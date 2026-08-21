Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
52'
Kady Borges — kiến tạo M. Qurbanly
Qarabag
Thẻ phạt
23'
R. Propper (Holding)
Twente
28'
A. Adelgaard (Unsportsmanlike conduct)
Twente
28'
Matheus Silva (Unsportsmanlike conduct)
Qarabag
34'
D. Weidmann (Holding)
Twente
58'
R. Zerrouki (Roughing)
Twente
66'
D. Rots (Unsportsmanlike conduct)
Twente
Đồ thị diễn biến
TwenteHT 45'Qarabag
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Kady Borges
Qarabag
1 bàn
Musa Qurbanlı
Qarabag
1 kiến tạo · điểm 6.3
Bruno Langa
Qarabag
Điểm 7.5
Bart van Rooij
Twente
Điểm 7.2
Daouda Weidmann
Twente
Điểm 7.2
Jaly Mouaddib
Qarabag
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Twente
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV John van den Brom
Qarabag
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Qurban Qurbanov
Dự bị
Twente
16 Joël Drommel22 Remko Pasveer12 Guilherme Peixoto24 Krzysztof Kurowski38 Max Bruns4 Mathias Kjølø14 Kristian Hlynsson17 Filip Thorvaldsen19 Younes Taha
Qarabag
1 Shakhrudin Magomedaliyev99 Mateusz Kochalski13 Bahlul Mustafazada18 Dani Bolt9 Joni Montiel32 Hikmat Cabrayilzada49 Ali Bashirov
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 52: Kady Borges lập công cho Qarabag (kiến tạo: M. Qurbanly)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Twente · 0 thắng2 hòaQarabag · 0 thắng
29/08/2014
Twente
1 - 1
Qarabag
Hòa
21/08/2014
Qarabag
0 - 0
Twente
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Twente
5 trận gần nhất
BTHBT
Qarabag
5 trận gần nhất
TTTBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)