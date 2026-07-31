Thống kê trận đấu Việt Nam 0-0 Singapore: Trận hòa không bàn thắng

Việt Nam và Singapore chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Trương Tiến Anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.66. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.