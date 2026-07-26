TRỰC TIẾP Trực tiếp Portland Timbers vs Real Salt Lake: Portland Timbers vượt lên dẫn trước Real Salt Lake có vị trí và điểm số tốt hơn, nhưng Portland Timbers được chơi tại Providence Park trong trận đấu hứa hẹn giằng co.

Portland Timbers 2 - 1 Real Salt Lake Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Portland Timbers 2 - 1 Real Salt Lake.

74' Juan Jose Arias vào sân Phút 74', Juan Jose Arias vào sân thay Lukas Engel. Portland Timbers đang dẫn 2-1, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội đang dẫn làm mới lực lượng trong những phút cuối.

74' Saba Lobjanidze vào sân ở phút 74 Phút 74, Saba Lobjanidze được tung vào sân thay Diego Luna. Sự điều chỉnh này mang đến thêm phương án nhân sự cho những phút cuối trận.

74' Victor Olatunji vào sân phút 74 Phút 74, Victor Olatunji được tung vào sân thay Sergi Solans. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội bóng trong những phút cuối.

73' Portland Timbers tiếp tục áp đảo Phút 73', Portland Timbers vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59-41, đồng thời vượt trội về dứt điểm 16-5. Real Salt Lake đang phải chịu sức ép khi Portland Timbers có tới 11-4 quả phạt góc và duy trì lợi thế 2-1.

72' Alexander Aravena vào sân ở phút 72 Phút 72, Alexander Aravena vào sân thay Felipe Mora.

72' José Luis Caicedo Barrera được tung vào sân Phút 72, José Luis Caicedo Barrera vào sân thay Krzysztof Sierocki. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

67' Felipe Mora đưa Portland Timbers vượt lên Phút 67, Felipe Mora dứt điểm ghi bàn sau đường kiến tạo của Kristoffer Velde, đưa Portland Timbers vượt lên dẫn Real Salt Lake 2-1. Nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers tạm vươn lên vị trí thứ 13 với 18 điểm, nhưng vẫn phải chờ bảng đấu hoàn tất.

61' Portland Timbers ép sân rõ rệt Phút 61', Portland Timbers đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59-41 và vượt trội về dứt điểm 13-4. Real Salt Lake phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Portland tiếp tục gây sức ép qua 7-4 quả phạt góc dù tỷ số vẫn là 1-1.

58' Sam Junqua vào sân thay DeAndre Yedlin Phút 58', Sam Junqua vào sân thay DeAndre Yedlin. Portland Timbers và Real Salt Lake đang hòa 1-1, và sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi thế cân bằng được thiết lập.

57' Antony vào sân thay Ariel Lassiter Phút 57, Antony vào sân thay Ariel Lassiter. Quyết định thay người đến ngay sau khi trận đấu trở lại thế cân bằng, mở ra thêm một phương án cho chặng tiếp theo.

56' Felipe Mora đưa Portland Timbers trở lại Phút 56', Felipe Mora tận dụng đường kiến tạo của Ariel Lassiter để ghi bàn, giúp Portland Timbers gỡ hòa 1-1 trước Real Salt Lake. Thế trận trở lại cân bằng sau bàn thắng này.

55' Sergi Solans nhận thẻ vàng Phút 55, Sergi Solans nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa Portland Timbers và Real Salt Lake vẫn đang giằng co với tỷ số 1-1.

48' Portland Timbers ép sân tìm bàn gỡ Bước sang phút 48, Portland Timbers đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 57 - 43 và số lần dứt điểm vượt trội 9 - 3 , nhưng vẫn bị Real Salt Lake dẫn 0 - 1. Real Salt Lake chủ động chịu sức ép, trong khi Portland Timbers tiếp tục gia tăng áp lực qua lợi thế phạt góc 5 - 2 .

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

41' Krzysztof Sierocki nhận thẻ vàng Phút 41, Krzysztof Sierocki nhận thẻ vàng trong bối cảnh Real Salt Lake đang dẫn trước Portland Timbers. Trận đấu vì thế càng trở nên căng thẳng khi Portland Timbers vẫn phải tìm cách xoay chuyển thế trận.

36' Portland tạo cơ hội, Real Salt Lake sắc bén Sau 36 phút, Portland Timbers nhỉnh hơn ở khả năng tạo cơ hội với 6 - 3 pha dứt điểm và 4 - 2 quả phạt góc, nhưng Real Salt Lake sắc bén hơn khi có 0 - 2 cú sút trúng đích và đang dẫn bàn. Tỷ lệ cầm bóng 49 - 51 cho thấy thế trận vẫn khá cân bằng.

34' Morgan Guilavogui nhận thẻ đỏ Phút 34, Morgan Guilavogui nhận thẻ đỏ sau khi trọng tài xem xét tình huống qua VAR. Nếu giữ tỷ số 0-1, Real Salt Lake tạm đứng #5 với 26 điểm, nhưng cục diện vẫn chưa được chốt.

33' VAR vào cuộc sau thẻ đỏ của Morgan Guilavogui Phút 33, VAR vào cuộc để xem xét tình huống thẻ đỏ dành cho Morgan Guilavogui. Trận đấu đang chờ kết luận từ tổ trọng tài trong bối cảnh Real Salt Lake tạm dẫn Portland Timbers.

24' Real Salt Lake kiểm soát thế trận Phút 24', Real Salt Lake đang kiểm soát tốt hơn với thời lượng cầm bóng 42-58 và dẫn trước Portland Timbers 0-1. Đội khách cũng nhỉnh hơn ở khả năng tạo cơ hội, khi dứt điểm 2-3 và có 0-2 lần trúng đích, khiến Portland phải chịu sức ép.

18' Juan Manuel Sanabria đưa Real Salt Lake vượt lên Phút 18, Juan Manuel Sanabria lập công, đưa Real Salt Lake mở tỷ số 0-1 trước Portland Timbers. Nếu giữ tỷ số này, Real Salt Lake tạm đứng #5 với 26 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

12' Real Salt Lake kiểm soát thế trận Sau 12 phút, Real Salt Lake đang nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 40-60 , buộc Portland Timbers chủ yếu lùi đội hình phòng ngự. Sự áp đảo mới chỉ được cụ thể hóa bằng ưu thế dứt điểm 0-1 , trong khi thế trận phạt góc vẫn cân bằng 1-1 .

10' Cole Bassett nhận thẻ vàng sớm Phút 10, Cole Bassett nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0, nhưng Bassett sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại.

0' Trận đấu bắt đầu Portland Timbers tiếp đón Real Salt Lake.

Cập nhật lúc 11:24 26/07/2026

Đội hình chính thức Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 Real Salt Lake Sơ đồ 5-4-1 41 James Pantemis 5 Brandon Bye 20 Finn Surman 4 Kamal Miller 27 Jimer Fory 17 Cole Bassett 30 José Luis Caicedo Barrera 10 David Da Costa 7 Ariel Lassiter 19 Kevin Kelsy 11 Antony 1 Rafael Cabral 72 Zavier Gozo 26 Philip Quinton 4 Lukas Engel 2 DeAndre Yedlin 8 Juan Manuel Sanabria 9 Morgan Guilavogui 6 Stijn Spierings 92 Noel Caliskan 10 Diego Luna 22 Sergi Solans Dự bị Portland Timbers 6 Alex Bonetig 9 Felipe Mora 15 Eric Miller 21 Krzysztof Sierocki 23 Ian Smith 25 Trey Muse 28 Alexander Aravena 80 Joao Ortiz 99 Kristoffer Velde Real Salt Lake 7 Pablo Ruiz 12 Saba Lobjanidze 17 Victor Olatunji 21 Juan Jose Arias 23 Zach Booth 27 Griffin Dillon 29 Sam Junqua 31 Mason Stajduhar 98 Alexandros Katranis Cập nhật đội hình lúc 08:50 26/07/2026

Portland Timbers Thống kê Real Salt Lake 60% Kiểm soát bóng 40% 16 Dứt điểm 5 5 Trúng đích 2 12 Phạt góc 4 8 Phạm lỗi 10 3 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

Portland Timbers sẽ đối đầu Real Salt Lake tại Providence Park lúc 09:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc chạm trán giữa một đội đang đứng hạng 12 và một đội hiện có mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Real Salt Lake bước vào trận đấu với 26 điểm, nhiều hơn Portland Timbers 8 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách trên bảng xếp hạng không phản ánh toàn bộ tính chất của một trận đấu diễn ra tại sân nhà Portland Timbers, nơi đội chủ nhà có cơ hội tạo ra thế trận chủ động hơn.

Phong độ thiếu ổn định của hai đội

Portland Timbers có chuỗi phong độ gần nhất gồm 2 trận hòa, 1 trận thắng và 2 trận thua. Diễn biến này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt, nhưng vẫn có khả năng giành kết quả tích cực sau những giai đoạn gặp khó khăn.

Đáng chú ý, Portland Timbers đã không thua ở 2 trận gần nhất trong chuỗi được thống kê. Đây có thể là nền tảng để đội bóng tiếp cận trận đấu với sự thận trọng, thay vì đẩy cao nhịp độ ngay từ đầu. Trên sân nhà, việc kiểm soát tốt các thời điểm chuyển trạng thái sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội của Portland Timbers.

Real Salt Lake có thành tích gần nhất gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đội khách sở hữu số trận thắng nhiều hơn Portland Timbers trong cùng chuỗi phong độ, nhưng kết quả này vẫn cho thấy sự thiếu chắc chắn nhất định.

Real Salt Lake cũng không duy trì được mạch kết quả ổn định khi xen kẽ giữa chiến thắng, thất bại và trận hòa. Vì vậy, vị trí hạng 5 cùng 26 điểm là lợi thế đáng kể về mặt bối cảnh, nhưng không đồng nghĩa đội khách có thể dễ dàng áp đặt trận đấu tại Providence Park.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Real Salt Lake

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Portland Timbers thắng 1 trận, hai đội hòa 2 trận và Real Salt Lake thắng 2 trận. Cán cân này nghiêng nhẹ về phía Real Salt Lake, song khoảng cách không lớn đến mức tạo ra sự chênh lệch rõ ràng.

Đặc biệt, số trận hòa tương đối đáng chú ý cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có tính giằng co. Portland Timbers vẫn có cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà. Ngược lại, Real Salt Lake cần duy trì sự tỉnh táo để tránh đánh mất lợi thế từ vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

Trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát khu vực giữa sân. Portland Timbers có thể ưu tiên cách nhập cuộc cân bằng, bảo đảm cự ly giữa các tuyến trước khi tìm thời điểm tăng tốc. Cách tiếp cận này giúp đội chủ nhà hạn chế khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và tận dụng lợi thế sân bãi.

Trong khi đó, Real Salt Lake có lý do để chủ động hơn nhờ vị trí hạng 5 và khoảng cách 8 điểm so với đối thủ. Tuy nhiên, đội khách sẽ phải cân nhắc giữa việc gây sức ép từ sớm và duy trì cấu trúc phòng ngự. Nếu dâng đội hình quá cao, Real Salt Lake có thể tạo ra khoảng trống cho Portland Timbers khai thác khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Ở chiều ngược lại, Portland Timbers cần tránh để trận đấu bị kéo vào thế bị động. Những tình huống triển khai bóng đơn giản, chuyển hướng tấn công hợp lý và khả năng tranh chấp ở tuyến giữa có thể giúp đội chủ nhà giảm sức ép, đồng thời đưa Real Salt Lake vào những pha phòng ngự kéo dài.

Nhận định trước trận

Real Salt Lake có ưu thế rõ hơn về vị trí và điểm số, còn Portland Timbers sở hữu lợi thế sân nhà cùng một cán cân đối đầu không quá bất lợi. Phong độ gần đây của cả hai đội đều chưa đủ ổn định để tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối cho bất kỳ bên nào.

Vì thế, trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng duy trì kỷ luật chiến thuật và tận dụng những thời điểm chuyển đổi. Portland Timbers cần biến lợi thế Providence Park thành sức ép thực tế, trong khi Real Salt Lake phải chứng minh vị trí hạng 5 bằng sự chắc chắn trong cách vận hành. Nhìn chung, đây là màn so tài cân bằng, nơi sự kiên nhẫn và độ chính xác trong các pha xử lý cuối cùng có thể tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Portland Timbers · 1 thắng 2 hòa Real Salt Lake · 2 thắng Real Salt Lake 2 - 0 Portland Timbers RSL Portland Timbers 3 - 1 Real Salt Lake PT Portland Timbers 0 - 1 Real Salt Lake RSL Real Salt Lake 0 - 0 Portland Timbers Hòa Real Salt Lake 3 - 3 Portland Timbers Hòa

Portland Timbers 5 trận gần nhất H T B B H 16 Trận 5-3-8 T-H-B 29 Ghi (TB 1.8) 31 Thủng lưới Real Salt Lake 5 trận gần nhất B T H T T 15 Trận 8-2-5 T-H-B 27 Ghi (TB 1.8) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T 4 Dallas 16 7 5 4 +8 26 T B T T H 5 Real Salt Lake 15 8 2 5 +5 26 B T T H B 6 Seattle Sounders 15 7 3 5 0 24 T B B B B … 11 Colorado Rapids 16 6 1 9 +2 19 B T B B T 12 Portland Timbers 16 5 3 8 -2 18 H B B T H 13 San Diego 16 4 5 7 +2 17 H T H B B …

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