TRỰC TIẾP Trực tiếp Górnik Zabrze vs Fenerbahçe: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Górnik Zabrze tiếp Fenerbahçe tại Arena Zabrze lúc 01:00 ngày 30/07/2026, trong trận đấu mà lợi thế đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội khách.

Górnik Zabrze 1 - 1 Fenerbahçe Hiệp 2 — phút 49' 49' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Górnik Zabrze 1 - 1 Fenerbahçe.

48' Fenerbahçe nhỉnh hơn sau giờ nghỉ Phút 48', Fenerbahçe tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 44 - 56 và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 4 - 6 . Górnik Zabrze đang phải chịu sức ép, trong khi Fenerbahçe duy trì sự chủ động qua lợi thế phạt góc 2 - 3 .

46' Greenwood vào sân ngay đầu hiệp hai Phút 46', Mason Greenwood vào sân thay İrfan Can Kahveci. Sự thay đổi của Fenerbahçe diễn ra khi hai đội đang hòa 1-1, hứa hẹn tạo thêm sức sống cho mặt trận tấn công.

46' İsmail Yüksek vào sân đầu hiệp hai Phút 46', İsmail Yüksek vào sân thay Marco Asensio khi Fenerbahçe trở lại sau giờ nghỉ với tỷ số 1-1. Một sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận đang cân bằng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+10' Michal Sacek gỡ hòa cho Górnik Zabrze Phút 45+10', Michal Sacek lập công sau đường kiến tạo của Erik Prekop, giúp Górnik Zabrze gỡ hòa 1-1 trước Fenerbahçe. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau những diễn biến căng thẳng.

41' Jayden Oosterwolde lĩnh thẻ vàng Phút 41', Jayden Oosterwolde nhận thẻ vàng. Fenerbahçe vẫn đang nắm lợi thế 0-1 trước Górnik Zabrze.

36' Fenerbahçe kiểm soát thế trận Sau 36 phút, Fenerbahçe đang dẫn 0-1 và kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 42-58. Đội khách cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 2-5, buộc Górnik Zabrze phải lùi sâu chống đỡ trong thế trận có nhịp độ vừa phải.

28' Erik Janza nhận thẻ vàng Phút 28', Erik Janza nhận thẻ vàng, thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hiệp đấu đang diễn ra.

24' Fenerbahçe kiểm soát thế trận Sau 24 phút, Fenerbahçe đang kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 41 - 59 và ưu thế dứt điểm 1 - 4. Górnik Zabrze chịu sức ép khi chưa có cú sút trúng đích, trong lúc Fenerbahçe dẫn 0 - 1 và có 2 quả phạt góc.

12' Fenerbahçe kiểm soát thế trận Sau 12 phút, Fenerbahçe đang kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 42 - 58 và dẫn trước Górnik Zabrze 0 - 1. Đội khách cũng nhỉnh hơn ở khả năng tạo cơ hội, khi dứt điểm 1 - 3 và có 1 quả phạt góc, buộc Górnik phải tập trung phòng ngự.

12' Talisca lạnh lùng đưa Fenerbahçe vượt lên Phút 12, Talisca thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Fenerbahçe vượt lên dẫn 0-1. Đội khách sớm tạo lợi thế sau một khởi đầu đầy biến động.

11' Lukas Sadilek nhận thẻ vàng Phút 11', Lukas Sadilek nhận thẻ vàng. Trận đấu sớm xuất hiện thẻ phạt, buộc cầu thủ này phải thận trọng trong những phút tiếp theo.

10' VAR kiểm tra tình huống của Milan Škriniar Phút 10, VAR vào cuộc với tình huống liên quan đến Milan Škriniar. Trận đấu tạm dừng để chờ thông tin từ tổ trọng tài.

0' Trận đấu bắt đầu Górnik Zabrze tiếp đón Fenerbahçe.

Cập nhật lúc 02:16 30/07/2026

Đội hình chính thức Górnik Zabrze Sơ đồ 4-3-3 Fenerbahçe Sơ đồ 4-2-3-1 1 Philipp Schulze 61 Michal Sacek 26 Rafał Janicki 20 Josema 64 Erik Janza 18 Lukas Sadilek 66 Maximilian Dietz 82 Kacper Urbański 7 Yvan Ikia Dimi 11 Erik Prekop 88 Taofeek Ismaheel 34 Mert Günok 27 Nélson Semedo 37 Milan Škriniar 15 Nathan Aké 24 Jayden Oosterwolde 6 Mattéo Guendouzi 7 Fred 17 İrfan Can Kahveci 10 Marco Asensio 9 Kerem Aktürkoğlu 94 Talisca Dự bị Górnik Zabrze 2 Patryk Warczak 4 Pawel Bochniewicz 19 Peter Federico 21 Ondrej Zmrzly 23 Sondre Liseth 28 Bastien Donio 29 Wiktor Kania 33 Maksym Khlan 34 Bruno Durdov Fenerbahçe 3 Archie Brown 4 Çağlar Söyüncü 5 İsmail Yüksek 11 Mason Greenwood 13 Tarık Çetin 18 Mert Müldür 20 Anthony Musaba 22 Levent Mercan 28 Bartuğ Elmaz Cập nhật đội hình lúc 00:23 30/07/2026

Górnik Zabrze Thống kê Fenerbahçe 48% Kiểm soát bóng 52% 9 Dứt điểm 6 4 Trúng đích 1 5 Phạt góc 3 5 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 3

Górnik Zabrze sẽ đối đầu Fenerbahçe tại Arena Zabrze lúc 01:00 ngày 30/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Điểm nhấn đáng chú ý trước trận nằm ở thống kê đối đầu gần nhất: Fenerbahçe giành chiến thắng, trong khi Górnik Zabrze chưa có lần vượt qua đối thủ.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Fenerbahçe

Hai đội mới được ghi nhận chạm trán một lần gần nhất, và Fenerbahçe là bên giành phần thắng. Vì vậy, xét riêng trên dữ liệu đối đầu hiện có, đội khách bước vào trận đấu với lợi thế thống kê rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, con số này không phản ánh đầy đủ bối cảnh hiện tại của hai đội. Dữ liệu được cung cấp không bao gồm tỷ số trận trước, thời điểm diễn ra cuộc đối đầu, phong độ gần đây, vị trí tại giải hay khoảng cách điểm số. Do đó, chưa có đủ cơ sở để đánh giá xu hướng thi đấu dài hạn hoặc lợi thế tổng thể của mỗi bên.

Góc nhìn chiến thuật trước trận

Trong một trận đấu mà lợi thế đối đầu đang thuộc về Fenerbahçe, Górnik Zabrze cần tận dụng yếu tố sân nhà tại Arena Zabrze để tạo thế chủ động. Khả năng kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế những khoảng trống khi chuyển trạng thái sẽ là những điểm quan trọng đối với đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Fenerbahçe có thể bước vào trận với sự tự tin nhất định từ kết quả đối đầu gần nhất. Dù vậy, dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, cách vận hành, danh sách cầu thủ hay thông tin lực lượng của đội khách. Vì thế, chưa thể khẳng định đội nào sẽ sử dụng hệ thống nào hoặc cầu thủ nào đóng vai trò then chốt.

Lực lượng và đội hình

Chưa có thông tin về cầu thủ vắng mặt, chấn thương hoặc đội hình dự kiến của Górnik Zabrze và Fenerbahçe. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội triển khai trận đấu, nhưng không nên được suy đoán khi chưa có dữ liệu xác nhận.

Nhận định trận đấu

Fenerbahçe đang nắm lợi thế duy nhất về thống kê đối đầu được ghi nhận, còn Górnik Zabrze có điểm tựa sân nhà. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng mỗi đội xử lý áp lực, duy trì sự cân bằng và tận dụng những thời điểm chuyển đổi trong thế trận.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài chưa có đủ dữ liệu để đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số hoặc kết quả chung cuộc. Lợi thế đối đầu giúp Fenerbahçe được đánh giá tích cực hơn trên phương diện thống kê, nhưng Górnik Zabrze vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng khi thi đấu tại Arena Zabrze.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Górnik Zabrze · 0 thắng 0 hòa Fenerbahçe · 1 thắng Fenerbahçe 1 - 0 Górnik Zabrze FEN

Górnik Zabrze 5 trận gần nhất B B H B T Fenerbahçe 5 trận gần nhất T T T T T

Tình hình lực lượng Górnik Zabrze ✚ Kamil Lukoszek (No Eligibility) ✚ Michał Synoś (No Eligibility) ✚ Roberto Massimo (Patellar Tendon Problems) ✚ Jaroslaw Kubicki (No Eligibility) Fenerbahçe ✚ N'Golo Kanté (No Eligibility) ✚ Yiğit Fidan (No Eligibility) ✚ Yiğit Efe Demir (Unknown Injury) ✚ Abdou Aziz Fall (No Eligibility) ✚ Dorgeles Nene (No Eligibility) ✚ Amara Diouf (Fitness) ✚ Vedat Muriqi (Calf Muscle Tear) ✚ Nathan Aké (No Eligibility)