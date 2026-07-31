Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Việt NamThống kêSingapore
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Trương Tiến Anh
Việt Nam
Điểm 7.66
Jacob Mahler
Singapore
Điểm 7.35
Kyoga Nakamura
Singapore
Điểm 7.34
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Việt Nam
4 Quang Kiệt Đinh6 Nhật Minh Nguyễn8 Lê Phạm Thành Long11 Minh Gia Bảo Khổng13 Geovane Magno Cândido Silveira17 Gia Hưng Phạm18 Nguyễn Hai Long20 Bùi Hoàng Việt Anh22 Việt Cường Nguyễn Trần
Singapore
5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari16 Hami Syahin17 Irfan Fandi19 Ilhan Fandi21 Raoul bin Suhaimi22 Joel Chew
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Việt Nam · 4 thắng1 hòaSingapore · 0 thắng
29/12/2024
Việt Nam
3 - 1
Singapore
VN
26/12/2024
Singapore
0 - 2
Việt Nam
VN
30/12/2022
Singapore
0 - 0
Việt Nam
Hòa
08/12/2010
Việt Nam
1 - 0
Singapore
VN
21/12/2008
Singapore
0 - 1
Việt Nam
VN
Phong độ & thống kê mùa giải
Việt Nam
5 trận gần nhất
HTTTT
Singapore
5 trận gần nhất
HTTBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Singapore
|3
|2
|1
|0
|+3
|7
|TTH
|2
|Indonesia
|2
|2
|0
|0
|+7
|6
|TT
|3
|Việt Nam
|2
|1
|1
|0
|+7
|4
|TH
|4
|TBC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Campuchia
|2
|0
|0
|2
|-5
|0
|BB
|6
|Đông Timor
|3
|0
|0
|3
|-12
|0
|BBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)