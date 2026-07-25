TRỰC TIẾP Trực tiếp Myanmar vs Malaysia: Malaysia vượt lên dẫn trước Myanmar và Malaysia cùng chưa có điểm, trong khi Malaysia nhỉnh hơn về thứ hạng và có ưu thế đối đầu trước trận tại Thuwanna YTC Stadium.

Myanmar 1 - 2 Malaysia Hiệp 2 — phút 62' 62' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Myanmar 1 - 2 Malaysia.

63' Malaysia điều chỉnh nhân sự sau khi vượt lên Phút 63, Haqimi Rosli vào sân thay Mohamadou Sumareh. Malaysia thực hiện điều chỉnh nhân sự sau khi liên tiếp ghi hai bàn để dẫn trước Myanmar.

62' Malaysia kiểm soát thế trận Bước sang phút 62, Malaysia đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 40 - 60 và ưu thế rõ rệt về những cú sút trúng đích, 1 - 7. Myanmar chịu sức ép và phải dựa nhiều vào phòng ngự, thể hiện qua số lần cứu thua 3 - 0.

59' Paulo Josué nhận thẻ vàng Phút 59, Paulo Josué nhận thẻ vàng. Trận đấu trở nên căng thẳng khi đây là thẻ vàng thứ hai xuất hiện trong phút này.

59' Soe Moe Kyaw nhận thẻ vàng Phút 59', Soe Moe Kyaw nhận thẻ vàng. Trong lúc Myanmar đang bị Malaysia dẫn 1-2, chiếc thẻ này buộc đội chủ nhà phải thận trọng hơn ở những phút tiếp theo.

57' Malaysia vượt lên nhờ cú đá phạt đền của Paulo Josué Phút 57, Paulo Josué lập công trên chấm phạt đền, đưa Malaysia vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-2. Malaysia đang tạo ra bước ngoặt đáng chú ý sau khi bị Myanmar dẫn trước.

52' Malaysia gỡ hòa nhờ Paulo Josué Phút 52, Paulo Josué lập công, đưa Malaysia gỡ hòa 1-1 trước Myanmar. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau bàn mở tỷ số của Myanmar.

50' Malaysia kiểm soát bóng, Myanmar rình rập Phút 50', Malaysia kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 41 - 59 , nhưng Myanmar vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 10 - 6 . Đội chủ nhà đang thiên về phòng ngự và chờ cơ hội phản công, trong khi Malaysia gây sức ép nhưng mới có lợi thế 3 - 1 về số lần dứt điểm trúng đích.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37' Malaysia kiểm soát, Myanmar phản công hiệu quả Phút 37', Malaysia kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 42 - 58 , nhưng Myanmar mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 8 - 4 , và đang dẫn 1-0 . Thế trận cho thấy Malaysia ép bóng, còn Myanmar chủ động phòng ngự và chờ thời cơ.

25' Malaysia kiểm soát, Myanmar vẫn dẫn trước Phút 25', Myanmar vẫn dẫn Malaysia 1-0 dù lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, chỉ 39-61. Malaysia đang cầm bóng nhiều hơn, nhưng Myanmar vẫn nhỉnh hơn về dứt điểm 4-3; thế trận cho thấy đội khách gây sức ép, còn Myanmar chủ yếu chống đỡ và chờ cơ hội.

14' Kyaw Min Oo nhận thẻ vàng Phút 14, Kyaw Min Oo nhận thẻ vàng. Tiền vệ Myanmar sẽ phải chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu khi đội nhà đang dẫn 1-0.

13' Malaysia kiểm soát, Myanmar phòng ngự Phút 13, Malaysia đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 41 - 59 và nhỉnh hơn về phạt góc 0 - 1. Myanmar chủ yếu lùi sâu bảo vệ lợi thế, thể hiện qua số lần cứu thua 2 - 0, dù thế trận dứt điểm vẫn cân bằng 3 - 3.

10' Myat Kaung Khant giúp Myanmar mở tỷ số Phút 10, Myat Kaung Khant lập công, đưa Myanmar vượt lên dẫn trước Malaysia 1-0. Myanmar đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc trong trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu Myanmar tiếp đón Malaysia.

Cập nhật lúc 18:22 25/07/2026

Đội hình chính thức Myanmar Sơ đồ 4-3-3 Malaysia Sơ đồ 4-3-3 2 Hein Phyo Win 3 Hein Zeyar Lin 4 Soe Moe Kyaw 5 Nanda Kyaw 6 Kyaw Min Oo 9 Than Paing 10 Win Naing Tun 11 Maung Maung Lwin 19 Nyein Chan Aung 20 Myat Kaung Khant 23 Zin Nyi Nyi Aung 1 Azri Ab Ghani 3 Ubaidullah Shamsul 4 Alif Ahmad 5 Rodney Celvin Akwensivie 8 Sergio Aguero 10 Endrick 13 Mohamadou Sumareh 17 Paulo Josué 20 Muhd Syafiq Ahmad 21 Pavithran Gunalan 24 Ruventhiran Vengadesan Dự bị Myanmar 1 San Sat Naing 8 Wai Lin Aung 12 Min Maw Oo 13 Khun Kyaw Zin Hein 14 Aung Myo Khant 15 Zwe Khant Min 16 Shine Wanna Aung 17 Sone Phyo Pyae 18 Nay Lin Htet Malaysia 6 Aysar Hadi 7 Wan Kuzain 9 Hadi Fayyadh Abd Razak 11 Fazrul Amir Zaman 12 Aliff Haiqal 14 Engku Nur Shakir 15 Ibrahim Manusi 16 Haziq Aiman 19 Haqimi Rosli Cập nhật đội hình lúc 17:06 25/07/2026

Myanmar Thống kê Malaysia 40% Kiểm soát bóng 60% 10 Dứt điểm 10 1 Trúng đích 7 3 Phạt góc 4 8 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 0

Thông tin trận đấu

Myanmar chạm trán Malaysia tại ASEAN Cup (AFF Championship) trên sân Thuwanna YTC Stadium lúc 17:00 ngày 25/07/2026. Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang cùng có 0 điểm, nhưng Malaysia đứng hạng 2 còn Myanmar xếp hạng 4.

Sự khác biệt về vị trí khiến trận đấu có ý nghĩa đáng kể trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa đi kèm chênh lệch về điểm số, vì vậy cả hai đội đều cần hướng tới một màn trình diễn đủ chắc chắn và hiệu quả.

Malaysia nhỉnh hơn ở xu hướng đối đầu

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Malaysia giành 2 chiến thắng, Myanmar thắng 1 trận và hai đội hòa nhau 2 lần. Cán cân này cho thấy Malaysia có lợi thế tương đối, nhưng không tạo ra khoảng cách quá lớn giữa hai bên.

Việc có tới 2 trận hòa trong chuỗi đối đầu gần nhất cũng cho thấy Myanmar vẫn có khả năng gây khó khăn cho Malaysia. Vì thế, đội khách sẽ không thể chỉ dựa vào ưu thế lịch sử để kiểm soát trận đấu, còn Myanmar có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin nhất định.

Cuộc đấu được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận

Với cả hai đội đều chưa có điểm, cách tiếp cận trận đấu sẽ đóng vai trò quan trọng. Malaysia có thể được kỳ vọng tận dụng vị trí cao hơn để chủ động gây sức ép và tìm cách tạo khác biệt sớm. Ngược lại, Myanmar cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống và chờ thời điểm chuyển trạng thái.

Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ. Nếu Malaysia đẩy cao đội hình nhưng không duy trì được sự cân bằng, Myanmar có thể khai thác những khoảng trống phía sau. Trong khi đó, nếu Myanmar lùi quá sâu, sức ép liên tục có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc tổ chức phản công.

Nhận định trước trận

Malaysia bước vào cuộc đối đầu với vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu gần đây nhỉnh hơn. Tuy nhiên, việc hai đội cùng có 0 điểm khiến cục diện vẫn mở, đặc biệt khi Myanmar được thi đấu tại Thuwanna YTC Stadium.

Nhìn chung, Malaysia có cơ sở để được đánh giá cao hơn, nhưng Myanmar vẫn là đối thủ đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co. Sự tập trung trong phòng ngự, hiệu quả ở các tình huống chuyển trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố có thể định hình kết quả chung cuộc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Myanmar · 1 thắng 2 hòa Malaysia · 2 thắng Myanmar 0 - 1 Malaysia MAL Malaysia 3 - 0 Myanmar MAL Myanmar 1 - 0 Malaysia MYA Malaysia 0 - 0 Myanmar Hòa Malaysia 0 - 0 Myanmar Hòa

Myanmar 5 trận gần nhất B B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Malaysia 5 trận gần nhất B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 2 Malaysia 0 0 0 0 0 0 3 Philippines 0 0 0 0 0 0 4 Myanmar 0 0 0 0 0 0 5 Lào 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Myanmar Không có thông tin Malaysia ✚ Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court) ✚ Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court)