Thời sự Lâm Đồng Thống nhất bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng cho tàu cá bị tông chìm Ngày 10/7, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, đại diện Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận, chủ tàu cá BTh 98xxx TS tổ chức buổi làm việc. Mục đích nhằm thống nhất đề ra phương án giải quyết vụ tai nạn hàng hải xảy ra ngày 6/7.

Đồn Biên phòng Thanh Hải chủ trì buổi làm việc ngày 9/7

Theo đó, tại buổi làm việc diễn ra ngày 9/7, các bên đã cùng rà soát, đánh giá lại diễn biến vụ việc. Đồng thời xác định mức độ thiệt hại ban đầu và thảo luận trách nhiệm của các bên liên quan. Trên tinh thần hợp tác, xây dựng và tuân thủ các quy định của pháp luật, các bên đã đi đến thống nhất về phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ đền bù thiệt hại nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các bên, đặc biệt là ngư dân trên tàu cá BTh 98xxx TS.

Kết quả thỏa thuận sau buổi làm việc, ông Phan Văn Chi (chủ tàu cá BTh 98xxx TS bị tông chìm) đồng ý với số tiền bồi thường là 2,5 tỷ đồng do Công ty TNHH vận tải Việt Thuận chi trả. Mặt khác, cam kết không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại gì tới chủ tàu, thuyền viên tàu Việt Thuận 11-07, người bảo hiểm của tàu Việt Thuận 11-07.

Sau khi nhận đủ số tiền trên, ông Phan Văn Chi sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho gia đình thuyền viên tử vong Huỳnh Ngọc Tr., đại diện là bà Hà Thị Lệ Trang số tiền 300 triệu đồng. Song song, chi trả cho 16 thuyền viên trên tàu bị nạn, mỗi thuyền viên 5 triệu đồng.

Đại diện tàu Việt Thuận 11-07 tại buổi làm việc

Ngoài số tiền 2,5 tỷ đồng, đại diện Công ty TNHH vận tải Việt Thuận, chủ sở hữu của tàu Viet Thuan 11-07 thống nhất với ông Phan Văn Chi, chủ tàu cá BTh 98xxx TS mức hỗ trợ, bồi thường 100 triệu đồng để lo mai táng cho thuyền viên Huỳnh Ngọc Tr. tử vong và mỗi thuyền viên 2 triệu đồng để mua vật dụng cá nhân (đã hỗ trợ từ trước).

Tàu Viet Thuan 11-07 được lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển vào khu vực neo đậu để phối hợp làm việc với cơ quan chức năng

Cũng tại buổi làm việc, Đồn Biên phòng Thanh Hải cùng đơn vị liên quan đã tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện vận tải và tàu cá nâng cao cảnh giác. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, duy trì thông tin liên lạc thông suốt nhằm hạn chế tối đa các sự cố tương tự xảy ra.

Trước đó như đã đưa tin, vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 6/7, tàu cá mang số hiệu BTh 98xxx TS hành nghề vây rút chì. Tàu do ông Phan Văn Chi (SN 1972) phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến từ Cảng cá Phú Hải để ra khơi khai thác hải sản. Trên tàu lúc này có tổng cộng 17 thuyền viên.

Công tác cứu hộ được triển khai tại Cảng Phú Hải vào ngày 6/7

Khi tàu đang hoạt động cách mũi Cảng Phú Hải khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam thì bất ngờ bị tàu hàng Viet Thuan 11-07 đang di chuyển theo hướng Nam tông chìm tại chỗ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tàu cá BV 90703 TS, do ông Trần Văn Lai làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó đã kịp thời tiếp cận hiện trường và ứng cứu các nạn nhân. Trong số 17 thuyền viên gặp nạn, 16 người đã được cứu vớt an toàn, tuy nhiên có 1 nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Ngọc Tr. (SN 1971, phường Phú Thủy).