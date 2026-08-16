TRỰC TIẾP Trực tiếp Racing Santander vs Villarreal: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 2-2 Racing Santander chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Villarreal trên sân nhà Campos de Sport de El Sardinero trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia La Liga.

Racing Santander 2 - 2 Villarreal Hiệp 2 — phút 70' 70' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Racing Santander 2 - 2 Villarreal.

69' Thay người ở phút 69: Maguette Gueye thế chỗ Sergio Martínez Phút 69, sự thay đổi người được thực hiện khi Maguette Gueye vào sân thế chỗ cho Sergio Martínez. Khi tỷ số đang là 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp tạo nên đột biến trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

69' Yassir Zabiri vào sân thay Asier Villalibre Phút 69, Yassir Zabiri được tung vào sân thế chỗ cho Asier Villalibre . Khi tỷ số đang cân bằng 2-2, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tạo nên sự khác biệt trong những phút còn lại.

62' Racing Santander và Villarreal giằng co gay cấn Bước sang phút 62, Racing Santander dù lép vế về tỷ lệ cầm bóng ( 43 - 57 ) và số quả phạt góc ( 4 - 7 ) nhưng lại vượt trội về số lần dứt điểm ( 15 - 8 ). Thế trận hòa 2 - 2 vẫn duy trì nhịp độ hấp dẫn khi hai bên liên tục tổ chức hãm thành.

62' José Alberto López nhận thẻ vàng ở phút 62 Phút 62, trọng tài rút thẻ vàng dành cho José Alberto López . Trận đấu giữa Racing Santander và Villarreal đang diễn ra vô cùng giằng co với tỷ số 2-2 sau những tình huống va chạm quyết liệt từ hai đội.

56' Tajon Buchanan được tung vào sân thế chỗ Alberto Moleiro Phút 56, sự thay đổi người được thực hiện khi Tajon Buchanan vào sân thế chỗ Alberto Moleiro . Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 sau màn rượt đuổi kịch tính, sự xuất hiện của Buchanan được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho thế trận trên sân.

56' Villarreal điều chỉnh nhân sự: Carlos Macià thế chỗ Ayoze Pérez Ở phút 56, Carlos Macià được tung vào sân để thay thế cho Ayoze Pérez . Sau khi nỗ lực gỡ hòa 2-2 trước khi bước vào giờ nghỉ, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp lối chơi của đội khách thêm phần tươi mới trong hiệp hai.

56' Villarreal điều chỉnh hàng công, Gerard Moreno vào sân Phút 56, Villarreal có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Gerard Moreno được tung vào sân thế chỗ Santi Comesaña . Sau khi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2, sự xuất hiện của Moreno được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo.

49' Villarreal chủ động kiểm soát thế trận đầu hiệp hai Bước sang phút 49, Villarreal đang chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 43 - 57 cùng sự vượt trội ở chỉ số phạt góc 2 - 6. Dù Racing Santander nỗ lực hãm thành với tổng số cú dứt điểm 9 - 6, đội khách lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các pha dứt điểm trúng đích 2 - 4.

48' Juan Foyth dính thẻ vàng ngay đầu hiệp hai Phút 48, đến lượt Juan Foyth bên phía Villarreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận ngay đầu hiệp hai vẫn duy trì sự căng thẳng khi hai đội đang giằng co ở tỷ số 2-2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

45+4' Gustavo Puerta nhận thẻ vàng ở phút 45+4 Phút 45+4', Gustavo Puerta phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ở những phút bù giờ cuối hiệp một. Sức nóng của trận đấu đẩy lên cao sau khi Villarreal liên tiếp ghi bàn để gỡ hòa 2-2 dù bị Racing Santander dẫn trước 2-0.

45+1' Nicolas Pépé gỡ hòa 2-2 cho Villarreal ngay trước giờ nghỉ Phút 45+1', Nicolas Pépé tỏa sáng ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2 cho Villarreal. Ngay sau bàn rút ngắn tỷ số ở phút 45, đại diện đội khách đã có màn lội ngược dòng chớp ngoáng trong ít phút bù giờ hiệp một, dù từng bị Racing Santander dẫn trước 2-0.

45' Pape Gueye rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Villarreal Phút 45, Pape Gueye ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-1 cho Villarreal ngay trước khi hiệp một kết thúc. Bàn thắng quý giá này giúp đội khách thắp lại hy vọng lội ngược dòng sau khi bị Racing Santander dẫn trước hai bàn từ sớm.

36' Racing Santander dẫn 2 - 0 nhờ sự hiệu quả Dù kiểm soát bóng ít hơn với tỷ lệ 46 - 54 , Racing Santander lại tỏ ra vô cùng hiệu quả để duy trì lợi thế dẫn 2 - 0 trước Villarreal ở phút 36. Đội chủ nhà tỏ ra áp đảo ở chỉ số dứt điểm 9 - 3 , dẫu cho số lần sút trúng đích của hai bên vẫn đang ngang ngửa 2 - 2 .

34' Sergio Martínez lập công nhân đôi cách biệt cho Racing Santander Phút 34, Sergio Martínez nổ súng giúp Racing Santander nới rộng khoảng cách lên 2-0 trước Villarreal. Bàn thắng quan trọng này cụ thể hóa sự hiệu quả của đội chủ nhà khi họ đã có tới 9 cú dứt điểm từ đầu trận.

24' Racing Santander giữ lợi thế dù Villarreal nỗ lực ép sân Dù Villarreal nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 45 - 55 , Racing Santander mới là đội nắm lợi thế dẫn 1 - 0 sau 24 phút thi đấu. Đội khách liên tục nỗ lực hãm thành với 0 - 2 quả phạt góc cùng 1 - 2 lần dứt điểm trúng đích, nhưng hàng thủ Racing Santander vẫn thi đấu tập trung với 2 - 0 lần cứu thua giải nguy.

21' Andrés Martín sút phạt đền thành công, Racing Santander vươn lên dẫn 1-0 Phút 21, Andrés Martín thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số 1-0 cho Racing Santander. Bàn thắng sớm giúp đội bóng có khởi đầu thuận lợi trước Villarreal.

16' Racing Santander thay người sớm ở phút 16 Ngay ở phút 16, Racing Santander đã phải đưa ra sự thay đổi nhân sự khi Manu Hernando được tung vào sân thay thế cho Pedro Felipe . Sự điều chỉnh sớm nơi hàng phòng ngự diễn ra trong bối cảnh thế trận giữa hai đội vẫn đang giữ ở tỷ số 0-0.

12' Villarreal nhỉnh hơn về thế trận Nhập cuộc chủ động, Villarreal đang nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 44 - 56. Đội khách cũng tạo ra sức ép tốt hơn khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), khiến hàng thủ Racing Santander phải thi đấu tập trung để duy trì tỷ số 0 - 0 trong 12 phút đầu tiên.

0' Trận đấu bắt đầu Racing Santander tiếp đón Villarreal.

Cập nhật lúc 23:35 16/08/2026

Đội hình chính thức Racing Santander Sơ đồ 4-2-3-1 Villarreal Sơ đồ 4-4-2 13 Julen Agirrezabala 2 Álvaro Mantilla 5 Pablo Ramón 22 Pedro Felipe 17 Jorge Salinas 8 Gustavo Puerta 36 Sergio Martínez 11 Andrés Martín 20 Sergio Canales 10 Iñigo Vicente 12 Asier Villalibre 1 Luiz Júnior 15 Santiago Mouriño 8 Juan Foyth 12 Renato Veiga 20 Carlos Romero 19 Nicolas Pépé 18 Pape Gueye 14 Santi Comesaña 10 Alberto Moleiro 22 Ayoze Pérez 9 Georges Mikautadze Dự bị Racing Santander 1 Simon Eriksson 4 Manu Hernando 6 Íñigo Sainz-Maza 9 Juan Carlos Arana 14 Maguette Gueye 16 Facundo González 21 Yassir Zabiri 29 Andrés Vallecillo Arce 30 Carlos Sánchez Martos Villarreal 2 Logan Costa 3 Alex Freeman 5 Willy Kambwala 6 Pau Navarro 7 Gerard Moreno 11 Ilias Akhomach 17 Tajon Buchanan 21 Tani Oluwaseyi 23 Sergi Cardona Cập nhật đội hình lúc 21:21 16/08/2026

Racing Santander Thống kê Villarreal 41% Kiểm soát bóng 59% 15 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 7 4 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 3 5 Thủ môn cứu thua 2

Cuộc đối đầu giữa Racing Santander và Villarreal tại giải vô địch quốc gia La Liga đang nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Cả hai đội bóng bước vào trận đấu này với mục tiêu giành những điểm số đầu tiên để khởi tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình phía trước.

Bối cảnh trận đấu và vị trí hiện tại

Trận đấu diễn ra vào lúc 22:00 ngày 16/08/2026 trên sân vận động Campos de Sport de El Sardinero. Đây là thời điểm cả hai câu lạc bộ đều bắt đầu chiến dịch tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.

Trải qua những lượt trận đầu tiên của mùa giải, bảng xếp hạng ghi nhận Racing Santander hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 0 điểm. Trong khi đó, các cầu thủ Villarreal đang xếp ở vị trí thứ 17 và cũng chưa có được điểm số nào.

Phân tích lối chơi và kỳ vọng chiến thuật

Lợi thế sân nhà Campos de Sport de El Sardinero sẽ là điểm tựa quan trọng cho Racing Santander. Việc thi đấu dưới sự

Racing Santander 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Villarreal 5 trận gần nhất T H T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Deportivo Alavés 1 1 0 0 +3 3 T 2 Sevilla 1 1 0 0 +1 3 T 3 Málaga 0 0 0 0 0 0 … 11 FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 12 Racing Santander 0 0 0 0 0 0 13 Celta de Vigo 0 0 0 0 0 0 … 16 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 17 Villarreal 0 0 0 0 0 0 18 Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng Racing Santander ✚ Pablo Ramón (Unknown Injury) Villarreal Không có thông tin