Kinh tế Thu ngân sách tăng tốc từ nội lực của Hàm Thắng Ngay từ những tháng đầu năm 2026, công tác thu ngân sách trên địa bàn phường Hàm Thắng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Sản xuất kinh doanh thuận lợi tạo nguồn thu ngân sách

Kinh tế khởi sắc tạo đà tăng thu ngân sách

Năm 2025, phường Hàm Thắng tạo dấu ấn khi tổng thu nội địa ngân sách địa phương đạt 55,348 tỷ đồng, vượt 77,05% dự toán được giao (31,262 tỷ đồng). Sang năm 2026, bức tranh ngân sách tiếp tục ghi nhận nhiều gam màu sáng. Tổng thu nội địa trên địa bàn phường 6 tháng đạt hơn 228,33 tỷ đồng, riêng ngân sách cấp xã thu hơn 96 tỷ đồng, đạt 74,42% dự toán giao. Theo UBND phường Hàm Thắng, kết quả trên là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng khá ổn định, hoạt động sản xuất nông nghiệp từng bước phục hồi sau ảnh hưởng của thiên tai, vụ đông xuân đạt năng suất tốt; địa phương bắt đầu triển khai mô hình Sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì ổn định với khoảng 1.497 hộ kinh doanh đang hoạt động, góp phần tạo việc làm và tạo nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Cùng với sự khởi sắc của nền kinh tế, công tác quản lý thu ngân sách cũng được triển khai đồng bộ. Phường Hàm Thắng phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 6 trong việc quản lý nguồn thu, xử lý nợ thuế, chống thất thu, đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến kinh tế để đánh giá tiến độ từng khoản thu, từng sắc thuế để kịp thời có giải pháp điều hành phù hợp.

Một trong những điểm nổi bật là tiến độ thu ngân sách cấp xã đạt tỷ lệ cao hơn nhiều so với ngân sách cấp tỉnh. Ông Phạm Nguyễn Hiệp - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị phường Hàm Thắng lý giải, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cơ cấu nguồn thu. Ngân sách cấp tỉnh phụ thuộc lớn vào các doanh nghiệp lớn, dự án lớn cần nhiều thời gian phê duyệt, thì ngân sách cấp xã tập trung vào các nguồn thu nhỏ, trực tiếp và có tính luân chuyển nhanh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách của phường hoạt động sát địa bàn, thường xuyên rà soát hộ kinh doanh, nên việc đôn đốc thu đạt hiệu quả.

Hỗ trợ người dân kịp thời các thủ tục tạo thuận lợi thực hiện nghĩa vụ tài chính

Khai thác hiệu quả các nguồn thu chủ lực

Đặc biệt, nguồn thu từ đất đai tiếp tục đóng vai trò “đầu tàu”, tính đến ngày 30/6, tiền sử dụng đất đã thu 33,351 tỷ đồng, đạt 111,2% dự toán năm giao. Đây là kết quả của việc đẩy mạnh giải quyết hồ sơ đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Trong 6 tháng đầu năm, phường đã tiếp nhận và giải quyết 85 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đồng thời thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho 59 trường hợp... Ông Nguyễn Hoài Hưng - cán bộ phụ trách về tiền sử dụng đất của phường cho biết: “Địa phương chủ động liên hệ, hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đến nay, khoảng 95% trường hợp đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất”.

Song song với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong các lĩnh vực ăn uống, bán lẻ và dịch vụ. Việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, rà soát các hộ kinh doanh mới phát sinh và tăng cường các giải pháp chống thất thu đang góp phần quản lý chặt chẽ hơn các nguồn thu ngân sách.

Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm đang tạo nền tảng thuận lợi để phường Hàm Thắng phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách năm 2026.