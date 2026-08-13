Thua ngược Guadalajara Chivas 1-2, Seattle Sounders ôm hận trên sân nhà Lumen Field Dù bị Sandnes chọc thủng lưới trước, Guadalajara Chivas vẫn lội ngược dòng đánh bại Seattle Sounders 1-2 ngay trên sân Lumen Field nhờ các bàn thắng của Rey và Sandoval trong khuôn khổ vòng bảng Leagues Cup.

Seattle Sounders 1 - 2 Guadalajara Chivas Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Seattle Sounders tiếp đón Guadalajara Chivas.

13' G. Sandnes mở tỷ số 1-0 cho Seattle Sounders Phút 13, G. Sandnes lập công đưa Seattle Sounders vươn lên dẫn trước Guadalajara Chivas với tỷ số 1-0. Bàn thắng sớm ngay tại Lumen Field giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực và chiếm ưu thế lớn về mặt điểm số.

13' Guadalajara Chivas dồn ép tìm bàn gỡ Mới qua 13 phút thi đấu, Guadalajara Chivas đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ dù sớm bị dẫn 1 - 0. Đội khách làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 40% - 60%, tạo ra sức ép liên tục với chỉ số dứt điểm 0 - 2 và phạt góc 0 - 2. Trong khi đó, Seattle Sounders chấp nhận lùi sâu phòng ngự và đã có 1 - 0 tình huống cứu thua để giữ vững lợi thế.

25' Guadalajara Chivas thay người sớm ở phút 25 Phút 25, Guadalajara Chivas có sự thay đổi người sớm khi H. Camberos được tung vào sân thay cho B. Gonzalez . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới nhằm san bằng tỷ số trong thế bị Seattle Sounders dẫn 1-0.

26' Guadalajara Chivas dâng cao nhưng Seattle Sounders hiệu quả hơn Đến phút 26, Guadalajara Chivas dù cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 41% - 59% nhưng vẫn đang bị dẫn 1 - 0. Seattle Sounders chơi rình rập đầy hiệu quả khi nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 1) cùng 3 - 2 quả phạt góc để duy trì lợi thế.

39' Guadalajara Chivas nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ Tiến gần đến phút 39, Guadalajara Chivas nỗ lực dâng cao đội hình với tỷ lệ cầm bóng 34% - 66%. Dù đội bóng Mexico áp đảo về số lần dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 3) cùng chỉ số phạt góc 3 - 5, Seattle Sounders vẫn chơi tập trung để bảo vệ tỷ số 1 - 0.

45' Phút 45: L. Rey nhận thẻ vàng cuối hiệp một Ở phút 45, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo L. Rey bên phía Guadalajara Chivas. Dù cầm bóng tới 67% trong hiệp đấu này, Guadalajara Chivas vẫn gặp rất nhiều khó khăn và tạm thời bị Seattle Sounders dẫn trước 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Guadalajara Chivas dồn ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 53, Guadalajara Chivas dồn toàn lực ép sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ với thời lượng cầm bóng 29% - 71% cùng số lần phạt góc 3 - 7 . Dù phải chịu sức ép lớn khi đối phương vượt trội về số cú dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 2 - 5), Seattle Sounders vẫn kiên cường bảo vệ tỷ số 1 - 0.

61' L. Rey đưa trận đấu về vạch xuất phát 1-1 Phút 61, L. Rey đã ghi bàn thắng quan trọng giúp Guadalajara Chivas gỡ hòa 1-1 trước Seattle Sounders. Bàn thắng quân bình tỷ số hoàn toàn phản ánh đúng thế trận dồn ép của đội khách, khi họ áp đảo về mặt thế trận và tung ra nhiều cú dứt điểm hơn đối thủ.

63' Seattle Sounders làm mới hàng công với P. Rothrock Phút 63, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi người khi tung P. Rothrock vào sân để thay thế J. Ferreira . Ngay sau khi để Guadalajara Chivas gỡ hòa 1-1 ở phút 61, đội chủ nhà buộc phải đưa ra điều chỉnh nhân sự nhằm xốc lại tuyến trên.

63' Seattle Sounders tung P. Kingston vào sân làm mới đội hình Ngay sau khi để Guadalajara Chivas gỡ hòa 1-1 , Seattle Sounders quyết định có sự thay đổi nhân sự ở phút 63. P. Kingston được tung vào sân thay thế cho S. Gomez với hy vọng giúp đội chủ nhà lấy lại thế trận trước áp lực lớn từ đối thủ.

65' Guadalajara Chivas áp đảo hoàn toàn Seattle Sounders Bước sang phút 65, Guadalajara Chivas tạo ra sức ép rất lớn khi kiểm soát bóng tới 25% - 75% trước Seattle Sounders. Đội khách thể hiện sự vượt trội qua chỉ số dứt điểm 8 - 17 (trúng đích 2 - 7) cùng 3 - 9 quả phạt góc, nhưng tỷ số trận đấu vẫn đang hòa 1 - 1.

71' Guadalajara Chivas làm mới nhân sự ở phút 71 Phút 71, Guadalajara Chivas thực hiện sự thay đổi người khi A. Gonzalez được tung vào sân thay thế cho J. Carrillo . Sau khi đưa trận đấu về vạch xuất phát 1-1, đại diện Mexico tiếp tục có những điều chỉnh lực lượng nhằm gia tăng sức ép trên sân Lumen Field.

71' Guadalajara Chivas thay nhân sự ở phút 71 Phút 71, Guadalajara Chivas đưa ra sự điều chỉnh trên hàng công khi tung S. Sandoval vào sân thế chỗ R. Alvarado . Trong thế trận đang giằng co với tỷ số 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên đột biến ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

71' Guadalajara Chivas tung K. Castaneda vào sân Phút 71, Guadalajara Chivas thực hiện sự thay đổi người khi K. Castaneda được tung vào sân thế chỗ R. Marin . Sau khi gỡ hòa 1-1 ở phút 61, đội khách tiếp tục có những điều chỉnh về nhân sự nhằm gia tăng áp lực trên sân Lumen Field.

71' S. Sandoval nâng tỷ số lên 1-2 cho Guadalajara Chivas Phút 71, nhận đường chuyền từ L. Romo, S. Sandoval dứt điểm chuẩn xác giúp Guadalajara Chivas vượt lên dẫn 1-2. Đội khách đã hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng trên sân Lumen Field sau khi bị đối phương dẫn trước từ sớm.

72' Seattle Sounders tung K. Kossa-Rienzi vào sân Phút 72, Seattle Sounders có sự thay đổi người khi K. Kossa-Rienzi được tung vào sân thay thế cho C. Gaffney . Ngay sau khi để Guadalajara Chivas vượt lên dẫn 1-2 ở phút 71, đội chủ sân Lumen Field buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.

72' Seattle Sounders rút R. Sailor, tung Kim Kee-Hee vào sân Phút 72, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi người khi Kim Kee-Hee vào sân thay cho R. Sailor . Ngay sau khi để Guadalajara Chivas vượt lên dẫn 1-2 ở phút 71, đội chủ nhà buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhằm củng cố lại tuyến sau.

77' Guadalajara Chivas áp đảo toàn diện ở phút 77 Trận đấu bước sang phút 77, Guadalajara Chivas vẫn duy trì thế trận áp đảo hoàn toàn khi áp đặt tỷ lệ kiểm soát bóng 24% - 76% và vượt trội về số cú dứt điểm ( 8 - 22 , trúng đích 2 - 10 ). Sự lấn lướt của đại diện Mexico còn thể hiện qua chênh lệch phạt góc 3 - 11 , buộc hàng thủ Seattle Sounders phải căng mình chịu trận để bảo vệ tỷ số 1 - 2 .

82' Guadalajara Chivas thay người ở phút 82 Phút 82, Guadalajara Chivas thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Ledezma vào sân thế chỗ M. Gomez . Đang nắm lợi thế 1-2 sau màn lội ngược dòng, đội khách quyết định gia cố đội hình nhằm bảo lưu thành quả trong thời gian còn lại của trận đấu.

84' Phút 84: Seattle Sounders đưa A. Roldan vào sân tìm bàn gỡ Phút 84, đội chủ nhà Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi người khi A. Roldan được tung vào sân thay thế M. O'Neill . Trong thế bị Guadalajara Chivas dẫn ngược 1-2, đây là điều chỉnh nhằm gia tăng sự tươi mới cho đội hình trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

90' Guadalajara Chivas áp đảo hoàn toàn ở phút 90 Bước sang phút 90, Guadalajara Chivas vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 26% - 74% trước Seattle Sounders. Sự áp đảo của đội khách được thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 10 - 23 (trúng đích 2 - 10 ) cùng sự nhỉnh hơn ở số quả phạt góc 5 - 12 , duy trì sức ép dồn dập dù đang nắm lợi thế dẫn 1 - 2 .

KT Kết thúc: Seattle Sounders 1-2 Guadalajara Chivas Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 11:39 13/08/2026

Đội hình chính thức Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Schmetzer Guadalajara Chivas Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Gabriel Milito 24 Stefan Frei 35 Antino Lopez 4 Ryan Sailor 39 Stuart Hawkins 53 Gallatin Sandnes 40 Mark O'Neill 84 Charlie Gaffney 30 Edson Carli 9 Jesús Ferreira 90 Sebastian Gomez 95 Osaze De Rosario 13 Óscar Whalley 3 Diego Campillo 7 Luis Romo 16 Luis Gabriel Rey 24 Miguel Gómez 11 Brian Gutiérrez 28 Fernando González 5 Bryan González 25 Roberto Alvarado 33 Jordan Carrillo 17 Ricardo Marín Dự bị Seattle Sounders 50 Max Anchor 26 Andrew Thomas 85 Kalani Kossa-Rienzi 25 Jackson Ragen 5 Nouhou Tolo 16 Alex Roldán 20 Kim Kee-hee 45 Peter Kingston 14 Paul Rothrock Guadalajara Chivas 190 Ángel Robinho Romero Quintero 1 Raúl Rangel 56 Ángel Chávez 19 Kevin Castañeda 18 Jonathan Perez 14 Hugo Camberos 59 Cristian Samir Inda 30 Santiago Sandoval 37 Richard Ledezma Cập nhật đội hình lúc 09:11 13/08/2026

Seattle Sounders Thống kê Guadalajara Chivas 26% Kiểm soát bóng 74% 10 Dứt điểm 25 2 Trúng đích 11 5 Phạt góc 13 5 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 2 9 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Santiago Sandoval Guadalajara Chivas 1 bàn Luis Gabriel Rey Guadalajara Chivas 1 bàn Gallatin Sandnes Seattle Sounders 1 bàn Luis Romo Guadalajara Chivas 1 kiến tạo · điểm 7.6 Antino Lopez Seattle Sounders 1 kiến tạo · điểm 6.2 Stefan Frei Seattle Sounders Điểm 7.6

Bối cảnh đại chiến tại Leagues Cup

Trận đấu hấp dẫn giữa Seattle Sounders và Guadalajara Chivas sẽ diễn ra vào lúc 09:30 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Lumen Field. Đây là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa một đại diện đến từ giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và câu lạc bộ giàu truyền thống của giải VĐQG Mexico (Liga MX) trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup.

Phong độ và tương quan lực lượng

Nhìn vào phong độ thi đấu gần đây, Seattle Sounders thể hiện màn trình diễn tương đối thất thường khi sở hữu 1 trận thắng và 1 trận thua trong 2 lần ra sân gần nhất. Lợi thế được chơi trên mặt sân quen thuộc Lumen Field sẽ là điểm tựa quan trọng giúp đội bóng MLS tìm kiếm một kết quả có lợi.

Ở bên kia chiến tuyến, Guadalajara Chivas đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt tâm lý cũng như hiệu suất thi đấu. Đội bóng Mexico đã để thua cả 2 trận liên tiếp trong các lần xuất quân vừa qua. Chuyến làm khách sắp tới hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho tập thể này khi họ bắt buộc phải tìm cách khắc phục những điểm yếu nơi hàng thủ.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu trực tiếp gần nhất ghi nhận sự cân bằng tuyệt đối giữa hai câu lạc bộ. Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Seattle Sounders giành được 1 chiến thắng và Guadalajara Chivas cũng có 1 lần hưởng niềm vui trọn vẹn, không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa.

Nhận định cục diện trận đấu

Với ưu thế sân nhà Lumen Field cùng phong độ nhỉnh hơn so với chuỗi 2 trận thất bại của đối thủ, Seattle Sounders được đánh giá có đôi chút lợi thế về mặt tinh thần. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu giữa các đại diện MLS và Liga MX tại Leagues Cup luôn ẩn chứa nhiều kịch tính, đòi hỏi sự tập trung cao độ từ cả hai phía ngay từ những phút đầu tiên.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Seattle Sounders · 1 thắng 0 hòa Guadalajara Chivas · 1 thắng Guadalajara Chivas 3 - 0 Seattle Sounders GC Seattle Sounders 1 - 0 Guadalajara Chivas SS

Seattle Sounders 5 trận gần nhất T B B B B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới Guadalajara Chivas 5 trận gần nhất B H H T B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 3 Thủng lưới