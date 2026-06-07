Xây dựng Đảng Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thi đua, khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn chặt với nhiệm vụ và kết quả cụ thể Chiều ngày 6/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ hai của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ hai của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự phiên họp có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Hội đồng.

Tại phiên họp, Hội đồng tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng và công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2026; xem xét, đánh giá, bỏ phiếu xét tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Vừa bảo đảm tính liên tục, vừa có những chuyển biến tích cực

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, với các mục tiêu phát triển đất nước cho cả nhiệm kỳ, đặc biệt là trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, khối lượng công việc rất nặng nề và bên cạnh những kết quả tích cực, bước đầu đã đạt được, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức đặt ra.

Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất hơn nữa trên toàn quốc và các ngành, các cấp, nhất là các lực lượng trực tiếp tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đóng góp, lan tỏa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm tăng trưởng 2 con số.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tham dự phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá đúng, nhìn nhận khách quan, toàn diện kết quả công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế; thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đề xuất cơ chế, phương thức để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm tiêu chí "đúng và trúng", xứng đáng với những đóng góp và sự cống hiến, bảo đảm yêu cầu "kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất, tránh hình thức" và hướng đến cơ sở, những chủ thể là người lao động trực tiếp, các mô hình đổi mới sáng tạo, các hạt nhân lan tỏa…

Tại phiên họp, Hội đồng thống nhất nhận định, trong 6 tháng đầu năm, công tác thi đua, khen thưởng vừa bảo đảm tính liên tục, vừa có những chuyển biến tích cực, bám sát các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội XIV của Đảng. Hội đồng đã chủ động, kịp thời tham mưu, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn phát triển mới, nhất là đã trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi.

Các cấp, các ngành, các địa phương đã chủ động phát động và triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KTXH, tập trung giải quyết dứt điểm những việc khó, việc khó, việc cấp bách phát sinh, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 23/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15 phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2026 - 2030) theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ngày 13/6/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026 - 2030. Ngày 01/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1181 về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua tăng trưởng 02 con số đến các bộ, ban, ngành, các địa phương trong cả nước.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tạo nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới. Việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đột xuất.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thi đua chỉ thực chất nếu xuất phát từ cơ sở, bắt nguồn từ cơ sở

Kết luận phiên họp, cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và ý kiến phát biểu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng; ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương, người dân, doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung và góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực của đất nước trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, coi trọng công tác thi đua khen thưởng; nhiều nơi trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn của cấp trên trong triển khai.

Một số phong trào thi đua còn nặng về hình thức, chưa bám sát gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của địa phương. Nhiều địa phương, nhiều ngành chưa quan tâm những mô hình mới, cách làm hay, có tác động lan tỏa. Còn tình trạng nể nang, bệnh thành tích trong khen thưởng.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung thực hiện tốt một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua, khen thưởng chưa có nhiều đổi mới; cơ sở dữ liệu trên Hệ thống Quản lý thi đua, khen thưởng toàn quốc còn hạn chế, chưa đồng bộ.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng đồng bộ, hiệu quả, nhất là tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đúng tiến độ. Kịp thời kiện toàn tổ chức Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với điều kiện, năng lực của cơ sở, chú trọng kiểm tra, giám sát để phòng tránh tiêu cực.

Thủ tướng lưu ý, phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng, nhất là trong việc rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua tại các cụm, khối thi đua được phân công phụ trách; kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm tốt để đề xuất khen thưởng, cũng như những vướng mắc tại địa phương để tham mưu cho Hội đồng giải quyết.

Thứ hai, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động triển khai, phát động các phong trào thi đua thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đột phá để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có tính định lượng, kết quả, sản phẩm đầu ra rõ ràng, kết quả cuối cùng là đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Trong đó, tập trung cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng "2 con số", các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương ban hành chương trình hành động với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, đổi mới công tác khen thưởng theo hướng thực chất, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên người lao động trực tiếp, nhà khoa học, doanh nghiệp… có mô hình hay, đột phá, lan tỏa cao.

Thủ tướng cho rằng, tất cả các phong trào thi đua chỉ thực chất nếu xuất phát từ cơ sở, bắt nguồn từ cơ sở và lấy đó là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của ngành mình, của địa phương mình.

Gợi mở một số định hướng trọng tâm, ưu tiên thời gian tới trong công tác thi đua – khen thưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng như kết quả tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia; xử lý các dự án ách tắc, tồn đọng; hoàn thiện thể chế, pháp luật; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là phát triển hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, các sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đi sâu phân tích một số ví dụ cụ thể trên các lĩnh vực, Thủ tướng đặt vấn đề cần quan tâm hơn nữa việc tôn vinh, khen thưởng những điển hình tiên tiến ở cấp cơ sở, góp phần vào những kết quả trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giải phóng mặt bằng cho triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.

Cùng với đó, Thủ tướng cho rằng vừa qua, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành đã tập trung giải quyết các điểm nghẽn về thể chế, trong khi việc tổ chức thực hiện là ở địa phương; do đó cần mạnh dạn khen thưởng những địa phương đã giải quyết triệt để, tháo gỡ được những khó khăn, điểm nghẽn, đưa những dự án tồn đọng trở lại hoạt động phục vụ cho tăng trưởng.

Thủ tướng cũng đề cập tới những đóng góp rất quý báu, tâm huyết của các lực lượng, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ; cũng như vừa qua quân đội, công an đã triển khai rất nhanh chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về đưa lực lượng sang Venezuela tham gia cứu hộ động đất…

Cùng với đó là những điển hình tốt, cách làm hay trong xây dựng các trường bán trú tại các xã biên giới; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong điều kiện hết sức khó khăn; tham gia xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số… Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, cần kịp thời khen thưởng những nơi xử lý được những điểm nóng từ sớm, từ xa, từ cơ sở, vận động người dân đồng tình, ủng hộ để phục vụ tăng trưởng và triển khai những dự án lớn…

"Đây là những việc mà chúng ta phải bám sát để có thể có những cách làm mới hơn nữa trong công tác thi đua - khen thưởng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thi đua khen thưởng, nhất là cải tiến phương thức đánh giá thi đua. Việc chấm điểm, bình xét thi đua phải dựa trên dữ liệu thực, quy trình đánh giá khen thưởng phải khách quan, minh bạch, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính giấy tờ. Thủ tướng giao Thường trực Hội đồng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng ngay Bộ chỉ số đánh giá thi đua hiện đại, theo thời gian thực, có chỉ số đo lường cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tin tưởng những nhiệm vụ, giải pháp được thống nhất tại phiên họp sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, đưa thi đua, khen thưởng tiếp tục trở thành nguồn động lực to lớn, huy động sức mạnh, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.