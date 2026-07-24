Thống kê trận đấu Motherwell 2-0 HB Torshavn: L. Fadinger tỏa sáng, Motherwell giành trọn 3 điểm

Motherwell vượt qua HB Torshavn với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.