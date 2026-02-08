Thống kê trận đấu Sporting KC 0-2 Houston Dynamo: Agustín Bouzat tỏa sáng, Houston Dynamo giành trọn 3 điểm

Houston Dynamo vượt qua Sporting KC với tỷ số 2-0. Guilherme là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.47. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.