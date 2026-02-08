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    Thống kê trận đấu Minnesota United 1-1 San Diego: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn02/08/2026 09:37

    Minnesota United và San Diego chia điểm với tỷ số 1-1. CJ dos Santos là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.27. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    3'
    Tomás Chancalay — kiến tạo Wil Trapp
    Minnesota United
    64'
    Anders Dreyer(pen)
    San Diego
    Thẻ phạt
    64'
    Drake Callender
    Minnesota United
    64'
    Anders Dreyer
    San Diego
    Đồ thị diễn biến
    Minnesota UnitedHT 45'San Diego

    Thống kê trận đấu

    Minnesota UnitedThống kêSan Diego
    32%
    Kiểm soát bóng
    68%
    13
    Dứt điểm
    13
    8
    Trúng đích
    2
    8
    Phạt góc
    4
    8
    Phạm lỗi
    3
    0
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    7
    San Diego kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; Minnesota United vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Anders Dreyer
    Anders Dreyer
    San Diego
    1 bàn
    Tomás Chancalay
    Tomás Chancalay
    Minnesota United
    1 bàn
    Wil Trapp
    Wil Trapp
    Minnesota United
    1 kiến tạo · điểm 7.29
    CJ dos Santos
    CJ dos Santos
    San Diego
    Điểm 8.27
    Joaquín Pereyra
    Joaquín Pereyra
    Minnesota United
    Điểm 8.11
    Jeppe Tverskov
    Jeppe Tverskov
    San Diego
    Điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Minnesota United
    8.11
    Joaquín Pereyra
    7.29
    Wil Trapp1 KT
    7.02
    Morris Duggan
    6.77
    Owen Gene
    6.76
    Tomás Chancalay1 bàn
    6.74
    Kelvin Yeboah
    6.71
    Anthony Markanich Jr.
    6.56
    Michael Boxall
    6.55
    Jefferson Díaz
    6.49
    Mauricio Gonzalez
    6.48
    Devin Padelford
    6.47
    Bongokuhle Hlongwane
    6.42
    Mamadou Dieng
    6.34
    Drake Callender
    6.21
    Kyle Duncan
    San Diego
    8.27
    CJ dos SantosMOTM
    7.85
    Anders Dreyer1 bàn
    7.7
    Jeppe Tverskov
    7.27
    Marcus Ingvartsen
    7.1
    Luca Bombino
    7.1
    Christopher McVey
    7.09
    Dagur Dan Thórhallsson
    7.05
    Onni Valakari
    7
    Alex Mighten
    6.99
    Manu Duah
    6.88
    Alejandro Alvarado
    6.73
    Gabriel Pirani
    6.55
    David Vazquez
    6.51
    Aníbal Godoy
    6.25
    Kieran Sargeant

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Minnesota United
    Sơ đồ 5-4-1
    San Diego
    Sơ đồ 4-3-3
    12
    Drake Callender
    3
    Kyle Duncan
    28
    Jefferson Díaz
    15
    Michael Boxall
    23
    Morris Duggan
    13
    Anthony Markanich Jr.
    26
    Joaquín Pereyra
    20
    Wil Trapp
    30
    Owen Gene
    8
    Tomás Chancalay
    29
    Mamadou Dieng
    1
    CJ dos Santos
    3
    Dagur Dan Thórhallsson
    97
    Christopher McVey
    26
    Manu Duah
    5
    Kieran Sargeant
    70
    Alejandro Alvarado
    6
    Jeppe Tverskov
    8
    Onni Valakari
    10
    Anders Dreyer
    7
    Marcus Ingvartsen
    19
    David Vazquez
    Dự bị
    Minnesota United
    1 Alec Smir2 Devin Padelford7 Dominik Fitz9 Kelvin Yeboah18 Mauricio Gonzalez21 Bongokuhle Hlongwane22 Marcus Caldeira24 Julian Gressel67 Carlos Harvey
    San Diego
    9 Lewis Morgan12 Gabriel Pirani14 Bryan Zamblé18 Duran Ferree20 Aníbal Godoy25 Ian Pilcher27 Luca Bombino33 Oscar Verhoeven77 Alex Mighten

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: Tomás Chancalay lập công cho Minnesota United (kiến tạo: Wil Trapp)
    Phút 64: Anders Dreyer ghi bàn trên chấm phạt đền cho San Diego

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Minnesota United · 2 thắng0 hòaSan Diego · 2 thắng
    12/04/2026
    San Diego
    1 - 2
    Minnesota United
    MU
    25/11/2025
    San Diego
    1 - 0
    Minnesota United
    SD
    14/09/2025
    San Diego
    1 - 3
    Minnesota United
    MU
    15/06/2025
    Minnesota United
    2 - 4
    San Diego
    SD

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Minnesota United
    5 trận gần nhất
    HHBHB
    18
    Trận
    6-6-6
    T-H-B
    20
    Ghi (TB 1.1)
    25
    Thủng lưới
    San Diego
    5 trận gần nhất
    HTBBH
    18
    Trận
    5-6-7
    T-H-B
    32
    Ghi (TB 1.8)
    29
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps171043+2134BTBHH
    2Los Angeles FC191045+1634TTTTH
    3SJ Earthquakes171034+1533BBTBH
    8Seattle Sounders16736-124BBBBB
    9Minnesota United18666-524BHBHH
    10San Diego18567+321HBBTH
    11Portland Timbers17638-121BBTHT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    3Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire8 kiến tạo
    4Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Minnesota United 1-1 San Diego: Hai đội chia điểm
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