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    Thống kê trận đấu Portland Timbers 2-1 Real Salt Lake: Portland Timbers ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân26/07/2026 11:40

    Portland Timbers đã ngược dòng đánh bại Real Salt Lake 2-1. Kristoffer Velde là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    18'
    Juan Manuel Sanabria — kiến tạo Morgan Guilavogui
    Real Salt Lake
    56'
    Felipe Mora — kiến tạo Ariel Lassiter
    Portland Timbers
    67'
    Felipe Mora — kiến tạo Kristoffer Velde
    Portland Timbers
    Thẻ phạt
    10'
    Cole Bassett
    Portland Timbers
    34'
    Morgan Guilavogui
    Real Salt Lake
    41'
    Krzysztof Sierocki
    Portland Timbers
    55'
    Sergi Solans
    Real Salt Lake
    Đồ thị diễn biến
    Portland TimbersHT 45'Real Salt Lake

    Thống kê trận đấu

    Portland TimbersThống kêReal Salt Lake
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    22
    Dứt điểm
    6
    6
    Trúng đích
    2
    14
    Phạt góc
    5
    12
    Phạm lỗi
    13
    4
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    4
    Portland Timbers kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Portland Timbers vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Felipe Mora
    Felipe Mora
    Portland Timbers
    2 bàn
    Juan Manuel Sanabria
    Juan Manuel Sanabria
    Real Salt Lake
    1 bàn
    Kristoffer Velde
    Kristoffer Velde
    Portland Timbers
    1 kiến tạo · điểm 8.5
    Ariel Lassiter
    Ariel Lassiter
    Portland Timbers
    1 kiến tạo · điểm 7.41
    Morgan Guilavogui
    Morgan Guilavogui
    Real Salt Lake
    1 kiến tạo · điểm 6.74
    José Luis Caicedo Barrera
    José Luis Caicedo Barrera
    Portland Timbers
    Điểm 7.36

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Portland Timbers
    8.5
    Kristoffer VeldeMOTM1 KT
    7.52
    Felipe Mora2 bàn
    7.41
    Ariel Lassiter1 KT
    7.36
    José Luis Caicedo Barrera
    7.31
    David Da Costa
    7.24
    Kamal Miller
    7.16
    Krzysztof Sierocki
    7.15
    Brandon Bye
    6.81
    Finn Surman
    6.73
    Jimer Fory
    6.55
    Joao Ortiz
    6.54
    Cole Bassett
    6.5
    Alexander Aravena
    6.49
    Antony
    6.46
    James Pantemis
    Real Salt Lake
    7.67
    Juan Manuel Sanabria1 bàn
    7.05
    Rafael Cabral
    6.99
    DeAndre Yedlin
    6.93
    Diego Luna
    6.92
    Stijn Spierings
    6.81
    Noel Caliskan
    6.75
    Philip Quinton
    6.74
    Morgan Guilavogui1 KT
    6.6
    Alexandros Katranis
    6.54
    Juan Jose Arias
    6.5
    Lukas Engel
    6.5
    Sergi Solans
    6.37
    Saba Lobjanidze
    6.33
    Sam Junqua
    6.32
    Victor Olatunji
    6.18
    Zavier Gozo

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Portland Timbers
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Real Salt Lake
    Sơ đồ 3-4-3
    41
    James Pantemis
    5
    Brandon Bye
    20
    Finn Surman
    4
    Kamal Miller
    27
    Jimer Fory
    21
    Krzysztof Sierocki
    7
    Ariel Lassiter
    17
    Cole Bassett
    10
    David Da Costa
    99
    Kristoffer Velde
    9
    Felipe Mora
    1
    Rafael Cabral
    2
    DeAndre Yedlin
    26
    Philip Quinton
    4
    Lukas Engel
    72
    Zavier Gozo
    6
    Stijn Spierings
    92
    Noel Caliskan
    8
    Juan Manuel Sanabria
    10
    Diego Luna
    22
    Sergi Solans
    9
    Morgan Guilavogui
    Dự bị
    Portland Timbers
    6 Alex Bonetig11 Antony15 Eric Miller23 Ian Smith25 Trey Muse28 Alexander Aravena30 José Luis Caicedo Barrera53 Sawyer Jura80 Joao Ortiz
    Real Salt Lake
    7 Pablo Ruiz12 Saba Lobjanidze17 Victor Olatunji21 Juan Jose Arias23 Zach Booth27 Griffin Dillon29 Sam Junqua31 Mason Stajduhar98 Alexandros Katranis

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 18: Juan Manuel Sanabria lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: Morgan Guilavogui)
    Phút 34: Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) nhận thẻ đỏ, Real Salt Lake phải chơi thiếu người
    Phút 56: Felipe Mora lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: Ariel Lassiter)
    Phút 67: Felipe Mora lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: Kristoffer Velde)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Portland Timbers · 1 thắng2 hòaReal Salt Lake · 2 thắng
    03/05/2026
    Real Salt Lake
    2 - 0
    Portland Timbers
    RSL
    23/10/2025
    Portland Timbers
    3 - 1
    Real Salt Lake
    PT
    17/07/2025
    Portland Timbers
    0 - 1
    Real Salt Lake
    RSL
    15/05/2025
    Real Salt Lake
    0 - 0
    Portland Timbers
    Hòa
    22/09/2024
    Real Salt Lake
    3 - 3
    Portland Timbers
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Portland Timbers
    5 trận gần nhất
    THTBB
    17
    Trận
    6-3-8
    T-H-B
    31
    Ghi (TB 1.8)
    32
    Thủng lưới
    Real Salt Lake
    5 trận gần nhất
    BBTHT
    16
    Trận
    8-2-6
    T-H-B
    28
    Ghi (TB 1.8)
    24
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps161033+2133TBTBH
    2Los Angeles FC181035+1633BTTTT
    3SJ Earthquakes171034+1533BBTBH
    4Dallas17755+726BTTHB
    5Real Salt Lake16826+426TTHBB
    6Houston Dynamo16826-126BTHHT
    9Minnesota United17656-523BBHBH
    10Portland Timbers17638-121BBTHT
    11LA Galaxy18567-521THBBH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    2Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    3Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    4Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Portland Timbers 2-1 Real Salt Lake: Portland Timbers ngược dòng ngoạn mục
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