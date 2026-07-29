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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Górnik Zabrze vs Fenerbahçe: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

    Đại Ngàn29/07/2026 20:00

    Górnik Zabrze tiếp Fenerbahçe tại Arena Zabrze lúc 01:00 ngày 30/07/2026, trong trận đấu mà lợi thế đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội khách.

    Górnik Zabrze1 - 1FenerbahçeHiệp 2 — phút 49'
    • 49'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Górnik Zabrze 1 - 1 Fenerbahçe.

    • 48'Fenerbahçe nhỉnh hơn sau giờ nghỉ

      Phút 48', Fenerbahçe tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 44 - 56 và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 4 - 6. Górnik Zabrze đang phải chịu sức ép, trong khi Fenerbahçe duy trì sự chủ động qua lợi thế phạt góc 2 - 3.

    • 46'Greenwood vào sân ngay đầu hiệp hai

      Phút 46', Mason Greenwood vào sân thay İrfan Can Kahveci. Sự thay đổi của Fenerbahçe diễn ra khi hai đội đang hòa 1-1, hứa hẹn tạo thêm sức sống cho mặt trận tấn công.

    • 46'İsmail Yüksek vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46', İsmail Yüksek vào sân thay Marco Asensio khi Fenerbahçe trở lại sau giờ nghỉ với tỷ số 1-1. Một sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận đang cân bằng.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

    • 45+10'Michal Sacek gỡ hòa cho Górnik Zabrze

      Phút 45+10', Michal Sacek lập công sau đường kiến tạo của Erik Prekop, giúp Górnik Zabrze gỡ hòa 1-1 trước Fenerbahçe. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau những diễn biến căng thẳng.

    • 41'Jayden Oosterwolde lĩnh thẻ vàng

      Phút 41', Jayden Oosterwolde nhận thẻ vàng. Fenerbahçe vẫn đang nắm lợi thế 0-1 trước Górnik Zabrze.

    • 36'Fenerbahçe kiểm soát thế trận

      Sau 36 phút, Fenerbahçe đang dẫn 0-1 và kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 42-58. Đội khách cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 2-5, buộc Górnik Zabrze phải lùi sâu chống đỡ trong thế trận có nhịp độ vừa phải.

    • 28'Erik Janza nhận thẻ vàng

      Phút 28', Erik Janza nhận thẻ vàng, thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hiệp đấu đang diễn ra.

    • 24'Fenerbahçe kiểm soát thế trận

      Sau 24 phút, Fenerbahçe đang kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 41 - 59 và ưu thế dứt điểm 1 - 4. Górnik Zabrze chịu sức ép khi chưa có cú sút trúng đích, trong lúc Fenerbahçe dẫn 0 - 1 và có 2 quả phạt góc.

    • 12'Fenerbahçe kiểm soát thế trận

      Sau 12 phút, Fenerbahçe đang kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 42 - 58 và dẫn trước Górnik Zabrze 0 - 1. Đội khách cũng nhỉnh hơn ở khả năng tạo cơ hội, khi dứt điểm 1 - 3 và có 1 quả phạt góc, buộc Górnik phải tập trung phòng ngự.

    • 12'Talisca lạnh lùng đưa Fenerbahçe vượt lên

      Phút 12, Talisca thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Fenerbahçe vượt lên dẫn 0-1. Đội khách sớm tạo lợi thế sau một khởi đầu đầy biến động.

    • 11'Lukas Sadilek nhận thẻ vàng

      Phút 11', Lukas Sadilek nhận thẻ vàng. Trận đấu sớm xuất hiện thẻ phạt, buộc cầu thủ này phải thận trọng trong những phút tiếp theo.

    • 10'VAR kiểm tra tình huống của Milan Škriniar

      Phút 10, VAR vào cuộc với tình huống liên quan đến Milan Škriniar. Trận đấu tạm dừng để chờ thông tin từ tổ trọng tài.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Górnik Zabrze tiếp đón Fenerbahçe.

    Cập nhật lúc 02:16 30/07/2026

    Đội hình chính thức
    Górnik Zabrze
    Sơ đồ 4-3-3
    Fenerbahçe
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Philipp Schulze
    61
    Michal Sacek
    26
    Rafał Janicki
    20
    Josema
    64
    Erik Janza
    18
    Lukas Sadilek
    66
    Maximilian Dietz
    82
    Kacper Urbański
    7
    Yvan Ikia Dimi
    11
    Erik Prekop
    88
    Taofeek Ismaheel
    34
    Mert Günok
    27
    Nélson Semedo
    37
    Milan Škriniar
    15
    Nathan Aké
    24
    Jayden Oosterwolde
    6
    Mattéo Guendouzi
    7
    Fred
    17
    İrfan Can Kahveci
    10
    Marco Asensio
    9
    Kerem Aktürkoğlu
    94
    Talisca
    Dự bị
    Górnik Zabrze
    2 Patryk Warczak4 Pawel Bochniewicz19 Peter Federico21 Ondrej Zmrzly23 Sondre Liseth28 Bastien Donio29 Wiktor Kania33 Maksym Khlan34 Bruno Durdov
    Fenerbahçe
    3 Archie Brown4 Çağlar Söyüncü5 İsmail Yüksek11 Mason Greenwood13 Tarık Çetin18 Mert Müldür20 Anthony Musaba22 Levent Mercan28 Bartuğ Elmaz
    Cập nhật đội hình lúc 00:23 30/07/2026
    Górnik ZabrzeThống kêFenerbahçe
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    9
    Dứt điểm
    6
    4
    Trúng đích
    1
    5
    Phạt góc
    3
    5
    Phạm lỗi
    8
    0
    Việt vị
    2
    0
    Thủ môn cứu thua
    3

    Górnik Zabrze sẽ đối đầu Fenerbahçe tại Arena Zabrze lúc 01:00 ngày 30/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Điểm nhấn đáng chú ý trước trận nằm ở thống kê đối đầu gần nhất: Fenerbahçe giành chiến thắng, trong khi Górnik Zabrze chưa có lần vượt qua đối thủ.

    Lợi thế đối đầu nghiêng về Fenerbahçe

    Hai đội mới được ghi nhận chạm trán một lần gần nhất, và Fenerbahçe là bên giành phần thắng. Vì vậy, xét riêng trên dữ liệu đối đầu hiện có, đội khách bước vào trận đấu với lợi thế thống kê rõ ràng hơn.

    Tuy nhiên, con số này không phản ánh đầy đủ bối cảnh hiện tại của hai đội. Dữ liệu được cung cấp không bao gồm tỷ số trận trước, thời điểm diễn ra cuộc đối đầu, phong độ gần đây, vị trí tại giải hay khoảng cách điểm số. Do đó, chưa có đủ cơ sở để đánh giá xu hướng thi đấu dài hạn hoặc lợi thế tổng thể của mỗi bên.

    Góc nhìn chiến thuật trước trận

    Trong một trận đấu mà lợi thế đối đầu đang thuộc về Fenerbahçe, Górnik Zabrze cần tận dụng yếu tố sân nhà tại Arena Zabrze để tạo thế chủ động. Khả năng kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế những khoảng trống khi chuyển trạng thái sẽ là những điểm quan trọng đối với đội chủ nhà.

    Ở chiều ngược lại, Fenerbahçe có thể bước vào trận với sự tự tin nhất định từ kết quả đối đầu gần nhất. Dù vậy, dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, cách vận hành, danh sách cầu thủ hay thông tin lực lượng của đội khách. Vì thế, chưa thể khẳng định đội nào sẽ sử dụng hệ thống nào hoặc cầu thủ nào đóng vai trò then chốt.

    Lực lượng và đội hình

    Chưa có thông tin về cầu thủ vắng mặt, chấn thương hoặc đội hình dự kiến của Górnik Zabrze và Fenerbahçe. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội triển khai trận đấu, nhưng không nên được suy đoán khi chưa có dữ liệu xác nhận.

    Nhận định trận đấu

    Fenerbahçe đang nắm lợi thế duy nhất về thống kê đối đầu được ghi nhận, còn Górnik Zabrze có điểm tựa sân nhà. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng mỗi đội xử lý áp lực, duy trì sự cân bằng và tận dụng những thời điểm chuyển đổi trong thế trận.

    Nhìn chung, đây là cuộc so tài chưa có đủ dữ liệu để đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số hoặc kết quả chung cuộc. Lợi thế đối đầu giúp Fenerbahçe được đánh giá tích cực hơn trên phương diện thống kê, nhưng Górnik Zabrze vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng khi thi đấu tại Arena Zabrze.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Górnik Zabrze · 0 thắng0 hòaFenerbahçe · 1 thắng
    22/07/2026
    Fenerbahçe
    1 - 0
    Górnik Zabrze
    FEN
    Górnik Zabrze
    5 trận gần nhất
    BBHBT
    Fenerbahçe
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    Tình hình lực lượng
    Górnik Zabrze
    Kamil Lukoszek (No Eligibility)
    Michał Synoś (No Eligibility)
    Roberto Massimo (Patellar Tendon Problems)
    Jaroslaw Kubicki (No Eligibility)
    Fenerbahçe
    N'Golo Kanté (No Eligibility)
    Yiğit Fidan (No Eligibility)
    Yiğit Efe Demir (Unknown Injury)
    Abdou Aziz Fall (No Eligibility)
    Dorgeles Nene (No Eligibility)
    Amara Diouf (Fitness)
    Vedat Muriqi (Calf Muscle Tear)
    Nathan Aké (No Eligibility)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Górnik Zabrze vs Fenerbahçe: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1
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