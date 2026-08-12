Thua ngược Atlas 1-2 tại sân nhà, FC Cincinnati ôm hận ở vòng bảng Leagues Cup Dù vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Evander ở phút 44, FC Cincinnati vẫn nhận thất bại 1-2 trước Atlas sau màn ngược dòng của Monzon và Serrato tại vòng bảng Leagues Cup trên sân TQL Stadium.

FC Cincinnati 1 - 2 Atlas Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Cincinnati tiếp đón Atlas.

13' FC Cincinnati ép sân nhưng chưa thể ghi bàn Nhập cuộc chủ động sau 13 phút đầu, FC Cincinnati liên tục đẩy cao đội hình và nắm 64% - 36% thời lượng kiểm soát bóng, đồng thời áp đảo về chỉ số phạt góc 3 - 0 trước Atlas. Dù vậy, thế trận ép sân này vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt khi số cú dứt điểm mới là 1 - 0 (trúng đích 0 - 0) và tỷ số chưa được mở 0 - 0.

25' FC Cincinnati ép sân nhưng chưa có bàn mở tỷ số Trôi qua 25 phút thi đấu, FC Cincinnati hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 62% - 38% cùng số quả phạt góc vượt trội 5 - 0 . Dù tạo ra sức ép lớn, đại diện MLS mới chỉ thực hiện 2 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0 ) và chưa thể xuyên phá hàng thủ Atlas.

33' Ramirez Leon nhận thẻ vàng ở phút 33 Phút 33, B. J. Ramirez Leon của FC Cincinnati phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đại diện MLS đang làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40% và dẫn 5 - 0 về phạt góc, họ vẫn chưa thể tìm được bàn khai thông bế tắc trước Atlas khi tỷ số vẫn là 0-0.

39' FC Cincinnati nhỉnh hơn về thế trận nhưng bế tắc Tiến gần về cuối hiệp một, FC Cincinnati là đội chủ động hơn khi nắm 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội với 5 - 0 phạt góc. Dù vậy, thế trận lại diễn ra khá chặt chẽ khi đôi bên mới có 2 - 1 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 1), khiến tỷ số vẫn tạm dừng ở mức 0 - 0 ở phút 39.

44' Evander mở tỷ số cho FC Cincinnati Phút 44, Evander tỏa sáng khai thông thế bế tắc, đưa FC Cincinnati vươn lên dẫn 1-0 trước Atlas. Pha lập công diễn ra ở thời điểm then chốt ngay trước giờ nghỉ giải lao, giúp đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng từ đầu trận.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Atlas có sự thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, ban huấn luyện Atlas đã tung L. Esteves vào sân thay cho S. Hernandez . Đội khách buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhằm cải thiện thế trận sau khi bị FC Cincinnati dẫn trước 1-0 ở cuối hiệp một.

52' FC Cincinnati áp đảo toàn diện ở đầu hiệp hai Bước sang phút 52, FC Cincinnati tiếp tục duy trì thế trận áp đảo so với Atlas để bảo vệ lợi thế dẫn 1 - 0. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 60% - 40% và liên tục dồn ép với 8 - 1 lần dứt điểm cùng 6 - 0 quả phạt góc. Trong khi đó, Atlas thi đấu hoàn toàn chịu trận và tỏ ra bế tắc trước sức ép từ đối thủ.

59' Atlas tung E. Zaldivar vào sân nhằm làm mới hàng công Phút 59, ban huấn luyện Atlas quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung E. Zaldivar vào sân thay thế cho A. Gonzalez . Đội khách đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương và rất cần sự đột biến để tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị FC Cincinnati dẫn 1-0.

59' Atlas thay người: R. Mmaee vào sân tìm bàn gỡ Phút 59, Atlas có sự thay đổi nhân sự khi R. Mmaee được tung vào sân thay cho V. H. Rios De Alba . Đội khách kỳ vọng sự thay đổi này sẽ giúp cải thiện khâu tấn công, trong bối cảnh họ đang bị FC Cincinnati dẫn 1-0 và chịu thế trận lép vớ về số lần dứt điểm (11 - 2).

59' Atlas điều chỉnh nhân sự, F. Monzon thế chỗ J. Martin Phút 59, Atlas thực hiện sự thay đổi người khi F. Monzon được tung vào sân thay thế cho J. Martin . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp tấn công trong thế bị FC Cincinnati dẫn trước 1-0.

63' FC Cincinnati thay người: T. Barlow vào sân Phút 63, FC Cincinnati quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung T. Barlow vào sân thay thế K. Mboma . Đội chủ nhà hiện đang dẫn trước 1-0 và duy trì thế trận áp đảo trước Atlas.

63' FC Cincinnati điều chỉnh nhân sự ở phút 63 Phút 63, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi người khi E. Echenique được tung vào sân thay thế cho B. J. Ramirez Leon . Việc rút Ramirez Leon — cầu thủ đã dính thẻ vàng trong hiệp một — giúp đội chủ nhà thi đấu an toàn hơn trong nỗ lực bảo vệ thế dẫn 1-0 trước Atlas.

65' FC Cincinnati ép sân toàn diện trước Atlas Bước sang phút 65, FC Cincinnati tiếp tục gia tăng sức ép nhằm bảo vệ và nới rộng tỷ số 1 - 0. Đội bóng MLS hoàn toàn áp đảo về thế trận khi kiểm soát bóng 58% - 42%, vượt trội ở chỉ số dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 4 - 2) và tạo ra sự chênh lệch lớn ở số cú phạt góc 8 - 0 trước Atlas.

77' Thẻ vàng cho P. Ramirez của Atlas Phút 77, cầu thủ P. Ramirez bên phía Atlas phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Đang bị FC Cincinnati dẫn trước 1-0 và gặp nhiều bất lợi về thế trận, đội khách vẫn chưa thể tìm ra lời giải trong những phút còn lại.

78' FC Cincinnati tung A. Jabbari vào sân làm mới hàng công Phút 78, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi người khi A. Jabbari được tung vào sân thế chỗ K. Denkey . Trong bối cảnh đang dẫn trước 1-0 và tạo ra sức ép tốt với 14 cú dứt điểm, đội chủ nhà hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp duy trì thế trận chủ động ở những phút cuối.

78' FC Cincinnati tung T. Hadebe vào sân ở phút 78 Phút 78, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi người khi T. Hadebe vào sân thay cho M. Miazga . Đội chủ nhà trên sân TQL Stadium đang nắm lợi thế 1-0 và việc bổ sung nhân sự tươi mới hứa hẹn sẽ giúp họ gia cố sự chắc chắn trong những phút cuối.

78' FC Cincinnati duy trì sức ép toàn diện Bước sang phút 78, FC Cincinnati vẫn làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 56% - 44%. Đội bóng đang dẫn 1 - 0 tỏ ra vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 4 - 2) cũng như tạo ra chênh lệch lớn ở số quả phạt góc 8 - 0, khiến nỗ lực gỡ hòa của Atlas gặp vô vàn bế tắc.

79' F. Monzon lập công, Atlas san bằng tỷ số 1-1 Phút 79, F. Monzon tỏa sáng ghi bàn thắng quan trọng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát cho Atlas . Pha lập công này giúp đại diện Mexico gỡ hòa 1-1 đầy quý giá ngay trên sân TQL Stadium sau khoảng thời gian bị dẫn trước.

80' Atlas làm mới đội hình ngay sau bàn gỡ 1-1 Phút 80, Atlas thực hiện sự thay đổi người khi J. Serrato được tung vào sân thế chỗ P. Ramirez . Ngay sau khi gỡ hòa 1-1 ở phút 79, đại diện Mexico lập tức đưa ra điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức sống cho lối chơi trong những phút thi đấu cuối trận.

85' J. Serrato tỏa sáng, Atlas vươn lên dẫn 1-2 Phút 85, J. Serrato ghi bàn thắng quan trọng giúp Atlas vượt lên dẫn FC Cincinnati với tỷ số 1-2. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi cuối trận, đội khách đã thi đấu bùng nổ để lật ngược thế cờ ngay tại sân TQL Stadium.

89' FC Cincinnati tung K. Fletcher vào sân tìm bàn gỡ Phút 89, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi người khi K. Fletcher được tung vào sân thay cho P. Bucha . Trong bối cảnh đang bị Atlas dẫn ngược 1-2 ở những phút cuối, đội chủ nhà nỗ lực gia tăng nhân sự cho mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

90' FC Cincinnati gia tăng sức ép ở phút 90 Bước sang phút 90, FC Cincinnati dâng cao toàn bộ đội hình nhằm tìm bàn gỡ khi nắm 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng và áp đảo 10 - 0 về chỉ số phạt góc. Dù tung ra tới 15 - 8 cú dứt điểm, đội chủ nhà vẫn chưa thể san bằng tỷ số khi Atlas kiên cường bảo vệ lợi thế 1-2.

KT Kết thúc: FC Cincinnati 1-2 Atlas Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 09:09 12/08/2026

Đội hình chính thức FC Cincinnati Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Pat Noonan Atlas Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hernan Crespo 13 Evan Louro 12 Miles Robinson 21 Matt Miazga 11 Samuel Gidi 20 Pavel Bucha 22 Gerardo Valenzuela 5 Obinna Nwobodo 29 Bryan Ramirez 10 Evander 17 Kenji Mboma Dem 9 Kévin Denkey 12 Camilo Vargas 28 Manuel Capasso 13 Gaddi Aguirre 44 Juan José Purata 16 Milton Valenzuela 27 Victor Rios 15 Paulo Ramírez 11 Duk 58 Arturo González 23 Sergio Hernandez 203 Jose Martin Dự bị FC Cincinnati 18 Roman Celentano 93 Fabian Mrozek 4 Nick Hagglund 15 Teenage Hadebe 2 Alvas Powell 24 Kyle Smith 88 Andrei Chirila 66 Ender Echenique 27 Tah Anunga Atlas 22 Antonio Sánchez 181 Luis Hernández 2 Gustavo Ferrareis 21 Rodrigo Schlegel 4 Adrián Mora 17 Jose Lozano 6 Edgar Zaldívar 10 Luís Esteves 192 Jesús Serrato Cập nhật đội hình lúc 06:31 12/08/2026

FC Cincinnati Thống kê Atlas 56% Kiểm soát bóng 44% 16 Dứt điểm 8 6 Trúng đích 6 10 Phạt góc 0 13 Phạm lỗi 10 4 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Evander FC Cincinnati 1 bàn Jesús Serrato Atlas 1 bàn Florián Monzón Atlas 1 bàn Bryan Ramirez FC Cincinnati 1 kiến tạo · điểm 7.2 Kévin Denkey FC Cincinnati Điểm 7.9 Camilo Vargas Atlas Điểm 7.3

Trận đọ sức giữa FC Cincinnati và Atlas trong khuôn khổ đấu trường Leagues Cup hứa hẹn mang đến cuộc tranh tài đáng chú ý giữa hai đại diện của bóng đá Mỹ và Mexico. Trận đấu diễn ra lúc 07h00 ngày 12/08/2026 trên sân vận động TQL Stadium, nơi đội chủ nhà FC Cincinnati có cơ hội tiếp tục duy trì đà hưng phấn trước đối thủ đang gặp nhiều áp lực.

Thời gian và địa điểm tổ chức

Màn so tài giữa hai câu lạc bộ sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 07h00 ngày 12/08/2026. Sân vận động TQL Stadium sẽ là nơi chứng kiến cuộc chạm trán kịch tính này. Việc được thi đấu trên mặt sân quen thuộc mang lại điểm tựa tinh thần lớn cho đại diện đến từ giải MLS.

Sự tương phản về phong độ gần đây

Xét về màn trình diễn trong thời gian qua, FC Cincinnati bước vào trận đấu với trạng thái tâm lý tương đối thoải mái. Đội bóng này đang sở hữu chuỗi kết quả thuận lợi khi giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu gần nhất. Nhờ duy trì được cảm giác chiến thắng, FC Cincinnati có sự chuẩn bị chu đáo để hướng tới mục tiêu tạo dựng thế trận chủ động.

Trái ngược với đà thăng hoa của đội chủ nhà, Atlas lại đang đối mặt với bài toán khó về mặt phong độ. Đại diện đến từ Liga MX đã phải chịu thất bại ở cả 2 trận đấu vừa qua. Việc liên tiếp phải nhận những kết quả không như ý khiến Atlas gặp bất lợi không nhỏ về mặt tâm lý trước chuyến làm khách sắp tới.

Cục diện và nhận định trận đấu

Sự chênh lệch về phong độ thi đấu giữa hai đội là điểm nhấn rõ nét nhất trước giờ bóng lăn. FC Cincinnati nắm giữ lợi thế sân nhà TQL Stadium cùng nhịp thi đấu hưng phấn từ 2 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, Atlas bắt buộc phải tìm ra phương án xóc lại tinh thần nếu muốn vượt qua khó khăn trên sân khách.

Bên cạnh đó, cuộc chạm trán giữa các CLB MLS và Liga MX tại Leagues Cup luôn mang tới diễn biến căng thẳng. Tuy nhiên, với điểm tựa phong độ nhỉnh hơn rõ rệt, FC Cincinnati đang đứng trước cơ hội lớn để kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi lên Atlas.

FC Cincinnati 5 trận gần nhất T T T B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới Atlas 5 trận gần nhất B B B T T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 5 Thủng lưới