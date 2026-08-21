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    Thống kê trận đấu Twente 0-1 Qarabag: Kady Borges tỏa sáng, Qarabag giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 02:55

    Qarabag vượt qua Twente với tỷ số 1-0. Bruno Langa là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    52'
    Kady Borges — kiến tạo M. Qurbanly
    Qarabag
    Thẻ phạt
    23'
    R. Propper (Holding)
    Twente
    28'
    A. Adelgaard (Unsportsmanlike conduct)
    Twente
    28'
    Matheus Silva (Unsportsmanlike conduct)
    Qarabag
    34'
    D. Weidmann (Holding)
    Twente
    58'
    R. Zerrouki (Roughing)
    Twente
    66'
    D. Rots (Unsportsmanlike conduct)
    Twente
    Đồ thị diễn biến
    TwenteHT 45'Qarabag

    Thống kê trận đấu

    TwenteThống kêQarabag
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    15
    Dứt điểm
    6
    3
    Trúng đích
    3
    4
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    4
    1
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kady Borges
    Kady Borges
    Qarabag
    1 bàn
    Musa Qurbanlı
    Musa Qurbanlı
    Qarabag
    1 kiến tạo · điểm 6.3
    Bruno Langa
    Bruno Langa
    Qarabag
    Điểm 7.5
    Bart van Rooij
    Bart van Rooij
    Twente
    Điểm 7.2
    Daouda Weidmann
    Daouda Weidmann
    Twente
    Điểm 7.2
    Jaly Mouaddib
    Jaly Mouaddib
    Qarabag
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Twente
    7.2
    Bart van Rooij
    7.2
    Daouda Weidmann
    6.9
    Robin Pröpper
    6.9
    Ruud Nijstad
    6.9
    Ramiz Zerrouki
    6.9
    Sondre Ørjasæter
    6.7
    Wout Weghorst
    6.6
    Lars Unnerstall
    6.5
    Aske Adelgaard
    6.5
    Marko Pjaca
    6.5
    Kristian Hlynsson
    6.5
    Sam Lammers
    6.3
    Max Bruns
    6.2
    Daan Rots
    Qarabag
    7.5
    Bruno LangaMOTM
    7.5
    Kady BorgesMOTM1 bàn
    7.2
    Jaly Mouaddib
    7
    Bədavi Hüseynov
    7
    Marko Janković
    6.7
    Samuel Lobato
    6.7
    Olexiy Kashchuk
    6.6
    Martin Zlomislić
    6.6
    Bence Várkonyi
    6.3
    Musa Qurbanlı1 KT
    6.2
    Matheus Silva

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Twente
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV John van den Brom
    Qarabag
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Qurban Qurbanov
    1
    Lars Unnerstall
    28
    Bart van Rooij
    3
    Robin Pröpper
    43
    Ruud Nijstad
    29
    Aske Adelgaard
    6
    Ramiz Zerrouki
    7
    Marko Pjaca
    11
    Daan Rots
    42
    Daouda Weidmann
    27
    Sondre Ørjasæter
    9
    Wout Weghorst
    23
    Martin Zlomislić
    2
    Matheus Silva
    55
    Bədavi Hüseynov
    4
    Bence Várkonyi
    5
    Bruno Langa
    88
    Samuel Lobato
    8
    Marko Janković
    21
    Olexiy Kashchuk
    20
    Kady Borges
    7
    Jaly Mouaddib
    22
    Musa Qurbanlı
    Dự bị
    Twente
    16 Joël Drommel22 Remko Pasveer12 Guilherme Peixoto24 Krzysztof Kurowski38 Max Bruns4 Mathias Kjølø14 Kristian Hlynsson17 Filip Thorvaldsen19 Younes Taha
    Qarabag
    1 Shakhrudin Magomedaliyev99 Mateusz Kochalski13 Bahlul Mustafazada18 Dani Bolt9 Joni Montiel32 Hikmat Cabrayilzada49 Ali Bashirov

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 52: Kady Borges lập công cho Qarabag (kiến tạo: M. Qurbanly)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Twente · 0 thắng2 hòaQarabag · 0 thắng
    29/08/2014
    Twente
    1 - 1
    Qarabag
    Hòa
    21/08/2014
    Qarabag
    0 - 0
    Twente
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Twente
    5 trận gần nhất
    BTHBT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    9
    Ghi (TB 4.5)
    3
    Thủng lưới
    Qarabag
    5 trận gần nhất
    TTTBH
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Twente 0-1 Qarabag: Kady Borges tỏa sáng, Qarabag giành chiến thắng, đi tiếp
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