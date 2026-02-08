TRỰC TIẾP Trực tiếp Minnesota United vs San Diego: San Diego gỡ hòa 1-1 Minnesota United tiếp San Diego lúc 07:30 ngày 02/08/2026 tại Allianz Field, trong trận đấu giữa hai đội cách nhau 3 điểm trên bảng xếp hạng.

Minnesota United 1 - 1 San Diego Hiệp 2 — phút 71' 71' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Minnesota United 1 - 1 San Diego.

65' Devin Padelford vào sân Phút 65, Devin Padelford vào sân thay Anthony Markanich Jr. trong bối cảnh Minnesota United đang hòa San Diego 1-1. Màn điều chỉnh diễn ra ngay sau khi San Diego gỡ hòa, khi trận đấu vẫn rất căng thẳng.

65' Kelvin Yeboah vào sân thay Mamadou Dieng Phút 65', Kelvin Yeboah vào sân thay Mamadou Dieng, khi Minnesota United và San Diego đang hòa 1-1. Một sự điều chỉnh giữa lúc thế trận vừa trở lại cân bằng.

64' Drake Callender nhận thẻ vàng Phút 64, Drake Callender nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi tỷ số là 1-1.

64' Anders Dreyer đưa San Diego trở lại Phút 64, Anders Dreyer thực hiện thành công quả phạt đền, đưa San Diego gỡ hòa 1-1 trước Minnesota United. Nếu giữ tỷ số này, San Diego tạm đứng thứ 12 với 20 điểm, nhưng cục diện vẫn phải chờ.

64' Anders Dreyer nhận thẻ vàng Phút 64, Anders Dreyer nhận thẻ vàng sau khi San Diego vừa đưa trận đấu về thế cân bằng.

61' San Diego cầm bóng, Minnesota rình rập Phút 61', San Diego kiểm soát bóng vượt trội 29 - 71 nhưng vẫn bị Minnesota United dẫn 1-0. Đội chủ nhà chủ động phòng ngự và chờ thời cơ, thể hiện qua số cú sút trúng đích 6 - 0 cùng 5 pha cứu thua của San Diego.

61' Minnesota United thay đổi nhân sự Phút 61, Alex Mighten vào sân thay David Vazquez khi Minnesota United đang hòa San Diego 1-1. Sự điều chỉnh này đến trong thế trận vẫn còn cân bằng, hứa hẹn tạo thêm năng lượng cho phần còn lại.

60' Luca Bombino vào sân ở phút 60 Phút 60, Luca Bombino vào sân thay Kieran Sargeant. Minnesota United đang dẫn 1-0, và sự điều chỉnh này mang đến thêm một phương án cho đội chủ nhà.

60' Gabriel Pirani vào sân phút 60 Phút 60, Gabriel Pirani vào sân thay Alejandro Alvarado, khi Minnesota United đang dẫn 1-0.

49' San Diego cầm bóng, Minnesota hiệu quả Phút 49', San Diego đang kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 33 - 67, nhưng Minnesota United mới là đội tạo ra thế trận hiệu quả. Đội chủ nhà dẫn 1-0 và vượt trội về dứt điểm trúng đích 6 - 0, buộc San Diego phải gia tăng sức ép trong thế bị dẫn.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

36' San Diego ép bóng, Minnesota đầy nguy hiểm Sau 36 phút, San Diego kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 28-72 và gây sức ép liên tục, nhưng Minnesota United mới là đội hiệu quả hơn khi đang dẫn 1-0. Chênh lệch dứt điểm 9-4, cùng số lần trúng đích 5-0, cho thấy đội chủ nhà chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

24' San Diego ép sân, Minnesota dẫn trước Phút 24, San Diego đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 29-71, buộc Minnesota United phải chịu sức ép. Dù vậy, Minnesota vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 5-2, trong đó có 4-0 lần trúng đích để bảo vệ lợi thế 1-0.

12' San Diego kiểm soát bóng, Minnesota dẫn trước Phút 12' , San Diego đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 24 - 76 , buộc Minnesota United phải lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, Minnesota vẫn hiệu quả hơn trong những pha lên bóng khi dẫn trước và có số lần dứt điểm 2 - 1 .

3' Minnesota United sớm vượt lên Phút 3', Tomás Chancalay mở tỷ số cho Minnesota United sau đường kiến tạo của Wil Trapp, đưa trận đấu lên 1-0 trước San Diego.

0' Trận đấu bắt đầu Minnesota United tiếp đón San Diego.

Cập nhật lúc 09:11 02/08/2026

Đội hình chính thức Minnesota United Sơ đồ 5-4-1 San Diego Sơ đồ 4-3-3 12 Drake Callender 3 Kyle Duncan 28 Jefferson Díaz 15 Michael Boxall 23 Morris Duggan 13 Anthony Markanich Jr. 26 Joaquín Pereyra 20 Wil Trapp 30 Owen Gene 8 Tomás Chancalay 29 Mamadou Dieng 1 CJ dos Santos 3 Dagur Dan Thórhallsson 97 Christopher McVey 26 Manu Duah 5 Kieran Sargeant 70 Alejandro Alvarado 6 Jeppe Tverskov 8 Onni Valakari 10 Anders Dreyer 7 Marcus Ingvartsen 19 David Vazquez Dự bị Minnesota United 1 Alec Smir 2 Devin Padelford 7 Dominik Fitz 9 Kelvin Yeboah 18 Mauricio Gonzalez 21 Bongokuhle Hlongwane 22 Marcus Caldeira 24 Julian Gressel 67 Carlos Harvey San Diego 9 Lewis Morgan 14 Bryan Zamblé 18 Duran Ferree 20 Aníbal Godoy 25 Ian Pilcher 27 Luca Bombino 33 Oscar Verhoeven 77 Alex Mighten 99 Gabriel Pirani Cập nhật đội hình lúc 06:53 02/08/2026

Minnesota United Thống kê San Diego 29% Kiểm soát bóng 71% 10 Dứt điểm 8 6 Trúng đích 1 3 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 5

Thông tin trận đấu

Minnesota United sẽ đối đầu San Diego lúc 07:30 ngày 02/08/2026 tại Allianz Field. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội đang đứng gần nhau trên bảng xếp hạng, khi Minnesota United xếp hạng 9 với 23 điểm còn San Diego đứng hạng 12 với 20 điểm.

Khoảng cách 3 điểm khiến trận đấu có tính chất cân bằng về mặt vị trí. Minnesota United có lợi thế sân nhà, nhưng phong độ gần đây chưa tạo được sự ổn định. Trong khi đó, San Diego cũng chưa duy trì được chuỗi kết quả thuyết phục, dù màn thể hiện tổng thể nhỉnh hơn đối thủ trong 5 trận gần nhất.

Phong độ đặt Minnesota United vào thế phải thận trọng

Trong 5 trận gần nhất, Minnesota United có 2 trận hòa và 3 trận thua, không giành chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc chuyển hóa màn trình diễn thành điểm số, đồng thời thiếu sự ổn định cần thiết trước một đối thủ đang đứng ngay trong nhóm cạnh tranh gần trên bảng xếp hạng.

Điểm đáng chú ý là Minnesota United không thua cả 5 trận, nhưng hai trận hòa chưa đủ để tạo ra bước tiến rõ ràng. Khi không thể giành trọn 3 điểm trong giai đoạn gần đây, đội bóng này sẽ cần kiểm soát trận đấu tốt hơn, đặc biệt ở những thời điểm thế trận chuyển từ tấn công sang phòng ngự.

Trên sân nhà, Minnesota United nhiều khả năng phải chủ động tạo sức ép từ sớm để tận dụng lợi thế Allianz Field. Tuy nhiên, sự chủ động đó cần đi kèm khả năng giữ cự ly đội hình. Nếu đẩy cao đội hình nhưng để lộ khoảng trống phía sau, đội chủ nhà có thể trao cho San Diego cơ hội khai thác những tình huống chuyển trạng thái.

San Diego có nền tảng kết quả tốt hơn

San Diego thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đây chưa phải chuỗi phong độ vượt trội, nhưng vẫn tích cực hơn Minnesota United khi đội khách đã có được hai chiến thắng và chỉ kém đối thủ 3 điểm trên bảng xếp hạng.

Hai trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất có thể giúp San Diego bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định. Dù vậy, hai thất bại cũng cho thấy đội khách không phải lựa chọn an toàn tuyệt đối. San Diego cần tránh để trận đấu bị đẩy vào thế giằng co thiếu kiểm soát, bởi khi đó lợi thế sân nhà của Minnesota United có thể trở nên đáng kể.

Về cách tiếp cận, San Diego có thể ưu tiên sự cân bằng thay vì liên tục dâng cao. Đội khách cần duy trì khả năng phòng ngự từ khu vực giữa sân, chờ thời điểm Minnesota United mắc sai sót trong quá trình tổ chức tấn công. Tốc độ đưa bóng lên phía trước và chất lượng các pha xử lý cuối cùng sẽ là những yếu tố quan trọng, dù dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin cụ thể về sơ đồ hay nhân sự.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Minnesota United thắng 2 trận, San Diego cũng thắng 2 trận và không có trận hòa. Cán cân này cho thấy lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng về bên nào, đồng thời không tạo ra cơ sở để đánh giá một đội có ưu thế tuyệt đối.

Vì vậy, trận đấu tại Allianz Field nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng tận dụng các thời điểm then chốt hơn là lợi thế từ quá khứ. Minnesota United có thể dựa vào sân nhà để tìm lại cảm giác chiến thắng, còn San Diego có cơ sở hướng đến một màn trình diễn thực dụng dựa trên kết quả gần đây.

Điểm then chốt về chiến thuật

Đối với Minnesota United, ưu tiên hàng đầu là chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng. Đội chủ nhà cần nhập cuộc đủ chủ động để gây sức ép, nhưng không được đánh đổi sự an toàn ở phía sau. Khả năng kiểm soát bóng sau khi mất quyền kiểm soát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc Minnesota United có duy trì được áp lực hay không.

San Diego có thể tìm cách kéo giãn đội hình chủ nhà bằng những pha chuyển hướng tấn công và các đợt lên bóng có chọn lọc. Nếu tận dụng tốt khoảng trống giữa các tuyến, đội khách sẽ có cơ hội biến sự thiếu ổn định của Minnesota United thành lợi thế. Ngược lại, việc lùi quá sâu có thể khiến San Diego đánh mất khả năng gây áp lực và phải chống đỡ trong thời gian dài.

Nhận định trước trận

Minnesota United có lợi thế sân nhà và đứng cao hơn San Diego 3 bậc, nhưng phong độ gần đây là điểm bất lợi rõ ràng khi chưa thắng trong 5 trận. San Diego sở hữu thành tích tốt hơn với 2 chiến thắng trong cùng quãng thời gian, song hai thất bại cũng cho thấy đội khách vẫn có những khoảng dao động.

Thế đối đầu cân bằng càng khiến trận đấu khó được định đoạt bằng các yếu tố lịch sử. Minnesota United cần chứng minh khả năng phản ứng sau chuỗi kết quả kém tích cực, trong khi San Diego phải duy trì sự tỉnh táo để biến phong độ nhỉnh hơn thành màn trình diễn hiệu quả. Cuộc so tài tại Allianz Field vì thế có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn các pha chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội chính xác hơn.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Minnesota United · 2 thắng 0 hòa San Diego · 2 thắng San Diego 1 - 2 Minnesota United MU San Diego 1 - 0 Minnesota United SD San Diego 1 - 3 Minnesota United MU Minnesota United 2 - 4 San Diego SD

Minnesota United 5 trận gần nhất H B H B B 17 Trận 6-5-6 T-H-B 19 Ghi (TB 1.1) 24 Thủng lưới San Diego 5 trận gần nhất T B B H T 17 Trận 5-5-7 T-H-B 31 Ghi (TB 1.8) 28 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 16 10 3 3 +21 33 T B T B H 2 Los Angeles FC 18 10 3 5 +16 33 B T T T T 3 SJ Earthquakes 17 10 3 4 +15 33 B B T B H … 8 Seattle Sounders 16 7 3 6 -1 24 B B B B B 9 Minnesota United 17 6 5 6 -5 23 B B H B H 10 Portland Timbers 17 6 3 8 -1 21 B B T H T 11 LA Galaxy 18 5 6 7 -5 21 T H B B H 12 San Diego 17 5 5 7 +3 20 T H B B T 13 Colorado Rapids 17 6 1 10 +1 19 T B B T B …

Tình hình lực lượng Minnesota United ✚ Carlos Harvey (Called Up To National Team) San Diego ✚ Pablo Sisniega (Back Injury) ✚ Andrés Reyes (Leg Injury) ✚ Amahl Pellegrino (Leg Injury) ✚ Hirving Lozano (Hamstring Injury)