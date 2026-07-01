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    Thống kê trận đấu Mjallby AIF 3-0 Lincoln Red Imps FC: Mjallby AIF thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân22/07/2026 00:53

    Mjallby AIF giành chiến thắng đậm 3-0 trước Lincoln Red Imps FC. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    18'
    A. Samuelsen
    Mjallby AIF
    24'
    A. Samuelsen — kiến tạo J. Gustavsson
    Mjallby AIF
    31'
    J. Bergstrom — kiến tạo V. Granath
    Mjallby AIF
    Thẻ phạt
    40'
    L. Svanberg (Holding)
    Mjallby AIF
    45'
    Mandi (Roughing)
    Lincoln Red Imps FC
    Đồ thị diễn biến
    Mjallby AIFHT 45'Lincoln Red Imps FC

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Mjallby AIF
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Karl Aksum
    Lincoln Red Imps FC
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Juan Bezares
    13
    Robin Wallinder
    33
    Tony Miettinen
    2
    Ludvig Svanberg
    24
    Tom Pettersson
    10
    Jeppe Kjaer
    7
    Viktor Gustafson
    22
    Jesper Gustavsson
    23
    Áki Samuelsen
    14
    Villiam Granath
    18
    Jacob Bergström
    17
    Elliot Stroud
    13
    Jaylan Hankins
    5
    Gabri Garcia
    6
    Bernardo Lopes
    3
    Christian Rutjens
    66
    Julliani Eersteling
    23
    Joe
    8
    Mandi
    21
    Nano
    18
    Toni
    44
    Manuel Toledano
    9
    Kike Gómez
    Dự bị
    Mjallby AIF
    5 Abdullah Iqbal19 Abdoulie Manneh8 Teo Helge35 Alexander Lundin4 Axel Norén25 Max Nielsen27 Ludvig Tidstrand3 Martin Agnarsson9 Ali Youssef
    Lincoln Red Imps FC
    10 Álex Mula19 Yussef Flalhi Idrissi32 Facundo Alvarez27 Mark Hamm1 Nauzet Garcia2 Ethan Jolley22 Graeme Torrilla4 Nico Pinto7 Lee Casciaro

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 18: A. Samuelsen lập công cho Mjallby AIF
    Phút 24: A. Samuelsen lập công cho Mjallby AIF (kiến tạo: J. Gustavsson)
    Phút 31: J. Bergstrom lập công cho Mjallby AIF (kiến tạo: V. Granath)
    Phút 67: A. Samuelsen (Mjallby AIF) sút hỏng phạt đền

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Mjallby AIF
    5 trận gần nhất
    THBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Lincoln Red Imps FC
    5 trận gần nhất
    BHTTT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1ReinaldoReinaldoLevski Sofia2 bàn
    2V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    3D. WattsD. WattsShamrock Rovers1 bàn
    4D. HafsteinssonHafsteinssonVikingur Reykjavik1 bàn
    5J. ByrneJ. ByrneShamrock Rovers1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Mjallby AIF 3-0 Lincoln Red Imps FC: Mjallby AIF thắng đậm thuyết phục
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