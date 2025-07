Pháp luật Thu giữ nhiều xe điện kinh doanh trái phép tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt Chiều 7/7, Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết từ ngày 1/7 tới nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã thu giữ 30 xe điện, xe điện cân bằng 2 bánh không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ từ các cá nhân kinh doanh trái phép tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt thu giữ xe điện, xe điện cân bằng 2 bánh hoạt động cho thuê tự phát tại khu vực Quảng trường Lâm Viên

Theo lãnh đạo Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7, từ chỉ đạo của UBND Phường Xuân Hương - Đà Lạt, lực lượng Công an phường những ngày qua đã ra quân, triển khai nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, xử lý tình trạng cho thuê xe điện, bán hàng rong, tụ tập ăn uống... tại Quảng trường Lâm Viên và khu vực quanh Hồ Xuân Hương.

Quảng trường Lâm Viên (Phường Xuân Hương - Đà Lạt) chiều 7/7 không còn tình trạng buôn bán hàng rong, kinh doanh xe điện tự phát

Theo đó, từ 1/7 tới nay, Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt đã kiểm tra và thu giữ 30 xe điện, xe điện cân bằng 2 bánh không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ kinh doanh trái phép khu vực quảng trường. Ngoài thu giữ số xe nêu trên, Công an phường cũng mời các trường hợp vi phạm lên trụ sở viết cam kết không tái diễn việc kinh doanh trái phép dịch vụ cho thuê xe điện ở quảng trường gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng không gian vui chơi công cộng của Nhân dân và du khách đến tham quan tại Đà Lạt.

Cán bộ Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt yêu cầu một trường hợp kinh doanh xe điện 2 bánh tự phát ký cam kết, không tái phạm

Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt cho biết, đơn vị đã bố trí cán bộ, phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở túc trực, tuần tra 3 ca liên tục từ 8h tới 23h mỗi ngày, đảm bảo hoạt động buôn bán hàng rong, kinh doanh trò chơi trái phép khu vực nêu trên không tái diễn trong thời gian tới.