Trực tiếp Việt Nam vs Singapore: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Việt Nam vs Singapore: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
Việt Nam gặp Singapore lúc 20h ngày 31/07/2026 tại ASEAN Cup, trong bối cảnh Singapore dẫn đầu với 6 điểm còn Việt Nam có 3 điểm.
- 78'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 72'Việt Nam áp đảo, Singapore chịu trận
Phút 72', Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 56 - 44 và liên tục gây sức ép lên Singapore. Sự lấn lướt còn thể hiện rõ qua số lần dứt điểm 18 - 6, dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0.
- 72'Nguyễn Hai Long vào sân ở phút 72
Phút 72, Nguyễn Hai Long vào sân thay Đỗ Hoàng Hên. Việt Nam có sự điều chỉnh khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, với tỷ số 0-0.
- 72'Nguyễn Xuân Son vào sân
Phút 72, Nguyễn Xuân Son vào sân thay Nguyễn Văn Vĩ. Việt Nam đã dứt điểm 18-6, và sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son có thể giúp đội chủ nhà tăng thêm sức ép trong phần còn lại.
- 65'Singapore thay đổi nhân sự ở phút 65
Phút 65, Nur Adam Abdullah vào sân thay Ryhan Stewart, mang đến một điều chỉnh nhân sự cho Singapore. Trận đấu vẫn đang giằng co và chưa có bàn thắng được ghi.
- 65'Hami Syahin vào sân ở phút 65
Phút 65, Hami Syahin vào sân thay Glenn Kweh. Singapore có sự điều chỉnh nhân sự khi trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0.
- 60'Việt Nam áp đảo, Singapore chịu trận
Phút 60', Việt Nam đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 57 - 43 và sức ép rõ rệt qua 17 - 4 pha dứt điểm. Singapore chủ yếu lùi sâu chống đỡ, khi Việt Nam đã có 5 - 1 quả phạt góc nhưng vẫn chưa thể phá vỡ thế bế tắc.
- 59'Ilhan Fandi vào sân ở phút 59
Phút 59', Ilhan Fandi vào sân thay Ui-young Song. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý khi trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.
- 48'Việt Nam ép sân sau giờ nghỉ
Phút 48', Việt Nam đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 52 - 48 và vượt trội về dứt điểm 13 - 2. Singapore chủ yếu chịu sức ép, khi Việt Nam cũng nhỉnh hơn ở phạt góc 4 - 1, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 41'Việt Nam điều chỉnh nhân sự phút 41
Phút 41', Tai Loc Nguyen vào sân thay Nguyễn Đình Bắc. Việt Nam đang tạo sức ép đáng kể, nên sự điều chỉnh này đáng chú ý khi tỷ số vẫn là 0-0.
- 36'Việt Nam áp đảo, Singapore chịu trận
Phút 36', Việt Nam đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 51-49 và áp đảo về dứt điểm 12-2. Singapore chủ yếu chịu trận, khi chưa có cú sút trúng đích nào so với 2-0 của đối thủ.
- 28'Phạm Xuân Mạnh nhận thẻ vàng
Phút 28', Phạm Xuân Mạnh nhận thẻ vàng khi tỷ số vẫn là 0-0. Đây là thẻ vàng thứ hai của trận đấu, sau Kyoga Nakamura ở phút 15.
- 24'Singapore cầm bóng, Việt Nam tạo sức ép
Phút 24', Singapore nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 44 - 56, nhưng Việt Nam mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn khi dẫn 7 - 2 về dứt điểm. Thế trận vì thế vẫn giằng co: Singapore cầm bóng nhiều, còn Việt Nam chủ động gây sức ép và đã có 1 - 0 lần đưa bóng trúng đích.
- 15'Kyoga Nakamura nhận thẻ vàng phút 15
Phút 15', Kyoga Nakamura nhận thẻ vàng và trở thành cầu thủ đầu tiên bị cảnh cáo trong trận đấu. Tỷ số vẫn là 0-0, khiến mọi diễn biến tiếp theo càng cần được theo dõi sát sao.
- 12'Singapore nhỉnh kiểm soát, thế trận giằng co
Phút 12, Singapore đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55 - 45, nhưng Việt Nam vẫn dứt điểm nhiều hơn, 2 - 1. Thế trận nhìn chung giằng co, khi khoảng cách về phạt góc cũng chỉ là 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Việt Nam tiếp đón Singapore.
Cập nhật lúc 21:35 31/07/2026
Thông tin trận đấu
Trận đấu: Việt Nam vs Singapore
Thời gian: 20h ngày 31/07/2026
Giải đấu: ASEAN Cup
Việt Nam sẽ đối đầu Singapore trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cục diện nhóm đầu. Singapore đang đứng hạng 1 với 6 điểm, còn Việt Nam xếp hạng 2 với 3 điểm. Khoảng cách này khiến cuộc chạm trán trở thành phép thử đáng chú ý cho tham vọng của cả hai đội.
Singapore có lợi thế từ phong độ và vị trí hiện tại
Singapore bước vào trận đấu với chuỗi hai chiến thắng liên tiếp trong những trận gần nhất. Đây là nền tảng tích cực, đặc biệt khi đội đang giữ vị trí dẫn đầu với 6 điểm. Sự ổn định về kết quả giúp Singapore có thêm cơ sở để nhập cuộc tự tin, đồng thời tạo sức ép nhất định lên đối thủ đang đứng ngay phía sau.
Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa Singapore sẽ có một trận đấu dễ dàng. Đội bóng này phải đối mặt với đối thủ sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trong 5 lần chạm trán gần nhất. Vì vậy, bài toán đặt ra cho Singapore là duy trì sự chắc chắn trước một Việt Nam thường tạo được ưu thế trong cặp đấu này.
Việt Nam cần chuyển ưu thế đối đầu thành kết quả
Phong độ gần nhất của Việt Nam mới chỉ ghi nhận một chiến thắng. So với chuỗi hai trận thắng của Singapore, đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị về kết quả kém thuận lợi hơn. Dẫu vậy, cán cân đối đầu đang nghiêng rõ rệt về phía Việt Nam: trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn Singapore không có chiến thắng.
Thông số này mang lại điểm tựa tinh thần đáng kể cho Việt Nam, nhưng không thể thay thế yêu cầu về màn trình diễn trên sân. Đội cần duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn, bởi Singapore đang có lợi thế về điểm số và phong độ. Nếu không sớm tạo được thế trận chủ động, Việt Nam có thể gặp khó trong việc thu hẹp khoảng cách hiện tại.
Cuộc đấu được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận
Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình xuất phát của hai đội. Tuy nhiên, tương quan trước trận cho thấy Singapore có thể bước vào cuộc đấu với sự tự tin từ vị trí hạng 1 và chuỗi hai chiến thắng, trong khi Việt Nam cần phát huy kinh nghiệm đối đầu để cân bằng lợi thế đó.
Điểm then chốt sẽ nằm ở cách mỗi đội xử lý sức ép. Singapore cần chứng minh vị trí dẫn đầu bằng một màn trình diễn ổn định trước đối thủ đã bất bại trong 5 lần gặp gần nhất. Ở chiều ngược lại, Việt Nam phải biến lợi thế lịch sử thành khả năng kiểm soát trận đấu, thay vì chỉ dựa vào những kết quả trước đây.
Nhận định trước trận
Singapore đang chiếm ưu thế về vị trí và phong độ gần nhất, còn Việt Nam sở hữu lợi thế rất lớn trong thành tích đối đầu. Hai chiều dữ liệu này tạo nên thế trận cân bằng hơn so với khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng.
Trận đấu vì thế có thể trở thành màn kiểm chứng bản lĩnh của Việt Nam trước đội đang dẫn đầu, đồng thời là cơ hội để Singapore khẳng định vị thế bằng kết quả trước đối thủ khó chịu. Không có cơ sở để chốt một tỷ số cụ thể, nhưng đây hứa hẹn là cuộc so tài được định đoạt bởi sự ổn định, khả năng kiểm soát thế trận và mức độ tận dụng cơ hội của mỗi đội.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)