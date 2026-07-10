Thuế - Tài chính Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng thu ngân sách nội địa hơn 70% dự toán Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ông Đinh Vũ Anh, Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng dự chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nội địa do Thuế cơ sở 6 quản lý thu 888,773 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán năm và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thu từ thuế, phí 535,561 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán, tăng 6,8% so với cùng kỳ; thu từ đất, nhà 319,157 tỷ đồng, đạt 127,7% dự toán, tăng 30,4%; thu khác ngân sách 34,055 tỷ đồng, đạt 278,5% dự toán.

Toàn cảnh hội nghị

Đáng chú ý, có 3/10 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán được giao. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương 12,95 tỷ đồng, đạt 259% dự toán và tăng 181% so với cùng kỳ. Thu tiền cho thuê đất 56,354 tỷ đồng, đạt 713,3% dự toán, tăng 531,3% so với cùng kỳ, chủ yếu do phát sinh khoản thu một lần tiền thuê đất cho cả thời gian thuê với số tiền hơn 47 tỷ đồng. Thu khác ngân sách cũng vượt dự toán nhờ phát sinh một số khoản thu lớn trong 6 tháng đầu năm.

Ông Phạm Tấn Minh, Trưởng Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả công tác thuế

Bên cạnh kết quả thu ngân sách, Thuế cơ sở 6 tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc phổ biến kịp thời các chính sách thuế mới, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh. Đến nay, trong tổng số 19.094 hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý đã có 12.966 hộ sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt 67,91%.

Ông Đinh Vũ Anh, Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tại hội nghị

Công tác quản lý nợ thuế tiếp tục được chú trọng. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng số tiền thuế nợ do Thuế cơ sở 6 quản lý ước khoảng 384,6 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó số nợ có khả năng thu là 301,12 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với 4.872 trường hợp, với tổng số tiền hơn 169,7 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đinh Vũ Anh, Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những kết quả Thuế cơ sở 6 đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu đơn vị xác định thu hồi nợ thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm; rà soát, phân loại chính xác từng khoản nợ, giao chỉ tiêu và trách nhiệm cụ thể cho từng đội thuế, từng công chức quản lý. Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Thuế cơ sở 6 tăng cường đôn đốc, kiên quyết áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với các trường hợp chây ì, phát sinh nợ mới. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

Dịp này, Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen cho các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.