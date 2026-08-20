TRỰC TIẾP Trực tiếp Twente vs Qarabag: Qarabag mở tỷ số Twente tiếp Qarabag lúc 01:00 ngày 21/08/2026 tại De Grolsch Veste trong cuộc đấu loại trực tiếp, nơi phong độ ngắn hạn và hai lần đối đầu hòa sẽ tạo nên giằng co.

Twente 0 - 1 Qarabag Hiệp 2 — phút 69' 69' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Twente 0 - 1 Qarabag.

66' D. Rots nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao Phút 66, đến lượt D. Rots bên phía Twente phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau hành vi phi thể thao trên sân. Việc đang bị dẫn 0-1 khiến đội chủ nhà thi đấu nôn nóng và liên tiếp phải nhận những án phạt cảnh cáo.

61' Twente nỗ lực gia tăng áp lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 61, Twente nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Qarabag dẫn 0-1. Twente nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 6 - 1 cũng như phạt góc 4 - 1, nhưng sự hiệu quả vẫn là dấu hỏi khi chỉ có 1 - 0 lần đưa bóng trúng đích. Trong khi đó, Qarabag vẫn giữ thế trận chủ động với tỷ lệ cầm bóng 46% - 54%.

61' Twente tung Hlynsson vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 61, Twente quyết định điều chỉnh nhân sự khi K. Hlynsson được tung vào sân thay thế cho M. Pjaca . Trong bối cảnh đang bị Qarabag dẫn trước 0-1 ngay tại De Grolsch Veste, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới trên hàng công để hy vọng lật ngược thế cờ.

61' Twente tung S. Lammers vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 61, Twente thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi S. Lammers được tung vào sân thay cho W. Weghorst . Đang bị dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà, đại diện Hà Lan rất cần sự tươi mới để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.

58' R. Zerrouki dính thẻ vàng, Twente gặp thêm khó khăn Phút 58, đến lượt R. Zerrouki bên phía Twente phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi thô bạo. Bàn thua ở phút 52 khiến đội chủ nhà rơi vào thế bị dẫn 0-1 và bắt đầu cho thấy sự nôn nóng trong các pha tranh chấp.

52' Kady Borges phá thế quân bình cho Qarabag Phút 52, Kady Borges dứt điểm mở tỷ số cho Qarabag sau đường kiến tạo của M. Qurbanly. Bàn thắng đưa Qarabag vượt lên 0-1 trước Twente.

48' Twente ép sân nhưng chưa thể ghi bàn Bước sang phút 48, Twente tạo sức ép rõ rệt với 6 - 1 cú dứt điểm và 4 - 1 quả phạt góc, dù Qarabag cầm bóng nhiều hơn theo tỷ lệ 46% - 54%. Đội khách vẫn phòng ngự kín kẽ để giữ tỷ số 0 - 0.

46' Twente điều chỉnh hàng thủ ngay đầu hiệp hai Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46, Twente đã đưa ra sự thay đổi nhân sự khi M. Bruns được tung vào sân thay thế R. Propper . Quyết định này giúp đội chủ nhà gia cố tuyến dưới trong bối cảnh R. Propper đã nhận một thẻ vàng ở phút 23, giữa lúc tỷ số vẫn đang là 0-0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

34' Weidmann nhận thẻ vàng, Twente nhận thẻ phạt thứ ba Phút 34, D. Weidmann bên phía Twente phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống kéo người. Đội chủ nhà liên tục trải qua những phút thi đấu căng thẳng và phải nhận nhiều cảnh cáo trong thế trận hòa 0-0 trước Qarabag.

28' Thẻ vàng thứ hai cho Twente ở phút 28 Phút 28, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo A. Adelgaard bên phía Twente sau hành vi phi thể thao. Trận đấu trên sân De Grolsch Veste đang liên tục bị ngắt đoạn bởi các pha va chạm, trong bối cảnh cả hai đội vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc 0-0.

28' Matheus Silva nhận thẻ vàng sau hành vi thiếu kiềm chế Phút 28, Matheus Silva bên phía Qarabag phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi hành vi không thể thao. Trận đấu trên sân De Grolsch Veste đang dần nóng lên khi tỷ số vẫn là 0-0 và hai đội liên tục có những tình huống va chạm quyết liệt.

23' R. Propper nhận thẻ vàng sau tình huống kéo người ở phút 23 Phút 23, R. Propper bên phía Twente đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi kéo người. Việc cầu thủ này sớm bị cảnh cáo buộc đội chủ nhà phải thi đấu cẩn trọng hơn khi tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Twente tiếp đón Qarabag.

Cập nhật lúc 02:27 21/08/2026

Twente Thống kê Qarabag 46% Kiểm soát bóng 54% 6 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 0 4 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Twente gặp Qarabag lúc 01:00 ngày 21/08/2026 tại De Grolsch Veste trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc đấu loại trực tiếp, nơi đội thắng sẽ đi tiếp còn đội thua bị loại, khiến từng thời điểm kiểm soát bóng và xử lý sai lầm đều có thể mang ý nghĩa lớn.

Twente có khởi đầu ổn định hơn

Twente bước vào trận này với chuỗi 2 trận gần nhất gồm 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Dù mẫu phong độ ngắn, kết quả đó cho thấy đội chủ nhà chưa thua trong hai lần ra sân gần đây, một nền tảng quan trọng trước trận đấu không cho phép sai lầm kéo dài.

Việc thi đấu tại De Grolsch Veste tạo ra bối cảnh để Twente chủ động tổ chức thế trận. Tuy nhiên, phong độ chỉ gồm hai trận gần nhất cũng đồng nghĩa đội bóng này cần nhanh chóng biến sự ổn định thành ưu thế thực tế trên sân, thay vì chỉ duy trì thế an toàn.

Qarabag cần phản ứng sau trận thua gần nhất

Qarabag có 1 chiến thắng và 1 thất bại trong 2 trận gần nhất, với trận thua diễn ra gần hơn. Chuỗi kết quả trái ngược đặt ra yêu cầu về khả năng phản ứng, nhất là khi áp lực của thể thức loại trực tiếp thường khiến một khoảnh khắc thiếu tập trung trở nên đắt giá.

Đội khách không có cơ sở để tiếp cận trận đấu với tâm lý buông lỏng. Một thế trận chặt chẽ, ưu tiên hạn chế khoảng trống và chờ thời điểm phù hợp để đưa bóng lên phía trước sẽ là cách tiếp cận hợp lý trong bối cảnh Qarabag cần tìm lại sự cân bằng sau kết quả mới nhất.

Hai lần đối đầu đều chưa phân định thắng thua

Hai lần đối đầu gần nhất giữa Twente và Qarabag đều kết thúc với tỷ số hòa. Twente chưa thắng, nhưng Qarabag cũng chưa thắng trong chuỗi đối đầu này; điều đó phản ánh sự cân bằng rõ rệt khi hai đội gặp nhau.

Xu hướng ấy khiến trận đấu tại De Grolsch Veste khó có chỗ cho sự chủ quan. Twente sẽ muốn tận dụng lợi thế sân đấu để tạo sức ép sớm, trong khi Qarabag cần giữ cấu trúc đội hình đủ chặt nhằm không để trận đấu bị cuốn vào nhịp độ bất lợi.

Điểm then chốt của cuộc đấu loại trực tiếp

Điểm đáng chú ý nhất không nằm ở một dự báo tỷ số, mà ở cách hai đội quản trị rủi ro. Twente có sự ổn định hơn về kết quả gần đây, còn Qarabag cần chứng minh khả năng đáp trả sau thất bại. Trong khi đó, hai trận hòa đối đầu gần nhất là lời nhắc rằng khác biệt có thể chỉ đến từ một tình huống chuyển trạng thái hoặc sai lầm nhỏ.

Nhìn chung, đây là màn so tài có nhiều yếu tố giằng co. Đội kiểm soát tốt hơn các thời điểm then chốt, duy trì sự tập trung và tận dụng hiệu quả cơ hội tạo ra sẽ có lợi thế trong cuộc đấu có tính chất quyết định này.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Twente · 0 thắng 2 hòa Qarabag · 0 thắng Twente 1 - 1 Qarabag Hòa Qarabag 0 - 0 Twente Hòa

Twente 5 trận gần nhất T H B T B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 9 Ghi (TB 4.5) 3 Thủng lưới Qarabag 5 trận gần nhất T T B H H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới