Thuế - Tài chính Thuế cơ sở 8 tạo đà vượt dự toán năm Thuế cơ sở 8 tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành 83,4% dự toán thu ngân sách năm 2026 chỉ sau 6 tháng đầu năm, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức bật của nền kinh tế các địa phương khi hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi tạo đà vượt xa dự toán cả năm.

Ngành thuế tăng cường phối hợp địa phương đôn đốc thu, xử lý nợ đọng

Nhiều địa phương “về đích” sớm

Điểm nổi bật trong bức tranh thu ngân sách 6 tháng đầu năm là sự khởi sắc diễn ra khá đồng đều ở các địa phương. Nhiều xã, phường đã hoàn thành, thậm chí vượt dự toán năm khi mới đi qua một nửa chặng đường. Trong 11 xã do Thuế cơ sở 8 quản lý, đã có 5 địa phương vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026. Dẫn đầu là xã Phan Sơn với số thu đạt 227,75% dự toán chủ yếu nhờ nguồn thu tiền sử dụng đất tăng mạnh, đồng thời khai thác hiệu quả các khoản thu từ hoạt động xây dựng vãng lai và các nguồn thu phát sinh trên địa bàn.

Tiếp theo là Hải Ninh đạt 170,42%, Tuy Phong đạt 136,78%, Phan Rí Cửa đạt 121,13% và Vĩnh Hảo đạt 104,84% dự toán năm. Tuy nhiên, tiến độ thu giữa các địa bàn vẫn chưa đồng đều. Hiện còn 6 địa phương có số thu thấp hơn mức bình quân chung của đơn vị (83,4%), trong đó 2 xã Hồng Thái mới đạt 54,73% dự toán và Sông Lũy đạt 53,94%. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ dân còn gặp khó khăn, đồng thời công tác thu hồi nợ thuế ở một số địa bàn chưa đạt yêu cầu.

Tại xã Liên Hương, kết quả thu ngân sách cũng cho thấy nhiều tín hiệu khả quan. Theo UBND xã, địa phương thu đến cuối tháng 6 gần 35,9 tỷ đồng, đạt 66,67% dự toán. Riêng khu vực ngoài quốc doanh đạt hơn 16,44 tỷ đồng, đạt 77,75% kế hoạch, trong đó thu từ khối doanh nghiệp và tổ chức đã hoàn thành trên 94% dự toán. Nhiều doanh nghiệp có số nộp lớn như Công ty Thủy sản Phan Khang, Công ty Mười Hậu, Công ty Trường Phát, Công ty Hoàng Phúc Bình Thuận... Bên cạnh đó, thu tiền thuê đất đạt hơn 2 lần dự toán, thu khác ngân sách vượt 263%, còn thu phí, lệ phí đã hoàn thành trên 80% kế hoạch.

Ông Trần Hùng, Phó Trưởng Thuế cơ sở 8 tỉnh Lâm Đồng cho biết, kết quả đạt được phản ánh sự chủ động trong công tác điều hành thu ngân sách ngay từ đầu năm. Dù là năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý thu vẫn được duy trì thông suốt, không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Mức tăng gần 30% so với cùng kỳ cũng cho thấy nền kinh tế trên địa bàn tiếp tục phục hồi, các giải pháp chống thất thu, quản lý nợ thuế và khai thác nguồn thu phát sinh bước đầu phát huy hiệu quả.

Hướng tới tăng thu bền vững

Cơ cấu nguồn thu cho thấy khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tiếp tục giữ vai trò động lực, đóng góp hơn 68,8 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng đạt hơn 48,1 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 19,1 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân đạt gần 32,9 tỷ đồng, phản ánh sự cải thiện trong thu nhập và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Bên cạnh đó, các khoản thu từ nhà, đất đạt hơn 34,6 tỷ đồng, riêng tiền sử dụng đất gần 27,9 tỷ đồng, cho thấy thị trường bất động sản tại một số địa phương đang dần khởi sắc. Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy cũng tăng so với cùng kỳ, phản ánh sức mua của người dân có dấu hiệu phục hồi.

Chỉ còn khoảng 35 tỷ đồng là hoàn thành dự toán năm, Thuế cơ sở 8 đặt mục tiêu vượt tối thiểu 10% dự toán theo Chỉ thị 05 của UBND tỉnh. Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị sẽ bám sát tiến độ thu theo từng địa bàn, từng sắc thuế, phân tích sát nguồn thu còn dư địa để có giải pháp quản lý phù hợp. Đặc biệt, chú trọng các xã có số thu còn thấp như: Hồng Thái, Sông Lũy, Bắc Bình và Lương Sơn. Song song đó, ngành thuế tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; rà soát hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai; kiểm soát hóa đơn điện tử, phối hợp với chính quyền địa phương thu hồi nợ thuế và quản lý chặt các lĩnh vực còn tiềm ẩn thất thu.

Sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp hiệu quả đóng góp ngân sách. Ảnh Ngọc Hiển

Theo Thuế cơ sở 8, mục tiêu không chỉ là tăng thu trong ngắn hạn mà còn nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu để quản lý rủi ro, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế thích ứng với các chính sách mới, nâng cao hiệu quả quản lý hộ kinh doanh, đất đai...