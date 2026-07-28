Quốc phòng - An ninh Thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bằng cả trái tim Hơn 3.400 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, đang được các lực lượng thực hiện lấy mẫu, số hóa thông tin tìm lại tên tuổi cho liệt sĩ, đáp lại niềm mong mỏi của thân nhân sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Những ngày này nghĩa trang đón nhiều khách đoàn và thân nhân đến dâng hương liệt sĩ

Khẩn trương và đầy trách nhiệm

Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận có đến gần 9.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 3.400 phần mộ chưa xác định được thông tin. Cùng với dòng người đến viếng còn có các lực lượng lấy mẫu, số hóa, hài cốt liệt sĩ theo tinh thần Kế hoạch số 9596 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về việc tổ chức lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã triển khai kế hoạch này trên toàn tỉnh trong những ngày qua. Thượng tá Trần Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được tỉnh triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất. Từ rà soát hồ sơ, xác minh nhân chứng đến lấy mẫu ADN, số hóa thông tin, các lực lượng đang nỗ lực từng ngày để tìm lại tên tuổi cho liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp lại niềm mong mỏi của thân nhân sau nhiều thập kỷ chờ đợi”.

“Cho đến nay, chúng tôi đã khai quật hơn 1.300 phần mộ chưa xác định được thông tin để lấy mẫu sinh phẩm. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, chúng tôi bắt đầu triển khai vào ngày 23/7, sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ chưa xác định được thông tin nhiều nhất tỉnh. Để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ này, chúng tôi huy động các lực lượng gồm công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ gắn mã định danh và số hóa; lực lượng pháp y của Trung tâm Giám định pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh lấy mẫu sinh phẩm...

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng làm nhiệm vụ

Ngoài ra, chúng tôi huy động 60 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang tỉnh tham gia trực tiếp khai quật. Thành lập 5 tổ công tác bảo đảm việc khai quật, lấy mẫu và hoàn trả hiện trạng diễn ra trang nghiêm, an toàn và đúng quy trình”, Thượng tá Trần Thanh Sơn cho biết thêm.

Nhiệm vụ chính trị thiêng liêng

Giữa cái nắng nóng như đổ lửa của tháng 7 tri ân, các lực lượng làm nhiệm vụ tập trung thực hiện từng công đoạn. Trong đó công đoạn khai quật phần mộ để lấy mẫu sinh phẩm được chú trọng vì đây là công đoạn nặng nhọc phải sử dụng sức người đào, cắt bê tông ở phần mộ tiếp cận hài cốt.

Các lực lượng chuẩn bị khai quật một liệt sĩ để lấy mẫu.

Trung úy Văn Hải, Trung đội trưởng, Đại đội Bộ binh 1, Trung đoàn Bộ binh 812, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi khai quật phần mộ để tiếp cận hài cốt của liệt sĩ lấy mẫu, số hóa, làm sao cho mộ, nơi được ốp đá granite trắng sạch đẹp không bị hư hỏng. Khi lên đường từ đơn vị đến nghĩa trang, chúng tôi đã xác định dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào cũng phải tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Một phần mộ liệt sĩ đã được khai quật lấy mẫu

Với khối lượng công việc lớn, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đang quyết tâm không để chậm tiến độ, góp phần tìm lại danh tính cho các liệt sĩ. Thượng tá Trần Thanh Sơn nhấn mạnh trước toàn lực lượng thực hiện nhiệm vụ: “Vất vả của chúng ta hôm nay so với gần 9.000 liệt sĩ, trong đó có 3.431 cô, chú chưa xác định thông tin của chúng ta đang nằm ở đây không là gì cả. Các đồng chí làm nhiệm vụ này phải xuất phát từ trái tim và tinh thần trách nhiệm của người lính Bộ đội Cụ Hồ”.