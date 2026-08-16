Trực tiếp Nacional vs Estoril: Nacional nhân đôi cách biệt

TRỰC TIẾPTrực tiếp Nacional vs Estoril: Nacional nhân đôi cách biệt
Nacional chạm trán Estoril vào lúc 21h30 ngày 16/08 tại Primeira Liga. Cả hai đội đều đang sở hữu 1 điểm sau trận hòa và tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Nacional 2 - 0 Estoril.
- 88'Nacional điều chỉnh nhân sự ở phút 88
Phút 88, Nacional đưa J. Silva vào sân thay thế cho Pablo Ruan. Trong bối cảnh đang dẫn trước 2-0, đội chủ nhà chủ động làm mới lực lượng để bảo toàn lợi thế ở những phút thi đấu cuối cùng.
- 86'Nacional nắm chắc thế trận ở phút 86
Bước sang phút 86, Nacional vẫn hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi khi duy trì tỷ lệ cầm bóng 59% - 41% và dẫn trước 2-0. Thế trận áp đảo của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua 18 - 8 lần dứt điểm cùng 7 - 3 quả phạt góc. Dù Estoril rất nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, hàng thủ Nacional cùng 5 - 0 lần cứu thua đã bảo vệ an toàn cho khung thành đội nhà.
- 85'Estoril điều chỉnh nhân sự: Jandro vào sân thay A. Tsoungui
Phút 85, Estoril thực hiện sự thay đổi người khi Jandro được tung vào sân để thế chỗ cho A. Tsoungui. Trong thế đang bị Nacional dẫn trước 2-0 và chơi thiếu người, đây là nỗ lực làm mới đội hình của đội khách ở những phút cuối trận.
- 85'Ferro nhận thẻ vàng ở phút 85
Phút 85, Ferro bên phía Estoril phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trong thế bị dẫn 2-0 và thi đấu thiếu người, các cầu thủ đội khách tỏ ra nôn nóng và bế tắc ở thời điểm trận đấu trôi về những phút cuối.
- 82'I. Sierra nhận thẻ vàng ở phút 82
Phút 82, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo I. Sierra bên phía Estoril. Đang bị dẫn 2-0 và rơi vào thế thiếu người, đội khách liên tục gặp bất lợi trong những phút cuối trận.
- 81'Nacional tung D. I. de la Cruz vào sân ở phút 81
Phút 81, Nacional thực hiện sự thay đổi người khi D. I. de la Cruz được đưa vào sân thế chỗ Daniel Junior. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng ưu thế thi đấu hơn người, đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhằm bảo toàn thành quả trong những phút cuối.
- 79'F. Soares nhận thẻ vàng ở phút 79
Phút 79, đến lượt F. Soares bên phía Nacional phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn 2-0 và thi đấu hơn người, đội chủ nhà vẫn không ngần ngại phạm lỗi để duy trì sự chủ động trên sân.
- 77'Leo Santos nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Nacional
Phút 77, Leo Santos lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Nacional trong cuộc đối đầu với Estoril. Tận dụng ưu thế thi đấu hơn người từ hiệp một, đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép để mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt.
- 75'Estoril tung P. Carvalho vào sân ở phút 75
Phút 75, Estoril thực hiện sự thay đổi người khi P. Carvalho được tung vào sân thế chỗ R. Sanchez. Đang bị Nacional dẫn 1-0 và phải chơi thiếu người, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 75'Estoril điều chỉnh nhân sự: G. Costa thế chỗ F. Medrano
Phút 75, Estoril có sự thay đổi người khi G. Costa được tung vào sân thay thế cho F. Medrano. Trong thế thiếu người và đang bị Nacional dẫn 1-0, đội khách buộc phải gia tăng nhân tố mới nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại.
- 74'Nacional kiểm soát bóng, Estoril đe dọa khung thành
Nắm 60% - 40% thời lượng cầm bóng tới phút 74, Nacional liên tục ép sân và tạo ra dứt điểm 15 - 8. Dù vậy, Estoril lại tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt lên bóng với dứt điểm trúng đích 1 - 5, khiến đội chủ nhà gặp không ít sóng gió dù đang dẫn tỷ số 1 - 0.
- 68'Ze Vitor khai thông thế bế tắc cho Nacional
Phút 68, từ đường dọn cỗ của Leo Santos, Ze Vitor đã lập công mở tỷ số 1-0 cho Nacional. Lợi thế chơi hơn người kể từ tấm thẻ đỏ của Xeka ở hiệp một cuối cùng đã được đội chủ nhà cụ thể hóa thành bàn thắng dẫn trước.
- 66'Nacional tung Deivison vào sân gia tăng sức ép
Phút 66, Nacional thực hiện sự thay đổi người khi Deivison vào sân thế chỗ cho M. Baeza. Dù được chơi hơn người từ phút 32 và nắm 59% thời lượng kiểm soát bóng, đội chủ nhà vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0 khi chưa dứt điểm trúng đích lần nào, do đó sự xuất hiện của Deivison được kỳ vọng sẽ giúp hàng công thi đấu khởi sắc hơn.
- 66'Nacional điều chỉnh nhân sự: S. Gavriel thế chỗ Matheus Dias
Phút 66, Nacional quyết định thực hiện sự thay đổi người khi S. Gavriel được tung vào sân thế chỗ cho Matheus Dias. Việc rút cầu thủ đã dính thẻ vàng ở phút 51 ra nghỉ giúp đội chủ nhà duy trì sự an toàn cho nhân sự trên sân.
- 63'Estoril điều chỉnh nhân sự: T. Brito vào sân ở phút 63
Phút 63, Estoril quyết định đưa T. Brito vào sân để thay thế cho A. Lacximicant. Đang phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Xeka từ phút 32, đội khách vẫn nỗ lực đưa ra những sự thay đổi nhằm tìm kiếm sự mới mẻ trong thế trận đang hòa 0-0.
- 63'Estoril điều chỉnh nhân sự, F. Garcia vào sân
Phút 63, Estoril thực hiện sự thay đổi người khi F. Garcia vào sân thế chỗ R. Guitane. Trong thế phải thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Xeka ở hiệp một, đội khách cần sự tươi mới nhân sự để duy trì thế cân bằng 0-0.
- 62'Nacional cầm bóng nhiều nhưng Estoril tỏ ra nguy hiểm hơn
Bước sang phút 62, Nacional chiếm ưu thế về khả năng kiểm soát bóng với 60% - 40% nhưng lại thiếu sự sắc bén ở khâu cuối cùng. Dù nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 9 - 7, đội chủ nhà chưa từng dứt điểm trúng đích với chỉ số trúng đích là 0 - 5 nghiêng về Estoril. Sự hiệu quả của đội khách buộc thủ môn Nacional phải thực hiện 5 - 0 pha cứu thua để duy trì tỷ số 0 - 0.
- 51'Matheus Dias nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai
Phút 51, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Matheus Dias bên phía Nacional. Dù được thi đấu hơn người từ phút 32 sau tấm thẻ đỏ của Xeka bên phía Estoril, đội chủ nhà Nacional vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc khai thông thế bế tắc với tỷ số hiện tại là 0-0.
- 50'Estoril sắc bén dù Nacional kiểm soát bóng
Đầu hiệp hai ở phút 50, Nacional nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 56% - 44%, song Estoril mới là đội chơi sắc bén hơn. Dù tổng số dứt điểm là 6 - 7, đội khách lại vượt trội về số cú dứt điểm trúng đích 0 - 5, buộc đội chủ nhà có chỉ số cứu thua 5 - 0 để duy trì tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 37'Estoril tỏ ra nguy hiểm dù kiểm soát bóng ít hơn
Đến phút 37, dù Nacional nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng (53% - 47%), Estoril mới là đội thi đấu hiệu quả hơn. Đội khách vượt trội về số cú dứt điểm (3 - 5) lẫn dứt điểm trúng đích (0 - 4), buộc thủ thành Nacional phải thực hiện 4 - 0 pha cứu thua để giữ vững tỷ số 0 - 0.
- 32'Xeka bên phía Estoril nhận thẻ vàng ở phút 32
Phút 32, Xeka bên phía Estoril phải nhận thêm thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trong thế trận giằng co với Nacional khi tỷ số đang là 0-0, chiếc thẻ phạt này khiến tuyến giữa của đội khách gặp nhiều bất lợi.
- 32'Estoril mất người, Xeka nhận thẻ đỏ ở phút 32
Phút 32, Xeka nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu, khiến Estoril chỉ còn 10 người trên sân. Việc phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại sẽ là thử thách vô cùng lớn với đội khách khi tỷ số trận đấu giữa Nacional và Estoril vẫn đang là 0-0.
- 25'Estoril sắc bén hơn dù Nacional giữ nhiều bóng
Trôi qua 25 phút đầu tiên, thế trận giữa Nacional và Estoril vẫn ở thế giằng co với tỷ số 0 - 0. Dù Nacional nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng (53% - 47%), Estoril lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các pha hãm thành khi sở hữu số cú dứt điểm trúng đích 0 - 2, buộc thủ môn đội chủ nhà phải có 2 - 0 lần cứu thua.
- 13'Thế trận giằng co, Nacional nhỉnh hơn về kiểm soát bóng
Nhập cuộc chủ động trong 13 phút đầu, Nacional giữ tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46% trước Estoril và nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0). Dù vậy, hai đội vẫn chưa thể tạo ra đột biến với tỷ số 0 - 0 giữ nguyên, trong bối cảnh đội khách chấp nhận chơi áp sát quyết liệt dẫn đến chỉ số phạm lỗi 0 - 4.
- 11'Xeka bên phía Estoril nhận thẻ vàng ở phút 11
Phút 11, Xeka của Estoril phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Việc dính án cảnh cáo từ rất sớm sẽ buộc tiền vệ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong bối cảnh hai đội Nacional và Estoril vẫn đang hòa nhau 0-0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Nacional tiếp đón Estoril.
Cập nhật lúc 23:23 16/08/2026
Trận đối đầu giữa Nacional và Estoril diễn ra vào lúc 21h30 ngày 16/08/2026 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Cả hai câu lạc bộ bước vào lượt trận này với tâm thế cân bằng khi đều thu về 1 điểm sau trận hòa ở vòng đấu gần nhất.
Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng
Trải qua trận đấu gần nhất với kết quả hòa, Estoril hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Primeira Liga với 1 điểm. Màn trình diễn của họ cho thấy sự chủ động nhất định nhưng chưa thể chuyển hóa thành một chiến thắng trọn vẹn.
Ở chiều ngược lại, Nacional cũng khởi đầu mùa giải bằng một trận hòa ở lượt trận gần nhất. Với 1 điểm có được, họ hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách về mặt điểm số giữa hai đội vào lúc này là hoàn toàn bằng nhau, tạo nên bối cảnh cạnh tranh quyết liệt trước giờ bóng lăn.
Lịch sử đối đầu giữa Nacional và Estoril
Thống kê trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội nghiêng về phía Estoril. Cụ thể, Estoril giành chiến thắng 3 trận, hai đội hòa nhau 2 trận và Nacional chưa có được chiến thắng nào.
Thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ mang lại sự tự tin đáng kể cho Estoril. Tuy nhiên, việc phải thi đấu cẩn trọng trước một Nacional đang khát khao khẳng định mình sẽ là thử thách không nhỏ cho cả hai bên.
Nhận định cục diện trận đấu
Xét về mặt phong độ gần nhất, cả Nacional và Estoril đều đang có sự tương đồng khi khởi đầu bằng kết quả hòa. Dù Estoril nắm lợi thế tâm lý nhờ thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 cuộc đụng độ gần đây, Nacional vẫn sẽ nỗ lực tận dụng tối đa cơ hội để giành lợi thế. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co khi cả hai tập thể đều đặt mục tiêu tích lũy thêm điểm số ở giai đoạn đầu mùa giải.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)