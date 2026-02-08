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    Thống kê trận đấu Sporting KC 0-2 Houston Dynamo: Agustín Bouzat tỏa sáng, Houston Dynamo giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn02/08/2026 09:31

    Houston Dynamo vượt qua Sporting KC với tỷ số 2-0. Guilherme là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.47. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    55'
    Guilherme — kiến tạo Jack McGlynn
    Houston Dynamo
    71'
    Agustín Bouzat
    Houston Dynamo
    Thẻ phạt
    11'
    Lasse Berg Johnsen
    Sporting KC
    45'
    Lasse Berg Johnsen
    Sporting KC
    86'
    Lucas Halter
    Houston Dynamo
    Đồ thị diễn biến
    Sporting KCHT 45'Houston Dynamo

    Thống kê trận đấu

    Sporting KCThống kêHouston Dynamo
    36%
    Kiểm soát bóng
    64%
    6
    Dứt điểm
    14
    4
    Trúng đích
    4
    2
    Phạt góc
    6
    10
    Phạm lỗi
    12
    0
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    4
    Houston Dynamo kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Guilherme
    Guilherme
    Houston Dynamo
    1 bàn
    Agustín Bouzat
    Agustín Bouzat
    Houston Dynamo
    1 bàn
    Jack McGlynn
    Jack McGlynn
    Houston Dynamo
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Héctor Herrera
    Héctor Herrera
    Houston Dynamo
    Điểm 7.91
    Jonathan Bond
    Jonathan Bond
    Houston Dynamo
    Điểm 7.59
    Artur
    Artur
    Houston Dynamo
    Điểm 7.31

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sporting KC
    6.97
    Jake Davis
    6.91
    Dejan Joveljić
    6.78
    Emir Karic
    6.73
    Jayden Reid
    6.66
    Shapi Suleymanov
    6.52
    Moisés Mosquera
    6.5
    Or Blorian
    6.5
    Wyatt Meyer
    6.46
    Kwaku Agyabeng
    6.46
    Zorhan Bassong
    6.38
    Capita
    6.31
    Manu García
    5.93
    Calvin Harris
    5.59
    Lasse Berg Johnsen
    5.53
    Stefan Cleveland
    Houston Dynamo
    8.47
    GuilhermeMOTM1 bàn
    7.91
    Héctor Herrera
    7.7
    Jack McGlynn1 KT
    7.59
    Jonathan Bond
    7.5
    Agustín Bouzat1 bàn
    7.31
    Artur
    7.05
    Agustin Resch
    6.99
    Lawrence Ennali
    6.9
    Lucas Halter
    6.83
    Felipe Andrade
    6.52
    Duane Holmes
    6.43
    Duncan McGuire
    6.42
    Franco Negri
    6.4
    Ezequiel Ponce

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sporting KC
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Houston Dynamo
    Sơ đồ 4-2-3-1
    30
    Stefan Cleveland
    8
    Jake Davis
    3
    Moisés Mosquera
    5
    Or Blorian
    18
    Emir Karic
    4
    Lasse Berg Johnsen
    22
    Zorhan Bassong
    7
    Capita
    20
    Kwaku Agyabeng
    11
    Calvin Harris
    9
    Dejan Joveljić
    31
    Jonathan Bond
    11
    Lawrence Ennali
    5
    Lucas Halter
    34
    Agustin Resch
    36
    Felipe Andrade
    6
    Artur
    16
    Héctor Herrera
    8
    Jack McGlynn
    30
    Agustín Bouzat
    20
    Guilherme
    10
    Ezequiel Ponce
    Dự bị
    Sporting KC
    1 John Pulskamp2 Ian James6 Manu García15 Jansen Miller16 Jacob Bartlett17 Stephen Afrifa28 Wyatt Meyer93 Shapi Suleymanov99 Jayden Reid
    Houston Dynamo
    9 Ondrej Lingr14 Duane Holmes18 Diadié Samassékou21 Franco Negri22 Matthew Arana23 Duncan McGuire24 Ibrahim Aliyu26 Blake Gillingham28 Erik Sviatchenko

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 45: Lasse Berg Johnsen (Sporting KC) nhận thẻ đỏ, Sporting KC phải chơi thiếu người
    Phút 55: Guilherme lập công cho Houston Dynamo (kiến tạo: Jack McGlynn)
    Phút 71: Agustín Bouzat lập công cho Houston Dynamo

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Sporting KC · 1 thắng2 hòaHouston Dynamo · 1 thắng
    19/10/2025
    Sporting KC
    0 - 0
    Houston Dynamo
    Hòa
    01/06/2025
    Houston Dynamo
    1 - 3
    Sporting KC
    SK
    12/05/2024
    Sporting KC
    1 - 2
    Houston Dynamo
    HD
    25/02/2024
    Houston Dynamo
    1 - 1
    Sporting KC
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sporting KC
    5 trận gần nhất
    BBTBB
    18
    Trận
    4-2-12
    T-H-B
    18
    Ghi (TB 1.0)
    46
    Thủng lưới
    Houston Dynamo
    5 trận gần nhất
    TTHTH
    17
    Trận
    9-2-6
    T-H-B
    25
    Ghi (TB 1.5)
    24
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps171043+2134BTBHH
    2Los Angeles FC191045+1634TTTTH
    3SJ Earthquakes171034+1533BBTBH
    4Houston Dynamo17926+129THHTT
    5Dallas17755+726BTTHB
    14Austin17458-1317BBBTB
    15Sporting KC184212-2814BBTBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    3Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire8 kiến tạo
    4Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Sporting KC 0-2 Houston Dynamo: Agustín Bouzat tỏa sáng, Houston Dynamo giành trọn 3 điểm
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