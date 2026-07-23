Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
28'
D. Castaneda
Vardar Skopje
35'
O. Galo — kiến tạo R. Jurkovskis
Riga
39'
Iago Siqueira — kiến tạo O. Galo
Riga
66'
G. Rodrigues — kiến tạo G. Zakaric
Vardar Skopje
81'
Reginaldo Ramires — kiến tạo A. Salazar
Riga
Thẻ phạt
90+1'
F. Najdovski
Vardar Skopje
Đồ thị diễn biến
Vardar SkopjeHT 45'Riga
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Vardar Skopje
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Cristian Fabbiani
Riga
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Adrian Gula
Dự bị
Vardar Skopje
88 Nemanja Bosančić10 Goran Zakarić1 Daniel Dikovski18 Nenad Miskovski27 Filip Cvetkovski22 Dimitar Todorovski23 Filip Duranski34 Ian Puleio17 Ediz Spahiu
Riga
99 Caio Ferreira33 Paulo10 Reginaldo Ramires31 Athanasios Papadoudis44 Marcis Kazainis3 Abner5 Karl Gameni Wassom23 Maksims Tonisevs11 Brian Peña
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 28: D. Castaneda lập công cho Vardar Skopje
Phút 35: O. Galo lập công cho Riga (kiến tạo: R. Jurkovskis)
Phút 39: Iago Siqueira lập công cho Riga (kiến tạo: O. Galo)
Phút 66: G. Rodrigues lập công cho Vardar Skopje (kiến tạo: G. Zakaric)
Phút 81: Reginaldo Ramires lập công cho Riga (kiến tạo: A. Salazar)
Phong độ & thống kê mùa giải
Vardar Skopje
5 trận gần nhất
BTBTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)