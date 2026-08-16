TRỰC TIẾP Trực tiếp Schalke 04 vs Real Madrid: Real Madrid nới rộng cách biệt 0-3 Cuộc đọ sức giữa Schalke 04 và Real Madrid lúc 22h00 ngày 16/08/2026 trên sân Veltins-Arena trong khuôn khổ Giao hữu CLB hứa hẹn mang lại màn so tài hấp dẫn.

Schalke 04 0 - 3 Real Madrid Hiệp 2 — phút 78' 78' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Schalke 04 0 - 3 Real Madrid.

74' Valverde rời sân nhường chỗ cho Sancho ở phút 74 Phút 74, Real Madrid quyết định rút Federico Valverde ra nghỉ và tung Jorge Cestero Sancho vào sân. Trong bối cảnh đã có lợi thế dẫn trước 0-3 khá an toàn, đội khách chủ động thực hiện điều chỉnh nhân sự để dưỡng sức cho các trụ cột.

72' Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận Bước sang phút 72, Real Madrid vẫn duy trì sự chủ động hoàn toàn nhờ lợi thế dẫn trước 0-3 . Đội khách lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng 43-57 cùng sự vượt trội ở chỉ số phạt góc 1-6 . Dù Schalke 04 cố gắng vùng lên khi số lần dứt điểm không quá chênh lệch 9-10 (trúng đích 3-6 ), sự hiệu quả vẫn nghiêng hẳn về phía đại diện Tây Ban Nha.

71' Eduardo Camavinga bị phạt thẻ vàng Phút 71, Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù Real Madrid đang nắm thế chủ động khi dẫn Schalke 04 0-3, đội khách vẫn phải thi đấu cẩn trọng hơn để tránh thêm những án phạt không cần thiết.

62' Schalke 04 tung Satoshi Tanaka vào sân ở phút 62 Phút 62, Schalke 04 thực hiện sự thay đổi người khi Satoshi Tanaka được tung vào sân để thế chỗ cho Ron Schallenberg . Đang bị Real Madrid dẫn trước 0-3, đội bóng nước Đức rất cần một sự bổ sung nhân sự nhằm hy vọng cải thiện thế trận trong thời gian còn lại của trận đấu.

62' Phút 62: Maximilian Wöber vào sân thay Hasan Kuruçay Phút 62, sự thay đổi nhân sự diễn ra khi Maximilian Wöber được tung vào sân thay cho Hasan Kuruçay . Khi đã bị dẫn trước 0-3, điều chỉnh này có thể nhằm gia cố lại đội hình để đứng vững trước sức ép từ phía Real Madrid.

61' Real Madrid làm tươi mới tuyến giữa với Jude Bellingham Ở phút 61, Real Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jude Bellingham được tung vào sân thay cho Bernardo Silva . Đang nắm lợi thế dẫn 0-3 cùng thế trận hoàn toàn chủ động, đội khách tiếp tục củng cố tuyến giữa nhằm duy trì sức ép lên Schalke 04.

61' Cucurella vào sân thế chỗ Carreras Phút 61, Real Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Marc Cucurella được tung vào sân thay cho Álvaro Carreras . Nắm lợi thế dẫn 0-3 đầy cách biệt, đội khách chủ động củng cố lực lượng để duy trì sự tươi mới nơi hành lang cánh.

61' Real Madrid rút Brahim Díaz nghỉ sớm ở phút 61 Phút 61, Real Madrid có sự thay đổi nhân sự khi Yan Diomande được tung vào sân thế chỗ Brahim Díaz . Với lợi thế dẫn trước 0-3 an toàn, đội khách chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì nhịp độ trận đấu.

61' Dumfries được tung vào sân thay Alexander-Arnold Phút 61, Denzel Dumfries được tung vào sân để thế chỗ Trent Alexander-Arnold. Nắm lợi thế dẫn trước Schalke 04 với tỷ số 0-3, Real Madrid thực hiện sự thay đổi người nhằm làm mới lực lượng trên sân.

60' Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận Bước sang phút 60, Real Madrid vẫn duy trì thế trận áp đảo khi đang dẫn Schalke 04 với tỷ số 0-3. Đội khách làm chủ nhịp độ với tỷ lệ cầm bóng 42-58, đồng thời vượt trội ở chỉ số dứt điểm trúng đích 1-6 và phạt góc 1-5.

57' Carlos Espí lập công, Real Madrid nới rộng cách biệt 0-3 Phút 57, Carlos Espí dứt điểm thành bàn từ đường kiến tạo của Álvaro Carreras , nâng tỷ số lên 0-3 cho Real Madrid. Pha lập công này giúp đội khách tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận trước Schalke 04.

48' Real Madrid duy trì thế chủ động Vừa bước sang phút 48, Real Madrid vẫn làm chủ cuộc chơi với tỷ số dẫn 0-2 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 46-54 . Đội khách áp đảo về độ hiệu quả khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 1-5 và phạt góc 1-5 , khiến Schalke 04 gặp vô vàn khó khăn trong nỗ lực đẩy cao đội hình.

46' Schalke 04 điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Phút 46, ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, Schalke 04 đã đưa ra sự thay đổi người khi Mertcan Ayhan được tung vào sân để thay thế cho Nikola Katic . Trong thế bị dẫn 0-2, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm những làn gió mới nhằm cải thiện thế trận trước Real Madrid.

46' Real Madrid tung Camavinga vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Real Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Eduardo Camavinga được tung vào sân để thế chỗ Arda Güler . Với lợi thế dẫn trước Schalke 04 0-2 từ hiệp một, đội khách chủ động gia cố tuyến giữa nhằm duy trì sự chủ động trong thời gian còn lại của trận đấu.

46' Real Madrid rút Mbappé rời sân ngay đầu hiệp 2 Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Real Madrid thực hiện sự thay đổi người khi Carlos Espí được tung vào sân thay thế cho Kylian Mbappé . Tiền đạo người Pháp trước đó đã dính thẻ vàng ở phút 40, và quyết định điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-2 trước Schalke 04.

46' Real Madrid đổi thủ môn ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Real Madrid có sự thay đổi ở vị trí khung gỗ khi Andriy Lunin vào sân thế chỗ Thibaut Courtois . Trong bối cảnh đang dẫn trước 0-2, đội khách tiếp tục chủ động điều chỉnh nhân sự để bảo toàn lợi thế.

46' Real Madrid gia cố hàng thủ ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Real Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự ở hàng phòng ngự khi Antonio Rüdiger được tung vào sân thay thế Ibrahima Konaté . Đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-2 và sự xuất hiện của Rüdiger hứa hẹn sẽ giúp củng cố sự chắc chắn cho khung thành đội nhà.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

40' Kylian Mbappé nhận thẻ vàng ở phút 40 Phút 40, tiền đạo Kylian Mbappé phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù Real Madrid đang nắm lợi thế dẫn 0-2 trước Schalke 04, chân sút này sẽ phải thi đấu cẩn trọng hơn trong khoảng thời gian còn lại.

36' Real Madrid áp đảo, kiểm soát hoàn toàn thế trận Nắm lợi thế dẫn trước 0-2, Real Madrid tiếp tục chủ động kiểm soát cuộc chơi ở phút 36 với tỷ lệ cầm bóng 48-52. Đội khách thi đấu lấn lướt khi vượt trội về chỉ số dứt điểm 4-7 (trúng đích 1-4) cùng số lần hưởng phạt góc 1-5, khiến Schalke 04 phải gồng mình chống đỡ.

24' Real Madrid nắm thế chủ động sau 24 phút Trải qua 24 phút thi đấu, Real Madrid làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 42 - 58 và đã sớm vươn lên dẫn trước Schalke 04 với tỷ số 0 - 2. Đội khách tỏ ra đầy hiệu quả khi sở hữu 2 - 4 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 3), đồng thời áp đảo về phạt góc với chênh lệch 0 - 2.

20' Arda Güler dọn cỗ, Dean Huijsen nhân đôi cách biệt Phút 20, xuất phát từ tình huống phạt góc do Arda Güler thực hiện, Dean Huijsen dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Real Madrid . Bàn thắng từ rất sớm giúp đội khách nhân đôi cách biệt và nắm lợi thế cực lớn trước Schalke 04 .

12' Real Madrid kiểm soát cuộc chơi Mới qua 12 phút thi đấu, Real Madrid đã chiếm ưu thế lớn nhờ bàn dẫn 0 - 1 . Đội khách hoàn toàn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng 34 - 66 , khiến Schalke 04 gặp vô vàn khó khăn và chưa thể có cú dứt điểm trúng đích nào khi chỉ số này đang là 0 - 1 .

6' Mbappé xé lưới Schalke 04, Real Madrid mở tỷ số sớm Ngay ở phút 6, Kylian Mbappé đã ghi bàn mở tỷ số 0-1 cho Real Madrid . Tận dụng tốt cơ hội dứt điểm đầu tiên của đội khách, ngôi sao người Pháp giúp đại diện Tây Ban Nha sớm vươn lên chiếm lợi thế trước Schalke 04.

0' Trận đấu bắt đầu Schalke 04 tiếp đón Real Madrid.

Cập nhật lúc 23:35 16/08/2026

Đội hình chính thức Schalke 04 Sơ đồ 4-3-3 Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 1 Loris Karius 5 Timo Becker 25 Nikola Katic 4 Hasan Kuruçay 20 Junior Adamu 23 Soufiane El-Faouzi 6 Ron Schallenberg 24 Adil Aouchiche 21 Dejan Ljubicic 9 Moussa Sylla 33 Vitalie Becker 1 Thibaut Courtois 12 Trent Alexander-Arnold 16 Ibrahima Konaté 4 Dean Huijsen 18 Álvaro Carreras 20 Bernardo Silva 8 Federico Valverde 21 Brahim Díaz 15 Arda Güler 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé Dự bị Schalke 04 3 Dylan Leonard 7 Christian Gomis 10 Edin Džeko 13 Satoshi Tanaka 14 Janik Bachmann 22 Kevin Müller 27 Finn Porath 38 Luca Vozar 39 Maximilian Wöber Real Madrid 5 Jude Bellingham 6 Eduardo Camavinga 13 Andriy Lunin 17 Marc Cucurella 19 Carlos Espí 22 Antonio Rüdiger 24 Denzel Dumfries 25 Yan Diomande 29 Jorge Cestero Sancho Cập nhật đội hình lúc 21:21 16/08/2026

Schalke 04 Thống kê Real Madrid 42% Kiểm soát bóng 58% 10 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 7 1 Phạt góc 6 7 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 5 2 Thủ môn cứu thua 3

Trận đấu giữa Schalke 04 và Real Madrid diễn ra vào lúc 22h00 ngày 16/08/2026 trên sân vận động Veltins-Arena, nằm trong khuôn khổ loạt trận Giao hữu CLB. Đây là dịp quan trọng để cả hai đội bóng kiểm nghiệm lực lượng và rà soát lại các phương án chiến thuật trước khi bước vào những giải đấu chính thức.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Real Madrid

Nhìn lại thành tích đối đầu gần nhất giữa hai đại diện bóng đá châu Âu, lợi thế đang nghiêng rõ rệt về phía đại diện Tây Ban Nha. Trong 4 lần đụng độ gần đây nhất, Real Madrid đã giành chiến thắng 3 trận, trong khi Schalke 04 chỉ thắng 1 trận và hai đội không có trận hòa nào.

Đáng chú ý, việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Veltins-Arena sẽ là điểm tựa tinh thần đáng kể để Schalke 04 hướng tới một kết quả tích cực, đồng thời giải tỏa áp lực từ thành tích đối đầu không mấy thuận lợi trong quá khứ.

Bối cảnh và tính chất thử nghiệm chiến thuật

Trong khuôn khổ một trận giao hữu CLB, ban huấn luyện hai đội nhiều khả năng sẽ chủ động thử nghiệm nhiều nhân tố mới nhằm tìm ra bộ khung tối ưu. Thêm vào đó, việc duy trì cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu cho các cầu thủ trụ cột cũng được xem là mục tiêu hàng đầu của cả Schalke 04 lẫn Real Madrid.

Bên cạnh đó, Real Madrid với chiều sâu đội hình vượt trội vẫn được đánh giá cao hơn ở khả năng kiểm soát thế trận. Ngược lại, Schalke 04 chắc chắn sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để cống hiến một màn trình diễn ấn tượng trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.

Nhận định chung trước giờ bóng lăn

Nhìn chung, sự chênh lệch về kết quả đối đầu trong quá khứ mang lại ưu thế tinh thần nhất định cho Real Madrid. Tuy nhiên, tính chất rộng mở của một trận giao hữu luôn ẩn chứa những bất ngờ, đặc biệt khi Schalke 04 quyết tâm thể hiện bản lĩnh tại Veltins-Arena vào lúc 22h00 ngày 16/08/2026.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Schalke 04 · 1 thắng 0 hòa Real Madrid · 3 thắng Real Madrid 3 - 4 Schalke 04 S0 Schalke 04 0 - 2 Real Madrid RM Real Madrid 3 - 1 Schalke 04 RM Schalke 04 1 - 6 Real Madrid RM

Real Madrid 5 trận gần nhất T T H T T

Tình hình lực lượng Schalke 04 ✚ Adrian Gantenbein (Ankle Injury) Real Madrid ✚ Ferland Mendy (Tendon Rupture) ✚ Thibaut Courtois (Hamstring Muscle Injury) ✚ Thiago Pitarch (Cruciate Ligament Injury) ✚ Rodrygo (Cruciate Ligament Tear) ✚ Raúl Asencio (Muscle Injury) ✚ Éder Militão (Muscle Injury)