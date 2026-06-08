Thun thắng đậm Víkingur Reykjavík tại Stockhorn Arena Thun đánh bại Víkingur Reykjavík 3-0 tại Stockhorn Arena trong trận đấu UEFA Europa League, với các bàn thắng của Bamert, Labeau và Saiz.

Thun 3 - 0 Víkingur Reykjavík Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Thun tiếp đón Víkingur Reykjavík.

12' Thun kiểm soát thế trận đầu trận Phút 12, Thun đang là đội chủ động hơn với tỷ lệ cầm bóng 57 - 43, song sức ép chưa tạo ra khác biệt khi hai đội cùng có 1 - 1 pha dứt điểm. Víkingur Reykjavík vẫn duy trì thế trận phòng ngự chặt, chờ cơ hội phản công.

19' Thun mở tỷ số nhờ Jan Bamert Phút 19', Jan Bamert lập công sau đường kiến tạo của Fabio Fehr, đưa Thun vượt lên dẫn Víkingur Reykjavík 1-0. Thun đang cho thấy sự chủ động và cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số.

24' Thun kiểm soát, Víkingur chịu trận Sau 24 phút, Thun đang làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 55-45 và vượt trội về số lần dứt điểm 5-2. Víkingur Reykjavík chịu sức ép rõ rệt khi chưa có pha dứt điểm trúng đích nào, trong khi Thun đã có 3 lần đưa bóng đi đúng hướng.

25' Brighton Labeau nhân đôi cách biệt cho Thun Phút 25, Brighton Labeau lập công, giúp Thun nhân đôi cách biệt trước Víkingur Reykjavík. Thun đang dẫn 2-0 và tạo ra thế trận đầy hứa hẹn.

32' VAR vào cuộc với Stígur Thórdarson Phút 32, VAR đang kiểm tra tình huống liên quan đến Stígur Thórdarson. Trận đấu tạm dừng để chờ kết luận từ tổ trọng tài.

37' Thun duy trì thế trận áp đảo Phút 37 , Thun vẫn kiểm soát thế trận và gây sức ép rõ rệt, thể hiện qua tỷ lệ cầm bóng 53 - 47 cùng số pha dứt điểm 7 - 2. Víkingur Reykjavík đang phải lùi sâu chống đỡ khi chưa có lần dứt điểm trúng đích nào, trong khi Thun đã có 4 - 0 lần đưa bóng đi trúng đích.

45+4' Daníel Hafsteinsson nhận thẻ vàng Phút 45+4', Daníel Hafsteinsson nhận thẻ vàng khi Thun đang dẫn 2-0.

45+5' Michael Heule nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 45+5', Michael Heule nhận thẻ vàng. Thun vẫn giữ lợi thế 2-0 trước Víkingur Reykjavík khi hiệp một khép lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Valdimar Thór Ingimundarson vào sân Phút 46', Valdimar Thór Ingimundarson vào sân thay Sveinn Hauksson. Đây là sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai khi Thun đang dẫn 2-0.

49' Thun áp đảo dù lép vế kiểm soát bóng Phút 49 , Thun vẫn tạo thế trận áp đảo và đang dẫn 2-0, thể hiện qua số lần dứt điểm 13-2 cùng thống kê trúng đích 5-0 . Víkingur Reykjavík cầm bóng nhỉnh hơn nhưng chưa tạo đủ sức nặng, khi hàng công mới có 2 lần dứt điểm.

61' Aron Elís Thrándarson nhận thẻ vàng Phút 61, Aron Elís Thrándarson nhận thẻ vàng sau tình huống khiến trọng tài phải ngắt trận đấu. Thun đang dẫn 2-0, và chiếc thẻ này càng khiến thế trận thêm căng thẳng.

61' Thun áp đảo dù cầm bóng ít hơn Bước sang phút 61, Thun đang tạo sức ép rõ rệt dù cầm bóng 48-52, khi vượt trội về dứt điểm 16-4 và số lần trúng đích 5-0. Víkingur Reykjavík phải lùi sâu chịu trận, thể hiện qua việc Thun có 4-1 quả phạt góc.

62' Nils Reichmuth vào sân thay Nico Maier Phút 62', Nils Reichmuth vào sân thay Nico Maier. Thun có sự điều chỉnh nhân sự trong thế đang dẫn Víkingur Reykjavík 2-0.

66' Nassim Zoukit nhận thẻ vàng phút 66 Phút 66, Nassim Zoukit nhận thẻ vàng. Trong bối cảnh Thun đang dẫn 2-0, chiếc thẻ này buộc Nassim Zoukit phải thận trọng hơn ở phần còn lại của trận đấu.

72' Daníel Hafsteinsson rời sân ở phút 72 Phút 72, Daníel Hafsteinsson rời sân trong một sự thay đổi nhân sự. Thun đang nắm lợi thế với tỷ số 2-0.

72' Davíd Örn Atlason vào sân ở phút 72 Phút 72, Davíd Örn Atlason vào sân thay Karl Fridleifur Gunnarsson. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Thun đang dẫn 2-0.

72' Simon Lengen vào sân phút 72 Phút 72, Simon Lengen vào sân thay Marc Gutbub. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thời điểm Thun đang dẫn 2-0.

72' Thun thay Nassim Zoukit bằng Fabio Saiz Phút 72, Fabio Saiz vào sân thay Nassim Zoukit. Thun vẫn đang dẫn Víkingur Reykjavík 2-0, tạo điều kiện để đội chủ nhà làm mới nhân sự trong giai đoạn cuối trận.

73' Thun vẫn áp đảo dù ít cầm bóng Phút 73, Thun đang dẫn 2-0 và tạo sức ép rõ rệt dù kém Víkingur Reykjavík về thời lượng cầm bóng 46-54. Đội chủ nhà vượt trội ở khả năng dứt điểm 19-4, trong đó tỷ lệ trúng đích là 5-0, khiến đối thủ phải chịu trận.

83' Thun thay người, Nikolaj Hansen vào sân Phút 83 , Nikolaj Hansen vào sân thay Aron Elís Thrándarson. Thun thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn trước Víkingur Reykjavík, hướng tới việc bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

83' Róbert Orri Thorkelsson vào sân Phút 83, Róbert Orri Thorkelsson vào sân thay Sveinn Gísli Thorkelsson.

85' Thun vẫn tạo ra sức ép đáng kể Phút 85, dù Víkingur Reykjavík nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 46 - 54 , Thun vẫn là đội tạo ra nhiều mối đe dọa hơn. Thun vượt trội về dứt điểm 21 - 6 và trúng đích 6 - 1 , trong khi Víkingur vẫn bế tắc trước hàng thủ đang bảo vệ lợi thế 2-0.

88' Layton Stewart vào sân thay Brighton Labeau Phút 88', Layton Stewart vào sân thay Brighton Labeau. Thun đang dẫn 2-0, và sự thay đổi này diễn ra khi trận đấu bước vào những phút cuối.

90+5' Thun nới rộng cách biệt ở phút bù giờ Phút 90+5', Fabio Saiz lập công, giúp Thun nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Víkingur Reykjavík. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, khiến khoảng cách trở nên rất lớn.

KT Kết thúc: Thun 3-0 Víkingur Reykjavík Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 02:58 07/08/2026

Đội hình chính thức Thun Sơ đồ 4-4-2 Víkingur Reykjavík Sơ đồ 4-3-3 1 Niklas Steffen 47 Fabio Fehr 5 Nicolas Bürgy 19 Jan Bamert 27 Michael Heule 30 Nico Maier 16 Justin Roth 13 Nassim Zoukit 78 Valmir Matoshi 33 Marc Gutbub 96 Brighton Labeau 47 Ögmundur Kristinsson 22 Karl Fridleifur Gunnarsson 4 Oliver Ekroth 6 Gunnar Vatnhamar 2 Sveinn Gísli Thorkelsson 11 Daníel Hafsteinsson 10 Gylfi Sigurdsson 9 Helgi Gudjónsson 77 Stígur Thórdarson 21 Aron Elís Thrándarson 30 Sveinn Hauksson Dự bị Thun 8 Fabio Saiz 9 Furkan Dursun 11 Layton Stewart 17 Ashvin Balaruban 21 Dorian Derbaci 25 Tim Spycher 34 Leo Stucki 37 Lucien Dähler 54 Louis Passavant Víkingur Reykjavík 7 Erlingur Agnarsson 8 Viktor Örlygur Andrason 15 Róbert Orri Thorkelsson 18 Dadi Berg Jónsson 23 Nikolaj Hansen 24 Davíd Örn Atlason 25 Valdimar Thór Ingimundarson 29 Aron Snaer Fridriksson 69 Ármann Ingi Finnbogason Cập nhật đội hình lúc 00:20 07/08/2026

Thun Thống kê Víkingur Reykjavík 46% Kiểm soát bóng 54% 24 Dứt điểm 9 7 Trúng đích 2 6 Phạt góc 4 9 Phạm lỗi 11 4 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Fabio Saiz Thun 1 bàn Jan Bamert Thun 1 bàn Brighton Labeau Thun 1 bàn Fabio Fehr Thun 1 kiến tạo · điểm 7.64 Marc Gutbub Thun 1 kiến tạo · điểm 7 Michael Heule Thun Điểm 7.42

Thun sẽ đối đầu Víkingur Reykjavík tại UEFA Europa League lúc 01:00 ngày 07/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stockhorn Arena, với hai đội được xác định là chủ nhà và đội khách.

Thông tin trận đấu

Thun có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Víkingur Reykjavík tại Stockhorn Arena. Đây là dữ kiện đáng chú ý duy nhất về bối cảnh thi đấu được xác định, bên cạnh thời gian và giải đấu.

Trận đấu: Thun vs Víkingur Reykjavík

Thun vs Víkingur Reykjavík Giải đấu: UEFA Europa League

UEFA Europa League Thời gian: 01:00 ngày 07/08/2026

01:00 ngày 07/08/2026 Sân vận động: Stockhorn Arena

Nhận định trước trận

Việc thi đấu tại Stockhorn Arena giúp Thun có điểm tựa sân nhà trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, chưa có thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội để đưa ra đánh giá sâu hơn.

Vì vậy, chưa đủ cơ sở để xác định đội nào chiếm ưu thế rõ rệt hay dự đoán tỷ số cụ thể. Những diễn biến thực tế trên sân, đặc biệt là cách hai đội nhập cuộc và khả năng kiểm soát thế trận, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình trận đấu.

Kết luận

Thun vs Víkingur Reykjavík là trận đấu thuộc UEFA Europa League, diễn ra tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 07/08/2026. Với các thông tin hiện có, lợi thế sân nhà của Thun là điểm nhấn chính, trong khi cục diện chuyên môn vẫn cần được đánh giá thêm từ diễn biến thực tế.

Thun 5 trận gần nhất B H Víkingur Reykjavík 5 trận gần nhất B T H T

Tình hình lực lượng Thun ✚ Mattias Käit (Foot Injury) ✚ Marco Bürki (Red Card Suspension) ✚ Michael Heule (Muscle Injury) ✚ Genís Montolio (Cruciate Ligament Tear) Víkingur Reykjavík Không có thông tin