TRỰC TIẾP Trực tiếp Sporting KC vs Houston Dynamo: Houston Dynamo nhân đôi cách biệt Sporting KC tiếp Houston Dynamo tại Children's Mercy Park trong trận đấu có sự tương phản rõ về vị trí và điểm số, bên cạnh thế đối đầu cân bằng.

Sporting KC 0 - 2 Houston Dynamo Hiệp 2 — phút 74' 74' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sporting KC 0 - 2 Houston Dynamo.

72' Houston Dynamo kiểm soát thế trận Phút 72, Houston Dynamo đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 38-62 và số lần dứt điểm 3-11 nghiêng rõ về đội khách. Sporting KC phải lùi sâu chịu trận, khi phạt góc cũng là 1-4.

71' Agustín Bouzat nhân đôi cách biệt Phút 71, Agustín Bouzat ghi bàn, giúp Houston Dynamo nâng tỷ số lên 0-2 trước Sporting KC. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo sẽ giành vé vào vòng 1/16, dù bảng đấu vẫn chưa chốt.

65' Manu García vào sân tiếp sức Sporting KC Phút 65, Manu García vào sân thay Kwaku Agyabeng. Sporting KC cần thêm động lực khi đang bị Houston Dynamo dẫn 0-1.

65' Duncan McGuire vào sân phút 65 Phút 65', Duncan McGuire được tung vào sân thay Ezequiel Ponce khi Sporting KC đang bị Houston Dynamo dẫn 0-1. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo sẽ chắc suất vào vòng 1/16.

65' Wyatt Meyer vào sân ở phút 65 Phút 65', Wyatt Meyer vào sân thay Moisés Mosquera. Sporting KC tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong lúc đang bị Houston Dynamo dẫn 0-1.

65' Jayden Reid vào sân, Jake Davis rời trận Phút 65', Jayden Reid vào sân thay Jake Davis. Sporting KC tiếp tục phải rượt đuổi Houston Dynamo trong phần còn lại của trận đấu.

60' Houston Dynamo kiểm soát thế trận Phút 60, Houston Dynamo đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 38-62 và ưu thế dứt điểm 3-9. Sporting KC phải lùi sâu chống đỡ, khi đối thủ tiếp tục nhỉnh hơn ở phạt góc 1-4.

55' Guilherme giúp Houston Dynamo mở tỷ số Phút 55, Guilherme lập công đưa Houston Dynamo vượt lên dẫn Sporting KC 0-1. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

48' Houston Dynamo nhỉnh hơn sau giờ nghỉ Bước sang phút 48, Houston Dynamo kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 43-57 và tạo sức ép qua 5-3 pha dứt điểm. Sporting KC đang phải lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua cách biệt phạt góc 1-3, dù thế trận vẫn chưa tạo ra bàn thắng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Lasse Berg Johnsen nhận thẻ đỏ Phút 45', Lasse Berg Johnsen nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân, khiến Sporting KC phải chơi thiếu người. Nếu giữ tỷ số 0-0, Houston Dynamo tạm thời đã giành vé vào vòng 1/16, còn Sporting KC vẫn phải chờ.

36' Houston Dynamo kiểm soát thế trận Phút 36, Houston Dynamo đang kiểm soát bóng với tỷ lệ 39 - 61 và hưởng 3 quả phạt góc so với 1 của Sporting KC. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra cách biệt rõ rệt khi số cú dứt điểm là 3 - 4, còn hai đội cùng có 1 lần trúng đích.

24' Houston Dynamo nhỉnh thế trận, Sporting KC đáp trả Sau 24 phút, Houston Dynamo nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng với tỷ lệ 43-57 và có 2 quả phạt góc. Sporting KC chưa bị lép vế hoàn toàn khi dứt điểm 3-2, trong đó có 1 lần trúng đích, nhưng thế trận vẫn giằng co khi tỷ số là 0-0.

12' Houston Dynamo kiểm soát thế trận Phút 12', Houston Dynamo đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 31 - 69 và tạo ra nhiều sức ép hơn khi dứt điểm 0 - 2, phạt góc cũng là 0 - 2. Sporting KC chủ yếu lùi sâu phòng ngự trong thế trận chưa có bàn thắng.

11' Thẻ vàng sớm cho Lasse Berg Johnsen Phút 11, Lasse Berg Johnsen nhận thẻ vàng. Tiền vệ này sẽ cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu đang có tỷ số 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Sporting KC tiếp đón Houston Dynamo.

Cập nhật lúc 09:11 02/08/2026

Đội hình chính thức Sporting KC Sơ đồ 4-2-3-1 Houston Dynamo Sơ đồ 4-1-4-1 30 Stefan Cleveland 8 Jake Davis 5 Or Blorian 3 Moisés Mosquera 18 Emir Karic 4 Lasse Berg Johnsen 22 Zorhan Bassong 7 Capita 20 Kwaku Agyabeng 11 Calvin Harris 9 Dejan Joveljić 31 Jonathan Bond 36 Felipe Andrade 5 Lucas Halter 34 Agustin Resch 11 Lawrence Ennali 6 Artur 8 Jack McGlynn 30 Agustín Bouzat 16 Héctor Herrera 20 Guilherme 10 Ezequiel Ponce Dự bị Sporting KC 1 John Pulskamp 2 Ian James 6 Manu García 15 Jansen Miller 16 Jacob Bartlett 17 Stephen Afrifa 28 Wyatt Meyer 93 Shapi Suleymanov 99 Jayden Reid Houston Dynamo 9 Ondrej Lingr 14 Duane Holmes 18 Diadié Samassékou 21 Franco Negri 22 Matthew Arana 23 Duncan McGuire 24 Ibrahim Aliyu 26 Blake Gillingham 28 Erik Sviatchenko Cập nhật đội hình lúc 06:53 02/08/2026

Sporting KC Thống kê Houston Dynamo 38% Kiểm soát bóng 62% 3 Dứt điểm 11 1 Trúng đích 4 1 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Sporting KC chạm trán Houston Dynamo lúc 07:30 ngày 02/08/2026 tại Children's Mercy Park, trong khuôn khổ MLS (Nhà nghề Mỹ). Đây là màn so tài giữa một đội đang đứng hạng 15 với 14 điểm và một đội xếp hạng 6 với 26 điểm.

Sự khác biệt trên bảng xếp hạng tạo ra bối cảnh đáng chú ý cho trận đấu. Tuy nhiên, cán cân không hoàn toàn nghiêng về Houston Dynamo khi lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội đang ở trạng thái cân bằng.

Phong độ đặt hai đội vào thế đối lập

Sporting KC bước vào trận đấu với thành tích thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định, đặc biệt khi những trận thua xuất hiện xen kẽ với các chiến thắng.

Điểm đáng chú ý của Sporting KC là đội bóng này vẫn có khả năng tạo ra phản ứng sau những kết quả không thuận lợi. Dù vậy, sự thiếu liên tục trong phong độ khiến họ cần kiểm soát trận đấu chặt chẽ hơn, thay vì để thế trận phụ thuộc vào những thời điểm bùng nổ riêng lẻ.

Trong khi đó, Houston Dynamo có thành tích thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. So với đối thủ, chuỗi kết quả này cho thấy đội khách có nền tảng ổn định hơn, khi chỉ nhận một thất bại và duy trì được khả năng giành điểm trong phần lớn các trận gần đây.

Houston Dynamo không nhất thiết phải đẩy trận đấu vào nhịp độ quá cao ngay từ đầu. Khả năng giữ thế cân bằng và kiên nhẫn chờ thời cơ có thể trở thành yếu tố quan trọng, nhất là khi đội khách đang có vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.

Đối đầu cân bằng

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Sporting KC thắng 1 trận, hai đội hòa 2 trận và Houston Dynamo thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội trong những cuộc đối đầu trực tiếp không quá lớn, bất chấp sự khác biệt hiện tại về vị trí và điểm số.

Vì thế, Sporting KC có cơ sở để hướng tới một thế trận cạnh tranh thay vì chỉ tập trung phòng ngự. Ngược lại, Houston Dynamo cần chứng minh vị trí hạng 6 bằng khả năng chuyển hóa ưu thế phong độ thành màn trình diễn cụ thể trên sân khách.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận

Với Sporting KC, ưu tiên lớn nhất là hạn chế những khoảng thời gian mất kiểm soát đã khiến phong độ gần đây thiếu ổn định. Đội chủ nhà cần giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến, đặc biệt trong giai đoạn chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Nếu để Houston Dynamo có nhiều không gian triển khai bóng, Sporting KC có thể gặp khó trong việc duy trì thế trận chủ động.

Bên cạnh đó, Sporting KC cần tận dụng lợi thế thi đấu tại Children's Mercy Park để tạo sức ép có tổ chức. Sức ép hiệu quả không chỉ nằm ở việc dâng cao, mà còn ở khả năng duy trì áp lực đủ lâu để buộc đối phương mắc sai sót trong khâu đưa bóng lên phía trước.

Houston Dynamo nhiều khả năng sẽ chú trọng tính cân bằng. Thành tích thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng này có thể tiếp cận trận đấu theo hướng thực dụng, kiểm soát rủi ro và không để thế trận bị kéo vào cuộc đua cảm xúc.

Đội khách cũng cần đặc biệt lưu ý những thời điểm Sporting KC tăng tốc. Dù đứng hạng 15, Sporting KC vẫn có những chiến thắng trong chuỗi trận gần đây, cho thấy khả năng gây khó khăn nếu được trao khoảng trống hoặc có cơ hội tổ chức tấn công nhanh.

Nhận định trước trận

Houston Dynamo có lợi thế rõ hơn về vị trí, điểm số và sự ổn định trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, thành tích đối đầu cân bằng cùng bối cảnh Sporting KC thi đấu tại Children's Mercy Park khiến trận đấu không dễ được định đoạt chỉ bằng những con số trên bảng xếp hạng.

Chìa khóa sẽ nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ. Sporting KC cần biến sự quyết tâm trên sân nhà thành cấu trúc thi đấu ổn định, trong khi Houston Dynamo phải duy trì sự tỉnh táo để không đánh mất lợi thế phong độ. Đây là cuộc đối đầu mà tính chặt chẽ, khả năng chuyển trạng thái và cách hai đội xử lý những thời điểm quyết định có thể quan trọng hơn việc kiểm soát bóng đơn thuần.

Nhìn chung, Houston Dynamo bước vào trận đấu với nền tảng đáng tin cậy hơn, nhưng Sporting KC vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu khắc phục được sự thiếu ổn định gần đây. Một màn so tài giằng co là kịch bản phù hợp với tương quan phong độ và lịch sử đối đầu đã được thể hiện.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Sporting KC · 1 thắng 2 hòa Houston Dynamo · 1 thắng Sporting KC 0 - 0 Houston Dynamo Hòa Houston Dynamo 1 - 3 Sporting KC SK Sporting KC 1 - 2 Houston Dynamo HD Houston Dynamo 1 - 1 Sporting KC Hòa

Sporting KC 5 trận gần nhất B T B B T 17 Trận 4-2-11 T-H-B 18 Ghi (TB 1.1) 44 Thủng lưới Houston Dynamo 5 trận gần nhất T H T H T 16 Trận 8-2-6 T-H-B 23 Ghi (TB 1.4) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 16 10 3 3 +21 33 T B T B H 2 Los Angeles FC 18 10 3 5 +16 33 B T T T T 3 SJ Earthquakes 17 10 3 4 +15 33 B B T B H … 5 Real Salt Lake 16 8 2 6 +4 26 T T H B B 6 Houston Dynamo 16 8 2 6 -1 26 B T H H T 7 St. Louis City 17 7 4 6 0 25 H T T T T … 14 Austin 17 4 5 8 -13 17 B B B T B 15 Sporting KC 17 4 2 11 -26 14 T B B T B

Tình hình lực lượng Sporting KC Không có thông tin Houston Dynamo ✚ Jack McGlynn (Called Up To National Team) ✚ Jimmy Maurer (Head Injury)