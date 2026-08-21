Thống kê trận đấu Twente 0-1 Qarabag: Kady Borges tỏa sáng, Qarabag giành chiến thắng, đi tiếp

Qarabag vượt qua Twente với tỷ số 1-0. Bruno Langa là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.