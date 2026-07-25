Trực tiếp Myanmar vs Malaysia: Malaysia vượt lên dẫn trước

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Myanmar vs Malaysia: Malaysia vượt lên dẫn trước

    Tuệ Nhân25/07/2026 12:08

    Myanmar và Malaysia cùng chưa có điểm, trong khi Malaysia nhỉnh hơn về thứ hạng và có ưu thế đối đầu trước trận tại Thuwanna YTC Stadium.

    Myanmar1 - 2MalaysiaHiệp 2 — phút 62'
    • 62'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Myanmar 1 - 2 Malaysia.

    • 63'Malaysia điều chỉnh nhân sự sau khi vượt lên

      Phút 63, Haqimi Rosli vào sân thay Mohamadou Sumareh. Malaysia thực hiện điều chỉnh nhân sự sau khi liên tiếp ghi hai bàn để dẫn trước Myanmar.

    • 62'Malaysia kiểm soát thế trận

      Bước sang phút 62, Malaysia đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 40 - 60 và ưu thế rõ rệt về những cú sút trúng đích, 1 - 7. Myanmar chịu sức ép và phải dựa nhiều vào phòng ngự, thể hiện qua số lần cứu thua 3 - 0.

    • 59'Paulo Josué nhận thẻ vàng

      Phút 59, Paulo Josué nhận thẻ vàng. Trận đấu trở nên căng thẳng khi đây là thẻ vàng thứ hai xuất hiện trong phút này.

    • 59'Soe Moe Kyaw nhận thẻ vàng

      Phút 59', Soe Moe Kyaw nhận thẻ vàng. Trong lúc Myanmar đang bị Malaysia dẫn 1-2, chiếc thẻ này buộc đội chủ nhà phải thận trọng hơn ở những phút tiếp theo.

    • 57'Malaysia vượt lên nhờ cú đá phạt đền của Paulo Josué

      Phút 57, Paulo Josué lập công trên chấm phạt đền, đưa Malaysia vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-2. Malaysia đang tạo ra bước ngoặt đáng chú ý sau khi bị Myanmar dẫn trước.

    • 52'Malaysia gỡ hòa nhờ Paulo Josué

      Phút 52, Paulo Josué lập công, đưa Malaysia gỡ hòa 1-1 trước Myanmar. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau bàn mở tỷ số của Myanmar.

    • 50'Malaysia kiểm soát bóng, Myanmar rình rập

      Phút 50', Malaysia kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 41 - 59, nhưng Myanmar vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 10 - 6. Đội chủ nhà đang thiên về phòng ngự và chờ cơ hội phản công, trong khi Malaysia gây sức ép nhưng mới có lợi thế 3 - 1 về số lần dứt điểm trúng đích.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 37'Malaysia kiểm soát, Myanmar phản công hiệu quả

      Phút 37', Malaysia kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 42 - 58, nhưng Myanmar mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 8 - 4, và đang dẫn 1-0. Thế trận cho thấy Malaysia ép bóng, còn Myanmar chủ động phòng ngự và chờ thời cơ.

    • 25'Malaysia kiểm soát, Myanmar vẫn dẫn trước

      Phút 25', Myanmar vẫn dẫn Malaysia 1-0 dù lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, chỉ 39-61. Malaysia đang cầm bóng nhiều hơn, nhưng Myanmar vẫn nhỉnh hơn về dứt điểm 4-3; thế trận cho thấy đội khách gây sức ép, còn Myanmar chủ yếu chống đỡ và chờ cơ hội.

    • 14'Kyaw Min Oo nhận thẻ vàng

      Phút 14, Kyaw Min Oo nhận thẻ vàng. Tiền vệ Myanmar sẽ phải chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu khi đội nhà đang dẫn 1-0.

    • 13'Malaysia kiểm soát, Myanmar phòng ngự

      Phút 13, Malaysia đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 41 - 59 và nhỉnh hơn về phạt góc 0 - 1. Myanmar chủ yếu lùi sâu bảo vệ lợi thế, thể hiện qua số lần cứu thua 2 - 0, dù thế trận dứt điểm vẫn cân bằng 3 - 3.

    • 10'Myat Kaung Khant giúp Myanmar mở tỷ số

      Phút 10, Myat Kaung Khant lập công, đưa Myanmar vượt lên dẫn trước Malaysia 1-0. Myanmar đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc trong trận đấu.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Myanmar tiếp đón Malaysia.

    Cập nhật lúc 18:22 25/07/2026

    Đội hình chính thức
    Myanmar
    Sơ đồ 4-3-3
    Malaysia
    Sơ đồ 4-3-3
    2
    Hein Phyo Win
    3
    Hein Zeyar Lin
    4
    Soe Moe Kyaw
    5
    Nanda Kyaw
    6
    Kyaw Min Oo
    9
    Than Paing
    10
    Win Naing Tun
    11
    Maung Maung Lwin
    19
    Nyein Chan Aung
    20
    Myat Kaung Khant
    23
    Zin Nyi Nyi Aung
    1
    Azri Ab Ghani
    3
    Ubaidullah Shamsul
    4
    Alif Ahmad
    5
    Rodney Celvin Akwensivie
    8
    Sergio Aguero
    10
    Endrick
    13
    Mohamadou Sumareh
    17
    Paulo Josué
    20
    Muhd Syafiq Ahmad
    21
    Pavithran Gunalan
    24
    Ruventhiran Vengadesan
    Dự bị
    Myanmar
    1 San Sat Naing8 Wai Lin Aung12 Min Maw Oo13 Khun Kyaw Zin Hein14 Aung Myo Khant15 Zwe Khant Min16 Shine Wanna Aung17 Sone Phyo Pyae18 Nay Lin Htet
    Malaysia
    6 Aysar Hadi7 Wan Kuzain9 Hadi Fayyadh Abd Razak11 Fazrul Amir Zaman12 Aliff Haiqal14 Engku Nur Shakir15 Ibrahim Manusi16 Haziq Aiman19 Haqimi Rosli
    Cập nhật đội hình lúc 17:06 25/07/2026
    MyanmarThống kêMalaysia
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    10
    Dứt điểm
    10
    1
    Trúng đích
    7
    3
    Phạt góc
    4
    8
    Phạm lỗi
    6
    2
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    0

    Thông tin trận đấu

    Myanmar chạm trán Malaysia tại ASEAN Cup (AFF Championship) trên sân Thuwanna YTC Stadium lúc 17:00 ngày 25/07/2026. Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang cùng có 0 điểm, nhưng Malaysia đứng hạng 2 còn Myanmar xếp hạng 4.

    Sự khác biệt về vị trí khiến trận đấu có ý nghĩa đáng kể trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa đi kèm chênh lệch về điểm số, vì vậy cả hai đội đều cần hướng tới một màn trình diễn đủ chắc chắn và hiệu quả.

    Malaysia nhỉnh hơn ở xu hướng đối đầu

    Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Malaysia giành 2 chiến thắng, Myanmar thắng 1 trận và hai đội hòa nhau 2 lần. Cán cân này cho thấy Malaysia có lợi thế tương đối, nhưng không tạo ra khoảng cách quá lớn giữa hai bên.

    Việc có tới 2 trận hòa trong chuỗi đối đầu gần nhất cũng cho thấy Myanmar vẫn có khả năng gây khó khăn cho Malaysia. Vì thế, đội khách sẽ không thể chỉ dựa vào ưu thế lịch sử để kiểm soát trận đấu, còn Myanmar có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin nhất định.

    Cuộc đấu được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận

    Với cả hai đội đều chưa có điểm, cách tiếp cận trận đấu sẽ đóng vai trò quan trọng. Malaysia có thể được kỳ vọng tận dụng vị trí cao hơn để chủ động gây sức ép và tìm cách tạo khác biệt sớm. Ngược lại, Myanmar cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống và chờ thời điểm chuyển trạng thái.

    Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ. Nếu Malaysia đẩy cao đội hình nhưng không duy trì được sự cân bằng, Myanmar có thể khai thác những khoảng trống phía sau. Trong khi đó, nếu Myanmar lùi quá sâu, sức ép liên tục có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc tổ chức phản công.

    Nhận định trước trận

    Malaysia bước vào cuộc đối đầu với vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu gần đây nhỉnh hơn. Tuy nhiên, việc hai đội cùng có 0 điểm khiến cục diện vẫn mở, đặc biệt khi Myanmar được thi đấu tại Thuwanna YTC Stadium.

    Nhìn chung, Malaysia có cơ sở để được đánh giá cao hơn, nhưng Myanmar vẫn là đối thủ đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co. Sự tập trung trong phòng ngự, hiệu quả ở các tình huống chuyển trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố có thể định hình kết quả chung cuộc.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Myanmar · 1 thắng2 hòaMalaysia · 2 thắng
    21/12/2022
    Myanmar
    0 - 1
    Malaysia
    MAL
    24/11/2018
    Malaysia
    3 - 0
    Myanmar
    MAL
    26/11/2016
    Myanmar
    1 - 0
    Malaysia
    MYA
    23/11/2014
    Malaysia
    0 - 0
    Myanmar
    Hòa
    14/01/2007
    Malaysia
    0 - 0
    Myanmar
    Hòa
    Myanmar
    5 trận gần nhất
    BBTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Malaysia
    5 trận gần nhất
    B
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Thái Lan000000
    2Malaysia000000
    3Philippines000000
    4Myanmar000000
    5Lào000000
    Tình hình lực lượng
    Myanmar
    Không có thông tin
    Malaysia
    Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court)
    Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Myanmar vs Malaysia: Malaysia vượt lên dẫn trước
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