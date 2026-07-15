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    Thống kê trận đấu Pháp 0-2 Tây Ban Nha: Pedro Porro tỏa sáng, Tây Ban Nha giành vé vào chung kết

    Tuệ Nhân15/07/2026 16:09

    Tây Ban Nha vượt qua Pháp với tỷ số 2-0. Pedro Porro là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    22'
    Mikel Oyarzabal(pen)
    Tây Ban Nha
    58'
    Pedro Porro — kiến tạo Dani Olmo
    Tây Ban Nha
    Thẻ phạt
    9'
    Adrien Rabiot (Foul)
    Pháp
    31'
    Marc Cucurella (Foul)
    Tây Ban Nha
    86'
    Kylian Mbappé (Violent conduct)
    Pháp
    Đồ thị diễn biến
    PhápHT 45'Tây Ban Nha

    Thống kê trận đấu

    PhápThống kêTây Ban Nha
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    10
    Dứt điểm
    10
    3
    Trúng đích
    2
    7
    Phạt góc
    1
    11
    Phạm lỗi
    12
    4
    Việt vị
    5
    0
    Thủ môn cứu thua
    3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Pháp
    7
    Désiré Doué
    6.9
    Aurélien Tchouaméni
    6.9
    Rayan Cherki
    6.6
    Ousmane Dembélé
    6.5
    Michael Olise
    6.5
    Bradley Barcola
    6.3
    Dayot Upamecano
    6.3
    Adrien Rabiot
    Tây Ban Nha
    8.2
    Pedro PorroMOTM1 bàn
    7.7
    Rodri
    7.5
    Pau Cubarsí
    7.3
    Aymeric Laporte
    7.2
    Unai Simón
    7.2
    Marc Cucurella
    7
    Fabián Ruiz
    7
    Mikel Oyarzabal1 bàn

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Pháp
    Sơ đồ · HLV Didier Deschamps
    Tây Ban Nha
    Sơ đồ · HLV Luis de la Fuente
    16
    Mike Maignan
    5
    Jules Koundé
    4
    Dayot Upamecano
    17
    William Saliba
    3
    Lucas Digne
    8
    Aurélien Tchouaméni
    14
    Adrien Rabiot
    7
    Ousmane Dembélé
    11
    Michael Olise
    12
    Bradley Barcola
    10
    Kylian Mbappé
    23
    Unai Simón
    12
    Pedro Porro
    22
    Pau Cubarsí
    14
    Aymeric Laporte
    24
    Marc Cucurella
    16
    Rodri
    8
    Fabián Ruiz
    19
    Lamine Yamal
    10
    Dani Olmo
    15
    Alex Baena
    21
    Mikel Oyarzabal
    Dự bị
    Pháp
    26 Maxence Lacroix6 Manu Koné20 Désiré Doué19 Theo Hernández24 Rayan Cherki1 Brice Samba23 Robin Risser15 Ibrahima Konaté21 Lucas Hernández
    Tây Ban Nha
    7 Ferran Torres6 Mikel Merino20 Pedri5 Marcos Llorente17 Nico Williams1 David Raya13 Joan García2 Marc Pubill4 Eric García

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 22: Mikel Oyarzabal ghi bàn trên chấm phạt đền cho Tây Ban Nha
    Phút 58: Pedro Porro lập công cho Tây Ban Nha (kiến tạo: Dani Olmo)
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      Thống kê trận đấu Pháp 0-2 Tây Ban Nha: Pedro Porro tỏa sáng, Tây Ban Nha giành vé vào chung kết
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