Thời sự Lâm Đồng Thuế tỉnh Lâm Đồng đạt hơn 63% dự toán thu trong 6 tháng Kết quả được Thuế tỉnh Lâm Đồng thông tin tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm; triển khai các giải pháp tăng thu trong 6 tháng cuối năm 2026.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành thuế

Chiều 10/7, Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2026. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp dự và chỉ đạo.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng nỗ lực, đoàn kết, ngành thuế đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh thực hiện gần 18.800 tỷ đồng, đạt 55% dự toán địa phương, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu do ngành thuế thực hiện hơn 11.200 tỷ đồng, đạt 63% dự toán địa phương và tăng 17% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo cán bộ, công chức thuế dự hội nghị

Có 9/18 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt tiến độ dự toán; 8/18 khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Công tác thu nợ thuế có nhiều chuyển biến.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế được tăng cường. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế tỉnh đã ban hành hơn 570 văn bản xử lý các trường hợp vi phạm, truy thu ngân sách nhà nước trên 51 tỷ đồng.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Hơn 1.000 thiết bị công nghệ thông tin được quản trị, vận hành ổn định, hỗ trợ hiệu quả hoạt động của hệ thống thuế sau hợp nhất.



Tại hội nghị, các đơn vị thuế cơ sở tập trung vào các tham luận như: ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong quản lý rủi ro; nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế, thu tiền sử dụng đất và hộ kinh doanh.

Trưởng Thuế tỉnh Trần Văn Long báo cáo công tác ngành thuế trong 6 tháng đầu năm 2026

Nhiều giải pháp về chuyển đổi số, chống thất thu, làm sạch mã số thuế, mở rộng ứng dụng e Tax Mobile… nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế cũng được các đơn vị thuế đề xuất.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, ngành thuế đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ thuế dưới 8% tổng thu ngân sách. Toàn ngành đẩy mạnh quản trị dữ liệu, ứng dụng công nghệ số, AI trong quản lý rủi ro. Việc quản lý thuế đối với thương mại điện tử, hộ kinh doanh, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro… cũng được cơ quan thuế chú trọng.

Chỉ đạo định hướng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà ngành thuế đạt được trong những tháng đầu năm. Số thu toàn ngành vượt so với dự toán, tăng trưởng so với cùng kỳ đã góp phần rất lớn vào tổng thu ngân sách nhà nước của địa phương.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu ngành thuế tỉnh kịp thời tham mưu UBND tỉnh nhiều giải pháp tăng thu hiệu quả

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong những tháng còn lại của năm 2026, áp lực về tăng trưởng GRDP “2 con số” đặt ra cho Lâm Đồng nhiều thách thức. Thu ngân sách nhà nước là một trong những lĩnh vực rất quan trọng, trong đó, ngành thuế là đơn vị chủ lực.

“ Toàn ngành tập trung khai thác nguồn thu còn dư địa, nguồn thu mới. Riêng các khoản thu từ đất, thu xổ số kiến thiết, thu ngân sách khác…phải quyết tâm xây dựng, bám sát kịch bản để có phương án tăng thu hiệu quả. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành thuế tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác thu nợ đọng thuế. Thuế tỉnh chủ động tham mưu lãnh đạo tỉnh giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho từng cơ sở thuế, từng xã phường, đặc khu trong toàn tỉnh.

Cùng với áp dụng biện pháp thu hồi nợ, ngành thuế kiên quyết thực hiện cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình chây ì trong thực hiện nghĩa vụ thuế nhà nước.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Thuế tỉnh Trần Văn Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành thuế

Bên cạnh các giải pháp tăng thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, ngành thuế tích cực đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai các dự án. Tất cả nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng GRDP “2 con số”.

“ Toàn ngành áp dụng biện pháp thu phải đúng pháp luật, tránh trường hợp áp đặt cho người nộp thuế. Cơ quan thuế tuyệt đối không được lạm dụng quyền hạn, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp

Các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế thời gian qua được Thuế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận

Tại hội nghị, 24 cá nhân, tập thể, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong thực hiện nghĩa vụ thuế đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Giấy khen của Thuế tỉnh Lâm Đồng.