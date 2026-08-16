Trực tiếp Nacional vs Estoril: Nacional nhân đôi cách biệt

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Nacional vs Estoril: Nacional nhân đôi cách biệt

    Đại Ngàn16/08/2026 16:31

    Nacional chạm trán Estoril vào lúc 21h30 ngày 16/08 tại Primeira Liga. Cả hai đội đều đang sở hữu 1 điểm sau trận hòa và tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

    Nacional2 - 0EstorilHiệp 2 — phút 90'
    • 90'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Nacional 2 - 0 Estoril.

    • 88'Nacional điều chỉnh nhân sự ở phút 88

      Phút 88, Nacional đưa J. Silva vào sân thay thế cho Pablo Ruan. Trong bối cảnh đang dẫn trước 2-0, đội chủ nhà chủ động làm mới lực lượng để bảo toàn lợi thế ở những phút thi đấu cuối cùng.

    • 86'Nacional nắm chắc thế trận ở phút 86

      Bước sang phút 86, Nacional vẫn hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi khi duy trì tỷ lệ cầm bóng 59% - 41% và dẫn trước 2-0. Thế trận áp đảo của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua 18 - 8 lần dứt điểm cùng 7 - 3 quả phạt góc. Dù Estoril rất nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, hàng thủ Nacional cùng 5 - 0 lần cứu thua đã bảo vệ an toàn cho khung thành đội nhà.

    • 85'Estoril điều chỉnh nhân sự: Jandro vào sân thay A. Tsoungui

      Phút 85, Estoril thực hiện sự thay đổi người khi Jandro được tung vào sân để thế chỗ cho A. Tsoungui. Trong thế đang bị Nacional dẫn trước 2-0 và chơi thiếu người, đây là nỗ lực làm mới đội hình của đội khách ở những phút cuối trận.

    • 85'Ferro nhận thẻ vàng ở phút 85

      Phút 85, Ferro bên phía Estoril phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trong thế bị dẫn 2-0 và thi đấu thiếu người, các cầu thủ đội khách tỏ ra nôn nóng và bế tắc ở thời điểm trận đấu trôi về những phút cuối.

    • 82'I. Sierra nhận thẻ vàng ở phút 82

      Phút 82, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo I. Sierra bên phía Estoril. Đang bị dẫn 2-0 và rơi vào thế thiếu người, đội khách liên tục gặp bất lợi trong những phút cuối trận.

    • 81'Nacional tung D. I. de la Cruz vào sân ở phút 81

      Phút 81, Nacional thực hiện sự thay đổi người khi D. I. de la Cruz được đưa vào sân thế chỗ Daniel Junior. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng ưu thế thi đấu hơn người, đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhằm bảo toàn thành quả trong những phút cuối.

    • 79'F. Soares nhận thẻ vàng ở phút 79

      Phút 79, đến lượt F. Soares bên phía Nacional phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn 2-0 và thi đấu hơn người, đội chủ nhà vẫn không ngần ngại phạm lỗi để duy trì sự chủ động trên sân.

    • 77'Leo Santos nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Nacional

      Phút 77, Leo Santos lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Nacional trong cuộc đối đầu với Estoril. Tận dụng ưu thế thi đấu hơn người từ hiệp một, đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép để mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt.

    • 75'Estoril tung P. Carvalho vào sân ở phút 75

      Phút 75, Estoril thực hiện sự thay đổi người khi P. Carvalho được tung vào sân thế chỗ R. Sanchez. Đang bị Nacional dẫn 1-0 và phải chơi thiếu người, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 75'Estoril điều chỉnh nhân sự: G. Costa thế chỗ F. Medrano

      Phút 75, Estoril có sự thay đổi người khi G. Costa được tung vào sân thay thế cho F. Medrano. Trong thế thiếu người và đang bị Nacional dẫn 1-0, đội khách buộc phải gia tăng nhân tố mới nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại.

    • 74'Nacional kiểm soát bóng, Estoril đe dọa khung thành

      Nắm 60% - 40% thời lượng cầm bóng tới phút 74, Nacional liên tục ép sân và tạo ra dứt điểm 15 - 8. Dù vậy, Estoril lại tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt lên bóng với dứt điểm trúng đích 1 - 5, khiến đội chủ nhà gặp không ít sóng gió dù đang dẫn tỷ số 1 - 0.

    • 68'Ze Vitor khai thông thế bế tắc cho Nacional

      Phút 68, từ đường dọn cỗ của Leo Santos, Ze Vitor đã lập công mở tỷ số 1-0 cho Nacional. Lợi thế chơi hơn người kể từ tấm thẻ đỏ của Xeka ở hiệp một cuối cùng đã được đội chủ nhà cụ thể hóa thành bàn thắng dẫn trước.

    • 66'Nacional tung Deivison vào sân gia tăng sức ép

      Phút 66, Nacional thực hiện sự thay đổi người khi Deivison vào sân thế chỗ cho M. Baeza. Dù được chơi hơn người từ phút 32 và nắm 59% thời lượng kiểm soát bóng, đội chủ nhà vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0 khi chưa dứt điểm trúng đích lần nào, do đó sự xuất hiện của Deivison được kỳ vọng sẽ giúp hàng công thi đấu khởi sắc hơn.

    • 66'Nacional điều chỉnh nhân sự: S. Gavriel thế chỗ Matheus Dias

      Phút 66, Nacional quyết định thực hiện sự thay đổi người khi S. Gavriel được tung vào sân thế chỗ cho Matheus Dias. Việc rút cầu thủ đã dính thẻ vàng ở phút 51 ra nghỉ giúp đội chủ nhà duy trì sự an toàn cho nhân sự trên sân.

    • 63'Estoril điều chỉnh nhân sự: T. Brito vào sân ở phút 63

      Phút 63, Estoril quyết định đưa T. Brito vào sân để thay thế cho A. Lacximicant. Đang phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Xeka từ phút 32, đội khách vẫn nỗ lực đưa ra những sự thay đổi nhằm tìm kiếm sự mới mẻ trong thế trận đang hòa 0-0.

    • 63'Estoril điều chỉnh nhân sự, F. Garcia vào sân

      Phút 63, Estoril thực hiện sự thay đổi người khi F. Garcia vào sân thế chỗ R. Guitane. Trong thế phải thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Xeka ở hiệp một, đội khách cần sự tươi mới nhân sự để duy trì thế cân bằng 0-0.

    • 62'Nacional cầm bóng nhiều nhưng Estoril tỏ ra nguy hiểm hơn

      Bước sang phút 62, Nacional chiếm ưu thế về khả năng kiểm soát bóng với 60% - 40% nhưng lại thiếu sự sắc bén ở khâu cuối cùng. Dù nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 9 - 7, đội chủ nhà chưa từng dứt điểm trúng đích với chỉ số trúng đích là 0 - 5 nghiêng về Estoril. Sự hiệu quả của đội khách buộc thủ môn Nacional phải thực hiện 5 - 0 pha cứu thua để duy trì tỷ số 0 - 0.

    • 51'Matheus Dias nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai

      Phút 51, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Matheus Dias bên phía Nacional. Dù được thi đấu hơn người từ phút 32 sau tấm thẻ đỏ của Xeka bên phía Estoril, đội chủ nhà Nacional vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc khai thông thế bế tắc với tỷ số hiện tại là 0-0.

    • 50'Estoril sắc bén dù Nacional kiểm soát bóng

      Đầu hiệp hai ở phút 50, Nacional nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 56% - 44%, song Estoril mới là đội chơi sắc bén hơn. Dù tổng số dứt điểm là 6 - 7, đội khách lại vượt trội về số cú dứt điểm trúng đích 0 - 5, buộc đội chủ nhà có chỉ số cứu thua 5 - 0 để duy trì tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 37'Estoril tỏ ra nguy hiểm dù kiểm soát bóng ít hơn

      Đến phút 37, dù Nacional nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng (53% - 47%), Estoril mới là đội thi đấu hiệu quả hơn. Đội khách vượt trội về số cú dứt điểm (3 - 5) lẫn dứt điểm trúng đích (0 - 4), buộc thủ thành Nacional phải thực hiện 4 - 0 pha cứu thua để giữ vững tỷ số 0 - 0.

    • 32'Xeka bên phía Estoril nhận thẻ vàng ở phút 32

      Phút 32, Xeka bên phía Estoril phải nhận thêm thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trong thế trận giằng co với Nacional khi tỷ số đang là 0-0, chiếc thẻ phạt này khiến tuyến giữa của đội khách gặp nhiều bất lợi.

    • 32'Estoril mất người, Xeka nhận thẻ đỏ ở phút 32

      Phút 32, Xeka nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu, khiến Estoril chỉ còn 10 người trên sân. Việc phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại sẽ là thử thách vô cùng lớn với đội khách khi tỷ số trận đấu giữa Nacional và Estoril vẫn đang là 0-0.

    • 25'Estoril sắc bén hơn dù Nacional giữ nhiều bóng

      Trôi qua 25 phút đầu tiên, thế trận giữa Nacional và Estoril vẫn ở thế giằng co với tỷ số 0 - 0. Dù Nacional nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng (53% - 47%), Estoril lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các pha hãm thành khi sở hữu số cú dứt điểm trúng đích 0 - 2, buộc thủ môn đội chủ nhà phải có 2 - 0 lần cứu thua.

    • 13'Thế trận giằng co, Nacional nhỉnh hơn về kiểm soát bóng

      Nhập cuộc chủ động trong 13 phút đầu, Nacional giữ tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46% trước Estoril và nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0). Dù vậy, hai đội vẫn chưa thể tạo ra đột biến với tỷ số 0 - 0 giữ nguyên, trong bối cảnh đội khách chấp nhận chơi áp sát quyết liệt dẫn đến chỉ số phạm lỗi 0 - 4.

    • 11'Xeka bên phía Estoril nhận thẻ vàng ở phút 11

      Phút 11, Xeka của Estoril phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Việc dính án cảnh cáo từ rất sớm sẽ buộc tiền vệ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong bối cảnh hai đội Nacional và Estoril vẫn đang hòa nhau 0-0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Nacional tiếp đón Estoril.

    Cập nhật lúc 23:23 16/08/2026

    Đội hình chính thức
    Nacional
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Giao Joao
    Estoril
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Matos
    1
    Renato Marin
    52
    Wesley Gasolina
    34
    Léo Santos
    38
    Ze Vitor
    7
    Markus Jensen
    22
    Filipe Soares
    6
    Matheus Dias
    28
    Liziero
    8
    Miguel Baeza
    99
    Pablo Messias Cardozo
    10
    Daniel Júnior
    1
    Joel Robles
    2
    Ricard Sánchez
    4
    Ferro
    15
    Ismael Sierra Arnal
    3
    Fernando Medrano
    5
    Antef Tsoungui
    8
    Xeka
    99
    Rafik Guitane
    12
    João Carvalho
    7
    André Lacximicant
    14
    Yanis Begraoui
    Dự bị
    Nacional
    13 João Gonçalves50 Kevyn14 Ivanildo Fernandes33 Francisco Gonçalves26 Joel Silva11 Stavros Gavriel15 Chiheb Labidi2 Daniel De la Cruz23 Mateus Jose Iseppe
    Estoril
    23 Diogo Dias16 Martin Turk42 Jordan Arnolin22 Pedro Carvalho19 Tiago Parente25 Stelios Andreou18 Gonçalo Costa90 Tiago Brito80 Luis Gomes
    Cập nhật đội hình lúc 21:01 16/08/2026
    NacionalThống kêEstoril
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    20
    Dứt điểm
    8
    3
    Trúng đích
    5
    7
    Phạt góc
    4
    12
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    0
    5
    Thủ môn cứu thua
    1

    Trận đối đầu giữa Nacional và Estoril diễn ra vào lúc 21h30 ngày 16/08/2026 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Cả hai câu lạc bộ bước vào lượt trận này với tâm thế cân bằng khi đều thu về 1 điểm sau trận hòa ở vòng đấu gần nhất.

    Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

    Trải qua trận đấu gần nhất với kết quả hòa, Estoril hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Primeira Liga với 1 điểm. Màn trình diễn của họ cho thấy sự chủ động nhất định nhưng chưa thể chuyển hóa thành một chiến thắng trọn vẹn.

    Ở chiều ngược lại, Nacional cũng khởi đầu mùa giải bằng một trận hòa ở lượt trận gần nhất. Với 1 điểm có được, họ hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách về mặt điểm số giữa hai đội vào lúc này là hoàn toàn bằng nhau, tạo nên bối cảnh cạnh tranh quyết liệt trước giờ bóng lăn.

    Lịch sử đối đầu giữa Nacional và Estoril

    Thống kê trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội nghiêng về phía Estoril. Cụ thể, Estoril giành chiến thắng 3 trận, hai đội hòa nhau 2 trận và Nacional chưa có được chiến thắng nào.

    Thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ mang lại sự tự tin đáng kể cho Estoril. Tuy nhiên, việc phải thi đấu cẩn trọng trước một Nacional đang khát khao khẳng định mình sẽ là thử thách không nhỏ cho cả hai bên.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Xét về mặt phong độ gần nhất, cả Nacional và Estoril đều đang có sự tương đồng khi khởi đầu bằng kết quả hòa. Dù Estoril nắm lợi thế tâm lý nhờ thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 cuộc đụng độ gần đây, Nacional vẫn sẽ nỗ lực tận dụng tối đa cơ hội để giành lợi thế. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co khi cả hai tập thể đều đặt mục tiêu tích lũy thêm điểm số ở giai đoạn đầu mùa giải.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Nacional · 0 thắng2 hòaEstoril · 3 thắng
    15/03/2026
    Nacional
    0 - 1
    Estoril
    EST
    26/10/2025
    Estoril
    1 - 1
    Nacional
    Hòa
    16/02/2025
    Nacional
    2 - 2
    Estoril
    Hòa
    16/09/2024
    Estoril
    1 - 0
    Nacional
    EST
    26/07/2021
    Nacional
    1 - 2
    Estoril
    EST
    Nacional
    5 trận gần nhất
    HBHHH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    Estoril
    5 trận gần nhất
    HHHBT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto2200+46TT
    2Santa Clara2110+14TH
    3Sporting CP2110+14TH
    9Famalicao101001H
    10Estoril101001H
    11Moreirense101001H
    12Benfica101001H
    13Nacional101001H
    14Academico Viseu2011-11BH

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Nacional vs Estoril: Nacional nhân đôi cách biệt
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