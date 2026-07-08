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    Thống kê trận đấu Singapore 1-1 Indonesia: Singapore vào bán kết

    Đại Ngàn07/08/2026 21:58

    Singapore và Indonesia hòa với tỷ số 1-1. Shah Shahiran là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.56. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    47'
    Ragnar Oratmangoen — kiến tạo Dony Tri Pamungkas
    Indonesia
    66'
    Ilhan Fandi
    Singapore
    Thẻ phạt
    43'
    Ui-young Song
    Singapore
    58'
    Ivar Jenner
    Indonesia
    76'
    Mathew Baker
    Indonesia
    77'
    Lionel Tan
    Singapore
    82'
    Marc Klok
    Indonesia
    86'
    Tim Geypens
    Indonesia
    90+7'
    Jacob Mahler
    Singapore
    Đồ thị diễn biến
    SingaporeHT 45'Indonesia

    Thống kê trận đấu

    SingaporeThống kêIndonesia
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    11
    Dứt điểm
    15
    5
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    7
    8
    Phạm lỗi
    16
    0
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    3
    Indonesia kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ilhan Fandi
    Ilhan Fandi
    Singapore
    1 bàn
    Ragnar Oratmangoen
    Ragnar Oratmangoen
    Indonesia
    1 bàn
    Shah Shahiran
    Shah Shahiran
    Singapore
    Điểm 7.56
    T. Haye
    T. Haye
    Indonesia
    Điểm 7.39
    Lionel Tan
    Lionel Tan
    Singapore
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Singapore
    7.56
    Shah ShahiranMOTM
    7.34
    Ilhan Fandi1 bàn
    7.2
    Lionel Tan
    6.87
    Jacob Mahler
    6.82
    Harhys Stewart
    6.74
    Izwan Mahbud
    6.74
    Hami Syahin
    6.73
    Farhan Zulkifli
    6.69
    Glenn Kweh
    6.66
    Shawal Anuar
    6.58
    Ryhan Stewart
    6.56
    Ui-young Song
    6.53
    Amirul Adli Azmi
    6.5
    Irfan Fandi
    6.49
    Nur Adam Abdullah
    6.28
    Hariss Harun
    Indonesia
    7.39
    T. Haye
    7.16
    Ragnar Oratmangoen1 bàn
    6.95
    Ivar Jenner
    6.91
    Rizky Eka Pratama
    6.83
    Rizky Ridho
    6.83
    Shayne Pattynama
    6.67
    Cahya Supriadi
    6.58
    Wahyu Prasetyo
    6.57
    Eliano Reijnders
    6.57
    Marc Klok
    6.53
    Beckham Putra Nugraha
    6.51
    Tim Geypens
    6.46
    Jens Raven
    6.44
    Saddil Ramdani
    6.35
    Dony Tri Pamungkas

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Singapore
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Indonesia
    Sơ đồ 5-3-2
    1
    Izwan Mahbud
    15
    Lionel Tan
    14
    Hariss Harun
    18
    Jacob Mahler
    26
    Nur Adam Abdullah
    8
    Shah Shahiran
    16
    Hami Syahin
    11
    Glenn Kweh
    13
    Harhys Stewart
    7
    Ui-young Song
    19
    Ilhan Fandi
    12
    Cahya Supriadi
    14
    Eliano Reijnders
    3
    Wahyu Prasetyo
    5
    Rizky Ridho
    20
    Shayne Pattynama
    16
    Dony Tri Pamungkas
    18
    Ivar Jenner
    23
    Marc Klok
    11
    Ragnar Oratmangoen
    19
    T. Haye
    9
    Mitchell Baker
    Dự bị
    Singapore
    2 Akram Azman3 Ryhan Stewart4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari17 Irfan Fandi20 Shawal Anuar
    Indonesia
    1 Nadeo Argawinata2 Brian Fatari4 Jordi Amat6 Sandy Walsh8 I Kadek Agung Widnyana10 Egy Maulana Vikri13 Beckham Putra Nugraha15 Saddil Ramdani17 Rizky Eka Pratama

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 47: Ragnar Oratmangoen lập công cho Indonesia (kiến tạo: Dony Tri Pamungkas)
    Phút 66: Ilhan Fandi lập công cho Singapore

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Singapore · 1 thắng1 hòaIndonesia · 3 thắng
    25/12/2021
    Indonesia
    4 - 2
    Singapore
    IND
    22/12/2021
    Singapore
    1 - 1
    Indonesia
    Hòa
    09/11/2018
    Singapore
    1 - 0
    Indonesia
    SIN
    25/11/2016
    Singapore
    1 - 2
    Indonesia
    IND
    28/11/2012
    Indonesia
    1 - 0
    Singapore
    IND

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Singapore
    5 trận gần nhất
    HHTTT
    4
    Trận
    2-2-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.3)
    2
    Thủng lưới
    Indonesia
    5 trận gần nhất
    HBTT
    4
    Trận
    2-1-1
    T-H-B
    9
    Ghi (TB 2.3)
    5
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Việt Nam4310+1210THTT
    2Singapore4220+38TTHH
    3Indonesia4211+47TTBH
    4Campuchia4103-43BBTB
    5TBC000000
    6Đông Timor4004-150BBBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam5 bàn
    2Win Naing TunWin Naing TunMyanmar4 bàn
    3Ilhan FandiIlhan FandiSingapore4 bàn
    4Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia3 bàn
    5Than PaingThan PaingMyanmar3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Maung Maung LwinMaung Maung LwinMyanmar4 kiến tạo
    2Nguyễn Hoàng ĐứcNguyễn Hoàng ĐứcViệt Nam4 kiến tạo
    3T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    4Dony Tri PamungkasDony Tri PamungkasIndonesia3 kiến tạo
    5Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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