Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
55'
Guilherme — kiến tạo Jack McGlynn
Houston Dynamo
71'
Agustín Bouzat
Houston Dynamo
Thẻ phạt
11'
Lasse Berg Johnsen
Sporting KC
45'
Lasse Berg Johnsen
Sporting KC
86'
Lucas Halter
Houston Dynamo
Đồ thị diễn biến
Sporting KCHT 45'Houston Dynamo
Thống kê trận đấu
Sporting KCThống kêHouston Dynamo
Houston Dynamo kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Guilherme
Houston Dynamo
1 bàn
Agustín Bouzat
Houston Dynamo
1 bàn
Jack McGlynn
Houston Dynamo
1 kiến tạo · điểm 7.7
Héctor Herrera
Houston Dynamo
Điểm 7.91
Jonathan Bond
Houston Dynamo
Điểm 7.59
Artur
Houston Dynamo
Điểm 7.31
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Houston Dynamo
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Sporting KC
1 John Pulskamp2 Ian James6 Manu García15 Jansen Miller16 Jacob Bartlett17 Stephen Afrifa28 Wyatt Meyer93 Shapi Suleymanov99 Jayden Reid
Houston Dynamo
9 Ondrej Lingr14 Duane Holmes18 Diadié Samassékou21 Franco Negri22 Matthew Arana23 Duncan McGuire24 Ibrahim Aliyu26 Blake Gillingham28 Erik Sviatchenko
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 45: Lasse Berg Johnsen (Sporting KC) nhận thẻ đỏ, Sporting KC phải chơi thiếu người
Phút 55: Guilherme lập công cho Houston Dynamo (kiến tạo: Jack McGlynn)
Phút 71: Agustín Bouzat lập công cho Houston Dynamo
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Sporting KC · 1 thắng2 hòaHouston Dynamo · 1 thắng
19/10/2025
Sporting KC
0 - 0
Houston Dynamo
Hòa
01/06/2025
Houston Dynamo
1 - 3
Sporting KC
SK
12/05/2024
Sporting KC
1 - 2
Houston Dynamo
HD
25/02/2024
Houston Dynamo
1 - 1
Sporting KC
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Sporting KC
5 trận gần nhất
BBTBB
Houston Dynamo
5 trận gần nhất
TTHTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|BTBHH
|2
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|+16
|34
|TTTTH
|3
|SJ Earthquakes
|17
|10
|3
|4
|+15
|33
|BBTBH
|4
|Houston Dynamo
|17
|9
|2
|6
|+1
|29
|THHTT
|5
|Dallas
|17
|7
|5
|5
|+7
|26
|BTTHB
|…
|14
|Austin
|17
|4
|5
|8
|-13
|17
|BBBTB
|15
|Sporting KC
|18
|4
|2
|12
|-28
|14
|BBTBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)