15 Eoin Farrell18 Rory Holden19 Ben Clark30 Jack Edwards2 Jacob Owen12 Harvey Godsmark-Ford23 Zach Nolan31 Ben Woollam34 Joshua Lock

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: R. Valdmets lập công cho Flora Tallinn (kiến tạo: S. Zenjov)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Flora Tallinn
    5 trận gần nhất
    TBHBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    The New Saints
    5 trận gần nhất
    BBBTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Flora Tallinn 1-0 The New Saints: R. Valdmets tỏa sáng, Flora Tallinn giành trọn 3 điểm
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