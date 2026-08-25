Tiền đạo Rafael Leao từ chối mức đãi ngộ khủng từ Saudi Arabia để chiến đấu tại AC Milan Bất chấp việc không nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, Rafael Leao vẫn khước từ các CLB Saudi Arabia nhằm tiếp tục nỗ lực cống hiến cho AC Milan.

Theo nguồn tin từ nhà báo Nicolo Schira, ngôi sao chạy cánh Rafael Leao đã chính thức khước từ hàng loạt lời đề nghị tài chính hấp dẫn từ các câu lạc bộ tại Saudi Pro League. Ở tuổi 27, thời điểm đỉnh cao phong độ, cầu thủ người Bồ Đào Nha bày tỏ nguyện vọng rõ ràng là tiếp tục gắn bó với môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu thay vì chuyển sang Trung Đông thi đấu.

Leao chưa định rời châu Âu. Ảnh: Getty.

Thách thức chiến thuật dưới thời Ruben Amorim

Quyết định ở lại sân San Siro của Rafael Leao được xem là bước đi đầy bản lĩnh nhưng cũng không ít chông gai. Các báo cáo nội bộ cho thấy ngôi sao sinh năm 1999 hiện không nằm trong kế hoạch nhân sự cốt lõi của tân huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim.

Vị chiến lược gia đồng hương đang xây dựng một hệ thống chiến thuật mới, đặt nặng tính kỷ luật vị trí và cường độ pressing cực cao. Phong cách thi đấu tự do, dựa nhiều vào cảm hứng cá nhân của Leao vô tình trở thành rào cản thích nghi. Dẫu vậy, thay vì tìm đường rời đi để đảm bảo vị trí xuất phát, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẵn sàng ở lại cạnh tranh sòng phẳng nhằm thuyết phục ban huấn luyện.

Thế bế tắc trên bàn đàm phán với Galatasaray

Trong bối cảnh tương lai tại AC Milan bị đặt dấu hỏi, Galatasaray nổi lên là bến đỗ duy nhất mà Leao sẵn sàng cân nhắc nếu phải chia tay sân San Siro. Nhà đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ động xúc tiến các cuộc tiếp xúc nhằm đưa anh về Istanbul.

Tuy nhiên, thương vụ này nhanh chóng rơi vào bế tắc do bất đồng về mặt định giá chuyển nhượng. Galatasaray chỉ sẵn sàng chi ra 35 triệu Euro, trong khi ban lãnh đạo Rossoneri giữ vững lập trường yêu cầu con số tối thiểu 50 triệu Euro. Khoảng cách 15 triệu Euro giữa hai bên khó lòng được san lấp khi quỹ thời gian của kỳ chuyển nhượng đang dần cạn kiệt.

Di sản 7 năm của biểu tượng tại San Siro

Gia nhập đội bóng áo sọc đỏ đen từ năm 2019, Rafael Leao đã vươn mình trở thành một trong những gương mặt đại diện nổi bật nhất của câu lạc bộ. Trải qua 7 mùa giải cống hiến, anh đã có tổng cộng 293 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 80 bàn thắng cùng 55 pha kiến tạo.

Những đóng góp mang tính bùng nổ của Leao từng là chìa khóa mở ra chức vô địch Scudetto đầy cảm xúc cho Milan vài năm trước. Bất chấp những biến động trên băng ghế chỉ đạo, quyết tâm bám trụ để khẳng định giá trị bản thân của Leao cho thấy khát khao cạnh tranh mãnh liệt ở môi trường đỉnh cao của tuyển thủ Bồ Đào Nha.