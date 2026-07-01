Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
24'
A. Samuelsen — kiến tạo J. Gustavsson
Mjallby AIF
31'
J. Bergstrom — kiến tạo V. Granath
Mjallby AIF
Thẻ phạt
40'
L. Svanberg (Holding)
Mjallby AIF
45'
Mandi (Roughing)
Lincoln Red Imps FC
Đồ thị diễn biến
Mjallby AIFHT 45'Lincoln Red Imps FC
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Mjallby AIF
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Karl Aksum
Lincoln Red Imps FC
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Juan Bezares
Dự bị
Mjallby AIF
5 Abdullah Iqbal19 Abdoulie Manneh8 Teo Helge35 Alexander Lundin4 Axel Norén25 Max Nielsen27 Ludvig Tidstrand3 Martin Agnarsson9 Ali Youssef
Lincoln Red Imps FC
10 Álex Mula19 Yussef Flalhi Idrissi32 Facundo Alvarez27 Mark Hamm1 Nauzet Garcia2 Ethan Jolley22 Graeme Torrilla4 Nico Pinto7 Lee Casciaro
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 18: A. Samuelsen lập công cho Mjallby AIF
Phút 24: A. Samuelsen lập công cho Mjallby AIF (kiến tạo: J. Gustavsson)
Phút 31: J. Bergstrom lập công cho Mjallby AIF (kiến tạo: V. Granath)
Phút 67: A. Samuelsen (Mjallby AIF) sút hỏng phạt đền
Phong độ & thống kê mùa giải
Mjallby AIF
5 trận gần nhất
THBH
Lincoln Red Imps FC
5 trận gần nhất
BHTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)