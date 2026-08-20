Thua Atlanta United FC 1-2, Minnesota United FC vẫn chính thức giành vé vào vòng 1/16 MLS Thua Atlanta United FC 1-2 ngay tại Allianz Field, Minnesota United FC dù vậy vẫn chính thức giành vé vào vòng 1/16 giải MLS, trong khi đội khách thu về 3 điểm trọn vẹn nhờ hai pha lập công của Jacob và Muyumba.

Minnesota United FC 1 - 2 Atlanta United FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Minnesota United FC tiếp đón Atlanta United FC.

13' Thế trận giằng co, chưa có dứt điểm Bước sang phút 13, Minnesota United FC và Atlanta United FC vẫn đang thi đấu đầy cẩn trọng với tỷ lệ cầm bóng chia đều 50% - 50% . Nhịp độ trận đấu diễn ra khá chậm khi hai bên chủ yếu thăm dò đối phương và chưa tung ra bất kỳ cú dứt điểm nào (dứt điểm 0 - 0 , trúng đích 0 - 0 ).

18' J. Alonso nhận thẻ vàng sớm ở phút 18 Phút 18, J. Alonso bên phía Atlanta United FC đã phải nhận chiếc thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Tấm thẻ phạt từ sớm buộc anh phải thi đấu cẩn trọng hơn trong thời gian còn lại của trận đấu trên sân Allianz Field.

25' Thế trận giằng co sau 25 phút thi đấu Trải qua 25 phút đầu tiên, Minnesota United FC và Atlanta United FC vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0 - 0 . Dù Minnesota United FC chiếm ưu thế về tỷ lệ kiểm soát bóng ( 56% - 44% ), Atlanta United FC mới là đội nhỉnh hơn về số lần dứt điểm ( 1 - 2 ). Tuy nhiên, trận đấu chưa có nhiều tình huống nguy hiểm thực sự khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai bên vẫn dừng ở mốc 0 - 0 .

29' M. Boxall nhận thẻ vàng ở phút 29 Phút 29, M. Boxall bên phía Minnesota United FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là tấm thẻ phạt thứ hai của trận đấu sau thẻ vàng ở phút 19 dành cho J. Alonso. Hai đội hiện vẫn hòa nhau 0-0, trận đấu diễn ra khá giằng co và nếu giữ tỷ số này, Minnesota United FC sẽ giành vé vào vòng 1/16.

32' J. Pereyra nhận thẻ vàng ở phút 32 Phút 32, J. Pereyra bên phía Minnesota United FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng với tỷ số 0-0. Nếu giữ tỷ số này, Minnesota United FC với 25 điểm sẽ tạm xếp vị trí thứ 9 và giành vé vào vòng 1/16.

37' T. Jacob mở tỷ số cho Atlanta United FC Phút 37, T. Jacob ghi bàn khai thông thế bế tắc, giúp Atlanta United FC vươn lên dẫn 0-1 ngay trên sân khách. Dù đang chịu bất lợi, nếu giữ tỷ số này, Minnesota United FC vẫn chắc chắn đã giành vé vào vòng 1/16.

38' Atlanta United FC nắm lợi thế dù thế trận giằng co Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, thế trận diễn ra tương đối cân bằng khi Minnesota United FC kiểm soát bóng 51% - 49% so với Atlanta United FC. Mặc dù số lần dứt điểm của hai đội là ngang ngửa 3 - 3 , đội khách Atlanta United FC lại tỏ ra hiệu quả hơn với chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 0 để duy trì lợi thế dẫn trước.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' A. Gill nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp hai Ngay ở phút 46, A. Gill bên phía Atlanta United FC đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Việc phải nhận thẻ sớm ngay đầu hiệp hai buộc đội khách phải thi đấu cẩn trọng hơn trong các tình huống tranh chấp nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 0-1.

50' Atlanta United FC duy trì lợi thế dẫn bàn Bước sang phút 50, trận đấu diễn ra tương đối giằng co khi tỷ lệ cầm bóng giữa hai đội dừng ở mức 49% - 51% . Minnesota United FC nỗ lực gia tăng áp lực và nhỉnh hơn về chỉ số phạt góc 3 - 2 , nhưng đội khách Atlanta United FC vẫn chơi rình rập hiệu quả hơn khi chủ động dứt điểm 5 - 7 để bảo vệ tỷ số 0-1.

56' C. Sanchez nhận thẻ vàng, Atlanta United FC thêm thẻ phạt Phút 56, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo C. Sanchez bên phía Atlanta United FC. Đây đã là thẻ phạt thứ ba của đội khách từ đầu trận, trong thời điểm họ vẫn đang bảo vệ lợi thế dẫn trước 0-1.

58' A. Markanich gỡ hòa 1-1 cho Minnesota United FC Phút 58, A. Markanich dứt điểm chính xác san bằng tỷ số 1-1 cho Minnesota United FC trước Atlanta United FC. Nếu giữ tỷ số này, Minnesota United FC có thể tạm thời đảm bảo tấm vé đi tiếp vào vòng 1/16 với 25 điểm hiện có.

63' Thế trận giằng co, hai đội chơi ăn miếng trả miếng Bước sang phút 63, thế trận diễn ra vô cùng giằng co khi tỷ số vẫn đang là 1-1 . Sự cân bằng được thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 8-8 (trúng đích 1-2) cũng như tỷ lệ kiểm soát bóng 48% - 52% , chưa bên nào tạo được sự vượt trội rõ rệt.

64' Atlanta United FC thay người: L. Brennan vào sân Phút 64, Atlanta United FC đưa ra sự thay đổi nhân sự khi L. Brennan được tung vào sân thay thế F. Picault . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, ban huấn luyện đội khách hy vọng nhân tố mới này sẽ mang lại làn gió tươi mới cho hàng công.

64' Atlanta United FC đưa S. Alzate vào sân thay C. Sanchez Phút 64, Atlanta United FC thực hiện sự thay đổi người khi S. Alzate được tung vào sân để thế chỗ C. Sanchez . Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra không lâu sau khi C. Sanchez phải nhận thẻ vàng ở phút 56, trong bối cảnh tỷ số trận đấu đang là 1-1.

68' Minnesota United FC điều chỉnh nhân sự: M. Dieng vào sân Phút 68, Minnesota United FC thực hiện sự thay đổi người khi M. Dieng được tung vào sân thay cho B. Hlongwane . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của nhân tố mới hứa hẹn sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công đội chủ nhà.

68' Minnesota United FC tung A. Jackson vào sân Phút 68, Minnesota United FC thực hiện sự thay đổi người khi A. Jackson được tung vào sân thế chỗ cho M. Caldeira. Đội chủ nhà nỗ lực làm mới tuyến trên nhằm tìm kiếm sự đột biến khi tỷ số đang là 1-1. Nếu giữ tỷ số này, Minnesota United FC với 25 điểm sẽ đã giành vé vào vòng 1/16.

75' T. Chancalay nhận thẻ vàng ở phút 75 Phút 75, trọng tài rút thẻ vàng phạt T. Chancalay bên phía Minnesota United FC. Trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng khi tỷ số đang là 1-1, và nếu giữ tỷ số này, Minnesota United FC sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

75' Thế trận cân bằng, đôi bên ăn miếng trả miếng Bước sang phút 75, thế trận giữa Minnesota United FC và Atlanta United FC vẫn duy trì ở thế giằng co với tỷ số 1-1 . Đội khách kiểm soát bóng nhỉnh hơn ở mức 48% - 52% , nhưng chủ nhà mới là bên sở hữu nhiều pha dứt điểm hơn với 9-8 (trúng đích 2-2 ). Với 4-2 phạt góc nghiêng về Minnesota, 15 phút còn lại của trận đấu hứa hẹn sẽ cực kỳ kịch tính.

78' T. Muyumba lập công, Atlanta United FC vượt lên dẫn 1-2 Phút 78, T. Muyumba dứt điểm thành công đưa Atlanta United FC vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-2. Pha lập công quan trọng ở những phút cuối giúp đội khách chiếm ưu thế lớn ngay trên sân Allianz Field. Dù đang bị dẫn bàn, nếu giữ tỷ số này, Minnesota United FC (25 điểm) vẫn chắc chắn có vé vào vòng 1/16 do đã đảm bảo vị trí trong top 2 của bảng.

79' Atlanta United FC điều chỉnh nhân sự ngay sau bàn dẫn 1-2 Phút 79, Atlanta United FC thực hiện sự thay đổi người khi M. Edwards được tung vào sân thay cho A. Miranchuk . Quyết định điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi đội khách nâng tỷ số lên 1-2 ở phút 78, nhằm bổ sung năng lượng cho chặng đường còn lại của trận đấu.

80' Minnesota United tung K. Yeboah vào sân tìm bàn gỡ Phút 80, Minnesota United FC quyết định tung K. Yeboah vào sân thay cho T. Chancalay . Rơi vào thế bị dẫn 1-2, đội chủ nhà buộc phải làm mới hàng công nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong những phút còn lại. Đáng chú ý, nếu giữ tỷ số này, Minnesota United FC với 25 điểm tạm xếp #9 và đã chắc suất giành vé vào vòng 1/16.

80' Minnesota United FC tung M. Gonzalez vào sân ở phút 80 Phút 80, Minnesota United FC có sự thay đổi người khi M. Gonzalez vào sân thế chỗ cho W. Trapp . Ngay sau khi bị Atlanta United FC vươn lên dẫn 1-2, đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Nếu giữ tỷ số này, Minnesota United FC xếp thứ 9 với 25 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16.

85' Atlanta United FC tung E. Mihaj vào sân thay A. Gill Phút 85, Atlanta United FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Mihaj được tung vào sân thay thế cho A. Gill . Đội khách đang nỗ lực gia cố đội hình để bảo toàn tỷ số 1-2 trong những phút cuối trận.

85' Atlanta United FC thay người ở phút 85 Phút 85, Atlanta United FC đưa P. Diaz vào sân thay thế cho T. Muyumba . Đội khách đang chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm gia cố tuyến giữa và bảo toàn tỷ số 1-2 ở những phút cuối trận.

87' O. Gene nhận thẻ vàng ở những phút cuối Phút 87', O. Gene bên phía Minnesota United FC phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-2, đội chủ nhà thi đấu đầy nóng vội ở thời điểm cuối trận. Dù vậy, nếu giữ tỷ số này, Minnesota United FC vẫn đã giành vé vào vòng 1/16 khi chắc chắn nằm trong top 2 của bảng.

87' Thế trận giằng co nghẹt thở cuối trận Tiến về những phút cuối ở phút 87, trận đấu diễn ra vô cùng giằng co khi Atlanta United FC nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn 1 - 2. Hai đội thi đấu cực kỳ cân bằng với tỷ lệ kiểm soát bóng 49% - 51% cùng tổng số cú dứt điểm là 9 - 9 (trúng đích 2 - 2).

KT Kết thúc: Minnesota United FC 1-2 Atlanta United FC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 09:33 20/08/2026

Đội hình chính thức Minnesota United FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Cameron Knowles Atlanta United FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV Gerardo Martino 12 Drake Callender 28 Jefferson Díaz 15 Michael Boxall 23 Morris Duggan 13 Anthony Markanich 30 Owen Gene 20 Wil Trapp 26 Joaquín Pereyra 21 Bongokuhle Hlongwane 22 Marcus Caldeira 8 Tomás Chancalay 1 Lucas Hoyos 55 Tomás Jacob 5 Stian Gregersen 6 Junior Alonso 3 Elías Báez 48 Cooper Sanchez 16 Adrian Gill 8 Tristan Muyumba 10 Miguel Almirón 59 Aleksey Miranchuk 22 Fafà Picault Dự bị Minnesota United FC 1 Alec Smir 3 Kyle Duncan 2 Devin Padelford 24 Julian Gressel 18 Mauricio González 67 Carlos Harvey 16 Aziel Jackson 29 Mamadou Dieng 9 Kelvin Yeboah Atlanta United FC 42 Jayden Hibbert 47 Matthew Edwards 4 Enea Mihaj 2 Ronald Hernández 27 Paulo Díaz 20 Luke Brennan 7 Steven Alzate 30 Cayman Togashi 19 Sergio Santos Cập nhật đội hình lúc 07:21 20/08/2026

Minnesota United FC Thống kê Atlanta United FC 50% Kiểm soát bóng 50% 11 Dứt điểm 10 4 Trúng đích 3 4 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 10 3 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Tomás Jacob Atlanta United FC 1 bàn Tristan Muyumba Atlanta United FC 1 bàn Anthony Markanich Minnesota United FC 1 bàn Aleksey Miranchuk Atlanta United FC 1 kiến tạo · điểm 6.2 Lucas Hoyos Atlanta United FC Điểm 7.3 Joaquín Pereyra Minnesota United FC Điểm 7.2

Vào lúc 07h30 ngày 20/08/2026, sân vận động Allianz Field sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Minnesota United FC và Atlanta United FC trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Trận đấu này diễn ra trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang gặp những vấn đề riêng về mặt phong độ và rất cần một chiến thắng để tạo đà bứt phá.

Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

Minnesota United FC bước vào trận đấu này với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, tích lũy được 25 điểm. Dù duy trì được sự chủ động trong lối chơi, khả năng kết liễu trận đấu của đội chủ nhà đang là một dấu hỏi lớn. Trong 5 trận đấu gần nhất, Minnesota United FC không giành được chiến thắng nào khi phải nhận 4 trận hòa và 1 trận thua. Việc liên tục chia điểm đã khiến họ chững lại trong cuộc đua thứ hạng.

Ở chiều ngược lại, Atlanta United FC cũng không có được phong độ thực sự ấn tượng. Thành tích trong 5 lần ra sân gần nhất của đội khách là 1 trận thắng, 1 trận hòa và để thua tới 3 trận. Sự thiếu ổn định ở cả hàng phòng ngự lẫn hàng công khiến Atlanta United FC gặp nhiều khó khăn mỗi khi phải thi đấu xa nhà.

Thế đối đầu giữa Minnesota United FC và Atlanta United FC

Thống kê từ 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội cho thấy sự nhỉnh hơn nghiêng về phía Atlanta United FC. Đội khách đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Minnesota United FC có 2 lần đánh bại đối thủ. Đáng chú ý, trong 5 lần chạm trán này, không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa.

Nhìn vào lịch sử đối đầu, yếu tố bất ngờ luôn xuất hiện khi hai bên chạm trán. Lần tái đấu tại Allianz Field lần này sẽ là cơ hội để Minnesota United FC san bằng thành tích đối đầu gần đây, đồng thời cắt đứt chuỗi trận toàn hòa và thua. Trong khi đó, Atlanta United FC sẽ nỗ lực duy trì duyên giành chiến thắng trước đội chủ nhà để cải thiện tâm lý thi đấu.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Lợi thế sân nhà Allianz Field sẽ là điểm tựa quan trọng cho Minnesota United FC. Đội bóng hạng 9 giải MLS cần chơi chủ động hơn để chuyển hóa những trận hòa thành 3 điểm trọn vẹn. Ngược lại, Atlanta United FC nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi rình rập, tận dụng các sơ hở của đối phương để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Cuộc so tài giữa hai câu lạc bộ dự kiến sẽ diễn ra tương đối chặt chẽ khi cả hai đều muốn tránh một kết quả bất lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Minnesota United FC · 2 thắng 0 hòa Atlanta United FC · 3 thắng Atlanta United FC 1 - 2 Minnesota United FC MUF Atlanta United FC 2 - 1 Minnesota United FC AUF Atlanta United FC 3 - 0 Minnesota United FC AUF Minnesota United FC 0 - 1 Atlanta United FC AUF Atlanta United FC 2 - 3 Minnesota United FC MUF

Minnesota United FC 5 trận gần nhất H T H B H 19 Trận 6-7-6 T-H-B 21 Ghi (TB 1.1) 26 Thủng lưới Atlanta United FC 5 trận gần nhất T B B H B 19 Trận 4-3-12 T-H-B 21 Ghi (TB 1.1) 34 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 18 11 4 3 +23 37 T H H B T 2 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T … 8 Colorado Rapids 19 8 1 10 +4 25 T T B T B 9 Minnesota United FC 19 6 7 6 -5 25 H H H B H 10 Portland Timbers 19 7 3 9 -1 24 B T T H T …

Tình hình lực lượng Minnesota United FC ✚ N. Romero (Lower-Body Injury) ✚ P. Stroud (Muscle Injury) ✚ N. Triantis (Lower-Body Injury) ✚ N. Romero (Lower-Body Injury) ✚ P. Stroud (Muscle Injury) ✚ N. Triantis (Lower-Body Injury) Atlanta United FC ✚ M. Amaro (Inactive) ✚ A. Fortune (Hamstring Injury) ✚ W. Reilly (Ankle Injury) ✚ M. Amaro (Inactive) ✚ A. Fortune (Hamstring Injury) ✚ W. Reilly (Ankle Injury)