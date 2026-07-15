Thống kê trận đấu Pháp 0-2 Tây Ban Nha: Pedro Porro tỏa sáng, Tây Ban Nha giành vé vào chung kết

Tây Ban Nha vượt qua Pháp với tỷ số 2-0. Pedro Porro là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.