Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
5'
T. M. Kesim — kiến tạo L. Schlax
Rot-weiss Oberhausen
45'
J. Lerma
Borussia Dortmund
55'
S. Guirassy — kiến tạo E. Duarte
Borussia Dortmund
78'
T. Yamamoto
Borussia Dortmund
Thẻ phạt
44'
N. Winter
Rot-weiss Oberhausen
84'
R. Ritter
Borussia Dortmund
Đồ thị diễn biến
Rot-weiss OberhausenHT 45'Borussia Dortmund
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: T. M. Kesim lập công cho Rot-weiss Oberhausen (kiến tạo: L. Schlax)
Phút 45: J. Lerma lập công cho Borussia Dortmund
Phút 55: S. Guirassy lập công cho Borussia Dortmund (kiến tạo: E. Duarte)
Phút 78: T. Yamamoto lập công cho Borussia Dortmund
Phong độ & thống kê mùa giải
Rot-weiss Oberhausen
5 trận gần nhất
BTBBH
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
TTTBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)