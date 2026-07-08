Thống kê trận đấu Singapore 1-1 Indonesia: Singapore vào bán kết

Singapore và Indonesia hòa với tỷ số 1-1. Shah Shahiran là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.56. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.