Chiều 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Đảng ủy Chính phủ, đại diện lãnh đạo: Bộ Nội vụ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tỉnh An Giang và tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa cảm ơn đồng chí Đỗ Thanh Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi Lễ đã công bố: Quyết định do Chủ tịch nước ký ngày 20/7/2026 để đồng chí Đỗ Thanh Bình thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 20/7/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 19/7/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi Lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã công bố các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải; chỉ định chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Nguyễn Hoài Anh.

Trao quyết định và phát biểu ý kiến tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng các đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy, phương pháp làm việc khoa học, giàu kinh nghiệm thực tiễn cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo các địa phương. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải với hơn 40 năm kinh nghiệm công tác, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại tỉnh Cà Mau và mới đây nhất là Bí thư Tỉnh ủy An Giang - địa bàn chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh có hơn 26 năm kinh nghiệm công tác tại cơ sở, giữ nhiều chức vụ quan trọng và mới nhất là giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - địa bàn chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đánh giá cao sự nỗ lực và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Tiến Hải và đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Thủ tướng nhấn mạnh, dù ở vị trí nào, các đồng chí cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, địa phương nơi công tác. Việc được giao đảm nhận những trọng trách mới thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đồng chí.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và sự đóng góp của đồng chí Đỗ Thanh Bình trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng nêu rõ, trong thời gian qua, đồng chí đã tích cực tham mưu để triển khai vận hành hiệu quả mô hình bộ máy mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Chỉ rõ đất nước đang trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ rất nặng nề nặng nề, đòi hỏi nỗ lực rất lớn, quyết tâm rất cao, việc tổ chức triển khai phải thực chất, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Chính phủ, các bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tận tụy, vì sự nghiệp chung.

Thủ tướng yêu cầu các đồng chí nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, nhất là tập trung xử lý ngay những việc quan trọng, cấp bách theo chương trình, kế hoạch; bảo đảm thực hiện tốt công việc thường xuyên; ứng phó hiệu quả các vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với công việc trong trung hạn và dài hạn.