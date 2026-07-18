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    Thống kê trận đấu Rot-weiss Oberhausen 1-3 Borussia Dortmund: Borussia Dortmund ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân18/07/2026 23:52

    Borussia Dortmund đã ngược dòng đánh bại Rot-weiss Oberhausen 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    5'
    T. M. Kesim — kiến tạo L. Schlax
    Rot-weiss Oberhausen
    45'
    J. Lerma
    Borussia Dortmund
    55'
    S. Guirassy — kiến tạo E. Duarte
    Borussia Dortmund
    78'
    T. Yamamoto
    Borussia Dortmund
    Thẻ phạt
    44'
    N. Winter
    Rot-weiss Oberhausen
    84'
    R. Ritter
    Borussia Dortmund
    Đồ thị diễn biến
    Rot-weiss OberhausenHT 45'Borussia Dortmund

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: T. M. Kesim lập công cho Rot-weiss Oberhausen (kiến tạo: L. Schlax)
    Phút 45: J. Lerma lập công cho Borussia Dortmund
    Phút 55: S. Guirassy lập công cho Borussia Dortmund (kiến tạo: E. Duarte)
    Phút 78: T. Yamamoto lập công cho Borussia Dortmund

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Rot-weiss Oberhausen
    5 trận gần nhất
    BTBBH
    6
    Trận
    1-1-4
    T-H-B
    12
    Ghi (TB 2.0)
    16
    Thủng lưới
    Borussia Dortmund
    5 trận gần nhất
    TTTBT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Rot-weiss Oberhausen 1-3 Borussia Dortmund: Borussia Dortmund ngược dòng ngoạn mục
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