Sáng 30/7, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có buổi làm với BTV Đảng ủy Bộ Tư pháp về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sáng 30/7, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã có buổi làm với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Bộ Tư pháp và kết quả triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan.

Về phía Đảng ủy Bộ Tư pháp có đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp…

Đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật

Kế thừa thành tựu và kinh nghiệm của giai đoạn trước, trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nỗ lực bền bỉ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực, thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; góp phần trực tiếp vào việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn" thể chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm sự vận hành thông suốt của Bộ, ngành Tư pháp trong điều kiện thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Bộ Tư pháp, lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy Bộ Tư pháp và kết quả tham mưu triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, những kết quả đạt được là rất quan trọng. Trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu. Trước yêu cầu ngày càng cao của chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Tư pháp phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Tư pháp thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng cường phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị và các cơ quan trong khối tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng; đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thực chất, hiệu quả. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống ngành Tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm chính, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp, hiện đại; chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền về mô hình tổ chức pháp chế, công tác cán bộ, cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong tình hình mới.

Cùng với đó tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 66-NQ/TW và các kết luận, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Kịp thời thể chế hóa, triển khai các nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3, nhất là các nội dung về đổi mới mô hình phát triển đất nước; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; các quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; tập trung tham mưu với Chính phủ để phối hợp tổ chức thành công hai kỳ họp Quốc hội từ nay đến cuối năm.