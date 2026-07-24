Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
15'
M. Moormann — kiến tạo O. Priestman
Motherwell
57'
L. Fadinger — kiến tạo M. Booth
Motherwell
Đồ thị diễn biến
MotherwellHT 45'HB Torshavn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Motherwell
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jens Askou
HB Torshavn
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andre Olsen
Dự bị
Motherwell
45 Emmanuel Longelo24 Luca Ross77 Regan Charles-Cook21 Matty Connelly31 Jack McConnell30 Jack Dalziel43 Samuel Ngandu34 Aaron Thomson25 Olly Whyte
HB Torshavn
9 Heini Sørensen25 Storm Pettersen24 Silas Joensen30 Jogvan i Lon21 Ejvind Mouritsen13 Tróndur Sjúrdarson12 Teitur Gestsson18 Stefan Radosavljević27 Jogvan i Skala
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 15: M. Moormann lập công cho Motherwell (kiến tạo: O. Priestman)
Phút 57: L. Fadinger lập công cho Motherwell (kiến tạo: M. Booth)
Phong độ & thống kê mùa giải
Motherwell
5 trận gần nhất
TBBTB
HB Torshavn
5 trận gần nhất
BTTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)