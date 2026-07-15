Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
22'
Mikel Oyarzabal(pen)
Tây Ban Nha
58'
Pedro Porro — kiến tạo Dani Olmo
Tây Ban Nha
Thẻ phạt
31'
Marc Cucurella (Foul)
Tây Ban Nha
86'
Kylian Mbappé (Violent conduct)
Pháp
Đồ thị diễn biến
PhápHT 45'Tây Ban Nha
Thống kê trận đấu
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Pháp
Sơ đồ · HLV Didier Deschamps
Tây Ban Nha
Sơ đồ · HLV Luis de la Fuente
Dự bị
Pháp
26 Maxence Lacroix6 Manu Koné20 Désiré Doué19 Theo Hernández24 Rayan Cherki1 Brice Samba23 Robin Risser15 Ibrahima Konaté21 Lucas Hernández
Tây Ban Nha
7 Ferran Torres6 Mikel Merino20 Pedri5 Marcos Llorente17 Nico Williams1 David Raya13 Joan García2 Marc Pubill4 Eric García
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 22: Mikel Oyarzabal ghi bàn trên chấm phạt đền cho Tây Ban Nha
Phút 58: Pedro Porro lập công cho Tây Ban Nha (kiến tạo: Dani Olmo)