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    Thống kê trận đấu Motherwell 2-0 HB Torshavn: L. Fadinger tỏa sáng, Motherwell giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 03:38

    Motherwell vượt qua HB Torshavn với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    15'
    M. Moormann — kiến tạo O. Priestman
    Motherwell
    57'
    L. Fadinger — kiến tạo M. Booth
    Motherwell
    Đồ thị diễn biến
    MotherwellHT 45'HB Torshavn

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Motherwell
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jens Askou
    HB Torshavn
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andre Olsen
    13
    Alex Paulsen
    7
    Tom Sparrow
    3
    Jake Girdwood-Reich
    5
    Martin Moormann
    23
    Ewan Wilson
    20
    Dylan Williams
    8
    Lukas Fadinger
    12
    Oscar Priestman
    77
    Willy Vogt
    27
    Mikey Booth
    19
    Ibrahim Said
    1
    Bjarti Vitalis Mørk
    15
    Heri Mohr
    6
    Áki Johannesen
    3
    Per-Magnus Steiring
    11
    Ási Dam
    5
    Noah Mneney
    4
    Hedin Hansen
    8
    Dan Í Soylu
    7
    Mathias Voss
    23
    Jákup Thomsen
    22
    Ári Mohr Jónsson
    Dự bị
    Motherwell
    45 Emmanuel Longelo24 Luca Ross77 Regan Charles-Cook21 Matty Connelly31 Jack McConnell30 Jack Dalziel43 Samuel Ngandu34 Aaron Thomson25 Olly Whyte
    HB Torshavn
    9 Heini Sørensen25 Storm Pettersen24 Silas Joensen30 Jogvan i Lon21 Ejvind Mouritsen13 Tróndur Sjúrdarson12 Teitur Gestsson18 Stefan Radosavljević27 Jogvan i Skala

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 15: M. Moormann lập công cho Motherwell (kiến tạo: O. Priestman)
    Phút 57: L. Fadinger lập công cho Motherwell (kiến tạo: M. Booth)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Motherwell
    5 trận gần nhất
    TBBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    HB Torshavn
    5 trận gần nhất
    BTTBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Motherwell 2-0 HB Torshavn: L. Fadinger tỏa sáng, Motherwell giành trọn 3 điểm
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