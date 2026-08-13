Thủ tướng chỉ đạo các ngân hàng giảm thực chất lãi suất cho vay, hỗ trợ tăng trưởng Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng giữ ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất chi phí vay và định hướng nguồn vốn.

Sáng 13/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại để thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn về tín dụng, lãi suất, tỷ giá và bảo đảm an toàn hệ thống. Cuộc họp hướng đến mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thủ tướng khẳng định hệ thống tiền tệ và các tổ chức tín dụng giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế. Bước vào giai đoạn mới, ngành ngân hàng không chỉ phát triển về quy mô mà phải nâng cao năng lực an toàn, hiệu quả và hiện đại hóa theo chuẩn mực quốc tế.

Yêu cầu giảm thực chất lãi suất cho vay và điều hành tín dụng linh hoạt

Thủ tướng làm việc với NHNN và các TCTD sáng 13/8. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cùng hệ thống các tổ chức tín dụng tăng cường chia sẻ trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp. Trọng tâm điều hành là ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay bằng việc tiết giảm chi phí vận hành và tăng cường hỗ trợ thanh khoản thị trường.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần lượng hóa và thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa việc kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Cơ quan quản lý phải duy trì điều hành linh hoạt các công cụ lãi suất, tỷ giá, cung tiền, đồng thời tiếp tục quản lý chặt chẽ thị trường vàng và can thiệp thị trường ngoại tệ khi cần thiết.

Về định hướng tín dụng, Thủ tướng yêu cầu việc điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026 nhưng không coi đây là "trần cứng". Việc cấp tín dụng phải được thực hiện chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, đảm bảo nguồn vốn tiếp cận đúng đối tượng với chi phí hợp lý.

Tập trung dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên và tái cơ cấu hệ thống

Thủ tướng nhấn mạnh, điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nguồn vốn tín dụng sẽ được tập trung ưu tiên cho các lĩnh vực then chốt như sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước được giao hoàn thành đề án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay trong tháng 8/2026.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu đổi mới phương thức thanh tra, giám sát từ sớm, từ xa, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến sở hữu, cấp tín dụng và quản lý vốn vay nhằm bảo đảm an toàn hệ thống, đồng thời triển khai tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước.