TRỰC TIẾP Trực tiếp Nacional vs Estoril: Nacional nhân đôi cách biệt Nacional chạm trán Estoril vào lúc 21h30 ngày 16/08 tại Primeira Liga. Cả hai đội đều đang sở hữu 1 điểm sau trận hòa và tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Nacional 2 - 0 Estoril Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nacional 2 - 0 Estoril.

88' Nacional điều chỉnh nhân sự ở phút 88 Phút 88, Nacional đưa J. Silva vào sân thay thế cho Pablo Ruan . Trong bối cảnh đang dẫn trước 2-0, đội chủ nhà chủ động làm mới lực lượng để bảo toàn lợi thế ở những phút thi đấu cuối cùng.

86' Nacional nắm chắc thế trận ở phút 86 Bước sang phút 86, Nacional vẫn hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi khi duy trì tỷ lệ cầm bóng 59% - 41% và dẫn trước 2-0 . Thế trận áp đảo của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua 18 - 8 lần dứt điểm cùng 7 - 3 quả phạt góc. Dù Estoril rất nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, hàng thủ Nacional cùng 5 - 0 lần cứu thua đã bảo vệ an toàn cho khung thành đội nhà.

85' Estoril điều chỉnh nhân sự: Jandro vào sân thay A. Tsoungui Phút 85, Estoril thực hiện sự thay đổi người khi Jandro được tung vào sân để thế chỗ cho A. Tsoungui . Trong thế đang bị Nacional dẫn trước 2-0 và chơi thiếu người, đây là nỗ lực làm mới đội hình của đội khách ở những phút cuối trận.

85' Ferro nhận thẻ vàng ở phút 85 Phút 85, Ferro bên phía Estoril phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trong thế bị dẫn 2-0 và thi đấu thiếu người, các cầu thủ đội khách tỏ ra nôn nóng và bế tắc ở thời điểm trận đấu trôi về những phút cuối.

82' I. Sierra nhận thẻ vàng ở phút 82 Phút 82, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo I. Sierra bên phía Estoril. Đang bị dẫn 2-0 và rơi vào thế thiếu người, đội khách liên tục gặp bất lợi trong những phút cuối trận.

81' Nacional tung D. I. de la Cruz vào sân ở phút 81 Phút 81, Nacional thực hiện sự thay đổi người khi D. I. de la Cruz được đưa vào sân thế chỗ Daniel Junior . Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng ưu thế thi đấu hơn người, đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhằm bảo toàn thành quả trong những phút cuối.

79' F. Soares nhận thẻ vàng ở phút 79 Phút 79, đến lượt F. Soares bên phía Nacional phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn 2-0 và thi đấu hơn người, đội chủ nhà vẫn không ngần ngại phạm lỗi để duy trì sự chủ động trên sân.

77' Leo Santos nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Nacional Phút 77, Leo Santos lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Nacional trong cuộc đối đầu với Estoril. Tận dụng ưu thế thi đấu hơn người từ hiệp một, đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép để mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt.

75' Estoril tung P. Carvalho vào sân ở phút 75 Phút 75, Estoril thực hiện sự thay đổi người khi P. Carvalho được tung vào sân thế chỗ R. Sanchez . Đang bị Nacional dẫn 1-0 và phải chơi thiếu người, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

75' Estoril điều chỉnh nhân sự: G. Costa thế chỗ F. Medrano Phút 75, Estoril có sự thay đổi người khi G. Costa được tung vào sân thay thế cho F. Medrano . Trong thế thiếu người và đang bị Nacional dẫn 1-0, đội khách buộc phải gia tăng nhân tố mới nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại.

74' Nacional kiểm soát bóng, Estoril đe dọa khung thành Nắm 60% - 40% thời lượng cầm bóng tới phút 74, Nacional liên tục ép sân và tạo ra dứt điểm 15 - 8 . Dù vậy, Estoril lại tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt lên bóng với dứt điểm trúng đích 1 - 5 , khiến đội chủ nhà gặp không ít sóng gió dù đang dẫn tỷ số 1 - 0 .

68' Ze Vitor khai thông thế bế tắc cho Nacional Phút 68, từ đường dọn cỗ của Leo Santos , Ze Vitor đã lập công mở tỷ số 1-0 cho Nacional . Lợi thế chơi hơn người kể từ tấm thẻ đỏ của Xeka ở hiệp một cuối cùng đã được đội chủ nhà cụ thể hóa thành bàn thắng dẫn trước.

66' Nacional tung Deivison vào sân gia tăng sức ép Phút 66, Nacional thực hiện sự thay đổi người khi Deivison vào sân thế chỗ cho M. Baeza . Dù được chơi hơn người từ phút 32 và nắm 59% thời lượng kiểm soát bóng, đội chủ nhà vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0 khi chưa dứt điểm trúng đích lần nào, do đó sự xuất hiện của Deivison được kỳ vọng sẽ giúp hàng công thi đấu khởi sắc hơn.

66' Nacional điều chỉnh nhân sự: S. Gavriel thế chỗ Matheus Dias Phút 66, Nacional quyết định thực hiện sự thay đổi người khi S. Gavriel được tung vào sân thế chỗ cho Matheus Dias . Việc rút cầu thủ đã dính thẻ vàng ở phút 51 ra nghỉ giúp đội chủ nhà duy trì sự an toàn cho nhân sự trên sân.

63' Estoril điều chỉnh nhân sự: T. Brito vào sân ở phút 63 Phút 63, Estoril quyết định đưa T. Brito vào sân để thay thế cho A. Lacximicant . Đang phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Xeka từ phút 32, đội khách vẫn nỗ lực đưa ra những sự thay đổi nhằm tìm kiếm sự mới mẻ trong thế trận đang hòa 0-0.

63' Estoril điều chỉnh nhân sự, F. Garcia vào sân Phút 63, Estoril thực hiện sự thay đổi người khi F. Garcia vào sân thế chỗ R. Guitane . Trong thế phải thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Xeka ở hiệp một, đội khách cần sự tươi mới nhân sự để duy trì thế cân bằng 0-0.

62' Nacional cầm bóng nhiều nhưng Estoril tỏ ra nguy hiểm hơn Bước sang phút 62, Nacional chiếm ưu thế về khả năng kiểm soát bóng với 60% - 40% nhưng lại thiếu sự sắc bén ở khâu cuối cùng. Dù nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 9 - 7 , đội chủ nhà chưa từng dứt điểm trúng đích với chỉ số trúng đích là 0 - 5 nghiêng về Estoril. Sự hiệu quả của đội khách buộc thủ môn Nacional phải thực hiện 5 - 0 pha cứu thua để duy trì tỷ số 0 - 0 .

51' Matheus Dias nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai Phút 51, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Matheus Dias bên phía Nacional. Dù được thi đấu hơn người từ phút 32 sau tấm thẻ đỏ của Xeka bên phía Estoril, đội chủ nhà Nacional vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc khai thông thế bế tắc với tỷ số hiện tại là 0-0.

50' Estoril sắc bén dù Nacional kiểm soát bóng Đầu hiệp hai ở phút 50, Nacional nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 56% - 44%, song Estoril mới là đội chơi sắc bén hơn. Dù tổng số dứt điểm là 6 - 7, đội khách lại vượt trội về số cú dứt điểm trúng đích 0 - 5, buộc đội chủ nhà có chỉ số cứu thua 5 - 0 để duy trì tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Estoril tỏ ra nguy hiểm dù kiểm soát bóng ít hơn Đến phút 37, dù Nacional nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng (53% - 47%), Estoril mới là đội thi đấu hiệu quả hơn. Đội khách vượt trội về số cú dứt điểm (3 - 5) lẫn dứt điểm trúng đích (0 - 4), buộc thủ thành Nacional phải thực hiện 4 - 0 pha cứu thua để giữ vững tỷ số 0 - 0.

32' Xeka bên phía Estoril nhận thẻ vàng ở phút 32 Phút 32, Xeka bên phía Estoril phải nhận thêm thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trong thế trận giằng co với Nacional khi tỷ số đang là 0-0, chiếc thẻ phạt này khiến tuyến giữa của đội khách gặp nhiều bất lợi.

32' Estoril mất người, Xeka nhận thẻ đỏ ở phút 32 Phút 32, Xeka nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu, khiến Estoril chỉ còn 10 người trên sân. Việc phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại sẽ là thử thách vô cùng lớn với đội khách khi tỷ số trận đấu giữa Nacional và Estoril vẫn đang là 0-0.

25' Estoril sắc bén hơn dù Nacional giữ nhiều bóng Trôi qua 25 phút đầu tiên, thế trận giữa Nacional và Estoril vẫn ở thế giằng co với tỷ số 0 - 0 . Dù Nacional nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng (53% - 47%), Estoril lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các pha hãm thành khi sở hữu số cú dứt điểm trúng đích 0 - 2, buộc thủ môn đội chủ nhà phải có 2 - 0 lần cứu thua.

13' Thế trận giằng co, Nacional nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Nhập cuộc chủ động trong 13 phút đầu, Nacional giữ tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46% trước Estoril và nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0 ). Dù vậy, hai đội vẫn chưa thể tạo ra đột biến với tỷ số 0 - 0 giữ nguyên, trong bối cảnh đội khách chấp nhận chơi áp sát quyết liệt dẫn đến chỉ số phạm lỗi 0 - 4 .

11' Xeka bên phía Estoril nhận thẻ vàng ở phút 11 Phút 11, Xeka của Estoril phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Việc dính án cảnh cáo từ rất sớm sẽ buộc tiền vệ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong bối cảnh hai đội Nacional và Estoril vẫn đang hòa nhau 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Nacional tiếp đón Estoril.

Cập nhật lúc 23:23 16/08/2026

Đội hình chính thức Nacional Sơ đồ 4-3-3 · HLV Giao Joao Estoril Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Matos 1 Renato Marin 52 Wesley Gasolina 34 Léo Santos 38 Ze Vitor 7 Markus Jensen 22 Filipe Soares 6 Matheus Dias 28 Liziero 8 Miguel Baeza 99 Pablo Messias Cardozo 10 Daniel Júnior 1 Joel Robles 2 Ricard Sánchez 4 Ferro 15 Ismael Sierra Arnal 3 Fernando Medrano 5 Antef Tsoungui 8 Xeka 99 Rafik Guitane 12 João Carvalho 7 André Lacximicant 14 Yanis Begraoui Dự bị Nacional 13 João Gonçalves 50 Kevyn 14 Ivanildo Fernandes 33 Francisco Gonçalves 26 Joel Silva 11 Stavros Gavriel 15 Chiheb Labidi 2 Daniel De la Cruz 23 Mateus Jose Iseppe Estoril 23 Diogo Dias 16 Martin Turk 42 Jordan Arnolin 22 Pedro Carvalho 19 Tiago Parente 25 Stelios Andreou 18 Gonçalo Costa 90 Tiago Brito 80 Luis Gomes Cập nhật đội hình lúc 21:01 16/08/2026

Nacional Thống kê Estoril 60% Kiểm soát bóng 40% 20 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 5 7 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 1

Trận đối đầu giữa Nacional và Estoril diễn ra vào lúc 21h30 ngày 16/08/2026 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Cả hai câu lạc bộ bước vào lượt trận này với tâm thế cân bằng khi đều thu về 1 điểm sau trận hòa ở vòng đấu gần nhất.

Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

Trải qua trận đấu gần nhất với kết quả hòa, Estoril hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Primeira Liga với 1 điểm. Màn trình diễn của họ cho thấy sự chủ động nhất định nhưng chưa thể chuyển hóa thành một chiến thắng trọn vẹn.

Ở chiều ngược lại, Nacional cũng khởi đầu mùa giải bằng một trận hòa ở lượt trận gần nhất. Với 1 điểm có được, họ hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách về mặt điểm số giữa hai đội vào lúc này là hoàn toàn bằng nhau, tạo nên bối cảnh cạnh tranh quyết liệt trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu giữa Nacional và Estoril

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội nghiêng về phía Estoril. Cụ thể, Estoril giành chiến thắng 3 trận, hai đội hòa nhau 2 trận và Nacional chưa có được chiến thắng nào.

Thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ mang lại sự tự tin đáng kể cho Estoril. Tuy nhiên, việc phải thi đấu cẩn trọng trước một Nacional đang khát khao khẳng định mình sẽ là thử thách không nhỏ cho cả hai bên.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về mặt phong độ gần nhất, cả Nacional và Estoril đều đang có sự tương đồng khi khởi đầu bằng kết quả hòa. Dù Estoril nắm lợi thế tâm lý nhờ thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 cuộc đụng độ gần đây, Nacional vẫn sẽ nỗ lực tận dụng tối đa cơ hội để giành lợi thế. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co khi cả hai tập thể đều đặt mục tiêu tích lũy thêm điểm số ở giai đoạn đầu mùa giải.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nacional · 0 thắng 2 hòa Estoril · 3 thắng Nacional 0 - 1 Estoril EST Estoril 1 - 1 Nacional Hòa Nacional 2 - 2 Estoril Hòa Estoril 1 - 0 Nacional EST Nacional 1 - 2 Estoril EST

Nacional 5 trận gần nhất H B H H H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Estoril 5 trận gần nhất H H H B T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 2 2 0 0 +4 6 T T 2 Santa Clara 2 1 1 0 +1 4 T H 3 Sporting CP 2 1 1 0 +1 4 T H … 9 Famalicao 1 0 1 0 0 1 H 10 Estoril 1 0 1 0 0 1 H 11 Moreirense 1 0 1 0 0 1 H 12 Benfica 1 0 1 0 0 1 H 13 Nacional 1 0 1 0 0 1 H 14 Academico Viseu 2 0 1 1 -1 1 B H …