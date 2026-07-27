TRỰC TIẾP Trực tiếp Singapore vs Đông Timor: Singapore nhân đôi cách biệt Singapore bước vào trận đấu với vị trí thứ 2 và 3 điểm, trong khi Đông Timor chưa có điểm. Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về Singapore.

Singapore 2 - 0 Đông Timor Hiệp 2 — phút 88' 88' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Singapore 2 - 0 Đông Timor.

86' Singapore duy trì thế ép sân Phút 86', Singapore vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 52-48 và vượt trội về dứt điểm 11-3. Đông Timor chủ yếu chống đỡ khi Singapore có thêm lợi thế phạt góc 5-1, trong bối cảnh đang dẫn 2-0.

84' Palomito Ribeiro nhận thẻ vàng phút 84 Phút 84, Palomito Ribeiro nhận thẻ vàng trong bối cảnh Singapore đang dẫn Đông Timor 2-0.

84' Amirul Adli Azmi vào sân phút 84 Phút 84, Amirul Adli Azmi được tung vào sân thay Nur Adam Abdullah. Singapore đang dẫn Đông Timor 2-0, và sự điều chỉnh này đến trong thời điểm đội chủ nhà hướng tới việc bảo toàn lợi thế.

74' Singapore kiểm soát thế trận Phút 74', Singapore vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 và vượt trội về dứt điểm 9 - 3. Đông Timor phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua cách biệt phạt góc 5 - 1.

73' Singapore làm mới đội hình phút 73 Phút 73', Joel Chew vào sân thay Ilhan Fandi, khi Singapore đang dẫn Đông Timor 2-0. Singapore làm mới đội hình trong những phút còn lại của trận đấu.

73' Singapore thay người ở phút 73 Phút 73', Farhan Zulkifli vào sân thay Glenn Kweh. Singapore đưa thêm nhân tố mới vào trận trong bối cảnh đang nắm lợi thế.

68' Oatnasio da Silva vào sân phút 68 Phút 68, Oatnasio da Silva được tung vào sân. Singapore đang nắm lợi thế 2-0 và nếu giữ tỷ số này, đội tạm đứng thứ hai bảng, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

66' Shawal Anuar vào sân thay Ui-young Song Phút 66, Shawal Anuar vào sân thay Ui-young Song. Singapore có sự điều chỉnh khi đang dẫn Đông Timor 2-0, với mục tiêu duy trì thế trận thuận lợi.

66' Jacob Mahler vào sân, Singapore điều chỉnh nhân sự Phút 66, Jacob Mahler vào sân thay Irfan Fandi. Singapore đang dẫn 2-0, nên sự điều chỉnh này có thể giúp đội duy trì thế trận trong phần còn lại.

62' Singapore duy trì thế ép sân Bước sang phút 62, Singapore vẫn kiểm soát tốt thế trận khi dẫn 2 - 0 và chiếm 56 - 44% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà tạo sức ép rõ rệt với 8 - 1 pha dứt điểm, trong đó có 4 - 0 lần trúng đích, còn Đông Timor chủ yếu lùi sâu chống đỡ.

60' Ui-young Song nhận thẻ vàng Phút 60, Ui-young Song nhận thẻ vàng. Singapore vẫn đang dẫn 2-0 trước Đông Timor.

56' Ui-young Song giúp Singapore nới rộng cách biệt Phút 56, Ui-young Song lập công sau đường kiến tạo của Kyoga Nakamura, đưa Singapore dẫn Đông Timor 2-0. Singapore đã nhân đôi cách biệt và tiếp tục duy trì thế trận thuận lợi.

52' Olagar Malik vào sân ở phút 52 Phút 52', Olagar Malik vào sân thay Luís Figo khi Singapore đang dẫn 1-0. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một lựa chọn cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

48' Singapore duy trì sức ép sau giờ nghỉ Phút 48', Singapore vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 55 - 45 và đang dẫn 1-0. Đội chủ nhà tạo nhiều sức ép hơn qua số lần dứt điểm 6 - 1, trong khi Đông Timor phải ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

41' Ilhan Fandi đưa Singapore vượt lên Phút 41, Ilhan Fandi lập công sau đường kiến tạo của Nur Adam Abdullah, đưa Singapore dẫn trước Đông Timor. Nếu giữ tỷ số này, Singapore tạm đứng thứ 2 bảng với 3 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

36' Singapore nhỉnh hơn trong thế trận thận trọng Phút 36', Singapore đang nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 53-47 và dứt điểm 1-0. Đông Timor chủ động phòng ngự, khiến thế trận diễn ra khá chặt chẽ và chưa có nhiều cơ hội rõ ràng.

24' Singapore nhỉnh hơn trong thế trận chặt chẽ Đến phút 24', Singapore nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 53 - 47, nhưng thế trận chưa thực sự nóng khi số cú dứt điểm mới là 1 - 0. Đông Timor vẫn giữ được thế cân bằng, khiến nhịp độ trận đấu diễn ra khá thận trọng.

20' Eric Silva nhận thẻ vàng ở phút 20 Phút 20, Eric Silva nhận thẻ vàng, trong lúc Singapore và Đông Timor vẫn hòa 0-0. Đây là thẻ phạt thứ ba được rút ra từ đầu trận, cho thấy màn so tài đang diễn ra khá quyết liệt.

18' Hariss Harun nhận thẻ vàng Phút 18', Hariss Harun nhận thẻ vàng, trở thành cầu thủ thứ hai của Singapore bị cảnh cáo trong trận.

12' Singapore nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 12 , Singapore đang nhỉnh hơn về kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 , nhưng thế trận vẫn khá thận trọng. Đội chủ nhà mới có 1 - 0 về dứt điểm, cho thấy Đông Timor đang tập trung phòng ngự và hạn chế cơ hội nguy hiểm.

3' Kyoga Nakamura sớm nhận thẻ vàng Phút 3, Kyoga Nakamura nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa Singapore và Đông Timor vẫn chưa có bàn thắng, tỷ số là 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Singapore tiếp đón Đông Timor.

Cập nhật lúc 19:50 27/07/2026

Đội hình chính thức Singapore Sơ đồ 3-5-2 Đông Timor Sơ đồ 5-3-2 1 Izwan Mahbud 17 Irfan Fandi 14 Hariss Harun 15 Lionel Tan 7 Ui-young Song 13 Harhys Stewart 6 Kyoga Nakamura 8 Shah Shahiran 26 Nur Adam Abdullah 11 Glenn Kweh 19 Ilhan Fandi 1 Dylan Niski 3 Eric Tomás Tam Silva 17 Liam Fernando Farrugia de Olivei 2 Jackson Pereira Fowler 7 Luís Figo 16 Ryan Harris Jom 11 Zenivio Morientes Gostavo Concei 8 Claudio Osorio 13 Tristan Xavi Arrarte 9 Joao Rangel 14 Zion Plinio Daniel Bessie Cruz Dự bị Singapore 2 Akram Azman 4 Saifullah Akbar 5 Amirul Adli Azmi 9 Nathan Mao 10 Farhan Zulkifli 12 Syazwan Buhari 16 Hami Syahin 18 Jacob Mahler 20 Shawal Anuar Đông Timor 4 Anizo Correia 5 Juvito Moniz 6 João Manuel de Jesus Varudo Afon 12 Alexandre Oscar Lima Quintao 15 Palomito António Caffin Ribeiro 18 Olagar Malik 19 Corsino Lemos 20 Egidio Lurio 22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir Cập nhật đội hình lúc 17:20 27/07/2026

Singapore Thống kê Đông Timor 52% Kiểm soát bóng 48% 11 Dứt điểm 3 4 Trúng đích 1 5 Phạt góc 1 10 Phạm lỗi 8 6 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Singapore sẽ gặp Đông Timor lúc 18:00 ngày 27/07/2026 tại Jalan Besar Stadium trong khuôn khổ ASEAN Cup (AFF Championship). Singapore đang đứng thứ 2 với 3 điểm, còn Đông Timor xếp hạng 5 và chưa có điểm. Sự khác biệt về vị trí hiện tại cùng xu hướng đối đầu khiến trận đấu được chờ đợi với nhiều lợi thế nghiêng về đội chủ nhà.

Singapore có điểm tựa từ phong độ và vị trí

Singapore bước vào trận đấu sau một chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Dù dữ liệu phong độ hiện chỉ phản ánh một trận, kết quả này vẫn mang lại nền tảng tinh thần tích cực cho đội bóng trước cuộc đối đầu trên sân Jalan Besar Stadium.

Vị trí thứ 2 cùng 3 điểm cho thấy Singapore đang có khởi đầu tốt hơn Đông Timor trong bảng đấu. Đội chủ nhà có cơ sở để nhập cuộc chủ động, đặc biệt khi được thi đấu tại sân vận động quen thuộc. Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại không nên được xem là sự bảo đảm cho một thế trận dễ dàng, bởi mọi lợi thế vẫn phải được chuyển hóa bằng màn trình diễn trên sân.

Đông Timor cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Đông Timor đang đứng hạng 5 với 0 điểm và vừa nhận thất bại ở trận gần nhất. Đây là bối cảnh buộc đội bóng phải thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu, đồng thời duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn để tránh bị Singapore kiểm soát hoàn toàn.

Với tình thế hiện tại, Đông Timor nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội phản công. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế khoảng trống ở khu vực trước khung thành sẽ có ý nghĩa quan trọng. Nếu tổ chức phòng ngự đủ kỷ luật, đội khách có thể làm giảm nhịp tấn công của Singapore và kéo trận đấu vào thế giằng co.

Thế đối đầu nghiêng tuyệt đối về Singapore

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Singapore toàn thắng trước Đông Timor. Hai đội không có trận hòa nào trong chuỗi đối đầu này, còn Đông Timor chưa giành chiến thắng.

Xu hướng trên tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể cho Singapore. Đội chủ nhà có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ những lần chạm trán trước, trong khi Đông Timor phải tìm cách phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi. Dẫu vậy, lịch sử đối đầu chỉ là một phần tham khảo; diễn biến thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng triển khai kế hoạch của hai đội trong trận đấu sắp tới.

Điểm then chốt nằm ở cách Singapore tạo sức ép

Singapore được kỳ vọng sẽ chủ động hơn nhờ vị trí cao hơn, phong độ gần nhất tích cực và lợi thế sân nhà. Điều quan trọng với đội bóng này là duy trì sức ép có tổ chức, thay vì đẩy trận đấu vào trạng thái thiếu kiểm soát. Những pha chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công và khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Đông Timor có thể trở thành chìa khóa.

Ở chiều ngược lại, Đông Timor cần hạn chế những tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm. Đội khách cũng phải kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp để đưa bóng lên phía trước, bởi việc dâng đội hình quá sớm có thể tạo thêm không gian cho Singapore khai thác.

Dữ liệu hiện có không cung cấp danh sách cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể. Vì vậy, trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng sẽ nằm ở mức độ kỷ luật, khả năng kiểm soát thế trận và cách hai đội phản ứng trước những thay đổi về nhịp độ.

Nhận định trước trận

Singapore có nhiều điểm tựa hơn trước giờ bóng lăn: đang đứng thứ 2 với 3 điểm, vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất và toàn thắng trong 3 lần đối đầu gần đây với Đông Timor. Đội khách bước vào trận đấu với 0 điểm và một thất bại gần nhất, nhưng vẫn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Nhìn chung, Singapore được đánh giá cao hơn về đà kết quả và tâm lý đối đầu. Đông Timor sẽ cần một màn trình diễn giàu tính kỷ luật để thu hẹp khoảng cách, trong khi đội chủ nhà phải chứng minh lợi thế trên giấy bằng khả năng kiểm soát trận đấu tại Jalan Besar Stadium.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Singapore · 3 thắng 0 hòa Đông Timor · 0 thắng Đông Timor 0 - 3 Singapore SIN Singapore 2 - 0 Đông Timor SIN Singapore 6 - 1 Đông Timor SIN

Singapore 5 trận gần nhất T B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Đông Timor 5 trận gần nhất B T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Việt Nam 1 1 0 0 +7 3 T 2 Singapore 1 1 0 0 +1 3 T 3 Indonesia 0 0 0 0 0 0 4 Campuchia 1 0 0 1 -1 0 B 5 Đông Timor 1 0 0 1 -7 0 B 5 TBC 0 0 0 0 0 0