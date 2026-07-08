Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
47'
Ragnar Oratmangoen — kiến tạo Dony Tri Pamungkas
Indonesia
Đồ thị diễn biến
SingaporeHT 45'Indonesia
Thống kê trận đấu
SingaporeThống kêIndonesia
Indonesia kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ilhan Fandi
Singapore
1 bàn
Ragnar Oratmangoen
Indonesia
1 bàn
Shah Shahiran
Singapore
Điểm 7.56
T. Haye
Indonesia
Điểm 7.39
Lionel Tan
Singapore
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Indonesia
7.16
Ragnar Oratmangoen1 bàn
6.53
Beckham Putra Nugraha
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Singapore
2 Akram Azman3 Ryhan Stewart4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari17 Irfan Fandi20 Shawal Anuar
Indonesia
1 Nadeo Argawinata2 Brian Fatari4 Jordi Amat6 Sandy Walsh8 I Kadek Agung Widnyana10 Egy Maulana Vikri13 Beckham Putra Nugraha15 Saddil Ramdani17 Rizky Eka Pratama
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 47: Ragnar Oratmangoen lập công cho Indonesia (kiến tạo: Dony Tri Pamungkas)
Phút 66: Ilhan Fandi lập công cho Singapore
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Singapore · 1 thắng1 hòaIndonesia · 3 thắng
25/12/2021
Indonesia
4 - 2
Singapore
IND
22/12/2021
Singapore
1 - 1
Indonesia
Hòa
09/11/2018
Singapore
1 - 0
Indonesia
SIN
25/11/2016
Singapore
1 - 2
Indonesia
IND
28/11/2012
Indonesia
1 - 0
Singapore
IND
Phong độ & thống kê mùa giải
Singapore
5 trận gần nhất
HHTTT
Indonesia
5 trận gần nhất
HBTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Việt Nam
|4
|3
|1
|0
|+12
|10
|THTT
|2
|Singapore
|4
|2
|2
|0
|+3
|8
|TTHH
|3
|Indonesia
|4
|2
|1
|1
|+4
|7
|TTBH
|4
|Campuchia
|4
|1
|0
|3
|-4
|3
|BBTB
|5
|TBC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Đông Timor
|4
|0
|0
|4
|-15
|0
|BBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)