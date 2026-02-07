Kinh tế Thuế cơ sở 9 Lâm Đồng tăng tốc khai thác nguồn thu từ đất đai Trong bối cảnh số thu từ đất và nhà 6 tháng đầu năm chưa đạt dự toán, các địa phương Thuế cơ sở 9 tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các giải pháp khai thác nguồn thu từ đất đai còn dư địa, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách năm 2026.

Khu vực trung tâm phường La Gi nhìn về phía phường Phước Hội

Thu từ đất đai chưa đạt kỳ vọng

Từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách trên địa bàn Thuế cơ sở 9 đạt kết quả tích cực, với số thu bằng gần 68% dự toán năm, cao hơn mức bình quân của toàn tỉnh. Tuy nhiên, kết quả thu chưa đồng đều giữa các sắc thuế và các địa phương.

Cán bộ Thuế cơ sở 9 hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Ông Trần Hữu Tín, Trưởng Thuế cơ sở 9 cho biết, nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thuế gắn với tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt khá, chủ yếu đến từ các khoản thuế, phí, lệ phí, thu khác ngân sách và khu vực ngoài quốc doanh. Trong khi đó, nguồn thu từ đất đai vẫn đạt thấp, dù đây là khoản thu chiếm tỷ trọng lớn và có vai trò quan trọng đối với nguồn vốn đầu tư công của các xã, phường.

Theo ông Trần Hữu Tín, tại nhiều địa phương như: La Gi, Phước Hội, Tân Hải, Đức Linh, số thu tiền sử dụng đất còn thấp do thị trường bất động sản phục hồi chậm.

Chế biến mủ cao su xuất khẩu ở khu vực Đông Nam Lâm Đồng

Bên cạnh đó, nhiều người dân gặp khó khăn về tài chính nên chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất hoặc chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, ảnh hưởng đến kết quả thu từ lĩnh vực này trong 6 tháng đầu năm.

Đến nay, xã Đức Linh, phường Phước Hội và phường La Gi là 3 địa phương có số thu tiền sử dụng đất thấp nhất trong 15 địa phương thuộc Thuế cơ sở 9 quản lý. Trong đó, nguồn thu từ đất và nhà của xã Đức Linh mới đạt 26,5% dự toán năm.

Khai thác nguồn thu còn dư địa, xử lý nợ thuế

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, trong đó có chỉ tiêu tăng thu, các địa phương đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp khai thác nguồn thu từ đất đai.

Trọng tâm là phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về đất đai nhằm tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Chế biến thủy sản xuất khẩu ở phường Phước Hội

Ông Nguyễn Mậu Sâm, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hội cho biết: "Địa phương đang tập trung đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các hồ sơ về đất đai, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính, góp phần tăng thu ngân sách. Đồng thời, rà soát quy hoạch, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, qua đó khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai".

Đến hết tháng 6, Thuế cơ sở 9 ước thu ngân sách 376 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất hơn 88 tỷ đồng, đạt gần 57% dự toán năm 2026. Tuy nhiên, một trong những khó khăn đối với công tác thu ngân sách là tỷ lệ nợ thuế tăng so với cuối năm 2025 và hiện đã vượt 8% so với tổng số thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2026.

Cụm công nghiệp Nam Hà và khu dân cư Nam Hà, xã Trà Tân (Lâm Đồng) nhìn từ trên cao

Liên quan đến nguồn thu tiền sử dụng đất, ông Trần Hữu Tín, Trưởng Thuế cơ sở 9 tỉnh Lâm Đồng cho biết, bên cạnh một số địa phương còn gặp khó khăn, hiện đã có 6 địa phương hoàn thành và vượt dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026, gồm: Trà Tân, Bắc Ruộng, Nghị Đức, Nam Thành, Suối Kiết và Sơn Mỹ.

Một điểm sáng trong công tác thu ngân sách của Thuế cơ sở 9 là khoản thu từ khu vực công thương nghiệp, ngoài quốc doanh đạt trên 83% dự toán năm. Kết quả này khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước.

“ Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa; tập trung xử lý, thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản nợ kéo dài, nợ chây ỳ nhằm nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026. Ông Trần Hữu Tín, Trưởng Thuế cơ sở 9 tỉnh Lâm Đồng

Với sự quyết liệt của chính quyền các địa phương trong triển khai các giải pháp tăng thu, cùng sự đồng hành, chấp hành tốt nghĩa vụ thuế của người dân và doanh nghiệp, Thuế cơ sở 9 có thêm điều kiện thuận lợi để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh Lâm Đồng.