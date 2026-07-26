TRỰC TIẾP Trực tiếp Philadelphia Union vs Seattle Sounders: Hiệp 2 bắt đầu, Philadelphia Union dẫn 1-0 Philadelphia Union có lợi thế sân Subaru Park nhưng phong độ thiếu ổn định, trong khi Seattle Sounders bước vào trận đấu với chuỗi kết quả đáng lo ngại.

Philadelphia Union 1 - 0 Seattle Sounders Hiệp 2 — phút 80' 80' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Philadelphia Union 1 - 0 Seattle Sounders.

72' Philadelphia Union giữ thế chủ động Bước sang phút 72, Seattle Sounders nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 47-53, nhưng Philadelphia Union vẫn tạo được sức ép qua ưu thế phạt góc 5-1. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 trong thế trận khá giằng co, khi dứt điểm chỉ là 6-5.

65' Ezekiel Alladoh vào sân phút 65 Phút 65, Ezekiel Alladoh vào sân thay Bruno Damiani. Philadelphia Union có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn trước Seattle Sounders.

65' Philadelphia Union điều chỉnh nhân sự Phút 65, Quinn Sullivan vào sân thay Indiana Vassilev. Philadelphia Union có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn Seattle Sounders 1-0.

60' Philadelphia Union tiếp tục ép sân Sau 60 phút, Philadelphia Union vẫn là đội chủ động khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 53 - 47 , đồng thời vượt trội ở số lần dứt điểm 6 - 3 . Seattle Sounders đang phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua chênh lệch phạt góc 5 - 1 trong bối cảnh bị dẫn bàn.

60' Jesús Ferreira vào sân Phút 60, Jesús Ferreira vào sân thay Paul Arriola. Sự điều chỉnh diễn ra khi Philadelphia Union đang dẫn Seattle Sounders 1-0, trong thế trận đội đang dẫn cần duy trì lợi thế.

60' Philadelphia Union thay người phút 60 Phút 60, Peter Kingston vào sân thay Kalani Kossa-Rienzi . Philadelphia Union có sự điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước Seattle Sounders.

59' Gallatin Sandnes vào sân thay Antino Lopez Phút 59', Gallatin Sandnes được tung vào sân thay Antino Lopez. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên được ghi nhận sau khi Philadelphia Union vượt lên dẫn trước.

48' Philadelphia Union duy trì thế chủ động Bước sang phút 48' , Philadelphia Union vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 56 - 44 và dẫn trước 1 - 0. Đội chủ nhà tạo nhiều sức ép hơn qua số lần dứt điểm 4 - 2 , trong khi Seattle Sounders phải tập trung phòng ngự.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

36' Philadelphia Union kiểm soát thế trận Bước sang phút 36', Philadelphia Union đang kiểm soát thế trận và dẫn 1-0, với thời lượng cầm bóng 62 - 38 . Seattle Sounders chịu sức ép đáng kể khi mới có 2 pha dứt điểm, trong khi đội chủ nhà đã tung ra 4 cú sút.

31' Milan Iloski mở tỷ số cho Philadelphia Union Phút 31, Milan Iloski lập công với đường kiến tạo của Frankie Westfield, đưa Philadelphia Union vượt lên 1-0 trước Seattle Sounders. Bàn thắng phản ánh thế trận có phần nhỉnh hơn của Philadelphia Union.

24' Philadelphia kiểm soát thế trận Phút 24', Philadelphia Union kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 62 - 38, nhưng Seattle Sounders vẫn giữ được thế trận cân bằng khi hai đội cùng có 2 - 2 pha dứt điểm. Nhịp độ chưa quá dồn dập, thể hiện qua thế giằng co ở các tình huống phạt góc với tỷ lệ 1 - 1.

12' Philadelphia Union nhỉnh hơn về kiểm soát Phút 12, Philadelphia Union đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56 - 44, nhưng Seattle Sounders vẫn duy trì thế trận cân bằng khi hai đội cùng có 1 - 1 pha dứt điểm. Nhịp độ trận đấu chưa quá cao và chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt.

12' Hassani Dotson nhận thẻ vàng sớm Phút 12, Hassani Dotson nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu Philadelphia Union tiếp đón Seattle Sounders.

Cập nhật lúc 08:18 26/07/2026

Đội hình chính thức Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 18 Andre Blake 39 Frankie Westfield 26 Nathan Harriel 44 Neil Pierre 27 Kai Wagner 6 Cavan Sullivan 4 Jovan Lukić 21 Danley Jean Jacques 19 Indiana Vassilev 10 Milan Iloski 9 Bruno Damiani 26 Andrew Thomas 85 Kalani Kossa-Rienzi 39 Stuart Hawkins 35 Antino Lopez 5 Nouhou 31 Hassani Dotson 37 Snyder Brunell 17 Paul Arriola 11 Albert Rusnák 14 Paul Rothrock 95 Osaze De Rosario Dự bị Philadelphia Union 2 Geiner Martínez 5 Japhet Sery Larsen 8 Jesús Bueno 11 Alejandro Bedoya 16 Ben Bender 23 Ezekiel Alladoh 28 Agustín Anello 33 Quinn Sullivan 76 Andrew Rick Seattle Sounders 9 Jesús Ferreira 19 Danny Musovski 24 Stefan Frei 28 Yeimar Gómez Andrade 45 Peter Kingston 50 Max Anchor 53 Gallatin Sandnes 90 Sebastian Gomez Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026

Philadelphia Union Thống kê Seattle Sounders 47% Kiểm soát bóng 53% 6 Dứt điểm 5 1 Trúng đích 1 5 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 0

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Philadelphia Union vs Seattle Sounders

Thời gian: 06h30 ngày 26/07/2026

Sân vận động: Subaru Park

Giải đấu: MLS Nhà nghề Mỹ

Philadelphia Union cần tận dụng điểm tựa sân nhà

Philadelphia Union bước vào trận đấu với phong độ gần đây gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự ổn định, dù chiến thắng ở trận gần nhất có thể mang lại phần nào sự tự tin trước cuộc tiếp đón Seattle Sounders.

Trên bảng xếp hạng, Philadelphia Union đang đứng hạng 15 với 10 điểm. Vị trí này khiến từng trận đấu trở nên quan trọng, đặc biệt khi đội có cơ hội thi đấu tại Subaru Park. Tuy nhiên, lợi thế địa điểm chỉ có thể phát huy nếu Philadelphia Union giữ được sự chủ động và hạn chế những khoảng thời gian mất kiểm soát trong trận.

Về cách tiếp cận, Philadelphia Union nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng. Đội không nên đẩy cao đội hình một cách thiếu kiểm soát, bởi phong độ hiện tại cho thấy hàng loạt kết quả bất lợi đã xuất hiện trong giai đoạn gần đây. Một thế trận chắc chắn ở khu vực giữa sân, sau đó tăng tốc ở những thời điểm phù hợp, có thể là phương án giúp đội chủ nhà giảm rủi ro.

Seattle Sounders sa sút rõ rệt trong chuỗi gần nhất

Seattle Sounders chỉ có 1 trận thắng và nhận 4 trận thua trong 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi phong độ kém tích cực hơn Philadelphia Union, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng đội khách duy trì sự ổn định trong chuyến làm khách tại Subaru Park.

Điểm đáng chú ý là Seattle Sounders từng giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Kết quả đó giúp đội khách có cơ sở về mặt tâm lý, nhưng không thể xóa đi những vấn đề được thể hiện qua chuỗi 5 trận gần đây. Seattle Sounders sẽ cần một cách nhập cuộc thận trọng, bởi việc để Philadelphia Union kiểm soát nhịp độ có thể khiến đội khách phải chịu sức ép kéo dài.

Ngược lại, nếu Seattle Sounders tổ chức được hệ thống phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các thời điểm chuyển trạng thái, họ vẫn có thể tạo ra thế trận khó chịu. Với phong độ hiện tại, ưu tiên hàng đầu của đội khách có thể là tránh mắc sai lầm sớm và duy trì cự ly đội hình ổn định.

Cuộc đấu của sự thận trọng và khả năng kiểm soát

Phong độ của hai đội đều không tạo ra cảm giác chắc chắn, dù mức độ khó khăn của Seattle Sounders đang lớn hơn. Philadelphia Union có lợi thế sân nhà và vừa trải qua một trận thắng, nhưng thành tích 1 thắng, 1 hòa và 3 thua trong 5 trận gần nhất cho thấy đội vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

Trong khi đó, Seattle Sounders có thể dựa vào kết quả đối đầu gần nhất để duy trì niềm tin. Tuy nhiên, chuỗi 1 thắng và 4 thua trong cùng khoảng thời gian khiến đội khách khó được đánh giá cao nếu trận đấu đòi hỏi khả năng duy trì sức ép liên tục.

Về chiến thuật, thế trận có thể được quyết định bởi đội nào kiểm soát tốt hơn khu vực giữa sân và chuyển từ phòng ngự sang tấn công hiệu quả hơn. Philadelphia Union cần tránh biến lợi thế sân nhà thành áp lực ngược, còn Seattle Sounders phải giải quyết bài toán duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Nhận định trước trận

Đây là cuộc đối đầu giữa một Philadelphia Union đang đứng hạng 15 với 10 điểm và một Seattle Sounders có phong độ gần đây sa sút. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về đà kết quả, trong khi đội khách có lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất.

Philadelphia Union được kỳ vọng sẽ chủ động hơn nhờ thi đấu tại Subaru Park, nhưng sự thiếu ổn định khiến họ không thể xem nhẹ khả năng phản công của Seattle Sounders. Ngược lại, Seattle Sounders cần chứng minh rằng chiến thắng trước đó không chỉ là điểm sáng đơn lẻ trong chuỗi kết quả kém tích cực.

Nhìn chung, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi khả năng kiểm soát sai lầm và mức độ hiệu quả trong các thời điểm chuyển trạng thái. Không đội nào có nền tảng phong độ đủ thuyết phục để tạo ra sự chênh lệch rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Philadelphia Union · 0 thắng 0 hòa Seattle Sounders · 1 thắng Philadelphia Union 2 - 3 Seattle Sounders SS

Philadelphia Union 5 trận gần nhất T B H B B 16 Trận 2-4-10 T-H-B 21 Ghi (TB 1.3) 31 Thủng lưới Seattle Sounders 5 trận gần nhất B B B B T 15 Trận 7-3-5 T-H-B 19 Ghi (TB 1.3) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B … 14 Atlanta United 16 3 3 10 -10 12 B H B B H 15 Philadelphia Union 16 2 4 10 -10 10 B B H B T

Tình hình lực lượng Philadelphia Union ✚ Japhet Sery Larsen (Shoulder Injury) ✚ Quinn Sullivan (Cruciate Ligament Tear) ✚ Jesús Bueno (Ankle Injury) Seattle Sounders ✚ Nikola Petković (Cruciate Ligament Tear) ✚ Yeimar Gómez Andrade (Muscle Injury) ✚ Nouhou (Called Up To National Team) ✚ Pedro de la Vega (Broken Kneecap)