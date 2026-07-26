Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
18'
Juan Manuel Sanabria — kiến tạo Morgan Guilavogui
Real Salt Lake
56'
Felipe Mora — kiến tạo Ariel Lassiter
Portland Timbers
67'
Felipe Mora — kiến tạo Kristoffer Velde
Portland Timbers
Thẻ phạt
10'
Cole Bassett
Portland Timbers
34'
Morgan Guilavogui
Real Salt Lake
41'
Krzysztof Sierocki
Portland Timbers
55'
Sergi Solans
Real Salt Lake
Đồ thị diễn biến
Portland TimbersHT 45'Real Salt Lake
Thống kê trận đấu
Portland TimbersThống kêReal Salt Lake
Portland Timbers kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Portland Timbers vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Felipe Mora
Portland Timbers
2 bàn
Juan Manuel Sanabria
Real Salt Lake
1 bàn
Kristoffer Velde
Portland Timbers
1 kiến tạo · điểm 8.5
Ariel Lassiter
Portland Timbers
1 kiến tạo · điểm 7.41
Morgan Guilavogui
Real Salt Lake
1 kiến tạo · điểm 6.74
José Luis Caicedo Barrera
Portland Timbers
Điểm 7.36
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Portland Timbers
8.5
Kristoffer VeldeMOTM1 KT
7.36
José Luis Caicedo Barrera
Real Salt Lake
7.67
Juan Manuel Sanabria1 bàn
6.74
Morgan Guilavogui1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Portland Timbers
Sơ đồ 4-1-4-1
Real Salt Lake
Sơ đồ 3-4-3
Dự bị
Portland Timbers
6 Alex Bonetig11 Antony15 Eric Miller23 Ian Smith25 Trey Muse28 Alexander Aravena30 José Luis Caicedo Barrera53 Sawyer Jura80 Joao Ortiz
Real Salt Lake
7 Pablo Ruiz12 Saba Lobjanidze17 Victor Olatunji21 Juan Jose Arias23 Zach Booth27 Griffin Dillon29 Sam Junqua31 Mason Stajduhar98 Alexandros Katranis
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 18: Juan Manuel Sanabria lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: Morgan Guilavogui)
Phút 34: Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) nhận thẻ đỏ, Real Salt Lake phải chơi thiếu người
Phút 56: Felipe Mora lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: Ariel Lassiter)
Phút 67: Felipe Mora lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: Kristoffer Velde)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Portland Timbers · 1 thắng2 hòaReal Salt Lake · 2 thắng
03/05/2026
Real Salt Lake
2 - 0
Portland Timbers
RSL
23/10/2025
Portland Timbers
3 - 1
Real Salt Lake
PT
17/07/2025
Portland Timbers
0 - 1
Real Salt Lake
RSL
15/05/2025
Real Salt Lake
0 - 0
Portland Timbers
Hòa
22/09/2024
Real Salt Lake
3 - 3
Portland Timbers
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Portland Timbers
5 trận gần nhất
THTBB
Real Salt Lake
5 trận gần nhất
BBTHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|16
|10
|3
|3
|+21
|33
|TBTBH
|2
|Los Angeles FC
|18
|10
|3
|5
|+16
|33
|BTTTT
|3
|SJ Earthquakes
|17
|10
|3
|4
|+15
|33
|BBTBH
|4
|Dallas
|17
|7
|5
|5
|+7
|26
|BTTHB
|5
|Real Salt Lake
|16
|8
|2
|6
|+4
|26
|TTHBB
|6
|Houston Dynamo
|16
|8
|2
|6
|-1
|26
|BTHHT
|…
|9
|Minnesota United
|17
|6
|5
|6
|-5
|23
|BBHBH
|10
|Portland Timbers
|17
|6
|3
|8
|-1
|21
|BBTHT
|11
|LA Galaxy
|18
|5
|6
|7
|-5
|21
|THBBH
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)