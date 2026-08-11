Chính trị Tiễn biệt Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê – một đời tận hiến cho cách mạng Sau thời gian lâm bệnh nặng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê đã qua đời lúc 13 giờ 30 phút ngày 10/8/2026, hưởng thọ 95 tuổi.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê nhân ngày 27/7(Ảnh: Lê Tiến)

Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê sinh ngày 1/1/1932 tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (cũ), nay là xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long. Mẹ sinh ra trong một gia đình bần nông có truyền thống cách mạng và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mẹ vừa chăm lo gia đình, vừa tham gia hoạt động cách mạng. Mẹ làm công tác giao liên, vận chuyển, tiếp tế lương thực, thuốc men phục vụ cách mạng; đồng thời che chở, nuôi dưỡng bộ đội, giao liên hoạt động trong vùng địch kiểm soát.

Mẹ từng nuôi dưỡng 2 người cháu là con của anh trai. Sau này, cả 2 người cháu đều anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là liệt sĩ Bùi Nhứt, hi sinh năm 1968 và liệt sĩ Bùi Triệu, hi sinh năm 1974.

Năm 1957, Mẹ lập gia đình tại quê nhà và có 4 người con, gồm 2 trai, 2 gái. Năm 1970, chồng Mẹ hi sinh, đó là liệt sĩ Phan Văn Thơm. Chồng mất, Mẹ tiếp tục vượt qua mất mát, vừa nuôi con, vừa duy trì việc che chở, nuôi dưỡng cán bộ, chiến sĩ và giao liên hoạt động trong lòng địch.

Tiếp nối truyền thống gia đình, tháng 11/1976, người con trai cả của Mẹ là ông Phan Văn Dân tham gia chiến trường K. Đến tháng 3/1978, Mẹ tiếp tục chịu thêm mất mát khi người con trai cả anh dũng hi sinh.

Những đóng góp của Mẹ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Ngày 6/3/1987, Mẹ được tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì theo Quyết định số 48-KT/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Năm 1999, Mẹ chuyển lên sinh sống tại xã Lộc Thành, nay là xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng; trở thành quê hương thứ hai gắn bó với Mẹ suốt quãng đời còn lại.

Ngày 7/7/2014, Mẹ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu cao quý “Mẹ Việt Nam Anh hùng” theo Quyết định số 1518/QĐ-CTN.

Đặc biệt, mẹ ruột và mẹ chồng của Mẹ cũng đều được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ba thế hệ phụ nữ trong gia đình cùng được ghi nhận danh hiệu cao quý là dấu ấn đặc biệt về truyền thống yêu nước, cách mạng và những hi sinh thầm lặng của gia đình trong các cuộc kháng chiến.

Sự ra đi của Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê là mất mát đối với gia đình, người thân và địa phương. Cuộc đời Mẹ là một phần ký ức về những năm tháng chiến tranh gian khổ, nơi những người mẹ đã âm thầm chịu đựng mất mát, nuôi dưỡng con cháu và chở che cán bộ, chiến sĩ, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.