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    Thống kê trận đấu Việt Nam 0-0 Singapore: Trận hòa không bàn thắng

    Đại Ngàn31/07/2026 21:51

    Việt Nam và Singapore chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Trương Tiến Anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.66. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Thẻ phạt
    15'
    Kyoga Nakamura
    Singapore
    28'
    Phạm Xuân Mạnh
    Việt Nam

    Thống kê trận đấu

    Việt NamThống kêSingapore
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    22
    Dứt điểm
    11
    2
    Trúng đích
    2
    7
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    6
    0
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Trương Tiến Anh
    Trương Tiến Anh
    Việt Nam
    Điểm 7.66
    Jacob Mahler
    Jacob Mahler
    Singapore
    Điểm 7.35
    Kyoga Nakamura
    Kyoga Nakamura
    Singapore
    Điểm 7.34

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Việt Nam
    7.66
    Trương Tiến AnhMOTM
    7.1
    Nguyễn Hoàng Đức
    7.04
    Nguyễn Thành Chung
    7.03
    Nguyễn Xuân Son
    6.97
    Đỗ Hoàng Hên
    6.9
    Nguyễn Quang Hải
    6.73
    Phạm Xuân Mạnh
    6.67
    Đoàn Văn Hậu
    6.67
    Nguyễn Đình Bắc
    6.59
    Patrik Lê Giang
    6.59
    Nguyễn Văn Vĩ
    Singapore
    7.35
    Jacob Mahler
    7.34
    Kyoga Nakamura
    7.09
    Izwan Mahbud
    7.01
    Shah Shahiran
    7
    Hariss Harun
    6.96
    Shawal Anuar
    6.62
    Glenn Kweh
    6.59
    Ryhan Stewart
    6.57
    Lionel Tan
    6.55
    Harhys Stewart
    6.41
    Ui-young Song

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Việt Nam
    Sơ đồ 5-4-1
    Singapore
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Patrik Lê Giang
    7
    Phạm Xuân Mạnh
    16
    Nguyễn Thành Chung
    5
    Đoàn Văn Hậu
    15
    Trương Tiến Anh
    3
    Nguyễn Văn Vĩ
    10
    Đỗ Hoàng Hên
    19
    Nguyễn Quang Hải
    14
    Nguyễn Hoàng Đức
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    12
    Nguyễn Xuân Son
    1
    Izwan Mahbud
    15
    Lionel Tan
    14
    Hariss Harun
    18
    Jacob Mahler
    3
    Ryhan Stewart
    6
    Kyoga Nakamura
    8
    Shah Shahiran
    11
    Glenn Kweh
    13
    Harhys Stewart
    7
    Ui-young Song
    20
    Shawal Anuar
    Dự bị
    Việt Nam
    4 Quang Kiệt Đinh6 Nhật Minh Nguyễn8 Lê Phạm Thành Long11 Minh Gia Bảo Khổng13 Geovane Magno Cândido Silveira17 Gia Hưng Phạm18 Nguyễn Hai Long20 Bùi Hoàng Việt Anh22 Việt Cường Nguyễn Trần
    Singapore
    5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari16 Hami Syahin17 Irfan Fandi19 Ilhan Fandi21 Raoul bin Suhaimi22 Joel Chew

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Việt Nam · 4 thắng1 hòaSingapore · 0 thắng
    29/12/2024
    Việt Nam
    3 - 1
    Singapore
    VN
    26/12/2024
    Singapore
    0 - 2
    Việt Nam
    VN
    30/12/2022
    Singapore
    0 - 0
    Việt Nam
    Hòa
    08/12/2010
    Việt Nam
    1 - 0
    Singapore
    VN
    21/12/2008
    Singapore
    0 - 1
    Việt Nam
    VN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Việt Nam
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 3.5)
    0
    Thủng lưới
    Singapore
    5 trận gần nhất
    HTTBT
    3
    Trận
    2-1-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 1.3)
    1
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Singapore3210+37TTH
    2Indonesia2200+76TT
    3Việt Nam2110+74TH
    4TBC000000
    5Campuchia2002-50BB
    6Đông Timor3003-120BBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam3 bàn
    2Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia3 bàn
    3Kakana KhamyokKakana KhamyokThái Lan2 bàn
    4Than PaingThan PaingMyanmar2 bàn
    5Mathew Baker Mathew BakerIndonesia2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    2Nguyễn Quang HảiNguyễn Quang HảiViệt Nam2 kiến tạo
    3Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    4Pavithran GunalanPavithran GunalanMalaysia2 kiến tạo
    5Lionel TanLionel TanSingapore1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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