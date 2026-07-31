TRỰC TIẾP Trực tiếp Việt Nam vs Singapore: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Việt Nam gặp Singapore lúc 20h ngày 31/07/2026 tại ASEAN Cup, trong bối cảnh Singapore dẫn đầu với 6 điểm còn Việt Nam có 3 điểm.

Việt Nam 0 - 0 Singapore Hiệp 2 — phút 78' 78' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

72' Việt Nam áp đảo, Singapore chịu trận Phút 72', Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 56 - 44 và liên tục gây sức ép lên Singapore. Sự lấn lướt còn thể hiện rõ qua số lần dứt điểm 18 - 6, dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

72' Nguyễn Hai Long vào sân ở phút 72 Phút 72, Nguyễn Hai Long vào sân thay Đỗ Hoàng Hên. Việt Nam có sự điều chỉnh khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, với tỷ số 0-0.

72' Nguyễn Xuân Son vào sân Phút 72, Nguyễn Xuân Son vào sân thay Nguyễn Văn Vĩ. Việt Nam đã dứt điểm 18-6, và sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son có thể giúp đội chủ nhà tăng thêm sức ép trong phần còn lại.

65' Singapore thay đổi nhân sự ở phút 65 Phút 65, Nur Adam Abdullah vào sân thay Ryhan Stewart, mang đến một điều chỉnh nhân sự cho Singapore. Trận đấu vẫn đang giằng co và chưa có bàn thắng được ghi.

65' Hami Syahin vào sân ở phút 65 Phút 65, Hami Syahin vào sân thay Glenn Kweh. Singapore có sự điều chỉnh nhân sự khi trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0.

60' Việt Nam áp đảo, Singapore chịu trận Phút 60', Việt Nam đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 57 - 43 và sức ép rõ rệt qua 17 - 4 pha dứt điểm. Singapore chủ yếu lùi sâu chống đỡ, khi Việt Nam đã có 5 - 1 quả phạt góc nhưng vẫn chưa thể phá vỡ thế bế tắc.

59' Ilhan Fandi vào sân ở phút 59 Phút 59', Ilhan Fandi vào sân thay Ui-young Song. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý khi trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

48' Việt Nam ép sân sau giờ nghỉ Phút 48', Việt Nam đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 52 - 48 và vượt trội về dứt điểm 13 - 2 . Singapore chủ yếu chịu sức ép, khi Việt Nam cũng nhỉnh hơn ở phạt góc 4 - 1 , nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

41' Việt Nam điều chỉnh nhân sự phút 41 Phút 41', Tai Loc Nguyen vào sân thay Nguyễn Đình Bắc. Việt Nam đang tạo sức ép đáng kể, nên sự điều chỉnh này đáng chú ý khi tỷ số vẫn là 0-0.

36' Việt Nam áp đảo, Singapore chịu trận Phút 36', Việt Nam đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 51-49 và áp đảo về dứt điểm 12-2 . Singapore chủ yếu chịu trận, khi chưa có cú sút trúng đích nào so với 2-0 của đối thủ.

28' Phạm Xuân Mạnh nhận thẻ vàng Phút 28', Phạm Xuân Mạnh nhận thẻ vàng khi tỷ số vẫn là 0-0. Đây là thẻ vàng thứ hai của trận đấu, sau Kyoga Nakamura ở phút 15.

24' Singapore cầm bóng, Việt Nam tạo sức ép Phút 24', Singapore nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 44 - 56, nhưng Việt Nam mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn khi dẫn 7 - 2 về dứt điểm. Thế trận vì thế vẫn giằng co: Singapore cầm bóng nhiều, còn Việt Nam chủ động gây sức ép và đã có 1 - 0 lần đưa bóng trúng đích.

15' Kyoga Nakamura nhận thẻ vàng phút 15 Phút 15', Kyoga Nakamura nhận thẻ vàng và trở thành cầu thủ đầu tiên bị cảnh cáo trong trận đấu. Tỷ số vẫn là 0-0, khiến mọi diễn biến tiếp theo càng cần được theo dõi sát sao.

12' Singapore nhỉnh kiểm soát, thế trận giằng co Phút 12, Singapore đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55 - 45 , nhưng Việt Nam vẫn dứt điểm nhiều hơn, 2 - 1 . Thế trận nhìn chung giằng co, khi khoảng cách về phạt góc cũng chỉ là 1 - 0 .

0' Trận đấu bắt đầu Việt Nam tiếp đón Singapore.

Cập nhật lúc 21:35 31/07/2026

Đội hình chính thức Việt Nam Sơ đồ Singapore Sơ đồ 1 Patrik Lê Giang 7 Phạm Xuân Mạnh 16 Nguyễn Thành Chung 5 Đoàn Văn Hậu 15 Trương Tiến Anh 19 Nguyễn Quang Hải 9 Nguyễn Đình Bắc 14 Nguyễn Hoàng Đức 3 Nguyễn Văn Vĩ 12 Nguyễn Xuân Son 10 Đỗ Hoàng Hên 1 Izwan Mahbud 3 Ryhan Stewart 15 Lionel Tan 18 Jacob Mahler 14 Hariss Harun 6 Kyoga Nakamura 8 Shah Shahiran 11 Glenn Kweh 7 Ui-young Song 13 Harhys Stewart 20 Shawal Anuar Dự bị Việt Nam 4 Quang Kiệt Đinh 6 Nhật Minh Nguyễn 8 Lê Phạm Thành Long 11 Minh Gia Bảo Khổng 13 Geovane Magno Cândido Silveira 17 Gia Hưng Phạm 18 Nguyễn Hai Long 20 Bùi Hoàng Việt Anh 22 Việt Cường Nguyễn Trần Singapore 5 Amirul Adli Azmi 9 Nathan Mao 10 Farhan Zulkifli 12 Syazwan Buhari 16 Hami Syahin 17 Irfan Fandi 19 Ilhan Fandi 21 Raoul bin Suhaimi 22 Joel Chew Cập nhật đội hình lúc 19:23 31/07/2026

Việt Nam Thống kê Singapore 56% Kiểm soát bóng 44% 18 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 0 5 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Việt Nam vs Singapore

Thời gian: 20h ngày 31/07/2026

Giải đấu: ASEAN Cup

Việt Nam sẽ đối đầu Singapore trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cục diện nhóm đầu. Singapore đang đứng hạng 1 với 6 điểm, còn Việt Nam xếp hạng 2 với 3 điểm. Khoảng cách này khiến cuộc chạm trán trở thành phép thử đáng chú ý cho tham vọng của cả hai đội.

Singapore có lợi thế từ phong độ và vị trí hiện tại

Singapore bước vào trận đấu với chuỗi hai chiến thắng liên tiếp trong những trận gần nhất. Đây là nền tảng tích cực, đặc biệt khi đội đang giữ vị trí dẫn đầu với 6 điểm. Sự ổn định về kết quả giúp Singapore có thêm cơ sở để nhập cuộc tự tin, đồng thời tạo sức ép nhất định lên đối thủ đang đứng ngay phía sau.

Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa Singapore sẽ có một trận đấu dễ dàng. Đội bóng này phải đối mặt với đối thủ sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trong 5 lần chạm trán gần nhất. Vì vậy, bài toán đặt ra cho Singapore là duy trì sự chắc chắn trước một Việt Nam thường tạo được ưu thế trong cặp đấu này.

Việt Nam cần chuyển ưu thế đối đầu thành kết quả

Phong độ gần nhất của Việt Nam mới chỉ ghi nhận một chiến thắng. So với chuỗi hai trận thắng của Singapore, đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị về kết quả kém thuận lợi hơn. Dẫu vậy, cán cân đối đầu đang nghiêng rõ rệt về phía Việt Nam: trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn Singapore không có chiến thắng.

Thông số này mang lại điểm tựa tinh thần đáng kể cho Việt Nam, nhưng không thể thay thế yêu cầu về màn trình diễn trên sân. Đội cần duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn, bởi Singapore đang có lợi thế về điểm số và phong độ. Nếu không sớm tạo được thế trận chủ động, Việt Nam có thể gặp khó trong việc thu hẹp khoảng cách hiện tại.

Cuộc đấu được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận

Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình xuất phát của hai đội. Tuy nhiên, tương quan trước trận cho thấy Singapore có thể bước vào cuộc đấu với sự tự tin từ vị trí hạng 1 và chuỗi hai chiến thắng, trong khi Việt Nam cần phát huy kinh nghiệm đối đầu để cân bằng lợi thế đó.

Điểm then chốt sẽ nằm ở cách mỗi đội xử lý sức ép. Singapore cần chứng minh vị trí dẫn đầu bằng một màn trình diễn ổn định trước đối thủ đã bất bại trong 5 lần gặp gần nhất. Ở chiều ngược lại, Việt Nam phải biến lợi thế lịch sử thành khả năng kiểm soát trận đấu, thay vì chỉ dựa vào những kết quả trước đây.

Nhận định trước trận

Singapore đang chiếm ưu thế về vị trí và phong độ gần nhất, còn Việt Nam sở hữu lợi thế rất lớn trong thành tích đối đầu. Hai chiều dữ liệu này tạo nên thế trận cân bằng hơn so với khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng.

Trận đấu vì thế có thể trở thành màn kiểm chứng bản lĩnh của Việt Nam trước đội đang dẫn đầu, đồng thời là cơ hội để Singapore khẳng định vị thế bằng kết quả trước đối thủ khó chịu. Không có cơ sở để chốt một tỷ số cụ thể, nhưng đây hứa hẹn là cuộc so tài được định đoạt bởi sự ổn định, khả năng kiểm soát thế trận và mức độ tận dụng cơ hội của mỗi đội.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Việt Nam · 4 thắng 1 hòa Singapore · 0 thắng Việt Nam 3 - 1 Singapore VN Singapore 0 - 2 Việt Nam VN Singapore 0 - 0 Việt Nam Hòa Việt Nam 1 - 0 Singapore VN Singapore 0 - 1 Việt Nam VN

Việt Nam 5 trận gần nhất T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 7.0) 0 Thủng lưới Singapore 5 trận gần nhất T T B T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Singapore 2 2 0 0 +3 6 T T 2 Việt Nam 1 1 0 0 +7 3 T 3 Indonesia 1 1 0 0 +4 3 T 4 Campuchia 2 0 0 2 -5 0 B B 5 Đông Timor 2 0 0 2 -9 0 B B 5 TBC 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Việt Nam ✚ Thanh Binh Nguyen (Unknown Injury) ✚ Duy Manh Do (Knee Injury) ✚ Hieu Minh Nguyen (Torn Ligaments) Singapore ✚ Nazrul Nazari (Unknown Injury)