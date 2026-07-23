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    Thống kê trận đấu Vardar Skopje 2-3 Riga: Riga ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân23/07/2026 02:53

    Riga đã ngược dòng đánh bại Vardar Skopje 3-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    28'
    D. Castaneda
    Vardar Skopje
    35'
    O. Galo — kiến tạo R. Jurkovskis
    Riga
    39'
    Iago Siqueira — kiến tạo O. Galo
    Riga
    66'
    G. Rodrigues — kiến tạo G. Zakaric
    Vardar Skopje
    81'
    Reginaldo Ramires — kiến tạo A. Salazar
    Riga
    Thẻ phạt
    15'
    M. Matic
    Vardar Skopje
    20'
    B. Musah
    Riga
    21'
    O. Galo
    Riga
    43'
    R. Jurkovskis
    Riga
    52'
    S. Oulad M'Hand
    Riga
    90+1'
    F. Najdovski
    Vardar Skopje
    Đồ thị diễn biến
    Vardar SkopjeHT 45'Riga

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Vardar Skopje
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Cristian Fabbiani
    Riga
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Adrian Gula
    95
    Davor Taleski
    21
    Georgije Jankulov
    5
    Filip Najdovski
    4
    Mislav Matić
    3
    Mihail Manevski
    8
    Boban Nikolov
    6
    David Babunski
    32
    Diego Castañeda
    71
    Miguel Pires
    9
    Azer Omeragikj
    7
    Gerson Rodrigues
    91
    Frenks Orols
    13
    Raivis Jurkovskis
    21
    Baba Musah
    34
    Antonijs Černomordijs
    4
    Orlando Galo
    18
    Salah Oulad M'Hand
    40
    Ahmed Ankrah
    8
    Iago Siqueira Augusto
    17
    Andrés Salazar
    19
    Muhammed Badamosi
    7
    Raki Aouani
    Dự bị
    Vardar Skopje
    88 Nemanja Bosančić10 Goran Zakarić1 Daniel Dikovski18 Nenad Miskovski27 Filip Cvetkovski22 Dimitar Todorovski23 Filip Duranski34 Ian Puleio17 Ediz Spahiu
    Riga
    99 Caio Ferreira33 Paulo10 Reginaldo Ramires31 Athanasios Papadoudis44 Marcis Kazainis3 Abner5 Karl Gameni Wassom23 Maksims Tonisevs11 Brian Peña

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 28: D. Castaneda lập công cho Vardar Skopje
    Phút 35: O. Galo lập công cho Riga (kiến tạo: R. Jurkovskis)
    Phút 39: Iago Siqueira lập công cho Riga (kiến tạo: O. Galo)
    Phút 66: G. Rodrigues lập công cho Vardar Skopje (kiến tạo: G. Zakaric)
    Phút 81: Reginaldo Ramires lập công cho Riga (kiến tạo: A. Salazar)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Vardar Skopje
    5 trận gần nhất
    BTBTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Riga
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5R. FerberR. FerberAtert Bissen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    3L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC0 kiến tạo
    5V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC0 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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